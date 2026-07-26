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Бразилия предупреди САЩ: Тарифите са стратегическа грешка!

Бразилия предупреди САЩ: Тарифите са стратегическа грешка!

26 Юли, 2026 21:16, обновена 26 Юли, 2026 21:20 420 1

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Лула да Силва обяви новите мита на Вашингтон за политически мотивирани и предупреди за разкъсване на веригите за доставки

Бразилия предупреди САЩ: Тарифите са стратегическа грешка! - 1
Лула да Силва, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бразилският президент Лула да Силва отправи остро предупреждение към САЩ, определяйки новите американски търговски мита като „стратегическа грешка“.

В официална позиция, публикувана в неделя, той подчерта, че протекционистките мерки ще принудят бразилския бизнес да замени доставчиците си от САЩ с партньори от други региони. Според него това сериозно ще наруши дълбоко интегрираните вериги за доставки между двете най-големи икономики в Западното полукълбо.

Актуалната ситуация очертава ескалация на икономическото напрежение, предизвикана от новите бариери на Вашингтон. Текущите мерки включват наложени наскоро мита от 25% върху редица стоки по разследване по Секция 301, както и допълнителни ставки от 12.5% заради спорове около условията на труд, които влизат в сила в края на тази седмица. Като резултат общата тежест върху някои бразилски продукти може да достигне 37.5%.

Бразилският държавен глава отхвърли обвиненията на САЩ относно екологичните политики, дигиталната търговия и платформата за разплащания „PIX“. Той отбеляза икономическия парадокс в действията на Белия дом, припомняйки, че САЩ поддържат търговско излишък с Бразилия в размер на 428 милиарда долара за последните 15 години.

Противопоставянето съвпада с вътрешнополитическата кампания в Бразилия преди изборите през октомври, където основен опонент на Лула е сенатор Флавио Болсонаро – близък съюзник на американската администрация. Представители на правителството в Бразилия вече обявиха, че страната ще задейства своя „Закон за реципрочност“ и ще отнесе казуса до Световната търговска организация (СТО).


Бразилия
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  • 1 Хазяина

    0 0 Отговор
    ми вдигна наема!Предупредих го,че прави стратегическа грешка!

    21:28 26.07.2026

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