Пълна капитулация на Украйна! Москва отхвърля замразяване на войната

Руският президент Владимир Путин вероятно е използвал среща с казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев, за да оправдае отказа си да замрази фронтовата линия в Украйна и решението си да продължи войната, както е правил досега.
Путин се срещна с Токаев в Омск за Руско-казахстанския междурегионален форум за сътрудничество на 25 юли, а Токаев заяви, че за мнозина е трудно да разберат произхода на руската война в Украйна и призова Русия и Украйна да замразят фронтовата линия и да се върнат към преговори в истанбулски формат.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Путин не отговори на Токаев в публичната част на срещата, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Путин по-късно е дал на Токаев подробен отчет за войната и му е казал, че е невъзможно да се замрази настоящата фронтова линия, защото Русия трябва да постигне целите си на бойното поле.
Песков повтори твърдението на Кремъл, че боевете могат да спрат "до края на деня днес", ако Украйна "вземе подходящите решения". Кремълски служители постоянно призовават Украйна да капитулира пред максималистичните военни искания.
Путин се сблъсква със спадащ рейтинг на одобрение, докато продължава да води войната си до голяма степен по същия начин, както от 2022 г. насам.
Кремъл продължава да сигнализира на руснаците, че трябва да са готови да понесат разходите за дълга война срещу Украйна и вероятно е използвал срещата на Путин с Токаев като място, за да напомни на руснаците за това оправдание.
Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия продължава да се готви за принудителни повиквания на резервисти и се готви да приеме около 30 000 нови севернокорейски войници на фона на потресаващо високите бойни жертви. На 25 юли Зеленски заяви, че руските сили са претърпели около 222 500 жертви, включително 131 000 убити и 93 000 ранени, от януари до юли 2026 г. (около 31 785 жертви на месец) и са набрали само около 221 000 души персонал (около 31 571 души, набирани на месец) през същия период.
Зеленски отбеляза, че повечето от ранените руски войници са тежко ранени, тъй като руските сили имат лоша фронтова медицина. На 24 юли Зеленски заяви, че Украйна разполага с разузнавателна информация, че Кремъл се готви за "значителна" вълна от принудителни повиквания в резерва през есента на 2026 г., но не уточни дали тази официална мобилизация ще се състои от голямо повикване или поетапно повикване.
Русия провежда избори за Държавна дума (парламент) в средата на септември 2026 г. и Путин вероятно ще изчака до след тези избори, за да обяви нова вълна на мобилизация, което ще бъде много непопулярно сред руското население, което е изправено пред нарастващи икономически, социални и емоционални последици от войната на Путин през последните четири години и половина.
Русия удължава забраната си за износ на бензин до края на 2026 г. Руският вицепремиер и министър на икономиката Александър Новак заяви, че Русия удължава забраната за износ на бензин до края на 2026 г. и ще обмисли премахването на забраната за износ на дизел "с възстановяването на пазара".
Руското правителство временно забрани износа на бензин и дизел съответно на 1 април и 8 юли, тъй като Украйна засили своите дългосрочни ударни кампании срещу капацитета на Русия за рафиниране на петрол и средносрочна кампания срещу руската логистика, включително доставките на гориво до окупирана Украйна и на фронтовата линия.
Много райони на Русия и окупирана Украйна продължават да се борят с недостиг на гориво, въпреки че руските служители все по-често твърдят, че икономическата ситуация и кризата с горивата се стабилизират.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА
Коментиран от #7, #11, #12, #14, #15, #48, #58
08:41 26.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кимчо му обеща войници
Не прави сметка, че северните коритари пак ще свършат.
Сетне?
08:43 26.07.2026
4 ДРАПАТИ НАЦИСТА
08:43 26.07.2026
5 много ясно
08:44 26.07.2026
6 БРИТАНЦИТЕ ЗДРАВО ЯДАТ ДЪРВОТО
08:44 26.07.2026
7 После светът ще стане
До коментар #1 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":по-скучен без Русия, но няма да се месим във вътрешните й работи. Щом така е решила.
08:45 26.07.2026
8 Онзи
08:45 26.07.2026
9 Хе хе...
Найс, а?
08:45 26.07.2026
10 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
08:46 26.07.2026
11 име
До коментар #1 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":Ами, явно че не са унищожили нацизма до крак, щом Сталин е оставил живи наследници на бандерите. Дано тоя път да ги изчистят до дъно.
08:46 26.07.2026
12 Което доказва, че кремльовските нацисти
До коментар #1 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":наистина не са в ред. Кой нормален изтребва сам себе си.
Коментиран от #17
08:47 26.07.2026
13 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #36
08:48 26.07.2026
14 Без име
До коментар #1 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":Няма такоеа нещо. През Втората световна Русия побеждава Германия, но не и фашизма. Самите ветерани са говорили на децата и внуците си, че ще се наложи да довършат това, което не са могли. Сталин е говорил същото. Това време дойде.
Коментиран от #57, #61
08:48 26.07.2026
15 болшевик
До коментар #1 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":Не Русия, а Великият СССР.
08:48 26.07.2026
16 Хе хе...
08:49 26.07.2026
17 име
До коментар #12 от "Което доказва, че кремльовските нацисти":Педофилите и нацистите се намират на запад от Русия и Беларус.
Коментиран от #50
08:49 26.07.2026
18 Иван
08:49 26.07.2026
19 СЕГА НАТЮ
Коментиран от #38
08:49 26.07.2026
20 Mими Кучева🐕🦺
08:50 26.07.2026
21 ?????
Руснаците предупреждаваха че следващите условия ще са още по-твърди.
Сега дойде ред на руснаците да ескалират - от преди десетина дни планомерно превръщат Украйна в сухопътна държава.
Токаев след разговорите с Тръмп и Макрон се опита да предаде някакви западни предложения на Путин, но явно в Кремъл им е писнало от задкулисни игри и дипломатично му казаха да си гледа работата.
Коментиран от #29
08:50 26.07.2026
22 Мъка ми е
08:51 26.07.2026
23 НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ
Коментиран от #26
08:51 26.07.2026
24 Кривите ракетки на Кимчо
Предпочита войници.
Безмозъчното Кимче е решило да намали мъжката популация в страната си.
Негов проблем. Страната си негова, да си я намалява. Няма да му пречим
08:51 26.07.2026
25 ДРАПАТИ НАЦИСТА
08:52 26.07.2026
26 Пич
До коментар #23 от "НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ":Но вече в обратна посока. Към изток.
08:53 26.07.2026
27 Е как ние ще капитулираме
08:53 26.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 На кого му пука
До коментар #21 от "?????":за фейка ти.
08:54 26.07.2026
30 идиоти вън
Коментиран от #40
08:54 26.07.2026
31 молба
08:55 26.07.2026
32 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
08:55 26.07.2026
33 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #37
08:55 26.07.2026
34 гост
08:56 26.07.2026
35 така е
08:56 26.07.2026
36 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #13 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":Ще го накажем.
08:57 26.07.2026
37 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
До коментар #33 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Пълна капитулация на Украйна, ДЕНАЦИФИКАЦИЯ и демилитаризация.
Коментиран от #41
08:57 26.07.2026
38 Не, защото Ралша не е кандидатствала
До коментар #19 от "СЕГА НАТЮ":за НАТО.
08:57 26.07.2026
39 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Цитат:
"Путин се сблъсква със спадащ рейтинг на одобрение..."
-- -- --
През това време какъв е рейтинга на политиците противници на Путин:
- Какъв бе рейтинга на Джо Байдън в края на мандата си
- Какъв е рейтинга на Тръмп
- Какъв е рейтинга на Мерц и преди него Шолц
- Какъв е рейтинга на редицата британски министър-председатели, които водеха русофобна кампания. На бас, че никой не си спомня техните имена
- Какъв е рейтинга на Макарон
...
Коментиран от #42, #62
08:58 26.07.2026
40 Обаче
До коментар #30 от "идиоти вън":Примерът с Югославия и Сърбия, се отнася за ЕС и Украйна. Въпрос на по мащабно мислене.
08:58 26.07.2026
41 Като си повтаряш фейка,
До коментар #37 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":няма да го направиш истина. Просто ще си задълбочиш циклофренията.
Коментиран от #44
08:59 26.07.2026
42 На кого му пука
До коментар #39 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Важното е копейките винаги са капо.
Коментиран от #46
09:01 26.07.2026
43 Без име
09:01 26.07.2026
44 Мани го тоя пиян идиот
До коментар #41 от "Като си повтаряш фейка,":Забавлява.
09:01 26.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Замразяването
09:04 26.07.2026
48 Руски пед
До коментар #1 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":Точно така със висока скорост се самоунищожава
09:04 26.07.2026
49 Механик
Ама то на дебела и крива укро чутура налива ли се акъл?! Не се налива.
Коментиран от #54
09:04 26.07.2026
50 Пич
До коментар #17 от "име":Не позна.
В документите в Хага пише друго.
Пък и копейските фантазии са без значение за историята.
09:05 26.07.2026
51 Баш Хайдутин и действащ комунист
09:07 26.07.2026
52 Историк
09:07 26.07.2026
53 бой
09:07 26.07.2026
54 Бункерния Дъртак
До коментар #49 от "Механик":Може и да говори и да предлага
Някакви движухи
Но никой не го слуша .
Затова Мускалието
Ще продължава да гори .
09:08 26.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Баш Хайдутин и действащ комунист
Коментиран от #59
09:09 26.07.2026
57 Хайо
До коментар #14 от "Без име":Няма да жив да видиш.
Колкото дойде комунизмът.
09:09 26.07.2026
58 Помним
До коментар #1 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":И този път ще се унищожи сама Русия, защото нацизма-рашизма е в Матушката им.Нацистите винаги първи вероломно нападат други страни....Молдова, Грузия два пъти, Украйна....Русия никой не я нападали и ще свършат като нацистка Германия.
В петата година Русия гори, бомбят я, опашки, дефицит, ужасна диктатура унищожила напълно опозицията.
09:09 26.07.2026
59 Няма как да разберат,
До коментар #56 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":защото не е такъв.
Но Путин е евреин.Макар полу- . И наркоман, защото го тъпчат с химикали да го поддържат млад. Това е простимо.
Докато педофилията не е.
09:12 26.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Софето
До коментар #14 от "Без име":Ами отивай на фронта да защитаваш родната си матушка или ела в центъра ти резна грацмуля предателски
09:12 26.07.2026
62 Баце,
До коментар #39 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":В интерес на истината тоя път от института за изследване на г0йн@Tа са абсолютно прави. Рейтинга на Путин наистина започва се свлича заради лигавщините му за братския у краински народ и кадифените ръкавички с които пипа в 4о4. От друга страна обаче явно дори и той самия взе да се усеща, съдейки по пачангата в 4о4 последните десетина дни. Защото вече години наред все повече руснаци (и не само) питат все по настоятелно защо изобщо има ток и вода в 4о4? Защо има работеща жп инфраструктура и подвижен състав? Защо има тунели, мостове и виадукти? Защо логистичния възел в жешов не е пепелище? Защо продължават да влизат и излизат кораби в пристанището на Одеса? Защо разни мЪрсулки и рютета шетат из 4о4 като на разходка в парка?
Абе ще поживеем, ще видим...
09:13 26.07.2026