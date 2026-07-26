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Пълна капитулация на Украйна! Москва отхвърля замразяване на войната
  Тема: Украйна

Пълна капитулация на Украйна! Москва отхвърля замразяване на войната

26 Юли, 2026 08:40 1 807 62

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • крим-
  • донбас

Путин се сблъсква със спадащ рейтинг на одобрение, докато продължава да води войната си до голяма степен по същия начин, както от 2022 г. насам

Пълна капитулация на Украйна! Москва отхвърля замразяване на войната - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин вероятно е използвал среща с казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев, за да оправдае отказа си да замрази фронтовата линия в Украйна и решението си да продължи войната, както е правил досега.

Путин се срещна с Токаев в Омск за Руско-казахстанския междурегионален форум за сътрудничество на 25 юли, а Токаев заяви, че за мнозина е трудно да разберат произхода на руската война в Украйна и призова Русия и Украйна да замразят фронтовата линия и да се върнат към преговори в истанбулски формат.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Путин не отговори на Токаев в публичната част на срещата, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Путин по-късно е дал на Токаев подробен отчет за войната и му е казал, че е невъзможно да се замрази настоящата фронтова линия, защото Русия трябва да постигне целите си на бойното поле.

Песков повтори твърдението на Кремъл, че боевете могат да спрат "до края на деня днес", ако Украйна "вземе подходящите решения". Кремълски служители постоянно призовават Украйна да капитулира пред максималистичните военни искания.

Путин се сблъсква със спадащ рейтинг на одобрение, докато продължава да води войната си до голяма степен по същия начин, както от 2022 г. насам.

Кремъл продължава да сигнализира на руснаците, че трябва да са готови да понесат разходите за дълга война срещу Украйна и вероятно е използвал срещата на Путин с Токаев като място, за да напомни на руснаците за това оправдание.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия продължава да се готви за принудителни повиквания на резервисти и се готви да приеме около 30 000 нови севернокорейски войници на фона на потресаващо високите бойни жертви. На 25 юли Зеленски заяви, че руските сили са претърпели около 222 500 жертви, включително 131 000 убити и 93 000 ранени, от януари до юли 2026 г. (около 31 785 жертви на месец) и са набрали само около 221 000 души персонал (около 31 571 души, набирани на месец) през същия период.

Зеленски отбеляза, че повечето от ранените руски войници са тежко ранени, тъй като руските сили имат лоша фронтова медицина. На 24 юли Зеленски заяви, че Украйна разполага с разузнавателна информация, че Кремъл се готви за "значителна" вълна от принудителни повиквания в резерва през есента на 2026 г., но не уточни дали тази официална мобилизация ще се състои от голямо повикване или поетапно повикване.

Русия провежда избори за Държавна дума (парламент) в средата на септември 2026 г. и Путин вероятно ще изчака до след тези избори, за да обяви нова вълна на мобилизация, което ще бъде много непопулярно сред руското население, което е изправено пред нарастващи икономически, социални и емоционални последици от войната на Путин през последните четири години и половина.

Русия удължава забраната си за износ на бензин до края на 2026 г. Руският вицепремиер и министър на икономиката Александър Новак заяви, че Русия удължава забраната за износ на бензин до края на 2026 г. и ще обмисли премахването на забраната за износ на дизел "с възстановяването на пазара".

Руското правителство временно забрани износа на бензин и дизел съответно на 1 април и 8 юли, тъй като Украйна засили своите дългосрочни ударни кампании срещу капацитета на Русия за рафиниране на петрол и средносрочна кампания срещу руската логистика, включително доставките на гориво до окупирана Украйна и на фронтовата линия.

Много райони на Русия и окупирана Украйна продължават да се борят с недостиг на гориво, въпреки че руските служители все по-често твърдят, че икономическата ситуация и кризата с горивата се стабилизират.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА

    46 19 Отговор
    Русия винаги унищожава нацизма до крак.

    Коментиран от #7, #11, #12, #14, #15, #48, #58

    08:41 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кимчо му обеща войници

    15 30 Отговор
    и Хаяско навири печем да си продължи геноцида.
    Не прави сметка, че северните коритари пак ще свършат.
    Сетне?

    08:43 26.07.2026

  • 4 ДРАПАТИ НАЦИСТА

    32 12 Отговор
    Кой сега ще спре Руската армия??

    08:43 26.07.2026

  • 5 много ясно

    33 10 Отговор
    Бандерите се надяват да договорят спиране на атаките по тяхните пристанища в замяна на спиране на атаките по руски кораби в Черно и Азовско море. Само, че руснаците не са съгласни, така или иначе ,след като им прекъснаха снабдяването, ще им свършат патроните.

    08:44 26.07.2026

  • 6 БРИТАНЦИТЕ ЗДРАВО ЯДАТ ДЪРВОТО

    30 11 Отговор
    Изкопахте ли редкоземите, че няма време.

    08:44 26.07.2026

  • 7 После светът ще стане

    12 17 Отговор

    До коментар #1 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":

    по-скучен без Русия, но няма да се месим във вътрешните й работи. Щом така е решила.

    08:45 26.07.2026

  • 8 Онзи

    22 3 Отговор
    Еиии нямат свършване вашите вицове!

    08:45 26.07.2026

  • 9 Хе хе...

    16 11 Отговор
    Преди около месец депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    08:45 26.07.2026

  • 10 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    25 8 Отговор
    Британците ги лъжат лесно и ги пращат да умират за англосаксонските интереси.

    08:46 26.07.2026

  • 11 име

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":

    Ами, явно че не са унищожили нацизма до крак, щом Сталин е оставил живи наследници на бандерите. Дано тоя път да ги изчистят до дъно.

    08:46 26.07.2026

  • 12 Което доказва, че кремльовските нацисти

    11 15 Отговор

    До коментар #1 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":

    наистина не са в ред. Кой нормален изтребва сам себе си.

    Коментиран от #17

    08:47 26.07.2026

  • 13 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    16 5 Отговор
    Щял да бяга. И тъй разбрал какво го чака.

    Коментиран от #36

    08:48 26.07.2026

  • 14 Без име

    18 9 Отговор

    До коментар #1 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":

    Няма такоеа нещо. През Втората световна Русия побеждава Германия, но не и фашизма. Самите ветерани са говорили на децата и внуците си, че ще се наложи да довършат това, което не са могли. Сталин е говорил същото. Това време дойде.

    Коментиран от #57, #61

    08:48 26.07.2026

  • 15 болшевик

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":

    Не Русия, а Великият СССР.

    08:48 26.07.2026

  • 16 Хе хе...

    13 4 Отговор
    Последната размяна на тела на загинали военни е 31÷501 в полза на руснаците. Преди това години наред размените бяха 25/40÷1000. Съотношението да си го смятат родните евроатлантически poзАви понита. Стига да могат де...

    08:49 26.07.2026

  • 17 име

    13 6 Отговор

    До коментар #12 от "Което доказва, че кремльовските нацисти":

    Педофилите и нацистите се намират на запад от Русия и Беларус.

    Коментиран от #50

    08:49 26.07.2026

  • 18 Иван

    8 2 Отговор
    Севера и Юга в САЩ е трябвало да замразят войната.

    08:49 26.07.2026

  • 19 СЕГА НАТЮ

    10 8 Отговор
    Ще може ли да приеме несъществуваща държав в НАТЮ.

    Коментиран от #38

    08:49 26.07.2026

  • 20 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 7 Отговор
    НЕ,Масква просто дава шанс на Зеленски да спечели войната!🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    08:50 26.07.2026

  • 21 ?????

    21 5 Отговор
    Доколкото разбирам от руска страна нещата са примерно такива - в Анкоридж направиха отстъпки, но американците не изпълниха своята част от сделката, а напротив съдействаха за ескалация на конфликта.
    Руснаците предупреждаваха че следващите условия ще са още по-твърди.
    Сега дойде ред на руснаците да ескалират - от преди десетина дни планомерно превръщат Украйна в сухопътна държава.
    Токаев след разговорите с Тръмп и Макрон се опита да предаде някакви западни предложения на Путин, но явно в Кремъл им е писнало от задкулисни игри и дипломатично му казаха да си гледа работата.

    Коментиран от #29

    08:50 26.07.2026

  • 22 Мъка ми е

    8 7 Отговор
    Зеленияяяя не вземай много пари на хората в метрото че хептен ще я объркаш!

    08:51 26.07.2026

  • 23 НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ

    11 8 Отговор
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯ и демилитаризация.

    Коментиран от #26

    08:51 26.07.2026

  • 24 Кривите ракетки на Кимчо

    7 10 Отговор
    даже Путин ги не ще.
    Предпочита войници.
    Безмозъчното Кимче е решило да намали мъжката популация в страната си.
    Негов проблем. Страната си негова, да си я намалява. Няма да му пречим

    08:51 26.07.2026

  • 25 ДРАПАТИ НАЦИСТА

    6 5 Отговор
    Много ме е яд, че бях началник толкова кратко.

    08:52 26.07.2026

  • 26 Пич

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ":

    Но вече в обратна посока. Към изток.

    08:53 26.07.2026

  • 27 Е как ние ще капитулираме

    5 5 Отговор
    Нали уж печелим и се движим..... само на запад.

    08:53 26.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 На кого му пука

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "?????":

    за фейка ти.

    08:54 26.07.2026

  • 30 идиоти вън

    3 2 Отговор
    Кофти пример дадоха с Югославия и Сърбия, е хак да им е!!!

    Коментиран от #40

    08:54 26.07.2026

  • 31 молба

    3 3 Отговор
    Дано стане възможно най-бавно за да се спасим от ЕС.

    08:55 26.07.2026

  • 32 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    8 3 Отговор
    Но и те разбират какво ги чака. Британските терористични атаки доведоха до изчезването на окраина.

    08:55 26.07.2026

  • 33 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    5 5 Отговор
    На българските артилерийски снаряди за Украйна пише уиЗа Путин!

    Коментиран от #37

    08:55 26.07.2026

  • 34 гост

    6 7 Отговор
    Искам барем един правоверен небългарин русороб да се опита да накара децата си , ако ги има ,щото обикновено е голям проблем за такива , да емигрират в рая Раша , вместо в гнилия запад !!! И после да се "похвали " тук с резултата , който ще е в два варианта , или ще се отрекат пред нотариус от него или ще го пратят него в блатото !! Което е точно това , което копеите няма да направят посмъртно !!

    08:56 26.07.2026

  • 35 така е

    2 8 Отговор
    Войната ще продължи до разпада на РФ. Проблема на Зеленски е, кой после ще изплаща руските военни репарации на Украйна.Никоя от новите държави няма да иска.

    08:56 26.07.2026

  • 36 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    Ще го накажем.

    08:57 26.07.2026

  • 37 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    8 4 Отговор

    До коментар #33 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Пълна капитулация на Украйна, ДЕНАЦИФИКАЦИЯ и демилитаризация.

    Коментиран от #41

    08:57 26.07.2026

  • 38 Не, защото Ралша не е кандидатствала

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "СЕГА НАТЮ":

    за НАТО.

    08:57 26.07.2026

  • 39 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    7 3 Отговор
    Отново "статия" от "специалистите" на "института".
    Цитат:
    "Путин се сблъсква със спадащ рейтинг на одобрение..."
    -- -- --
    През това време какъв е рейтинга на политиците противници на Путин:
    - Какъв бе рейтинга на Джо Байдън в края на мандата си
    - Какъв е рейтинга на Тръмп
    - Какъв е рейтинга на Мерц и преди него Шолц
    - Какъв е рейтинга на редицата британски министър-председатели, които водеха русофобна кампания. На бас, че никой не си спомня техните имена
    - Какъв е рейтинга на Макарон
    ...

    Коментиран от #42, #62

    08:58 26.07.2026

  • 40 Обаче

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "идиоти вън":

    Примерът с Югославия и Сърбия, се отнася за ЕС и Украйна. Въпрос на по мащабно мислене.

    08:58 26.07.2026

  • 41 Като си повтаряш фейка,

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    няма да го направиш истина. Просто ще си задълбочиш циклофренията.

    Коментиран от #44

    08:59 26.07.2026

  • 42 На кого му пука

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Важното е копейките винаги са капо.

    Коментиран от #46

    09:01 26.07.2026

  • 43 Без име

    4 3 Отговор
    Путин от месец открито заявява, че не иска мир. Сега се чудят кого да пратят при него, за да прибире Искандерите, Искандерите М, Цирконите, Кинжалите, Авангардите, Бандеролите, Калибрите и Сарматите.

    09:01 26.07.2026

  • 44 Мани го тоя пиян идиот

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Като си повтаряш фейка,":

    Забавлява.

    09:01 26.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Замразяването

    4 2 Отговор
    На войната е само в интерес на Украйна и ЕС. Това би позволило Украйна да се окопае,да подобри отбраната си,да се подготви за контраатаки което би струвало повече руски войници. Русия веднъж бе излъгана от минските споразумения да замрази конфликта,в Истанбул отново бе подведена.....просто е логично Путин да продължи. А това ,че руснаците страдали от недостиг на гориво и щели да свалят Путин заради бензина е наивно!! Руснаците дори и да не харесват Путин виждат как целия запад е срещу Русия и иска тя да се разпадне което ги обединява срещу по голямото зло

    09:04 26.07.2026

  • 48 Руски пед

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":

    Точно така със висока скорост се самоунищожава

    09:04 26.07.2026

  • 49 Механик

    3 2 Отговор
    Колко пъти да ви се казва, че първото предложение на руснаците е най-безболезнено за вас? М?? Колко пъти?
    Ама то на дебела и крива укро чутура налива ли се акъл?! Не се налива.

    Коментиран от #54

    09:04 26.07.2026

  • 50 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "име":

    Не позна.
    В документите в Хага пише друго.
    Пък и копейските фантазии са без значение за историята.

    09:05 26.07.2026

  • 51 Баш Хайдутин и действащ комунист

    2 1 Отговор
    Перачите на комунистически гащи още не са разбрали че Рублйовка ПУТИН е евреин .

    09:07 26.07.2026

  • 52 Историк

    3 1 Отговор
    Войната може да спре веднага щом Путин изтегли варварските си орди от Украйна, която нападна брутално и агресивно и иска да я изличи от лицето на земята, защото така е решил той. Това е новия световен руский мир, който за жалост е и мира на другия тиранин тръмп. Ако света иска това и чугунените глави без мозък мечтаят за такова бъдеще за децата си, да си го живеят сами.

    09:07 26.07.2026

  • 53 бой

    2 1 Отговор
    чак до полската граница!

    09:07 26.07.2026

  • 54 Бункерния Дъртак

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Механик":

    Може и да говори и да предлага
    Някакви движухи
    Но никой не го слуша .
    Затова Мускалието
    Ще продължава да гори .

    09:08 26.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Баш Хайдутин и действащ комунист

    1 1 Отговор
    И цапачите на пребоядисани комунистически гащи още не са разбрали че Зелю е евреин и наркоман

    Коментиран от #59

    09:09 26.07.2026

  • 57 Хайо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Без име":

    Няма да жив да видиш.
    Колкото дойде комунизмът.

    09:09 26.07.2026

  • 58 Помним

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":

    И този път ще се унищожи сама Русия, защото нацизма-рашизма е в Матушката им.Нацистите винаги първи вероломно нападат други страни....Молдова, Грузия два пъти, Украйна....Русия никой не я нападали и ще свършат като нацистка Германия.
    В петата година Русия гори, бомбят я, опашки, дефицит, ужасна диктатура унищожила напълно опозицията.

    09:09 26.07.2026

  • 59 Няма как да разберат,

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    защото не е такъв.
    Но Путин е евреин.Макар полу- . И наркоман, защото го тъпчат с химикали да го поддържат млад. Това е простимо.
    Докато педофилията не е.

    09:12 26.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Софето

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Без име":

    Ами отивай на фронта да защитаваш родната си матушка или ела в центъра ти резна грацмуля предателски

    09:12 26.07.2026

  • 62 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    В интерес на истината тоя път от института за изследване на г0йн@Tа са абсолютно прави. Рейтинга на Путин наистина започва се свлича заради лигавщините му за братския у краински народ и кадифените ръкавички с които пипа в 4о4. От друга страна обаче явно дори и той самия взе да се усеща, съдейки по пачангата в 4о4 последните десетина дни. Защото вече години наред все повече руснаци (и не само) питат все по настоятелно защо изобщо има ток и вода в 4о4? Защо има работеща жп инфраструктура и подвижен състав? Защо има тунели, мостове и виадукти? Защо логистичния възел в жешов не е пепелище? Защо продължават да влизат и излизат кораби в пристанището на Одеса? Защо разни мЪрсулки и рютета шетат из 4о4 като на разходка в парка?
    Абе ще поживеем, ще видим...

    09:13 26.07.2026

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