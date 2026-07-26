Пълна капитулация на Украйна! Москва отхвърля замразяване на войната

Руският президент Владимир Путин вероятно е използвал среща с казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев, за да оправдае отказа си да замрази фронтовата линия в Украйна и решението си да продължи войната, както е правил досега.

Путин се срещна с Токаев в Омск за Руско-казахстанския междурегионален форум за сътрудничество на 25 юли, а Токаев заяви, че за мнозина е трудно да разберат произхода на руската война в Украйна и призова Русия и Украйна да замразят фронтовата линия и да се върнат към преговори в истанбулски формат.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Путин не отговори на Токаев в публичната част на срещата, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Путин по-късно е дал на Токаев подробен отчет за войната и му е казал, че е невъзможно да се замрази настоящата фронтова линия, защото Русия трябва да постигне целите си на бойното поле.

Песков повтори твърдението на Кремъл, че боевете могат да спрат "до края на деня днес", ако Украйна "вземе подходящите решения". Кремълски служители постоянно призовават Украйна да капитулира пред максималистичните военни искания.

Путин се сблъсква със спадащ рейтинг на одобрение, докато продължава да води войната си до голяма степен по същия начин, както от 2022 г. насам.

Кремъл продължава да сигнализира на руснаците, че трябва да са готови да понесат разходите за дълга война срещу Украйна и вероятно е използвал срещата на Путин с Токаев като място, за да напомни на руснаците за това оправдание.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия продължава да се готви за принудителни повиквания на резервисти и се готви да приеме около 30 000 нови севернокорейски войници на фона на потресаващо високите бойни жертви. На 25 юли Зеленски заяви, че руските сили са претърпели около 222 500 жертви, включително 131 000 убити и 93 000 ранени, от януари до юли 2026 г. (около 31 785 жертви на месец) и са набрали само около 221 000 души персонал (около 31 571 души, набирани на месец) през същия период.

Зеленски отбеляза, че повечето от ранените руски войници са тежко ранени, тъй като руските сили имат лоша фронтова медицина. На 24 юли Зеленски заяви, че Украйна разполага с разузнавателна информация, че Кремъл се готви за "значителна" вълна от принудителни повиквания в резерва през есента на 2026 г., но не уточни дали тази официална мобилизация ще се състои от голямо повикване или поетапно повикване.

Русия провежда избори за Държавна дума (парламент) в средата на септември 2026 г. и Путин вероятно ще изчака до след тези избори, за да обяви нова вълна на мобилизация, което ще бъде много непопулярно сред руското население, което е изправено пред нарастващи икономически, социални и емоционални последици от войната на Путин през последните четири години и половина.

Русия удължава забраната си за износ на бензин до края на 2026 г. Руският вицепремиер и министър на икономиката Александър Новак заяви, че Русия удължава забраната за износ на бензин до края на 2026 г. и ще обмисли премахването на забраната за износ на дизел "с възстановяването на пазара".

Руското правителство временно забрани износа на бензин и дизел съответно на 1 април и 8 юли, тъй като Украйна засили своите дългосрочни ударни кампании срещу капацитета на Русия за рафиниране на петрол и средносрочна кампания срещу руската логистика, включително доставките на гориво до окупирана Украйна и на фронтовата линия.

Много райони на Русия и окупирана Украйна продължават да се борят с недостиг на гориво, въпреки че руските служители все по-често твърдят, че икономическата ситуация и кризата с горивата се стабилизират.