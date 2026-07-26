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САЩ: Нямаме недостиг на оръжие заради Иран

САЩ: Нямаме недостиг на оръжие заради Иран

26 Юли, 2026 21:09, обновена 26 Юли, 2026 21:14 478 10

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Пентагонът контрира слуховете за изпразнени складове и потвърди готовност за всякакви сценарии в Близкия изток

САЩ: Нямаме недостиг на оръжие заради Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на САЩ категорично отхвърли твърденията, че продължаващият конфликт с Иран е довел до критичен недостиг на оръжия и прецизни боеприпаси.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел направи официално изявление, предава американският новинарски канал CBS News, в което увери, че американската армия остава най-мощната в света и притежава дълбок арсенал от способности за реакция във всяка точка на земното кълбо.

Позицията на Белия дом и дипломатическият отзвук

Изказването идва в момент на временно затишие на въздушните удари, което породи спекулации в международния печат, че Вашингтон умишлено задържа операциите поради липса на ракети-прехващачи и високоточни оръжия. Тези слухове бяха допълнително подхранени от публикации в издания като The New York Times, според които съветници по сигурността са предупредили президента Доналд Тръмп за риск от изчерпване на запасите за противовъздушна отбрана.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс обаче отхвърли тези твърдения като спекулативни в интервю за Fox News, призовавайки обществеността да не се доверява сляпо на неофициални източници. Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг уточни, че паузата в бомбардировките е продиктувана от желанието да се даде шанс на дипломатическите усилия през Оман, а не от логистична слабост. Чунг подчерта пред медиите, включително пред индийската информационна мрежа NDTV, че САЩ държат отворени всички опции, ако Техеран продължи блокадата на Ормузкия проток.

Анализ на арсенала: Какво казват експертите?

Според данни на Центъра за стратегически и международни изследвания – CSIS, Пентагонът разполага с достатъчно боеприпаси за всеки възможен сценарий в настоящата война. Рискове за отбранителните способности на САЩ биха възникнали единствено в дългосрочен план при евентуален паралелен конфликт в Тихоокеанския регион, посочва военният анализатор Марк Кансиън пред NPR. Към момента американският военнопромишлен комплекс вече работи в ускорен режим, за да възстанови разходите на системи като Patriot и Tomahawk.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет нарече твърденията за „криза с боеприпасите“ изкуствено създадена история по време на изслушване пред Сената, цитиран от ABC News. Републиканският конгресмен Майк Търнър също защити тезата, че САЩ не могат да изоставят мисията си в Близкия изток, тъй като залогът е сигурността на глобалните енергийни пазари.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 77777

    7 1 Отговор
    Кой ви вярва вече Иран ви попиля ракетите свършиха.

    21:21 26.07.2026

  • 2 Шопо

    5 1 Отговор
    Оръжие имат хора нямат.
    Къде са ви рамбовците, кога ще нападате по суша ?

    21:23 26.07.2026

  • 3 Дельо Свински

    3 2 Отговор
    Да, бе! Че тук някакви други приказки вървят в кулоарите...

    Коментиран от #7

    21:23 26.07.2026

  • 4 Хазяина

    1 0 Отговор
    ми вдигна наема!Прдупредих го,че прави стратегическа грешка!

    21:27 26.07.2026

  • 5 зелката:а за нас що няма нали ес ви киха

    2 1 Отговор
    САЩ: Нямаме недостиг на оръжие заради Иран

    21:27 26.07.2026

  • 6 ДА БЕ ДА

    7 1 Отговор
    И В ИРАН ВИ ЧАКА ДРАМА ПО ГОЛЯМА ОТ АФГАНИСТАНСКАТА.

    21:27 26.07.2026

  • 7 д-р Паул Йозеф Гьобелс

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дельо Свински":

    Кажи едно Благодаря!!!

    Коментиран от #9

    21:27 26.07.2026

  • 8 Пепо

    7 0 Отговор
    Скъпи са ви оръжията,недостатъчни са,а тези които ги ползват са некадърници,неможачи и джендита. Е КАК ДА СТАНЕ ВАШАТА?!

    21:29 26.07.2026

  • 9 Дельо Свински

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "д-р Паул Йозеф Гьобелс":

    Казвам. 👍🏻

    21:29 26.07.2026

  • 10 Без име

    0 0 Отговор
    Иранците намериха начин да ослепяват радарите на Пейтриът и сега безпилотните им апарати и ракетите им могат да си летят безпрепятствено, затова американците дадоха назад. Каза го официалният представител на КСИР Хосейн Мохеби. А може би и заради това САЩ и Украйна искат спиране на въздушния огън. 😁

    21:37 26.07.2026