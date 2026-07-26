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Потушен е пожарът в рафинерията в Тюмен след удара на ВСУ
  Тема: Украйна

Потушен е пожарът в рафинерията в Тюмен след удара на ВСУ

26 Юли, 2026 06:59, обновена 26 Юли, 2026 07:06 1 050 22

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Украинската вълна от атаки предизвика тежки поражения и пожари в десетки руски региони миналата нощ

Потушен е пожарът в рафинерията в Тюмен след удара на ВСУ - 1
Снимка: incidentia.ru
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалата нощ и предходното денонощие Украйна проведе една от най-мащабните си и дълбоки въздушни офанзиви от началото на конфликта.

Основният фокус на атаките бе насочен към ключови енергийни съоръжения, военни заводи и логистични центрове дълбоко в руския тил. Руското Министерство на отбраната обяви, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и неутрализирали общо 328 украински безпилотни летателни апарати над 22 региона, включително над акваторията на Азовско море и Кримския полуостров.

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Сибирската рафинерия в Тюмен остана без защита срещу новите дронове

Въпреки разположените защитни антидронови мрежи, украинските безпилотни апарати на Силите за специални операции (ССО) успяха да преодолеят разстоянието от над 2000 км и да взривят инсталация за дълбока очистка на дизелово гориво в Тюменския нефтопреработващ завод. Според информация от губернатора на Тюменска област Александър Моор в неговия Telegram канал, пламъците вече са напълно овладени и ликвидирани от аварийните екипи, без да се стига до човешки жертви на площадката. Пораженията по рафинерията, която има капацитет от 8 милиона тона суров петрол годишно, обаче заплашват допълнително да свият вътрешния пазар на горива в Русия. Заради инцидента местната администрация спешно отмени планираните тържества и фойерверки за 440-годишнината на град Тюмен.

Тежки поражения и ранени в Белгород, Ростов и Свердловск

Освен атаката в Сибир, предната нощ донесе сериозни щети и в редица други области, съобщават световните агенции, сред които и БТА (bta.bg/bg/news/world/1173636):

  • Белгородска област: Изпълняващият длъжността губернатор Александър Шуваев потвърди за загинали двама души и общо 13 ранени при денонощните удари. Поразени са жилищни сгради, две важни електроподстанции и складови бази на голям местен агрохолдинг.
  • Ростовска област: Губернаторът Юрий Слюсар докладва за масирана вълна от дронове и ракети. Ранени са петима души. Сериозни разрушения са регистрирани по административната сграда на граничния автомобилен пункт „Новошахтинск“, както и по няколко цивилни склада и индустриални обекти.
  • Свердловска област и Екатеринбург: Отломки от ударен безпилотен апарат предизвикаха мащабен пожар на паркинг с площ от 300 кв. метра в Чкаловския район. Огънят е пламнал в непосредствена близост до логистичния комплекс на онлайн търговеца „Wildberries“, като са изгорели множество автомобили, но самият склад не е засегнат благодарение на навременната евакуация на персонала.

Зеленски потвърди удари по Каспийско море и военни заводи

Президентът на Украйна Володимир Зеленски направи официално изявление в платформата X (x.com), в което потвърди, че далекобойните операции са постигнали „много силни резултати“. Сред успешно поразените цели през изминалата нощ той посочи:

Военен завод в град Киров, произвеждащ компоненти за руско въоръжение;

Голяма петролна платформа на компанията „Лукойл“ („Филановски“) и транспортни кораби в акваторията на Каспийско море, използвани за военни доставки между Русия и Иран.

Горивно-смазочен склад в Ростов на Дон и логистичен център в Екатеринбург;

От своя страна руските информационни източници, включително агенция ТАСС, съобщиха за тежък украински удар в окупираното курортно селище Кириловка (Запорожка област) на брега на Азовско море. Според назначените от Москва власти там са загинали 11 души, сред които четири деца, а други 16 са ранени след атака срещу почивни бази.

Ситуацията в рафинериите и логистичните хъбове на руска територия остава напрегната, като в редица области продължават да действат извънредни режими за „опасност от безпилотни апарати“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    5 21 Отговор
    Лвов и Одеса трябва да бъдат изравнени със земята..!

    Коментиран от #3, #4

    07:08 26.07.2026

  • 2 Токаев

    17 5 Отговор
    Казах му го на Путин на всички ни писна от тази война.Всички видяхме, че не можеш да победиш Украйна.Само изменяш генофонда на православните.

    Коментиран от #6

    07:10 26.07.2026

  • 3 Без име

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Защо те? Започва се от сатанисткия остров, после Израел, после Тайван. И светът става прекрасно място.

    Коментиран от #11

    07:12 26.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пропагандата за урко фашистите е тъпа

    5 17 Отговор
    Урките са ненормални лъжци

    07:13 26.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Казанлъшкия

    13 2 Отговор
    Егати какви са тия дронове да удрят на почти 3000 км от границата с Украйна?

    Коментиран от #12

    07:16 26.07.2026

  • 8 Българин

    17 5 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    07:17 26.07.2026

  • 9 Михайло Драпати, генерал

    13 6 Отговор
    Не се гаси туй що не гасне !!!
    Украинска мъдрост 👈😁

    Коментиран от #17

    07:19 26.07.2026

  • 10 Интересно

    8 14 Отговор
    Гледахте ли По Света и у Нас? Наскоро показаха как украинските танкове безжалостно са прегазили цивилните барикади на протестиращите от Донецк и Луганск в годините преди СВО. Репортажът беше похвален за новия военен мионистрър на Украйна, Евгений Хмара, който беше дал заповедта за това брутално мачкане на цивилни тогава, доста по-ужасно от събитията на Тянанмън. Да чухте някъде някога западен протест за това ?

    07:20 26.07.2026

  • 11 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Окъпи се!!!
    БОКЛУК

    07:22 26.07.2026

  • 12 Мусорчик

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Казанлъшкия":

    Самолети с резервоари, без пилот.

    07:22 26.07.2026

  • 13 Десет

    5 10 Отговор
    Ракети са поразили изложението на военна техника от тях два циркона . 300 човекоподобни е имало 100 са загинали другите ранени . Одеса и Измаил са пак атакувани , унищожаването на пристанищата продължава , най - големия завод за олио в окрайната , който се намира в Одеса престана да работи .

    Коментиран от #20, #21

    07:22 26.07.2026

  • 14 Токаев

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "ПУТИН":

    ОК тогава чакаме с нетърпение дву милионната ушанка при Кабзон.А пък аз ще ви продавам бензин и вместо вас нефт на други страни, а ти скапвай Матушката.
    Извод : Воюват глупаците

    07:24 26.07.2026

  • 15 Клоуна от бункера.

    10 4 Отговор
    Гражданската война в СССР 5-а година успешно пали, руши, избива и разсмива целия свят.

    07:27 26.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Без име

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Михайло Драпати, генерал":

    На Иван Вазов е, но за толкова ти стига. Досега само вашите знаеха за вродения ти дефицит.

    07:36 26.07.2026

  • 18 Рефер

    7 0 Отговор
    Скоро ще свърши и водата в пожарните...

    07:38 26.07.2026

  • 19 Гъст черен дим

    7 1 Отговор
    отново покри небето над Мордор

    07:44 26.07.2026

  • 20 При атаката

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Десет":

    са били убити и 115 натовски генерали събрали се тем

    07:49 26.07.2026

  • 21 Слъчогредовото олио

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Десет":

    важен стратегически военен материал

    07:51 26.07.2026

  • 22 Васил

    3 1 Отговор
    Поредното унижение за рашистите!

    08:31 26.07.2026

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