Потушен е пожарът в рафинерията в Тюмен след удара на ВСУ

През изминалата нощ и предходното денонощие Украйна проведе една от най-мащабните си и дълбоки въздушни офанзиви от началото на конфликта.
Основният фокус на атаките бе насочен към ключови енергийни съоръжения, военни заводи и логистични центрове дълбоко в руския тил. Руското Министерство на отбраната обяви, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и неутрализирали общо 328 украински безпилотни летателни апарати над 22 региона, включително над акваторията на Азовско море и Кримския полуостров.
Сибирската рафинерия в Тюмен остана без защита срещу новите дронове
Въпреки разположените защитни антидронови мрежи, украинските безпилотни апарати на Силите за специални операции (ССО) успяха да преодолеят разстоянието от над 2000 км и да взривят инсталация за дълбока очистка на дизелово гориво в Тюменския нефтопреработващ завод. Според информация от губернатора на Тюменска област Александър Моор в неговия Telegram канал, пламъците вече са напълно овладени и ликвидирани от аварийните екипи, без да се стига до човешки жертви на площадката. Пораженията по рафинерията, която има капацитет от 8 милиона тона суров петрол годишно, обаче заплашват допълнително да свият вътрешния пазар на горива в Русия. Заради инцидента местната администрация спешно отмени планираните тържества и фойерверки за 440-годишнината на град Тюмен.
Тежки поражения и ранени в Белгород, Ростов и Свердловск
Освен атаката в Сибир, предната нощ донесе сериозни щети и в редица други области, съобщават световните агенции, сред които и БТА (bta.bg/bg/news/world/1173636):
- Белгородска област: Изпълняващият длъжността губернатор Александър Шуваев потвърди за загинали двама души и общо 13 ранени при денонощните удари. Поразени са жилищни сгради, две важни електроподстанции и складови бази на голям местен агрохолдинг.
- Ростовска област: Губернаторът Юрий Слюсар докладва за масирана вълна от дронове и ракети. Ранени са петима души. Сериозни разрушения са регистрирани по административната сграда на граничния автомобилен пункт „Новошахтинск“, както и по няколко цивилни склада и индустриални обекти.
- Свердловска област и Екатеринбург: Отломки от ударен безпилотен апарат предизвикаха мащабен пожар на паркинг с площ от 300 кв. метра в Чкаловския район. Огънят е пламнал в непосредствена близост до логистичния комплекс на онлайн търговеца „Wildberries“, като са изгорели множество автомобили, но самият склад не е засегнат благодарение на навременната евакуация на персонала.
Зеленски потвърди удари по Каспийско море и военни заводи
Президентът на Украйна Володимир Зеленски направи официално изявление в платформата X (x.com), в което потвърди, че далекобойните операции са постигнали „много силни резултати“. Сред успешно поразените цели през изминалата нощ той посочи:
Военен завод в град Киров, произвеждащ компоненти за руско въоръжение;
Голяма петролна платформа на компанията „Лукойл“ („Филановски“) и транспортни кораби в акваторията на Каспийско море, използвани за военни доставки между Русия и Иран.
Горивно-смазочен склад в Ростов на Дон и логистичен център в Екатеринбург;
От своя страна руските информационни източници, включително агенция ТАСС, съобщиха за тежък украински удар в окупираното курортно селище Кириловка (Запорожка област) на брега на Азовско море. Според назначените от Москва власти там са загинали 11 души, сред които четири деца, а други 16 са ранени след атака срещу почивни бази.
Ситуацията в рафинериите и логистичните хъбове на руска територия остава напрегната, като в редица области продължават да действат извънредни режими за „опасност от безпилотни апарати“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #3, #4
07:08 26.07.2026
2 Токаев
Коментиран от #6
07:10 26.07.2026
3 Без име
До коментар #1 от "Овчар":Защо те? Започва се от сатанисткия остров, после Израел, после Тайван. И светът става прекрасно място.
Коментиран от #11
07:12 26.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пропагандата за урко фашистите е тъпа
07:13 26.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Казанлъшкия
Коментиран от #12
07:16 26.07.2026
8 Българин
07:17 26.07.2026
9 Михайло Драпати, генерал
Украинска мъдрост 👈😁
Коментиран от #17
07:19 26.07.2026
10 Интересно
07:20 26.07.2026
11 Хаха
До коментар #3 от "Без име":Окъпи се!!!
БОКЛУК
07:22 26.07.2026
12 Мусорчик
До коментар #7 от "Казанлъшкия":Самолети с резервоари, без пилот.
07:22 26.07.2026
13 Десет
Коментиран от #20, #21
07:22 26.07.2026
14 Токаев
До коментар #6 от "ПУТИН":ОК тогава чакаме с нетърпение дву милионната ушанка при Кабзон.А пък аз ще ви продавам бензин и вместо вас нефт на други страни, а ти скапвай Матушката.
Извод : Воюват глупаците
07:24 26.07.2026
15 Клоуна от бункера.
07:27 26.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Без име
До коментар #9 от "Михайло Драпати, генерал":На Иван Вазов е, но за толкова ти стига. Досега само вашите знаеха за вродения ти дефицит.
07:36 26.07.2026
18 Рефер
07:38 26.07.2026
19 Гъст черен дим
07:44 26.07.2026
20 При атаката
До коментар #13 от "Десет":са били убити и 115 натовски генерали събрали се тем
07:49 26.07.2026
21 Слъчогредовото олио
До коментар #13 от "Десет":важен стратегически военен материал
07:51 26.07.2026
22 Васил
08:31 26.07.2026