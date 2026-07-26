Потушен е пожарът в рафинерията в Тюмен след удара на ВСУ

През изминалата нощ и предходното денонощие Украйна проведе една от най-мащабните си и дълбоки въздушни офанзиви от началото на конфликта.

Основният фокус на атаките бе насочен към ключови енергийни съоръжения, военни заводи и логистични центрове дълбоко в руския тил. Руското Министерство на отбраната обяви, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и неутрализирали общо 328 украински безпилотни летателни апарати над 22 региона, включително над акваторията на Азовско море и Кримския полуостров.

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Сибирската рафинерия в Тюмен остана без защита срещу новите дронове

Въпреки разположените защитни антидронови мрежи, украинските безпилотни апарати на Силите за специални операции (ССО) успяха да преодолеят разстоянието от над 2000 км и да взривят инсталация за дълбока очистка на дизелово гориво в Тюменския нефтопреработващ завод. Според информация от губернатора на Тюменска област Александър Моор в неговия Telegram канал, пламъците вече са напълно овладени и ликвидирани от аварийните екипи, без да се стига до човешки жертви на площадката. Пораженията по рафинерията, която има капацитет от 8 милиона тона суров петрол годишно, обаче заплашват допълнително да свият вътрешния пазар на горива в Русия. Заради инцидента местната администрация спешно отмени планираните тържества и фойерверки за 440-годишнината на град Тюмен.

Тежки поражения и ранени в Белгород, Ростов и Свердловск

Освен атаката в Сибир, предната нощ донесе сериозни щети и в редица други области, съобщават световните агенции, сред които и БТА (bta.bg/bg/news/world/1173636):

Белгородска област: Изпълняващият длъжността губернатор Александър Шуваев потвърди за загинали двама души и общо 13 ранени при денонощните удари. Поразени са жилищни сгради, две важни електроподстанции и складови бази на голям местен агрохолдинг.

Изпълняващият длъжността губернатор Александър Шуваев потвърди за загинали двама души и общо 13 ранени при денонощните удари. Поразени са жилищни сгради, две важни електроподстанции и складови бази на голям местен агрохолдинг. Ростовска област: Губернаторът Юрий Слюсар докладва за масирана вълна от дронове и ракети. Ранени са петима души. Сериозни разрушения са регистрирани по административната сграда на граничния автомобилен пункт „Новошахтинск“, както и по няколко цивилни склада и индустриални обекти.

Губернаторът Юрий Слюсар докладва за масирана вълна от дронове и ракети. Ранени са петима души. Сериозни разрушения са регистрирани по административната сграда на граничния автомобилен пункт „Новошахтинск“, както и по няколко цивилни склада и индустриални обекти. Свердловска област и Екатеринбург: Отломки от ударен безпилотен апарат предизвикаха мащабен пожар на паркинг с площ от 300 кв. метра в Чкаловския район. Огънят е пламнал в непосредствена близост до логистичния комплекс на онлайн търговеца „Wildberries“, като са изгорели множество автомобили, но самият склад не е засегнат благодарение на навременната евакуация на персонала.

Зеленски потвърди удари по Каспийско море и военни заводи

Президентът на Украйна Володимир Зеленски направи официално изявление в платформата X (x.com), в което потвърди, че далекобойните операции са постигнали „много силни резултати“. Сред успешно поразените цели през изминалата нощ той посочи:

Военен завод в град Киров, произвеждащ компоненти за руско въоръжение;

Голяма петролна платформа на компанията „Лукойл“ („Филановски“) и транспортни кораби в акваторията на Каспийско море, използвани за военни доставки между Русия и Иран.

Горивно-смазочен склад в Ростов на Дон и логистичен център в Екатеринбург;

От своя страна руските информационни източници, включително агенция ТАСС, съобщиха за тежък украински удар в окупираното курортно селище Кириловка (Запорожка област) на брега на Азовско море. Според назначените от Москва власти там са загинали 11 души, сред които четири деца, а други 16 са ранени след атака срещу почивни бази.

Ситуацията в рафинериите и логистичните хъбове на руска територия остава напрегната, като в редица области продължават да действат извънредни режими за „опасност от безпилотни апарати“.