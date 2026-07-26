Петима босненски алпинисти загинаха на Елбрус

Драматична спасителна операция в Кавказ завърши с трагедия, след като петима алпинисти от Босна и Херцеговина загубиха живота си при опит да изкачат връх Елбрус.

Инцидентът е станал на височина от около 5100 метра при внезапно влошаване на метеорологичните условия.

Според първоначалната информация от местните аварийни служби, експедицията е била съставена от общо седем души. По време на изкачването към най-високата точка на Европа (5642 метра), двама от катерачите са се почувствали зле вследствие на остра проява на височинна болест. Един от членовете на екипа е предприел бързо спускане до по-ниските базови лагери, за да подаде сигнал за помощ и да алармира спасителните отряди.

Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация (МЧС) веднага е задействало високопланинския издирвателен отряд. Спасителната акция е продължила часове наред при екстремни условия — ураганен вятър, минусови температури и нулева видимост, типични за внезапните бури в този регион на Кабардино-Балкария. Въпреки усилията на екипите, петима от блокираните в планината катерачи са загинали на място от измръзване.

Официалното потвърждение за националността на жертвите и подробности за инцидента бяха разпространени от информационната агенция en.apa.az, която следи ситуацията в Кавказкия регион в реално време. Елбрус е известен сред международната алпийска общност като част от престижната група „Седемте континентални първенци“, но неговият силно променлив климат и ледени полета отнемат десетки животи всяка година.

Планинските водачи напомнят, че липсата на добра аклиматизация и подценяването на прогнозите за времето са основните причини за подобни масови инциденти под върха. Разследването на точните обстоятелства около смъртта на босненските спортисти продължава от местните съдебни органи.