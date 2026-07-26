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Дрон падна до дома на израелския министър Бен-Гвир

Дрон падна до дома на израелския министър Бен-Гвир

26 Юли, 2026 06:53, обновена 26 Юли, 2026 06:58 941 9

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  • инцидент

Няма пострадали при инцидента в Кирят Арба, армията разследва случая

Дрон падна до дома на израелския министър Бен-Гвир - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В събота вечерта малък безпилотен летателен апарат се е приземил в непосредствена близост до резиденцията на израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

Инцидентът е станал в квартал „Гиват ХаАвот“ в еврейското селище Кирят Арба на Западния бряг, в близост до град Хеброн. Информацията беше официално потвърдена от неговия офис, предава израелският новинарски портал Ynet.

Офисът на Бен-Гвир уточни, че министърът е бил информиран за случилото се от органите по сигурността по време на Шабат. Според изявлението, израелският министър и неговото семейство са в пълна безопасност и няма нанесени щети или пострадали граждани.

На място веднага са пристигнали екипи на Израелските отбранителни сили (IDF), които са прибрали падналата машина за техническа експертиза. Първоначалният оглед показва, че намерената летателна техника е малка по размер и не е била оборудвана с експлозиви.

Въпреки първоначалните опасения за потенциален опит за покушение – предвид факта, че наскоро бе осуетен заговор на "Хамас" за атака срещу министъра с експлозивни дронове – разследването бързо е изяснило ситуацията. Според официалния доклад на военните, цитиран от държавната медия KAN и The Jerusalem Post, апаратът е бил използван за любителска фотография и принадлежи на тийнейджър, живеещ в същия квартал, който е изгубил контрол над него ден по-рано.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 1 Отговор
    Дано следващия дрон да е по-точен...

    07:00 26.07.2026

  • 2 Робот

    15 1 Отговор
    Тел Авив трябва да бъде изравнен със земята..!

    07:05 26.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хохохо

    10 1 Отговор
    Те убиват палестинци с целите им семейства нз защо очакват нещо различно а и не заслужават друго

    07:11 26.07.2026

  • 5 Иван

    3 1 Отговор
    Лудия евреин Бен Гвир.

    07:14 26.07.2026

  • 6 Гошо

    2 1 Отговор
    Провокация от тях самите, за да имат причина за пред света да се включат и те във войната срещу Иран. А сега хората ще кажат- ето иранците за малко не го затриха и Израел е длъжен да се защити. Винаги едно и също, чудно как още има хора, които се връзват на тия номера.

    08:21 26.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Баце

    2 0 Отговор
    Този е доста зъл, имаше доста крайни изказвания нямащи нищо общо с нормални човешки отношения. Жалко, че само е паднал, без да си свърши работата, но нищо, следващият път.

    08:27 26.07.2026

  • 9 Горяща кипа

    1 0 Отговор
    Вай, вай, вай, вай, яхвееее!

    09:00 26.07.2026