Дрон падна до дома на израелския министър Бен-Гвир

В събота вечерта малък безпилотен летателен апарат се е приземил в непосредствена близост до резиденцията на израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

Инцидентът е станал в квартал „Гиват ХаАвот“ в еврейското селище Кирят Арба на Западния бряг, в близост до град Хеброн. Информацията беше официално потвърдена от неговия офис, предава израелският новинарски портал Ynet.

Офисът на Бен-Гвир уточни, че министърът е бил информиран за случилото се от органите по сигурността по време на Шабат. Според изявлението, израелският министър и неговото семейство са в пълна безопасност и няма нанесени щети или пострадали граждани.

На място веднага са пристигнали екипи на Израелските отбранителни сили (IDF), които са прибрали падналата машина за техническа експертиза. Първоначалният оглед показва, че намерената летателна техника е малка по размер и не е била оборудвана с експлозиви.

Въпреки първоначалните опасения за потенциален опит за покушение – предвид факта, че наскоро бе осуетен заговор на "Хамас" за атака срещу министъра с експлозивни дронове – разследването бързо е изяснило ситуацията. Според официалния доклад на военните, цитиран от държавната медия KAN и The Jerusalem Post, апаратът е бил използван за любителска фотография и принадлежи на тийнейджър, живеещ в същия квартал, който е изгубил контрол над него ден по-рано.