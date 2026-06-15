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Конгресът на САЩ за сделката с Иран: Републиканците отбелязват "велика победа", демократите виждат "капитулация"

Конгресът на САЩ за сделката с Иран: Републиканците отбелязват "велика победа", демократите виждат "капитулация"

15 Юни, 2026 06:19, обновена 15 Юни, 2026 06:32 1 722 14

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  • сделка-
  • иран

Според влиятелния републикански сенатор Линдзи Греъм, "всяка ядрена сделка с Иран трябва да бъде изпратена в Конгреса за преглед и гласуване“

Конгресът на САЩ за сделката с Иран: Републиканците отбелязват "велика победа", демократите виждат "капитулация" - 1
Линдзи Греъм, Снимка: ЕПА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дълбоко разделени по партийна линия са реакциите в Конгреса на САЩ след обявеното мирно споразумение с Иран за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, пише The Guardian.

Докато републиканците до голяма степен приветстват хода на президента Доналд Тръмп като стратегическа победа, демократите подлагат споразумението на остри критики поради опасения от твърде големи отстъпки към Техеран.

Повечето консерватори одобряват споразумението, определяйки Тръмп като опитен преговарящ, но някои от водещите партийни „ястреби“ настояват за засилен парламентарен контрол.

Сенаторът от Южна Каролина Тим Скот нарече Тръмп „главния майстор на сделки“ и определи споразумението като „велика победа за американската сигурност и глобалната стабилност“. Други представители, като сенатор Бърни Морено, стигнаха дотам да обявят, че президентът заслужава Нобелова награда за мир.

Републиканци като конгресмен Маринет Милър-Мийкс изразиха надежда, че споразумението и вдигането на блокадата бързо ще свалят високите цени на горивата, които се превърнаха в сериозен политически пасив за партията преди междинните избори през ноември.

Влиятелният републикански сенатор Линдзи Греъм, известен с твърдата си позиция срещу Иран, похвали постигнатото, но предупреди, че ще следи преговорите отблизо. Той изрази безпокойство относно разминаванията в тълкуването на условията между САЩ и Иран и подчерта, че „според американския закон всяка ядрена сделка с Иран трябва да бъде изпратена в Конгреса за преглед и гласуване“.

Републиканските законодатели категорично настояват новото споразумение да не повтаря модела на ядрената сделка от ерата „Обама“ (JCPOA). Те изискват пълно гарантиране, че Иран няма да запази капацитет за обогатяване на уран до военно равнище.

Представителите на Демократическата партия атакуват администрацията на Тръмп както заради воденето на самата война, така и заради параметрите на договореното примирие.

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис разкритикува външната политика на Тръмп. Демократите изтъкват, че войната е струвала милиарди долари на американските данъкоплатци и е отнела живота на американски военнослужещи, а изтеклите детайли за освобождаване на 25 милиарда долара замразени ирански активи се тълкуват като „капитулация“ и отстъпка пред Техеран.

Прогресивни политици и партийни лидери припомнят, че именно Тръмп едностранно извади САЩ от ядреното споразумение от 2015 г.. По думите им, неговите действия само са засилили Иран, а сегашното споразумение вероятно няма да предложи по-добри условия от тези на Барак Обама.

Преди сключването на сделката мнозинството демократи в Конгреса активно гласуваха за резолюции, ограничаващи военните правомощия на президента, обвинявайки го във водене на нелегитимна война без изричното одобрение на законодателната власт. Демократите настояват за пълна прозрачност относно поетите ангажименти спрямо сигурността на Израел и бъдещето на иранската ядрена програма.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    Какви репарации ще плаща България според договора?

    Коментиран от #5

    06:34 15.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    Суецкия канал беше краят на Английската империя а Ормузкият проток е краят на Американската империя.

    06:35 15.06.2026

  • 3 "Капитулация"

    12 2 Отговор
    Еми като са такива майтори "демократите" да имат и да победят Иран с оръжие? Ха-ха-ха
    Иран им скри шайбата на тези сомовлюблени пуяци. И Израел се бунтуват и на тях не им харесва "сделката"! Но по закона на джунглата в момента не могат да постигнат повече. Постна им е чорбата. За година не могат да произведат в Кравария 30 ракети "Петриот"... Тогава, къде са тръгнали? Ще им харесват и такива "сделки", иначе тотална капитулация.

    06:41 15.06.2026

  • 4 Копейкин

    4 4 Отговор
    Обама-най-слабият американски президент от Хувър насам,договори споразумение с Брадатите козли,след което Иран спокойно си обогатяване екран и беше на крачка от създаването на десетки ядрени бомби.Дя видим Тръмпоча какво е договорил...

    06:43 15.06.2026

  • 5 Хубав въпрос

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ние пак успяхме да сме на страната на "Германия и нейните приятели"! И да губим с тях поредните войни. Еми победителите ще ни определят съдбата. Предишният път получихме соца. Сега, още не е ясно в коя трета група ще ни забият.

    Коментиран от #14

    06:44 15.06.2026

  • 6 Факти

    7 2 Отговор
    Той и Радев три години ни уверяваше каква хубава сделка е сключил с Боташ, а като взе властта веднага тръгна да я предоговаря. Запари му под опашката, че Булгаргаз ще фалира и той ще е отговорен.

    07:01 15.06.2026

  • 7 МНЕНИЕ

    0 0 Отговор
    ТЕ ДА СЕ ОПРАВЯТ,... НИЕ СМЕ ЛЕСНИ

    07:13 15.06.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    "Бледоликите винаги молят за споразумение
    и винаги унищожават селата ни когато им дойде помощ!"
    / Инди Анския вожд/

    07:14 15.06.2026

  • 9 китайски балон

    7 1 Отговор
    На БайДончо му се наложи да подпише позорно споразумение, почти капитулация и трябва да благодари на Китай, че го измъкнаха😉
    Проблемът Хитлеряху обаче остава, така че никой да не бърза да се радва!

    07:15 15.06.2026

  • 10 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    И всичко заради исрахел ,в какъв свят живееем???

    07:22 15.06.2026

  • 11 ЕВРЕИТЕ

    6 0 Отговор
    От днес започват с ежедневните провокации.

    07:24 15.06.2026

  • 12 САЩ ЗАГУБИ И ТАЗИ ВОЙНА

    3 0 Отговор
    И бяха унижени и от иранците и от евреите.

    07:31 15.06.2026

  • 13 Факти

    3 1 Отговор
    Колко пъти ви казах, че до лятото всичко ще приключи и протокът ще бъде отворен, защото са нужни няколко месеца цените на горивата да се върнат където бяха преди това. Целта е американският народ да е забравил за тази война преди изборите на есен, които са изключително важни за Тръмп. Ако демократите спечелят Конгреса, той ще налага вето на оранжевия и ще му върже ръцете. Това го говоря още от първата седмица, но рашистите ми се дървиха, че не съм в час и рисуваха черни сценарии как бензинът щял да стане 5 евро и нямало връщане назад. Слушайте какво ви пее радиото. Всяко мое мнение е резултат от проучване на факти. Не се кефя на САЩ, но това все пак е демокрация и мнението на народа има значение. Тръмп няма абсолютна власт като Путин или Си Дзинпин.

    07:33 15.06.2026

  • 14 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хубав въпрос":

    сега ще ни направят бежански център на ес

    08:06 15.06.2026