Конгресът на САЩ за сделката с Иран: Републиканците отбелязват "велика победа", демократите виждат "капитулация"

Дълбоко разделени по партийна линия са реакциите в Конгреса на САЩ след обявеното мирно споразумение с Иран за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, пише The Guardian.
Докато републиканците до голяма степен приветстват хода на президента Доналд Тръмп като стратегическа победа, демократите подлагат споразумението на остри критики поради опасения от твърде големи отстъпки към Техеран.
Повечето консерватори одобряват споразумението, определяйки Тръмп като опитен преговарящ, но някои от водещите партийни „ястреби“ настояват за засилен парламентарен контрол.
Сенаторът от Южна Каролина Тим Скот нарече Тръмп „главния майстор на сделки“ и определи споразумението като „велика победа за американската сигурност и глобалната стабилност“. Други представители, като сенатор Бърни Морено, стигнаха дотам да обявят, че президентът заслужава Нобелова награда за мир.
Републиканци като конгресмен Маринет Милър-Мийкс изразиха надежда, че споразумението и вдигането на блокадата бързо ще свалят високите цени на горивата, които се превърнаха в сериозен политически пасив за партията преди междинните избори през ноември.
Влиятелният републикански сенатор Линдзи Греъм, известен с твърдата си позиция срещу Иран, похвали постигнатото, но предупреди, че ще следи преговорите отблизо. Той изрази безпокойство относно разминаванията в тълкуването на условията между САЩ и Иран и подчерта, че „според американския закон всяка ядрена сделка с Иран трябва да бъде изпратена в Конгреса за преглед и гласуване“.
Републиканските законодатели категорично настояват новото споразумение да не повтаря модела на ядрената сделка от ерата „Обама“ (JCPOA). Те изискват пълно гарантиране, че Иран няма да запази капацитет за обогатяване на уран до военно равнище.
Представителите на Демократическата партия атакуват администрацията на Тръмп както заради воденето на самата война, така и заради параметрите на договореното примирие.
Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис разкритикува външната политика на Тръмп. Демократите изтъкват, че войната е струвала милиарди долари на американските данъкоплатци и е отнела живота на американски военнослужещи, а изтеклите детайли за освобождаване на 25 милиарда долара замразени ирански активи се тълкуват като „капитулация“ и отстъпка пред Техеран.
Прогресивни политици и партийни лидери припомнят, че именно Тръмп едностранно извади САЩ от ядреното споразумение от 2015 г.. По думите им, неговите действия само са засилили Иран, а сегашното споразумение вероятно няма да предложи по-добри условия от тези на Барак Обама.
Преди сключването на сделката мнозинството демократи в Конгреса активно гласуваха за резолюции, ограничаващи военните правомощия на президента, обвинявайки го във водене на нелегитимна война без изричното одобрение на законодателната власт. Демократите настояват за пълна прозрачност относно поетите ангажименти спрямо сигурността на Израел и бъдещето на иранската ядрена програма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
06:34 15.06.2026
2 Последния Софиянец
06:35 15.06.2026
3 "Капитулация"
Иран им скри шайбата на тези сомовлюблени пуяци. И Израел се бунтуват и на тях не им харесва "сделката"! Но по закона на джунглата в момента не могат да постигнат повече. Постна им е чорбата. За година не могат да произведат в Кравария 30 ракети "Петриот"... Тогава, къде са тръгнали? Ще им харесват и такива "сделки", иначе тотална капитулация.
06:41 15.06.2026
4 Копейкин
06:43 15.06.2026
5 Хубав въпрос
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ние пак успяхме да сме на страната на "Германия и нейните приятели"! И да губим с тях поредните войни. Еми победителите ще ни определят съдбата. Предишният път получихме соца. Сега, още не е ясно в коя трета група ще ни забият.
Коментиран от #14
06:44 15.06.2026
6 Факти
07:01 15.06.2026
7 МНЕНИЕ
07:13 15.06.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
и винаги унищожават селата ни когато им дойде помощ!"
/ Инди Анския вожд/
07:14 15.06.2026
9 китайски балон
Проблемът Хитлеряху обаче остава, така че никой да не бърза да се радва!
07:15 15.06.2026
10 Kaлпазанин
07:22 15.06.2026
11 ЕВРЕИТЕ
07:24 15.06.2026
12 САЩ ЗАГУБИ И ТАЗИ ВОЙНА
07:31 15.06.2026
13 Факти
07:33 15.06.2026
14 факуса
До коментар #5 от "Хубав въпрос":сега ще ни направят бежански център на ес
08:06 15.06.2026