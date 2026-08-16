Русия атакува Киев с балистика: гори пазарът „Петровка“

В нощта на 16 август руските военни сили нанесоха нов масиран удар с балистични ракети и боеприпаси по Киев.
В резултат на нападението в Оболонския район избухна голям пожар на известния книжен пазар „Петровка“. По първоначални данни на градската администрация, при атаката са пострадали най-малко двама души, а спасителните екипи продължават работа на терен.
Хронология на въздушния удар
Въздушната тревога в украинската столица е обявена около 02:06 часа поради реална заплаха от използване на балистично оръжие от страна на Руската федерация. Първите силни експлозии отекват в града около 02:47 часа, като според местни източници са регистрирани поне пет последователни взрива.
Кметът на Киев, Виталий Кличко, потвърди чрез официалния си профил, че градът е подложен на интензивен балистичен обстрел и призова гражданите да не напускат убежищата. Според мониторингови канали атаката е извършена с поне четири балистични ракети, изстреляни по посока на столицата.
Щети и пострадали по райони
Най-сериозни са материалните щети в Оболонския и Голосеевския райони на Киев, където паднаха отломки от свалени ракети или бяха регистрирани преки попадения:
- Оболонски район: Падането на отломки предизвика мащабно възпламеняване на нежилищни търговски площи на територията на пазар „Петровка“. Огънят е обхванал складови помещения, като на място са се запалили и няколко паркирани в близост автомобила. Към 03:35 часа местно време градските власти потвърдиха за двама ранени граждани, на които е оказана спешна медицинска помощ.
- Голосеевски район: Регистрирано е огнище на пожар на територията на нежилищна индустриална застройка. Екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС) на Украйна бяха изпратени незабавно за локализиране на пламъците.
Контекст на атаките през август 2026 г.
Този въздушен удар е поредната комбинирана атака на Русия срещу цивилна и логистична инфраструктура в Украйна за текущия месец. Паралелно с ударите по Киев, тази нощ под комбиниран обстрел от балистика и безпилотни апарати тип „Шахед“ попаднаха също Кривой Рог, Кременчуг и Каменское, където също се съобщава за пожари в промишлени предприятия.
Президентът на Украйна, Володимир Зеленски, многократно подчертава през последните седмици, че липсата на достатъчно боеприпаси за противоракетните комплекси Patriot сериозно затруднява удържането на руските балистични атаки навътре в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МЪКЪ МЪКЪ
07:41 16.08.2026
2 Музика
Коментиран от #40
07:41 16.08.2026
3 Хахахахаха
07:42 16.08.2026
4 9689
07:43 16.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ачо
07:45 16.08.2026
7 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:46 16.08.2026
8 Къдее
Коментиран от #14, #30
07:47 16.08.2026
9 Навремето съветската военна доктрина
07:49 16.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Все пак съветската военна доктрина
07:52 16.08.2026
12 Ревизия
Предстои ревизия в мюсюлманското и еврейското гето, където не се налага посещението г-н Лавров, тъй като той знае само перфектен китайски и сносен английски. Ще го замести който и да е от кремълската върхушка, тъй като всеки от тях владее родния си иврит, както и азиатските и арабските диалекти. Ще приложат на практика знанията си по изучаване и целуване на Корана
07:55 16.08.2026
13 Само
07:55 16.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Укрофоб
07:56 16.08.2026
17 Топчията
07:57 16.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хахахахаха
До коментар #14 от "оня с коня":Това са лузъри братле, нещастниц..... в истинския живот, мачкани и подигравани от силните хахахахах, за 10 цента се продават
08:01 16.08.2026
21 ибрям гидти
08:01 16.08.2026
22 БоюЦиганина
08:04 16.08.2026
23 ВЕСЕЛЯК
Как спахте в натовското метро? Имахте ли натовски съновидения? Появи ли ви се Урсула и Кая?
п.п.
Абе, къде са Урсула и Кая бе? Компанията на же-лаещите но не можещи май се разпадна.
Макрон гледам се отдал на някакви батцки. Яко порене е паднало на тая лодка.
08:09 16.08.2026
24 Украйна умира
Коментиран от #29
08:11 16.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
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27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Телеграм
1
После нямало моб илиз ация. Указът на Путин е б езсрочен. Договорите с МО са бе сроч ни. От фронта можеш да се върнеш или в ци нк ов ко вчег или с инв ал идна количка. Животът на руски б ycифиц иран от бycификация до м ог илиза ция е 10 дни до 3 седмици. На линията на съприкосновение 20 минути.
А на нас тук ни разправят легенди за велики руски победи и настъпления, всеки ден вземат по някой x yт ор, в който са живяли 10 човека и 20 п pa cета.
08:16 16.08.2026
29 Какво искаш да кажеш?
До коментар #24 от "Украйна умира":Изродът фашист и педофил Путин извърши геноцид над Украйна?
Коментиран от #32
08:17 16.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Кадия
08:21 16.08.2026
32 кахраман
До коментар #29 от "Какво искаш да кажеш?":След преврата на Пентагона избиването на рускоговорящи стана нац.идея за оцеляване на разизма им.
Коментиран от #41
08:24 16.08.2026
33 Георгиев
Коментиран от #37
08:26 16.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Елементарно Уотсън
До коментар #30 от "Течен":Разбрахме че позваш Течен лубрикант и кво ,повод за хвалба ли е ,петрохански лама ?
08:33 16.08.2026
36 Хи хи
До коментар #30 от "Течен":Нас за този локален конфликт не ни пука, нека се бият колкото си искат, но ние сме неутрални !!
08:36 16.08.2026
37 Де бил
До коментар #33 от "Георгиев":Ами то е ясно! Путин е гаден диктатор и атакува книжен пазар на добрите укри. Руските агресори нацисти не желаят да се разпространява святото украинско слово и атакуват с балистични ракети стратегически важния пазар. Кво не си разбрал???
08:39 16.08.2026
38 Мими Кучева🐕
08:40 16.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ха ха
До коментар #32 от "кахраман":Мислиш ли, че в Пентагона правят разлика между рускоговорящи, украинскоговорящи или сръбскоговорящи.
В района на Чикаго има 5 милиона рускоговорящи, но варели като вас едва ли го знаят.
08:44 16.08.2026
42 На Зеленски не му трябват Пейтриъти,той
08:44 16.08.2026
43 Ели Стоянова
08:46 16.08.2026