Русия атакува Киев с балистика: гори пазарът „Петровка“

В нощта на 16 август руските военни сили нанесоха нов масиран удар с балистични ракети и боеприпаси по Киев.

В резултат на нападението в Оболонския район избухна голям пожар на известния книжен пазар „Петровка“. По първоначални данни на градската администрация, при атаката са пострадали най-малко двама души, а спасителните екипи продължават работа на терен.

Хронология на въздушния удар

Въздушната тревога в украинската столица е обявена около 02:06 часа поради реална заплаха от използване на балистично оръжие от страна на Руската федерация. Първите силни експлозии отекват в града около 02:47 часа, като според местни източници са регистрирани поне пет последователни взрива.

Кметът на Киев, Виталий Кличко, потвърди чрез официалния си профил, че градът е подложен на интензивен балистичен обстрел и призова гражданите да не напускат убежищата. Според мониторингови канали атаката е извършена с поне четири балистични ракети, изстреляни по посока на столицата.

Щети и пострадали по райони

Най-сериозни са материалните щети в Оболонския и Голосеевския райони на Киев, където паднаха отломки от свалени ракети или бяха регистрирани преки попадения:

Оболонски район: Падането на отломки предизвика мащабно възпламеняване на нежилищни търговски площи на територията на пазар „Петровка“. Огънят е обхванал складови помещения, като на място са се запалили и няколко паркирани в близост автомобила. Към 03:35 часа местно време градските власти потвърдиха за двама ранени граждани, на които е оказана спешна медицинска помощ.

Падането на отломки предизвика мащабно възпламеняване на нежилищни търговски площи на територията на пазар „Петровка“. Огънят е обхванал складови помещения, като на място са се запалили и няколко паркирани в близост автомобила. Към 03:35 часа местно време градските власти потвърдиха за двама ранени граждани, на които е оказана спешна медицинска помощ. Голосеевски район: Регистрирано е огнище на пожар на територията на нежилищна индустриална застройка. Екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС) на Украйна бяха изпратени незабавно за локализиране на пламъците.

Контекст на атаките през август 2026 г.

Този въздушен удар е поредната комбинирана атака на Русия срещу цивилна и логистична инфраструктура в Украйна за текущия месец. Паралелно с ударите по Киев, тази нощ под комбиниран обстрел от балистика и безпилотни апарати тип „Шахед“ попаднаха също Кривой Рог, Кременчуг и Каменское, където също се съобщава за пожари в промишлени предприятия.

Президентът на Украйна, Володимир Зеленски, многократно подчертава през последните седмици, че липсата на достатъчно боеприпаси за противоракетните комплекси Patriot сериозно затруднява удържането на руските балистични атаки навътре в страната.