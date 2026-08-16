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Русия атакува Киев с балистика: гори пазарът „Петровка“
  Тема: Украйна

Русия атакува Киев с балистика: гори пазарът „Петровка“

16 Август, 2026 07:36, обновена 16 Август, 2026 07:38 1 958 43

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Нощна ракетна атака срещу украинската столица предизвика мащабни пожари и остави най-малко двама пострадали

Русия атакува Киев с балистика: гори пазарът „Петровка“ - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 16 август руските военни сили нанесоха нов масиран удар с балистични ракети и боеприпаси по Киев.

В резултат на нападението в Оболонския район избухна голям пожар на известния книжен пазар „Петровка“. По първоначални данни на градската администрация, при атаката са пострадали най-малко двама души, а спасителните екипи продължават работа на терен.

Хронология на въздушния удар

Въздушната тревога в украинската столица е обявена около 02:06 часа поради реална заплаха от използване на балистично оръжие от страна на Руската федерация. Първите силни експлозии отекват в града около 02:47 часа, като според местни източници са регистрирани поне пет последователни взрива.

Кметът на Киев, Виталий Кличко, потвърди чрез официалния си профил, че градът е подложен на интензивен балистичен обстрел и призова гражданите да не напускат убежищата. Според мониторингови канали атаката е извършена с поне четири балистични ракети, изстреляни по посока на столицата.

Щети и пострадали по райони

Най-сериозни са материалните щети в Оболонския и Голосеевския райони на Киев, където паднаха отломки от свалени ракети или бяха регистрирани преки попадения:

  • Оболонски район: Падането на отломки предизвика мащабно възпламеняване на нежилищни търговски площи на територията на пазар „Петровка“. Огънят е обхванал складови помещения, като на място са се запалили и няколко паркирани в близост автомобила. Към 03:35 часа местно време градските власти потвърдиха за двама ранени граждани, на които е оказана спешна медицинска помощ.
  • Голосеевски район: Регистрирано е огнище на пожар на територията на нежилищна индустриална застройка. Екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС) на Украйна бяха изпратени незабавно за локализиране на пламъците.

Контекст на атаките през август 2026 г.

Този въздушен удар е поредната комбинирана атака на Русия срещу цивилна и логистична инфраструктура в Украйна за текущия месец. Паралелно с ударите по Киев, тази нощ под комбиниран обстрел от балистика и безпилотни апарати тип „Шахед“ попаднаха също Кривой Рог, Кременчуг и Каменское, където също се съобщава за пожари в промишлени предприятия.

Президентът на Украйна, Володимир Зеленски, многократно подчертава през последните седмици, че липсата на достатъчно боеприпаси за противоракетните комплекси Patriot сериозно затруднява удържането на руските балистични атаки навътре в страната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МЪКЪ МЪКЪ

    41 3 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци.

    07:41 16.08.2026

  • 2 Музика

    36 4 Отговор
    за сетивата. Колко струват яйцата на пазара в Петровка?

    Коментиран от #40

    07:41 16.08.2026

  • 3 Хахахахаха

    45 4 Отговор
    Едните всеки ден правят Киев да гори хахах, другите се кефят че удрят някакви складчета с играчки хахаха, украински лузъри братле хаха, на фронта ги разкриха че няма нито едно върнато село както твърди наркомана, пак се подиграват с наркомана и успехите им, Киев ще омръзне тая година и ще се радват на ударите на руснаците че да могат да се топлят ахахах

    07:42 16.08.2026

  • 4 9689

    36 2 Отговор
    Атака срещу цивилна логистика с балестични ракети-най малко двама ранени,четиво за глупаци.

    07:43 16.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ачо

    33 3 Отговор
    И със защита и без защита не можете да спрете руските ракети.Време е да започват да падат на главите на европейците,иначе войната няма да спре!

    07:45 16.08.2026

  • 7 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    37 4 Отговор
    Май днес цял ден ще сте у метрото в ню кииф.

    07:46 16.08.2026

  • 8 Къдее

    28 3 Отговор
    Къде са платените пенсионери където пишат по 20 коментара в защита на укрите хахах, вярно ли взимате бедняци по 10 цента на коментар и за тов ще толкова активни, бедняци защитаващи лузъри като тях за 10 цента хаха, нашите пенсионери нямат уважение към себе си, кажете поне по 20 цента да ви дават

    Коментиран от #14, #30

    07:47 16.08.2026

  • 9 Навремето съветската военна доктрина

    8 12 Отговор
    предвиждаше поразяването на вражеските градове с ядрено оръжие с голяма мощност. Това би дало гаранция за успех срещу империалистическия враг. Вместо това днес наблюдаваме точно обратното - обикновени ракети, падат където им падне, накрая двама пострадали и един пазар се подпалил.

    07:49 16.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Все пак съветската военна доктрина

    2 9 Отговор
    измерваше успехите в освобождаването на другите народи с броя на избитите.

    07:52 16.08.2026

  • 12 Ревизия

    4 25 Отговор
    В малките часове на 11 срещу 12 август първият дипломат на Русия Сергей Лавров направи внезапно посещение на четирите китайски квартала в Москва под риск от падащи дронове. При акцията бяха иззети незаконно притежаваните от недобросъвестни китайски граждани по няколко тона рула тоалетна хартия, шампоани, дребни предмети за бита и чиповете на всички детски роботизирани играчки. Ревизираният товар беше спешно прибран в името на народа по подземните складове на московската върхушка. По-нататъшната му съдба е военна тайна.
    Предстои ревизия в мюсюлманското и еврейското гето, където не се налага посещението г-н Лавров, тъй като той знае само перфектен китайски и сносен английски. Ще го замести който и да е от кремълската върхушка, тъй като всеки от тях владее родния си иврит, както и азиатските и арабските диалекти. Ще приложат на практика знанията си по изучаване и целуване на Корана

    07:55 16.08.2026

  • 13 Само

    13 1 Отговор
    бой !

    07:55 16.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Укрофоб

    18 2 Отговор
    Киевските сливи почнаха да се потят и миришат на всиснало.Вече не искам жена от Киев

    07:56 16.08.2026

  • 17 Топчията

    18 2 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    07:57 16.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хахахахаха

    13 0 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Това са лузъри братле, нещастниц..... в истинския живот, мачкани и подигравани от силните хахахахах, за 10 цента се продават

    08:01 16.08.2026

  • 21 ибрям гидти

    15 0 Отговор
    всяка вечер десетки коли и автобуси идват през дунав мост идват у нас с украинска регистрация -- кой ще им даде пари и подслон а ????????

    08:01 16.08.2026

  • 22 БоюЦиганина

    15 1 Отговор
    Абе, колегата Зельонски лови ли ги ракетите и дроновете у въздуха като снежинки, че вече нема дарения с ракети за укроПВО-то?

    08:04 16.08.2026

  • 23 ВЕСЕЛЯК

    14 0 Отговор
    Гутен МОРГЕН киефс motherfuckers.
    Как спахте в натовското метро? Имахте ли натовски съновидения? Появи ли ви се Урсула и Кая?
    п.п.
    Абе, къде са Урсула и Кая бе? Компанията на же-лаещите но не можещи май се разпадна.
    Макрон гледам се отдал на някакви батцки. Яко порене е паднало на тая лодка.

    08:09 16.08.2026

  • 24 Украйна умира

    15 3 Отговор
    Украйна от 52 милиона при комунизма днес няма и 20 милиона, на едно новородено се падат четири милиона умрели. Подбно на България от 9 милиона днес пада под 6 милиона, развитите кап.държави също - Южна Корея се топи от 50 милиона ще се стопи до 13-14 милиона през 2100 г. Раждането е 0.72 деца на жена , вместо необходими 2.1 деца.

    Коментиран от #29

    08:11 16.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Телеграм

    2 19 Отговор
    Видяхте ли в телеграм, как в Пе нзе нска маск 1ирани от ФСБ нахлуват по къщите и измъкват мъжете и ги б yc 1иф ицират?
    1
    После нямало моб илиз ация. Указът на Путин е б езсрочен. Договорите с МО са бе сроч ни. От фронта можеш да се върнеш или в ци нк ов ко вчег или с инв ал идна количка. Животът на руски б ycифиц иран от бycификация до м ог илиза ция е 10 дни до 3 седмици. На линията на съприкосновение 20 минути.

    А на нас тук ни разправят легенди за велики руски победи и настъпления, всеки ден вземат по някой x yт ор, в който са живяли 10 човека и 20 п pa cета.

    08:16 16.08.2026

  • 29 Какво искаш да кажеш?

    2 16 Отговор

    До коментар #24 от "Украйна умира":

    Изродът фашист и педофил Путин извърши геноцид над Украйна?

    Коментиран от #32

    08:17 16.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кадия

    2 0 Отговор
    стоит !

    08:21 16.08.2026

  • 32 кахраман

    11 0 Отговор

    До коментар #29 от "Какво искаш да кажеш?":

    След преврата на Пентагона избиването на рускоговорящи стана нац.идея за оцеляване на разизма им.

    Коментиран от #41

    08:24 16.08.2026

  • 33 Георгиев

    7 0 Отговор
    Добре, паднали отломки запалили книжен пазар и т.н. А къде са паднали руски ракети? Кои са атакуваните обекти с тях? Какво са тия майтапи?

    Коментиран от #37

    08:26 16.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Елементарно Уотсън

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Течен":

    Разбрахме че позваш Течен лубрикант и кво ,повод за хвалба ли е ,петрохански лама ?

    08:33 16.08.2026

  • 36 Хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Течен":

    Нас за този локален конфликт не ни пука, нека се бият колкото си искат, но ние сме неутрални !!

    08:36 16.08.2026

  • 37 Де бил

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Георгиев":

    Ами то е ясно! Путин е гаден диктатор и атакува книжен пазар на добрите укри. Руските агресори нацисти не желаят да се разпространява святото украинско слово и атакуват с балистични ракети стратегически важния пазар. Кво не си разбрал???

    08:39 16.08.2026

  • 38 Мими Кучева🐕

    3 0 Отговор
    Зеленски е пропаднал наркоман.🤣🥳👍

    08:40 16.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "кахраман":

    Мислиш ли, че в Пентагона правят разлика между рускоговорящи, украинскоговорящи или сръбскоговорящи.

    В района на Чикаго има 5 милиона рускоговорящи, но варели като вас едва ли го знаят.

    08:44 16.08.2026

  • 42 На Зеленски не му трябват Пейтриъти,той

    0 0 Отговор
    лично с голи ръце ще лови руските ракети ( които свършиха) като мухи.

    08:44 16.08.2026

  • 43 Ели Стоянова

    1 0 Отговор
    Милен иска да ме еб в гъ.💋🖕💋

    08:46 16.08.2026

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