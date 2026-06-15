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Уругвай в тревожна ситуация: отборът блокиран в Мексико заради проблем с полета към САЩ

Уругвай в тревожна ситуация: отборът блокиран в Мексико заради проблем с полета към САЩ

15 Юни, 2026 07:00 753 5

  • уругвай-
  • футбол-
  • самолет-
  • сащ-
  • световно пъурвенство-
  • мондиал 2026

Тимът, воден от Марсело Биелса, не успява да напусне тренировъчната си база в Канкун

Уругвай в тревожна ситуация: отборът блокиран в Мексико заради проблем с полета към САЩ - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Уругвай изпадна в сериозно затруднение само часове преди първия си мач на Световното първенство срещу Саудитска Арабия. Тимът, воден от Марсело Биелса, не успява да напусне тренировъчната си база в Канкун, след като самолетът, който трябваше да ги превози до Маями, няма необходимите документи, изисквани от американските авиационни власти.

Уругвайската футболна асоциация работи под огромно напрежение, за да намери решение преди крайния срок за пристигане – 19:00 ч. местно време. Най-реалистичният вариант е осигуряването на друг самолет, който има разрешение да каца в САЩ.

Забавянето вече нарушава предварителната програма на отбора – отменени са планирани пресконференции и част от медийните активности. Според уругвайските медии ФИФА и AUF са в постоянна комуникация, за да ускорят процеса.

Играчите очакват развитие в комплекса „Маякоба“, тренировъчната база на двукратните световни шампиони. Не е изключено Биелса да бъде принуден да промени част от подготовката заради неочакваното забавяне.

Уругвай трябва да изиграе първия си мач на турнира във вторник от 1:00 ч. българско време в Маями. Фактът, че тимът все още не е успял да влезе в САЩ по-малко от 24 часа преди двубоя, може да се отрази на физическата и психологическата подготовка на играчите.


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  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 5 Отговор
    САШтинска ПРО.100.ТИЯ ❗
    То не бе спиране на съдии,
    то не бе спиране на отбори❗
    Да обявяват финал
    САШт- У...йна и да приключват с тази пародия ❗

    07:04 15.06.2026

  • 2 Да тръгват

    4 1 Отговор
    веднага пеша през пустинята на южната граница. Така най-лесно се влиза в САЩ

    07:04 15.06.2026

  • 3 защо

    10 0 Отговор
    Блестящо организирани световни финали.

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    Хамериканците и на птиците ще искат визи

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    Голема тъпотия....световно в три държави

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