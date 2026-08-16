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Трима загинаха при въздушен удар на ВСУ в Ростовска област
  Тема: Украйна

Трима загинаха при въздушен удар на ВСУ в Ростовска област

16 Август, 2026 07:42, обновена 16 Август, 2026 07:47 681 14

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Вълната от дронове и ракети достигна и Тулска област в ранните часове на деня

Трима загинаха при въздушен удар на ВСУ в Ростовска област - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души загинаха, а десетки инфраструктурни обекти бяха сериозно повредени при поредната мащабна атака с дронове и ракети срещу руска територия.

Ситуацията на бойното поле и в граничните региони остава критична, след като вълната от удари се разрасна и обхвана ключови стратегически зони навътре в страната. Местните власти съобщават за активиране на системите за противовъздушна отбрана (ПВО) в няколко области едновременно, предава информационна агенция ТАСС.

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Трагедия в Ростовска област: Жертви и разрушения

Най-тежко е положението в Ростовска област, където комбинираният удар от безпилотни апарати и ракети доведе до фатални последствия. Според официалните данни на Министерството на отбраната на Руската федерация, вражеските удари са успели да пробият защитния вал на няколко места. Органите по сигурността потвърдиха за три смъртни случая на цивилни граждани вследствие на попадения в жилищни райони и предизвикани големи пожари. Атаката е нанесла сериозни щети и на електропреносната мрежа в региона. Ройтерс допълва, че аварийните екипи работят на място за овладяване на огнената стихия в промишлени зони, които са били обект на нападението.

ПВО битка над Тулска област: 15 дрона са свалени

В същото време интензивен въздушен обстрел беше регистриран и на север. Министерството на отбраната съобщи, че 15 дрона бяха унищожени над Тулска област в рамките на няколко часа. Благодарение на бързата реакция на руските зенитно-ракетни комплекси, апаратите са били прехванати преди да достигнат планираните военни и индустриални цели в региона. Местната администрация посочва, че отломки от свалените безпилотници са паднали в незаселени райони, като по предварителна информация няма сериозни разрушения или пострадали хора на земята.

Растящо напрежение и в други региони

Ескалацията от тази нощ идва на фона на засилващ се натиск върху руската енергийна и промишлена инфраструктура през последните дни. Вчера беше поразена промишлена инфраструктура и в Самарска област, а атаките с дронове вече достигат по-дълбоки вътрешни дестинации. Руските системи за ПВО остават в режим на пълна бойна готовност поради опасения от нови последващи вълни в ранните часове.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА

    4 10 Отговор
    За пореден ден. До есента трябва да стане голяма война, иначе окраина няма да изкара зимата.

    Коментиран от #11

    07:50 16.08.2026

  • 2 Кирилов

    8 5 Отговор
    На диктаторчето не му дреме...

    07:52 16.08.2026

  • 3 Т Живков

    10 3 Отговор
    КОМУНИСТА РАЗБИРА САМО ОТ ТРЕПАНЕ,ЗА ТОВА БОЙ ДО ДЕ ШАВА

    07:57 16.08.2026

  • 4 Ревизия

    7 5 Отговор
    В малките часове на 11 срещу 12 август първият дипломат на Русия Сергей Лавров направи внезапно посещение на четирите китайски квартала в Москва под риск от падащи дронове. При акцията бяха иззети незаконно притежаваните от недобросъвестни китайски граждани по няколко тона рула тоалетна хартия, шампоани, дребни предмети за бита и чиповете на всички детски роботизирани играчки. Ревизираният товар беше спешно прибран в името на народа по подземните складове на московската върхушка. По-нататъшната му съдба е военна тайна.
    Предстои ревизия в мюсюлманското и еврейското гето, където не се налага посещението г-н Лавров, тъй като той знае само перфектен китайски и сносен английски. Ще го замести който и да е от кремълската върхушка, тъй като всеки от тях владее родния си иврит, както и азиатските и арабските диалекти. Ще приложат на практика знанията си по изучаване и целуване на Корана.

    Коментиран от #14

    07:58 16.08.2026

  • 5 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    2 9 Отговор
    Повярваха на британците и си загубиха държавата.

    07:59 16.08.2026

  • 6 Град Козлодуй

    4 1 Отговор
    Дано се отправят хората.

    07:59 16.08.2026

  • 7 име

    7 2 Отговор
    Путин ще умре през септември.

    07:59 16.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    0 4 Отговор
    Балтийските държави и Унгария се опасяват, че техните национални интереси в сферата на сигурността ще бъдат пожертвани от големите европейски столици.

    08:04 16.08.2026

  • 10 Кой да предположи

    6 2 Отговор
    Че на 5 г...от мащабния АНШЛУС на Фашагите пиздоглази и педофила в Украйна,..цела московия Нахрен ше гори?!?
    Хехехехехехе
    У дри бацее

    08:12 16.08.2026

  • 11 Кви..британци ма

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":

    Пен ДЕЛ?!? 22 ядрени монгольяк Републики и узкоглазите жлътуре от ядрената С Корея!!
    И една Украйна сама ги МАН Дръса вече 13 годин у ДОНБАС
    Хихихихихи
    Ама ти се надъхвай де....
    Хихихихихи

    08:15 16.08.2026

  • 12 Само

    3 0 Отговор
    Бой!

    08:18 16.08.2026

  • 13 Бай Ставри

    0 1 Отговор
    Водачът на копейките е роден от майка си, когато тя е била на 15 години и шест месеца, а е заченала когато е била на 14 и 9 месеца. Най-вероятно първият ѝ пооов акт е бил още по-назад във времето. Така че възниква резонният въпрос дали Костадин Костадинов е плод на сексуално престъпление?

    08:40 16.08.2026

  • 14 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ревизия":

    До 4 ком - браво рано ме разсмя ама е истина написаното - в масквабад по официални рузки данни живеят три и половина милиона мюслюмани а са над 4 милиона само в града а путинофилите загрижени за 88 милиона Германия дето живеят 6 милиона мюслюмани

    08:44 16.08.2026

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