Трима загинаха при въздушен удар на ВСУ в Ростовска област

Трима души загинаха, а десетки инфраструктурни обекти бяха сериозно повредени при поредната мащабна атака с дронове и ракети срещу руска територия.

Ситуацията на бойното поле и в граничните региони остава критична, след като вълната от удари се разрасна и обхвана ключови стратегически зони навътре в страната. Местните власти съобщават за активиране на системите за противовъздушна отбрана (ПВО) в няколко области едновременно, предава информационна агенция ТАСС.

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Трагедия в Ростовска област: Жертви и разрушения

Най-тежко е положението в Ростовска област, където комбинираният удар от безпилотни апарати и ракети доведе до фатални последствия. Според официалните данни на Министерството на отбраната на Руската федерация, вражеските удари са успели да пробият защитния вал на няколко места. Органите по сигурността потвърдиха за три смъртни случая на цивилни граждани вследствие на попадения в жилищни райони и предизвикани големи пожари. Атаката е нанесла сериозни щети и на електропреносната мрежа в региона. Ройтерс допълва, че аварийните екипи работят на място за овладяване на огнената стихия в промишлени зони, които са били обект на нападението.

ПВО битка над Тулска област: 15 дрона са свалени

В същото време интензивен въздушен обстрел беше регистриран и на север. Министерството на отбраната съобщи, че 15 дрона бяха унищожени над Тулска област в рамките на няколко часа. Благодарение на бързата реакция на руските зенитно-ракетни комплекси, апаратите са били прехванати преди да достигнат планираните военни и индустриални цели в региона. Местната администрация посочва, че отломки от свалените безпилотници са паднали в незаселени райони, като по предварителна информация няма сериозни разрушения или пострадали хора на земята.

Растящо напрежение и в други региони

Ескалацията от тази нощ идва на фона на засилващ се натиск върху руската енергийна и промишлена инфраструктура през последните дни. Вчера беше поразена промишлена инфраструктура и в Самарска област, а атаките с дронове вече достигат по-дълбоки вътрешни дестинации. Руските системи за ПВО остават в режим на пълна бойна готовност поради опасения от нови последващи вълни в ранните часове.