CENTCOM сля Израел и Палестина в една държава на карта

Централното командване на САЩ (CENTCOM) предизвика сериозен международен отзвук, след като публикува официална карта на Близкия изток, в която Ивицата Газа и Западният бряг са изобразени в абсолютно същия цвят като Израел.

В дипломатическите среди и социалните мрежи избухна вълна от коментари, след като Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) разпространи актуализирана карта на оперативния си регион. Основният детайл, който привлече вниманието на международните наблюдатели, е пълното заличаване на границите между Държавата Израел и палестинските територии. Ивицата Газа и Западният бряг са оцветени в абсолютно същия нюанс, с който е обозначена територията на Израел, което на практика ги представя като една единствена държавна единица.

Първа информация за скандалната графика се появи в специализирания международен канал Clash Report. Наблюдателите отбелязват, че този ход на американските военни идва в изключително деликатен момент за близкоизточния мирен процес и може да бъде разтълкуван като мълчаливо признаване на пълен израелски суверенитет над палестинските анклави.

Контекст и военна реалност в Газа

Промяната в картографирането съвпада с усложнената обстановка на терен, където преначертаването на зоните за сигурност е ежедневие. Припомняме, че според разследвания на чуждестранни медии като британската телевизия BBC, Израел постепенно разшири своята т.нар. „Жълта линия“ – демаркационната граница, установена при договорените по-рано примирия за контрол в Ивицата Газа. Международни източници на агенция Reuters също потвърдиха в свои доклади, че новите оперативни карти на израелската армия тихомълком са увеличили зоните под директен военен контрол до близо две трети от територията на палестинския анклав.

Към този момент от Централното командване на САЩ все още не са излезли с официално изявление дали уеднаквяването на цветовете на картата е умишлен политически знак, или става въпрос за груба техническа грешка на дизайнерския отдел на ведомството. Подобни геополитически гафове в официални военни документи обаче рядко се приемат за случайност в арабския свят и вече предизвикаха остри критики от страна на палестински активисти.