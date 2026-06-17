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„Ликуд“ променя предизборната си стратегия заради споразумението между САЩ и Иран

„Ликуд“ променя предизборната си стратегия заради споразумението между САЩ и Иран

17 Юни, 2026 12:56, обновена 17 Юни, 2026 12:56 780 2

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Партията на Нетаняху се отказва да акцентира върху връзките с Доналд Тръмп преди изборите

„Ликуд“ променя предизборната си стратегия заради споразумението между САЩ и Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Управляващата в Израел партия „Ликуд“ е прекратила подготовката на предизборна кампания, която е трябвало да изтъква близките отношения между премиера Бенямин Нетаняху и американския президент Доналд Тръмп. Решението идва на фона на засилващо се недоволство в страната от постигнатото мирно споразумение между Вашингтон и Техеран, съобщава телевизия i24, цитирана от Times of Israel, предава News.bg.

Според информацията ръководството на партията е преразгледало стратегията си преди няколко дни, след като са станали известни детайли от договореността между САЩ и Иран.

Очакванията са споразумението да доведе до премахване на американските ограничения срещу Техеран, възстановяване на корабния трафик през Ормузкия проток и стартиране на 60-дневни преговори, посветени на иранската ядрена програма.

Въпреки това сделката не предвижда прекратяване на самата ядрена програма на Иран. Според публикуваната информация тя включва и ангажимент Израел да прекрати военните си действия срещу подкрепяната от Техеран ливанска групировка Хизбула.

През последните седмици Доналд Тръмп все по-често отправя публични критики към израелските действия в Ливан. Изказванията му стават все по-категорични, което поражда разочарование и недоволство сред част от израелското общество. Това е особено значимо, тъй като американският президент традиционно се радва на сериозна подкрепа в Израел.

По данни на i24, въпреки че споразумението вече е финализирано, в „Ликуд“ са стигнали до извода, че подчертаването на добрите отношения между Нетаняху и Тръмп няма да донесе политически дивиденти на премиера преди предстоящите парламентарни избори, които трябва да се състоят най-късно до октомври.

В публикацията не се посочва на какъв етап е била подготовката на предизборната кампания. Също така не се уточнява дали медията е потърсила официална позиция от представители на „Ликуд“ по темата.


Израел
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  • 1 Без име

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    На този му се събраха 19 години да е министър- председател, но само за Орбан вият.

    13:01 17.06.2026

  • 2 Истината

    5 0 Отговор
    А санкции на израел кога????

    13:01 17.06.2026