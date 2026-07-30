Липсата на магистрали причинява тежките катастрофи в България

Трагичните инциденти по пътищата в България, включително на отсечката Русе – Бяла, са пряко следствие от неадекватната пътна инфраструктура, която не може да поеме огромния трафик. Това заяви регионалният министър Иван Шишков в телевизионно интервю, съобщават от NOVA.
Обществото трябва да получи ясни отговори за злоупотребите в пътния сектор през периода 2021-2023 година. Регионалният министър е провел ключова среща с правосъдния министър Николай Найденов и изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова, за да обсъдят множеството сигнали за сериозни нарушения при изпълнението на пътни проекти.
„Целият механизъм, по който са сключвани договори с раздадени аванси, е белязан с нарушения. Не само фирмите носят вина, а и служителите и всички, които са допуснали тези действия, преминаващи границата на закона“, категоричен бе Шишков.
Той изрази надежда прокуратурата да предприеме бързи действия и да вземе необходимите проби, за да започнат ремонтите на Северната скоростна тангента и на участъци от автомагистрала „Хемус“, където беше установена липса на асфалтово покритие.
Регионалният министър обърна специално внимание на тежката катастрофа по пътя Русе – Бяла, при която преди седмица загинаха четирима души, а трима бяха ранени. Отсечката от години е известна като изключително опасна, а изграждането на алтернативно трасе е критично закъсняло.
„Още в началото на мандата си нарекох този проект забравената магистрала. Тя трябваше да бъде построена преди 10 години. Целта е всички ключови отсечки да бъдат изградени до 2030 година“, заяви Иван Шишков, подчертавайки, че настоящата пътна мрежа физически не може да поеме интензивното движение.
За да се осигурят средства за рехабилитация на компрометираната инфраструктура, от 1 август влизат в сила по-високи цени на винетките и тол таксите. Всички събрани приходи ще бъдат насочени директно към ремонт и поддръжка на републиканската мрежа.
„Дори и сега средствата за поддръжка на пътищата не са достатъчни. Една от причините е огромният трафик в България и недостатъчният брой пътища. Те са силно натоварени и се амортизират много бързо“, допълни в заключение министърът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 12...34
22:45 30.07.2026
2 В джипа се мяткаше и сланината
Нея уреди в евр.банка без конкурс
Уреди и и строител да се шири на 400
Квадрата
Това от тях
Няма качество в техните магистрали
Факт
22:46 30.07.2026
3 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #35
22:46 30.07.2026
4 Гечко
22:49 30.07.2026
5 Не път, а пътечка
Коментиран от #19, #37
22:51 30.07.2026
6 Нормално
22:54 30.07.2026
7 Ще дойдете
22:55 30.07.2026
8 Късо име
22:55 30.07.2026
9 Няма проблем
Коментиран от #12, #22
22:56 30.07.2026
10 Гражданин
23:04 30.07.2026
11 ДрайвингПлежър
Строежа на магистрали беше спрян от Шишко! Има избрани фирми, има и финансиране - вместо да ги накара да си изпълнят договорите, Шишко реши да спре всичко, за да може той да прави "процедурите"! Та ако 23та е убивал Буци - 26та е Шишко
23:06 30.07.2026
12 НЯМА ПАРИ
До коментар #9 от "Няма проблем":ЗАЩОТО СА НАТЪПКАНИ В ЧЕКМЕДЖЕТАТА И В БАГАЖНИКА НА
ЖИПКАТА.
А ПОЗНАЙТЕ,КОЙ ОТКРАДНА ПАРИТЕ ЗА МАГИСТРАЛИ....
23:07 30.07.2026
13 МПС
23:10 30.07.2026
14 Ироничен
23:12 30.07.2026
15 Неспециалист
23:12 30.07.2026
16 ехааа
23:13 30.07.2026
17 Един
23:15 30.07.2026
18 така е народа е овчи и спи
23:15 30.07.2026
19 ако излезеш от поляната
До коментар #5 от "Не път, а пътечка":може и да караш по асфалт но така с твоя живот в гората няма да намериш асфалт … в моя край всички пътища имат асфалт третокласни петокласни но имат асфалт да някои нямат маркировка и мантинели но имат асфалт пък дори и от комунизма но защо не се трепят хората по тях сигурно защото могат да мислят
23:18 30.07.2026
20 Факт!
23:19 30.07.2026
21 Хаха
Ами давай бе, министре! Отчуждавай терени, обявявай поръчки, проектирай, строй, що си губиш времето!? Ако имаш желание може и 1000 км. да построиш магистрали за 4 години и хората паметник приживе да ти вдигнат в знак на благодарност!
Паралелно с това и далаверите, които са безспорни на досегашните да разкриваш и даваш на разследващите органи!
Трябва само желание и железни "топки", ама по телевизора с лаладжийстване и имитиране на дейност тая работа не става....
23:20 30.07.2026
22 Ти да видиш
До коментар #9 от "Няма проблем":Но за сметка на това теглят огромни заеми.😉
23:21 30.07.2026
23 А така...
23:23 30.07.2026
24 Гражданин
Коментиран от #27
23:25 30.07.2026
25 Болшинството от етноса е тъпо
Говедото разбира само от бой!
23:26 30.07.2026
26 Наблюдател
23:28 30.07.2026
27 Не ги карай
До коментар #24 от "Гражданин":да правят,каквото Бойо е правил,че няма да стигнат чекмеджетата.
23:31 30.07.2026
28 Стига глупости
23:34 30.07.2026
29 Има ги като проект
23:41 30.07.2026
30 Къде са тези пари, съд за всички от ГЕРБ
Коментиран от #33
23:45 30.07.2026
31 Електра
23:49 30.07.2026
32 Хааа
23:51 30.07.2026
33 Електра
До коментар #30 от "Къде са тези пари, съд за всички от ГЕРБ":Погресистите и шарлатаните ги окрадоха, ако не беше юмрука на кретена Боташ, сега магистралите щяха да са окей...
23:52 30.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 в беге гетото
До коментар #3 от "ИМПЕРИАЛИСТ":няма кадри за нищо и тоя и обкръжението му са обикновени мошеници дори архитекти не са...
00:00 31.07.2026
36 мунчо е бита карта
00:01 31.07.2026
37 категории али бали
До коментар #5 от "Не път, а пътечка":на документи а на място е нищо общо всичко окрадено и опоскано!!
00:03 31.07.2026
38 Чичо
00:12 31.07.2026