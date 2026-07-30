Липсата на магистрали причинява тежките катастрофи в България

Трагичните инциденти по пътищата в България, включително на отсечката Русе – Бяла, са пряко следствие от неадекватната пътна инфраструктура, която не може да поеме огромния трафик. Това заяви регионалният министър Иван Шишков в телевизионно интервю, съобщават от NOVA.

Обществото трябва да получи ясни отговори за злоупотребите в пътния сектор през периода 2021-2023 година. Регионалният министър е провел ключова среща с правосъдния министър Николай Найденов и изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова, за да обсъдят множеството сигнали за сериозни нарушения при изпълнението на пътни проекти.

„Целият механизъм, по който са сключвани договори с раздадени аванси, е белязан с нарушения. Не само фирмите носят вина, а и служителите и всички, които са допуснали тези действия, преминаващи границата на закона“, категоричен бе Шишков.

Той изрази надежда прокуратурата да предприеме бързи действия и да вземе необходимите проби, за да започнат ремонтите на Северната скоростна тангента и на участъци от автомагистрала „Хемус“, където беше установена липса на асфалтово покритие.

Регионалният министър обърна специално внимание на тежката катастрофа по пътя Русе – Бяла, при която преди седмица загинаха четирима души, а трима бяха ранени. Отсечката от години е известна като изключително опасна, а изграждането на алтернативно трасе е критично закъсняло.

„Още в началото на мандата си нарекох този проект забравената магистрала. Тя трябваше да бъде построена преди 10 години. Целта е всички ключови отсечки да бъдат изградени до 2030 година“, заяви Иван Шишков, подчертавайки, че настоящата пътна мрежа физически не може да поеме интензивното движение.

За да се осигурят средства за рехабилитация на компрометираната инфраструктура, от 1 август влизат в сила по-високи цени на винетките и тол таксите. Всички събрани приходи ще бъдат насочени директно към ремонт и поддръжка на републиканската мрежа.

„Дори и сега средствата за поддръжка на пътищата не са достатъчни. Една от причините е огромният трафик в България и недостатъчният брой пътища. Те са силно натоварени и се амортизират много бързо“, допълни в заключение министърът.