Новини
България »
Липсата на магистрали причинява тежките катастрофи в България

Липсата на магистрали причинява тежките катастрофи в България

30 Юли, 2026 22:41 833 38

  • иван шишков-
  • магистрали-
  • катастрофа-
  • път

Обществото трябва да получи ясни отговори за злоупотребите в пътния сектор през периода 2021-2023 година

Липсата на магистрали причинява тежките катастрофи в България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трагичните инциденти по пътищата в България, включително на отсечката Русе – Бяла, са пряко следствие от неадекватната пътна инфраструктура, която не може да поеме огромния трафик. Това заяви регионалният министър Иван Шишков в телевизионно интервю, съобщават от NOVA.

Обществото трябва да получи ясни отговори за злоупотребите в пътния сектор през периода 2021-2023 година. Регионалният министър е провел ключова среща с правосъдния министър Николай Найденов и изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова, за да обсъдят множеството сигнали за сериозни нарушения при изпълнението на пътни проекти.

„Целият механизъм, по който са сключвани договори с раздадени аванси, е белязан с нарушения. Не само фирмите носят вина, а и служителите и всички, които са допуснали тези действия, преминаващи границата на закона“, категоричен бе Шишков.

Той изрази надежда прокуратурата да предприеме бързи действия и да вземе необходимите проби, за да започнат ремонтите на Северната скоростна тангента и на участъци от автомагистрала „Хемус“, където беше установена липса на асфалтово покритие.

Регионалният министър обърна специално внимание на тежката катастрофа по пътя Русе – Бяла, при която преди седмица загинаха четирима души, а трима бяха ранени. Отсечката от години е известна като изключително опасна, а изграждането на алтернативно трасе е критично закъсняло.

„Още в началото на мандата си нарекох този проект забравената магистрала. Тя трябваше да бъде построена преди 10 години. Целта е всички ключови отсечки да бъдат изградени до 2030 година“, заяви Иван Шишков, подчертавайки, че настоящата пътна мрежа физически не може да поеме интензивното движение.

За да се осигурят средства за рехабилитация на компрометираната инфраструктура, от 1 август влизат в сила по-високи цени на винетките и тол таксите. Всички събрани приходи ще бъдат насочени директно към ремонт и поддръжка на републиканската мрежа.

„Дори и сега средствата за поддръжка на пътищата не са достатъчни. Една от причините е огромният трафик в България и недостатъчният брой пътища. Те са силно натоварени и се амортизират много бързо“, допълни в заключение министърът.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12...34

    9 7 Отговор
    Прав е,цъкни картата на Холандия и се нагледай на магистрали.В БГ.всичко е наопаки

    22:45 30.07.2026

  • 2 В джипа се мяткаше и сланината

    5 9 Отговор
    Той раздаваше пари
    Нея уреди в евр.банка без конкурс
    Уреди и и строител да се шири на 400
    Квадрата
    Това от тях
    Няма качество в техните магистрали
    Факт

    22:46 30.07.2026

  • 3 ИМПЕРИАЛИСТ

    11 3 Отговор
    Aрхитeктитe нямaт пoдгoтoвкa пo cпeциaлнocттa "Пътнo и жeлeзoпътнo cтрoитeлcтвo"...a пък пo "Икoнoмикa и организация нa cтрoитeлcтвoтo" ca пълнa cкръб...Тoзи тулуп нe e нaяcнo c бaзoви пoлoжeния в cтрoитeлcтвoтo нa мaгиcтрaли...Явно екипът му от специалисти в министерството са пълни некадърници или може би нарочно го топят и подвеждат.

    Коментиран от #35

    22:46 30.07.2026

  • 4 Гечко

    14 5 Отговор
    Противен неможач,който втори мандат не е направил нито един метър път,дори спря подръжката на и без това окаяните пътища! Този е за народния съд!

    22:49 30.07.2026

  • 5 Не път, а пътечка

    6 2 Отговор
    Хайде, ново вече за някои, магистралите виновни за катастрофите. А пътищата първа, втора, трета.... категории са безопасни, но с дупки, гейзери, без асфалт, на пясък, почва, кал.

    Коментиран от #19, #37

    22:51 30.07.2026

  • 6 Нормално

    14 7 Отговор
    При 8 служени правителства на Радев и 2 на ППДБ за последните 5 години - пълен застой.

    22:54 30.07.2026

  • 7 Ще дойдете

    9 7 Отговор
    На Бойковото ама късно

    22:55 30.07.2026

  • 8 Късо име

    9 1 Отговор
    Това просто не е вярно. Чувството за безнаказаност е причината. Турските тираджии, румънски шофьори, а напоследък и украински състезатели явно не знаят, че има държава България и тя има някакви закони. Постоянно карам по отсечката Русе - Търново

    22:55 30.07.2026

  • 9 Няма проблем

    13 1 Отговор
    При Боташ и Петрохан няма пари. Забравете за магистрали.

    Коментиран от #12, #22

    22:56 30.07.2026

  • 10 Гражданин

    4 1 Отговор
    Двулентови пътища не се наричат магистрали. За това се окрадаха милиарди народни пари

    23:04 30.07.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    Смешник! А злоупотребите през 26та?
    Строежа на магистрали беше спрян от Шишко! Има избрани фирми, има и финансиране - вместо да ги накара да си изпълнят договорите, Шишко реши да спре всичко, за да може той да прави "процедурите"! Та ако 23та е убивал Буци - 26та е Шишко

    23:06 30.07.2026

  • 12 НЯМА ПАРИ

    6 8 Отговор

    До коментар #9 от "Няма проблем":

    ЗАЩОТО СА НАТЪПКАНИ В ЧЕКМЕДЖЕТАТА И В БАГАЖНИКА НА
    ЖИПКАТА.
    А ПОЗНАЙТЕ,КОЙ ОТКРАДНА ПАРИТЕ ЗА МАГИСТРАЛИ....

    23:07 30.07.2026

  • 13 МПС

    1 3 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    23:10 30.07.2026

  • 14 Ироничен

    2 0 Отговор
    Даже и центровете на София, Пловдив, Варна..... Напушен.

    23:12 30.07.2026

  • 15 Неспециалист

    2 2 Отговор
    Най-накрая някой да го каже. Това и безумното каране по пътищата.

    23:12 30.07.2026

  • 16 ехааа

    4 1 Отговор
    браво бе колумб ама ти откри топлата вода

    23:13 30.07.2026

  • 17 Един

    8 1 Отговор
    Аз така и не разбрах тоя льольо аджеба какво смята да построи. Засега само разваля и прекъсва, без нито едно дело в съда заведено. Ала бала от пусто в празно.

    23:15 30.07.2026

  • 18 така е народа е овчи и спи

    6 4 Отговор
    магистралите са в чекмеджетата в банкя всички ги видяха

    23:15 30.07.2026

  • 19 ако излезеш от поляната

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Не път, а пътечка":

    може и да караш по асфалт но така с твоя живот в гората няма да намериш асфалт … в моя край всички пътища имат асфалт третокласни петокласни но имат асфалт да някои нямат маркировка и мантинели но имат асфалт пък дори и от комунизма но защо не се трепят хората по тях сигурно защото могат да мислят

    23:18 30.07.2026

  • 20 Факт!

    5 3 Отговор
    Това което Тодор Живков е направил не можете да го поддържате нито да преасвалтирате

    23:19 30.07.2026

  • 21 Хаха

    7 1 Отговор
    Тоя вместо да работи е всеки ден поне по 2 телевизии в качеството си на говоряща глава!
    Ами давай бе, министре! Отчуждавай терени, обявявай поръчки, проектирай, строй, що си губиш времето!? Ако имаш желание може и 1000 км. да построиш магистрали за 4 години и хората паметник приживе да ти вдигнат в знак на благодарност!
    Паралелно с това и далаверите, които са безспорни на досегашните да разкриваш и даваш на разследващите органи!
    Трябва само желание и железни "топки", ама по телевизора с лаладжийстване и имитиране на дейност тая работа не става....

    23:20 30.07.2026

  • 22 Ти да видиш

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Няма проблем":

    Но за сметка на това теглят огромни заеми.😉

    23:21 30.07.2026

  • 23 А така...

    3 1 Отговор
    Шишков, кажи колко ДМС раздаде в министерството си този месец. Затова ли е толкова голям дефицитът?

    23:23 30.07.2026

  • 24 Гражданин

    6 4 Отговор
    Какви отговори искаш бе, некадърнико! Ако можеш да правиш нещо, прави. Бойко направи каквото можа. Вие и една десета не сте направили. Само приказки и обяснения.

    Коментиран от #27

    23:25 30.07.2026

  • 25 Болшинството от етноса е тъпо

    0 3 Отговор
    Бъркаш - липсата на акъл и строго спазвани правила! Демокрациятя не е за прости хора!
    Говедото разбира само от бой!

    23:26 30.07.2026

  • 26 Наблюдател

    2 2 Отговор
    Не в магистралите, а в българщината е причината. И ако сравним Скандинавия с Азия или Африка, ще видим огромна разлика. Но все пак в Азия и Африка е много по-зле от нас.

    23:28 30.07.2026

  • 27 Не ги карай

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гражданин":

    да правят,каквото Бойо е правил,че няма да стигнат чекмеджетата.

    23:31 30.07.2026

  • 28 Стига глупости

    1 0 Отговор
    По къдравите ни и изровени магистрали, с разрешена скорост от 130-140 км/ч не се ли избива българският народ?

    23:34 30.07.2026

  • 29 Има ги като проект

    1 4 Отговор
    А парите за магистрали са откраднати от Борисов и ГЕРБ. Борисов, къде да ти магистралите, изпотрепаха се хората

    23:41 30.07.2026

  • 30 Къде са тези пари, съд за всички от ГЕРБ

    4 1 Отговор
    При падането на Борисов и ГЕРБ изчезнаха предплатените 1,6 милиарда лева на онези цени за построяване на половината Хемус.

    Коментиран от #33

    23:45 30.07.2026

  • 31 Електра

    3 1 Отговор
    То заради кретени като тебе и Комитката нямаме магистрали, де можа всичко спря глупак смотан. Само Чорапа не видя, че на две магарета сламата не можеш да разделиш...

    23:49 30.07.2026

  • 32 Хааа

    3 0 Отговор
    Тоя некадърник спря всички магистрали преди 3 години.Тоя е от тия кадето викаха асфалт не се яде.Комуниста е най-вредното,некадърно и лицемерно създание за България.

    23:51 30.07.2026

  • 33 Електра

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Къде са тези пари, съд за всички от ГЕРБ":

    Погресистите и шарлатаните ги окрадоха, ако не беше юмрука на кретена Боташ, сега магистралите щяха да са окей...

    23:52 30.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 в беге гетото

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    няма кадри за нищо и тоя и обкръжението му са обикновени мошеници дори архитекти не са...

    00:00 31.07.2026

  • 36 мунчо е бита карта

    1 0 Отговор
    въпроса е кой ще е следващия спасител който ще инсталира задкулисието от кгб

    00:01 31.07.2026

  • 37 категории али бали

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не път, а пътечка":

    на документи а на място е нищо общо всичко окрадено и опоскано!!

    00:03 31.07.2026

  • 38 Чичо

    0 0 Отговор
    Магистрали, я! Той Бат Бойко ви го каза преди 20 години... Съзрявате бавно, като мушмулата-загнивайки.

    00:12 31.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове