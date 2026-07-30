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Подоляк заяви, че Русия целенасочено изпраща дронове във въздушното пространство на Румъния
  Тема: Украйна

Подоляк заяви, че Русия целенасочено изпраща дронове във въздушното пространство на Румъния

30 Юли, 2026 18:26 929 31

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Дронове, използвани от армията на Путин за атаки срещу цивилни цели в Украйна, нееднократно са навлизали във въздушното пространство на Румъния

Подоляк заяви, че Русия целенасочено изпраща дронове във въздушното пространство на Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Михайло Подоляк, основният съветник на украинския президент Володимир Зеленски, коментира в интервю за румънската телевизия Диджи 24 поредицата от случаи, при които руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Румъния и бяха свалени от военновъздушните сили на страната, като изрази мнение, че "изпратените от Путин дронове не са стигнали погрешка в Румъния", предаде БТА.

Телевизията напомня, че дронове, използвани от армията на руския президент Владимир Путин за атаки срещу цивилни цели в Украйна, нееднократно са навлизали във въздушното пространство на Румъния, а в един от случаите дрон избухна върху жилищен блок в град Галац и рани двама души. Също така в края на миналата седмица за първи път румънски пилоти успяха да свалят три безпилотни летателни апарата, които бяха нарушили въздушното пространство на страната.

Михайло Подоляк смята, че тези нахлувания не са случайни и преследват определени цели, които руската армия си е поставила.

"Виждаме, че Русия изпраща периодично по провокативен начин своите инструменти на смъртта на територията и на други страни, не само в Украйна. И следователно е ясно защо се прави това. За Русия това е начин за повишаване на залозите във войната, начин да провокира други страни, за да окаже натиск върху социални групи в тези страна, така че тези държави от своя страна да се откажат от оказваната подкрепа на Украйна. И по този начин да отслаби капацитета на Украйна да води контра-война", посочва Подоляк.

По думите му "целите на Русия са много по-широки от това да атакува само една страна - това е опит да доминира в Европа, опит да наложи чрез инструмента на страха правилата за поведение, който Русия иска други страни в Европа да спазват". "Без съмнение подобни провокации или дори провокативни ескалации с използването на множество дронове са възможни", добави той.

Съветникът на украинския президент изрази мнение, че тези атаки са само началото на по-широкообхватна кампания, която Русия води не само в Румъния, но и в други страни в Европа. Той предупреждава също, че Русия ще засили провокациите си и че Румъния може да стане обект на нахлуване на цели рояци дронове.

"Със сигурност са възможни и групи атаки, и по-активни провокации с използването на същите дронове на територията на други страни. Какво трябва да се направи в тази ситуация? Това, което показва според мен сега Букурещ, което показва Румъния - да заеме твърда позиция в защита на собственото си суверенно въздушно пространство. Очевидно е, че сигурността на собствените граждани стои над всичко и следователно всеки неидентифициран апарат, който се появи в това пространство, трябва да бъде унищожен", изтъкна Подоляк.

Украинският официален представител призова румънските власти да реагират със същата твърдост и на евентуални бъдещи провокации от страна на Руската федерация.

"Румъния показва, че има ефективен механизъм. Нещо повече, след като свали за първи път такъв дрон, стана ясно, че това е необходимо, възможно и напълно задължително да се направи. Други варианти освен унищожаване на дроновете или ракетите, както виждаме в Полша, други варианти за спиране на растящата ескалация не съществуват - само твърдата и задължителна защита на собственото въздушно пространство", подчерта Михайло Подоляк.

Пилоти на изтребители F-16 на румънските военновъздушни сили свалиха на 24, 25 и 26 юли три дрона, които навлязоха във въздушното пространство на страната, а руският посланик беше извикан в Министерството на външните работи, където му бяха показани фрагменти от дрон с надписи на руски език. Друг служител на мисията на Руската федерация в Букурещ бе обявен за персона нон грата в Румъния.

Същевременно Москва заяви, че твърденията на Румъния, че руски дронове са нарушили въздушното ѝ пространство, са "неоснователни", и обеща да отговори на експулсирането на руски дипломат от Букурещ.

„Отхвърляме тези последни неоснователни твърдения. Инсценираните инциденти и тяхното пропагандно отразяване показват опита на румънското държавно ръководство да прикрие катастрофалните резултати от своята безотговорна позиция в подкрепа на киевския режим“, заяви по-рано тази седмица говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    24 9 Отговор
    Европейските страни рискуват да останат без електричество, предупреждава експертът Дамян Ернст в Atlantico. Безразсъдната политика на ЕС към руските енергийни доставки и зверствата на САЩ в Близкия изток не само ще върнат обикновените жители на континента в каменната ера, но и ще го направят зависим от капризите на всеки износител

    Коментиран от #11

    18:27 30.07.2026

  • 2 Някой си

    23 6 Отговор
    Ко викаш Ко? Подоляка подлогата ли бе?

    Коментиран от #18

    18:28 30.07.2026

  • 3 хехе

    23 7 Отговор
    Сигурно и водните дронове в Констанца ги изпрати Русия.

    18:30 30.07.2026

  • 4 И Киев е Руски

    18 7 Отговор
    Клуба на не можаците:Русия разположи десет изтребителя с голям обсег Су-30СМ2, за да проведе симулирани бомбардировки в Централна Европа... И нямаше смисъл да се мрънка за атака срещу Калининград

    18:30 30.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдаааа

    8 12 Отговор
    Чекай , чекай малко ... Руzzнята налазва ...🤭😁

    18:33 30.07.2026

  • 7 Ганю

    18 7 Отговор
    Ех,Михаило,Михаило!
    Ако знаеш само какво ти е подготвил Медведев за теб и Буданов- подаръци безчет

    18:33 30.07.2026

  • 8 Овчар

    14 6 Отговор
    Полека лека руснаците ще почнат да удрят наред , но през зимата..!

    Коментиран от #17

    18:34 30.07.2026

  • 9 И Киев е Руски

    16 7 Отговор
    Защо Подоляка все още има възможност да разпространява радиация?

    18:36 30.07.2026

  • 10 Пич

    16 7 Отговор
    Бегай маани, маани бегай !!! Некадърните укрофашисти съсипаха невинните румънци от бомбардировки!!! А горките поляци, освен с дронове ги маат и с "високоточни" балистични укро - ракети!!!

    18:36 30.07.2026

  • 11 Клуб на "можащите"

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    И кога ще си го вземем ? Пета година и вече се изнервям .

    Коментиран от #22

    18:37 30.07.2026

  • 12 Кривоверен алкаш

    9 10 Отговор
    Няма оправяне тази държава...голяма грешка на Майката Природа..

    18:37 30.07.2026

  • 13 Горски

    15 6 Отговор
    Имаше един репортаж на Ей Би Си, където млад репортер пътува с конвой от камиони с оръжие и по пътя няколко от тях просто изчезнаха. Шофьорът му каза, че принципно 30% от оръжието се "изпарявало" някъде по пътя. След съответната намеса естествено, репортажът беше свален от сайта на канала и даже май се извиняваха на Украйна. Появяваха се също скриншотове от обяви в "тъмната мрежа" за Стингъри и друг вид ръчни гранатомети на около 5 пъти по-ниска цена. Ужасяващото беше, че имаше и подобни обяви за продажба на деца, някои от които на около 2 до 5 години. Имаше единични гласове на Запад, които предричаха сериозен проблем за самата Европа от това безкрайно наливане на пари и оръжие в Украйна, и май ще се окажат пророчески. Каквото сам си причиниш, някой друг едва ли може да го направи.

    18:38 30.07.2026

  • 14 Аз пък казвам, че са

    12 6 Отговор
    украински. Ае да видим, кой крив, кой прав. Алооо Фактииии, новините са ви от рода "една жена каза на пазара"

    18:39 30.07.2026

  • 15 Доналдо

    10 6 Отговор
    При Югославската война ФАЩ и Европа като думнаха къща до столицата ни.

    18:39 30.07.2026

  • 16 ЯВНО ЙОВРЕИТЕ

    10 7 Отговор
    Вече са включили Полша и Румъния във войната. Въпрос на време е да видим пряката им намеса.

    18:42 30.07.2026

  • 17 Овчи

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "Овчар":

    Коя зима , що вече минаха 5 ... 🤭

    18:45 30.07.2026

  • 18 Европеец

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Някой си":

    Не знам но когато чуя за Миша Подоляк, се сещам че е учил медицина и работил в Беларус, преди да започне кариерата си при зеления просяк милионер.... Но както и да е,но се съмнявам, че ще успее да избегне висенето на някой клон....

    18:47 30.07.2026

  • 19 Баце ЕООД

    6 4 Отговор
    Е какво друго да каже?! Истината ли???

    18:48 30.07.2026

  • 20 Нямат край

    7 5 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    18:49 30.07.2026

  • 21 ха ха

    6 5 Отговор
    е , не бе - с дрон за 50лв - вдигаш стребител за 50 000 на полет, ако го повъртиш малко може и кеф да си нарпавиш

    18:49 30.07.2026

  • 22 Ахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Клуб на "можащите"":

    Толкова ти е акъла, буквално.. На мен ми е спокойно.

    18:49 30.07.2026

  • 23 Някой си

    3 5 Отговор
    Зельооо да вземеш да сложиш радиатори у метрото че зимата твойте щете линчуват! Ако са живи още де!

    18:49 30.07.2026

  • 24 Боруна Лом

    6 5 Отговор
    АБЕ ПОТКОНЯК, ЧИИ ДРОН СЕ ВЗРИВИ В КОНСТАНТА? НАГЪЛ УКРА!

    18:50 30.07.2026

  • 25 И Киев е Руски

    6 4 Отговор
    А как добре си живееха румънците и поляците и колко голямо население имаха

    18:50 30.07.2026

  • 26 Иван

    2 3 Отговор
    Подоляк заяви, че е последовател на Мешията.

    18:57 30.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Съветника на зеле михаило пpъдоляк

    3 3 Отговор
    След като първоначално се опита да хвърли върху Кремъл вината за далаверите в енергетиката и златнита тоалетна, михаило пpъдоляк, съветник на зеления наркоман, каза че корупцията е неизменна част от модерната икономика и продължи жалките опити за замазване с нелепи изказвания в стил че било нормално такива неща да се случват в демократичните системи.

    19:02 30.07.2026

  • 29 Подоляк

    1 1 Отговор
    известен повече като мръсната уста

    19:19 30.07.2026

  • 30 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    2 0 Отговор
    Миналата нощ западна Укрия е била тотално разсипана от руски удари.

    Не си губете времето в пpоcташки караници с най-дегpaдиралите русофобни aлкaши на България, а потърсете алтернативни източници защото "Факти" е дeзинформационен, а не информационен сайт.

    След време тия, които се карате тук няма да знаете истината и ще сте в положенито на ония японски войници на острова, които двадесет години след свършването на войната си мислели, че все още Япония воюва.

    19:22 30.07.2026

  • 31 шаа

    0 0 Отговор
    вече няколко пъти укрите пращат свои ракети към европа, като ги маскират като руски, сега пак се опитват същото да направи. укрите са коварни, вече потопиха европа, сега я натискат по главата, за да не си поеме дъх

    19:28 30.07.2026

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