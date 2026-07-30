Косово иска да събори вилите на всички сърби, останали лоялни на Сърбия, каза Вучич

В коментар на поредната акция по разрушаване на постройки, смятани за незаконни, която се състоя днес край граничното между Сърбия и Косово езеро Газиводе, сръбският президент Александър Вучич каза, че Прищина иска да събори вилите на всички сърби в Косово и непрекъснато се опитва да фалшифицира историята, предават сръбските медии, съобщи БТА.

Вучич каза, че чрез разрушаването на постройките официалните власти в бившата сръбска провинция се опитват да се наложат със сила над онези (косовски сърби), които са били лоялни към сръбската държава.

В рамките на днешната акция е срутен и хотелът „Йезеро“.

Заместник-директорът на косовската полиция за Северно Косово Ветон Елшани потвърди, че силите на реда подпомагат предприятието „Ибър-Лепенц“ и Министерството на околната среда, пространственото планиране и инфраструктурата в този процес.

По информация на в. „Коха диторе“ акцията е предприета след изтичане на определения от „Ибър-Лепенц“ срок, в който ползватели на обекта е трябвало да напуснат имота, за който фирмата твърди, че е „узурпиран“.

Собственикът на хотела Йордан Якшич заяви пред сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1, че е инвестирал в това съоръжение в продължение на тридесет години и че е успял да извади вещи и обзавеждане от хотела непосредствено преди акцията.

От косовска страна изкуственото езеро Газиводе е населено предимно със сърби, а 11 вили край него, които бяха обявени за незаконно построени в земи на „Ибър-Лепенц“, бяха разрушени миналата седмица. Службата на Европейския съюз в Прищина и посолствата на Великобритания и Германия в Косово критикуваха косовските власти за тези действия и заявиха, че не е била спазена законовата процедура.

По повод днешната акция край изкуственото езеро в Косово сръбският външен министър Марко Джурич призова ЕС, КейФОР и ОССЕ да реагират на "последния натиск от страна на правителството в Прищина, който нарушава имуществените права на сърбите и правото на свобода на вероизповеданието."

В своя публикация в Екс днес Джурич заяви, че „правителството на Албин Курти за пореден път показва неуважение към върховенството на закона и правата на косовските сърби.

„Само през последните няколко дни видяхме: разрушаване на сръбски постройки на езерото Газиводе въпреки текущите съдебни производства и предупрежденията на ЕС; незаконни строителни работи в защитената от ЮНЕСКО зона като манастира Високи Дечани, което е в нарушение на косовското законодателство и споразумението от 2020 г.; и нови административни бариери, насочени към посещения на сръбски светилища в Косово, както и възпрепятстване на сръбските православни поклонници по тези места“, заяви Джурич.

Той посочва, че това представлява умишлен модел на натиск върху правата на собственост на сърбите, свободата на изповядване на религията и достъпа до обекти, поставени под закрилата на ЮНЕСКО.