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Косово иска да събори вилите на всички сърби, останали лоялни на Сърбия, каза Вучич

Косово иска да събори вилите на всички сърби, останали лоялни на Сърбия, каза Вучич

30 Юли, 2026 19:56 793 12

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Прищина иска да събори вилите на всички сърби в Косово и непрекъснато се опитва да фалшифицира историята, обяви Вучич

Косово иска да събори вилите на всички сърби, останали лоялни на Сърбия, каза Вучич - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В коментар на поредната акция по разрушаване на постройки, смятани за незаконни, която се състоя днес край граничното между Сърбия и Косово езеро Газиводе, сръбският президент Александър Вучич каза, че Прищина иска да събори вилите на всички сърби в Косово и непрекъснато се опитва да фалшифицира историята, предават сръбските медии, съобщи БТА.

Вучич каза, че чрез разрушаването на постройките официалните власти в бившата сръбска провинция се опитват да се наложат със сила над онези (косовски сърби), които са били лоялни към сръбската държава.

В рамките на днешната акция е срутен и хотелът „Йезеро“.

Заместник-директорът на косовската полиция за Северно Косово Ветон Елшани потвърди, че силите на реда подпомагат предприятието „Ибър-Лепенц“ и Министерството на околната среда, пространственото планиране и инфраструктурата в този процес.

По информация на в. „Коха диторе“ акцията е предприета след изтичане на определения от „Ибър-Лепенц“ срок, в който ползватели на обекта е трябвало да напуснат имота, за който фирмата твърди, че е „узурпиран“.

Собственикът на хотела Йордан Якшич заяви пред сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1, че е инвестирал в това съоръжение в продължение на тридесет години и че е успял да извади вещи и обзавеждане от хотела непосредствено преди акцията.

От косовска страна изкуственото езеро Газиводе е населено предимно със сърби, а 11 вили край него, които бяха обявени за незаконно построени в земи на „Ибър-Лепенц“, бяха разрушени миналата седмица. Службата на Европейския съюз в Прищина и посолствата на Великобритания и Германия в Косово критикуваха косовските власти за тези действия и заявиха, че не е била спазена законовата процедура.

По повод днешната акция край изкуственото езеро в Косово сръбският външен министър Марко Джурич призова ЕС, КейФОР и ОССЕ да реагират на "последния натиск от страна на правителството в Прищина, който нарушава имуществените права на сърбите и правото на свобода на вероизповеданието."

В своя публикация в Екс днес Джурич заяви, че „правителството на Албин Курти за пореден път показва неуважение към върховенството на закона и правата на косовските сърби.

„Само през последните няколко дни видяхме: разрушаване на сръбски постройки на езерото Газиводе въпреки текущите съдебни производства и предупрежденията на ЕС; незаконни строителни работи в защитената от ЮНЕСКО зона като манастира Високи Дечани, което е в нарушение на косовското законодателство и споразумението от 2020 г.; и нови административни бариери, насочени към посещения на сръбски светилища в Косово, както и възпрепятстване на сръбските православни поклонници по тези места“, заяви Джурич.

Той посочва, че това представлява умишлен модел на натиск върху правата на собственост на сърбите, свободата на изповядване на религията и достъпа до обекти, поставени под закрилата на ЮНЕСКО.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,ха

    1 2 Отговор
    Па той и Мицкоски 80 години нарушава правата на изселените и посръбченитебългари,па никой нищо не му казва😂😂

    20:00 30.07.2026

  • 2 Румен Решетников

    1 4 Отговор
    Само бой по изконният враг на България!

    Коментиран от #5

    20:06 30.07.2026

  • 3 Българин 🇧🇬

    4 2 Отговор
    България трябва да забрани придвижването мюсюлманските терористи+косовари през България !!

    Коментиран от #4

    20:10 30.07.2026

  • 4 Реалист

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин 🇧🇬":

    Остави косоварите идват турците:) стягай алката:)

    Коментиран от #8

    20:12 30.07.2026

  • 5 Уточни , де ?;

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Румен Решетников":

    Турция или Косово ? Ами ...айде ! ... Смърт и на двете ! 👍

    Коментиран от #7

    20:14 30.07.2026

  • 6 Малиии

    3 3 Отговор
    Чакам руzнята , да обясни по-подробно ....

    20:14 30.07.2026

  • 7 Брачед

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Уточни , де ?;":

    Как пожелаваш смърт , след 8 рикии ? Ти смяташ ли се за чояек ?

    20:18 30.07.2026

  • 8 Реалист 1

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Реалист":

    Няма проблем !! В/лвите в "Атлантически клуб"
    откога ги чакат . 😜

    20:20 30.07.2026

  • 9 Анонимен

    1 0 Отговор
    За това Германия блокира референдума за размяна на територии - за да обяви населението за незаконно. За нашите цигани скачат и ни съдят в Европа, а тук Европа подкрепя оставянето на хората на улицата. Вече официално се извършва етническа чистка!

    20:39 30.07.2026

  • 10 дядото

    1 1 Отговор
    ба ти идиотите.на кого ако не на сърбия ще са лоялни сърбите

    Коментиран от #12

    20:44 30.07.2026

  • 11 идиоти вън

    0 1 Отговор
    Когато сърбите погнаха шиптарите НАТО ги бомби, сега трябва да бомби шиптарите, не е ли така!?!?

    20:51 30.07.2026

  • 12 Копейкин Костя

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "дядото":

    Що не вземат пример от нас?
    Част от българите са лоялни към СССР, пардон, Рассия.

    20:53 30.07.2026

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