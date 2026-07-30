"Велислава Петрова каза на иранския външен министър, че е изключено от България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия"

Министър Велислава Петрова проведе телефонен разговор с министъра на външните работи на Ислямска република Иран Абас Арагчи, съобщиха от пресцентъра на министерството.
По време на разговора Велислава Петрова подчерта значението, което България отдава на установените добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Двамата министри изразиха готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между България и Иран.
Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни министър Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.
Българският външен министър посочи още, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. По думите ѝ това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран.
Министър Петрова подчерта, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта.
На 22 юли Народното събрание (НС) разреши пребиваването на територията на Република България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, и разполагането им в авиационна база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Вносител на предложението е Министерският съвет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #31
15:42 30.07.2026
2 хи хи
Коментиран от #7
15:43 30.07.2026
3 Делю Хайдутин
15:44 30.07.2026
4 Вижте го
Коментиран от #20, #25
15:45 30.07.2026
5 Баш Хайдутин и действащ комунист
15:45 30.07.2026
6 Зеления
...и той й повярва !!!
Коментиран от #34
15:47 30.07.2026
7 Дааааа
До коментар #2 от "хи хи":Роклята с голото рамо на външния министър била форма на себеизразяване
Коментиран от #23
15:48 30.07.2026
8 Каза
15:48 30.07.2026
9 хехе
15:49 30.07.2026
10 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
Коментиран от #22
15:50 30.07.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Сега САШтинските самолетите на наша територия не осъществявали преки военни действия, само дето без тяхна помощ изтребителите не могат да изтребват цели в Иран❗
15:51 30.07.2026
12 Все ми
15:51 30.07.2026
13 Mунчо кayнов Крaдeв Ботaшoв
Коментиран от #18
15:51 30.07.2026
14 Прекрасен кадър на Муньо и Чамовата дъск
15:53 30.07.2026
15 За тази
15:54 30.07.2026
16 Тончо
Коментиран от #24, #30
15:55 30.07.2026
17 Само питам
Коментиран от #33
15:55 30.07.2026
18 За нови
До коментар #13 от "Mунчо кayнов Крaдeв Ботaшoв":бракувани самолети.
15:57 30.07.2026
19 хъхъ
15:57 30.07.2026
20 мда
До коментар #4 от "Вижте го":Навдига чашата все едно е глътнал дръжка на метла и не може да си движи главата.
15:57 30.07.2026
21 Уха
15:57 30.07.2026
22 Гресиран козяк
До коментар #10 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":Гресиранияпак прекали с палеца 👈 .
15:58 30.07.2026
23 Интересно какво послание носи
До коментар #7 от "Дааааа":Набързо опакована или недоразопакована.;)
15:58 30.07.2026
24 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #16 от "Тончо":Вероятно в Ямбол първи ще получат отговора .
Коментиран от #32
15:59 30.07.2026
25 много точно определение за фатмака
До коментар #4 от "Вижте го":а чамовата дъска се облиза сякаш до преди малко му е свирилa на кавaла
16:00 30.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Пламен
16:01 30.07.2026
28 Атина Палада
Коментиран от #37
16:02 30.07.2026
29 Шизо
16:03 30.07.2026
30 Така де
До коментар #16 от "Тончо":Иранският министър много ясно е предупредил американските гърчила да бъдат незабавно разкарани от България. С много настоятелен и сериозен тон. ПБ си играят на войнички.
16:03 30.07.2026
31 да утрепят и тебе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":прайджия!
16:04 30.07.2026
32 Атина Палада
До коментар #24 от "Елементарно , бе Уотсън !":Последната нота от външно министерство на Иран беше,че онези,които са взели решение за американските самолети ,те щели да отговарят...Веднага след нотата от Иран Радев спешно събра силоваците на среща ..Така,че може да не е Ямбол а МС и НС:)
16:05 30.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Правилно
До коментар #6 от "Зеления":България няма никаква армия, но ПБ настъпиха мотиката и я вкараха във война с Иран.
16:07 30.07.2026
35 Атина Палада
16:09 30.07.2026
36 Абе...
16:09 30.07.2026
37 Така е
До коментар #28 от "Атина Палада":Българите обичат мизерията. Особено руската.
16:10 30.07.2026
38 Емил Стефанов
16:11 30.07.2026
39 Тошо
16:11 30.07.2026