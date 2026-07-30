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Велислава Петрова каза на иранския външен министър, че е изключено от България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия

Велислава Петрова каза на иранския външен министър, че е изключено от България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия

30 Юли, 2026 15:42 752 39

  • иран-
  • велислава петрова-
  • българия-
  • сащ-
  • безмер-
  • абас арагчи

Българският външен министър посочи, че решението е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ

Велислава Петрова каза на иранския външен министър, че е изключено от България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър Велислава Петрова проведе телефонен разговор с министъра на външните работи на Ислямска република Иран Абас Арагчи, съобщиха от пресцентъра на министерството.

По време на разговора Велислава Петрова подчерта значението, което България отдава на установените добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Двамата министри изразиха готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между България и Иран.

Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни министър Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

Българският външен министър посочи още, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. По думите ѝ това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран.

Министър Петрова подчерта, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта.

На 22 юли Народното събрание (НС) разреши пребиваването на територията на Република България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, и разполагането им в авиационна база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Вносител на предложението е Министерският съвет.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 8 Отговор
    От летище София убиват деца в Иран.Какво повече трябва?

    Коментиран от #31

    15:42 30.07.2026

  • 2 хи хи

    30 1 Отговор
    Докато не заголи рамо, няма да и повярва....

    Коментиран от #7

    15:43 30.07.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    31 3 Отговор
    Тази щом на бомбардировки вика добри отношения какви ли са лошите?

    15:44 30.07.2026

  • 4 Вижте го

    22 3 Отговор
    Фигуранта надига чашата като фeлтфeбел на литър първак.

    Коментиран от #20, #25

    15:45 30.07.2026

  • 5 Баш Хайдутин и действащ комунист

    13 2 Отговор
    Да ми седнеш на пъпа

    15:45 30.07.2026

  • 6 Зеления

    27 2 Отговор
    "Велислава Петрова каза на иранския външен министър, че е изключено от България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия"

    ...и той й повярва !!!

    Коментиран от #34

    15:47 30.07.2026

  • 7 Дааааа

    20 1 Отговор

    До коментар #2 от "хи хи":

    Роклята с голото рамо на външния министър била форма на себеизразяване

    Коментиран от #23

    15:48 30.07.2026

  • 8 Каза

    22 1 Отговор
    някакви нови тъпни , нещо като нищо - ниво махленско ! Потъваш в земята от срам с тия.......

    15:48 30.07.2026

  • 9 хехе

    18 2 Отговор
    Е не са преки военни действия само сме съучастници зареждайки цистерните които пък зареждат изтребителите на миротвореца.

    15:49 30.07.2026

  • 10 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    11 3 Отговор
    Как сте пaaaацyyуууyyлиии бeдни и глaдни гласували за мyнчo ботaшoв? Гeноцид аааaa? Прогреcивно ли ви е? За олигарxичните му кръгoве милиарди а за вас един чeeпат хахахаaa😂😂🤣😅 Ама изобщо не ми е жал за вас пaaaaaaаацyуууyyyллиии неcрeтни .....заслужавате си да сте под тинятaa 😂🤣

    Коментиран от #22

    15:50 30.07.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 2 Отговор
    Тази Чамова (дъска) нарече България НАЙ-МАЛКАТА страна в ЕсеС ❗
    Сега САШтинските самолетите на наша територия не осъществявали преки военни действия, само дето без тяхна помощ изтребителите не могат да изтребват цели в Иран❗

    15:51 30.07.2026

  • 12 Все ми

    19 1 Отговор
    е на ума , че такъв политик като него я взема на сериозно ! Резилът ѝ е за сметка на България !

    15:51 30.07.2026

  • 13 Mунчо кayнов Крaдeв Ботaшoв

    15 2 Отговор
    За 3 месеца изтегли 3.8 млрд.евро първия месец ,2.5 млрд.евро на втория а в бюджета му има заложен нов 10.5 млрд.евро дълг. Този крадец заедно с тежката му грабителска олигархия има намерение да вземе общо 16.8 млрд.евро ( 32.4 млрд.лв.) нов дълг. Никой досега не е ограбвал така народа а увеличи Ел.енергия,топлоенергия и вода от 1 юли ,винетки с 30% ,от 1 август цигари с 20% храна с 15% за 3 месеца а за какво отиват тогава десетките милиарди дългове които прибира?

    Коментиран от #18

    15:51 30.07.2026

  • 14 Прекрасен кадър на Муньо и Чамовата дъск

    17 1 Отговор
    Иранските управници не са малоумни като вас. Те отдавна са във война и им е пределно ясно, че осигуряването на логистични бази за агресора е пряко участие в конфликта на страната на агресора.

    15:53 30.07.2026

  • 15 За тази

    11 1 Отговор
    е в сила: Нахрани кучетата и си затваря устата. Кой и разрешава да говори каквото и да било?

    15:54 30.07.2026

  • 16 Тончо

    16 1 Отговор
    Само дето не става ясно какво е казал иранския министър...

    Коментиран от #24, #30

    15:55 30.07.2026

  • 17 Само питам

    12 3 Отговор
    Братушките търпят да изпращаме на украинския режим оръжие за обиване на руснаци , че и се чудим за ни наричат "неприятелска страна " . Ама дали и брадатите аятоласи ще се задоволят със същото ?.

    Коментиран от #33

    15:55 30.07.2026

  • 18 За нови

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Mунчо кayнов Крaдeв Ботaшoв":

    бракувани самолети.

    15:57 30.07.2026

  • 19 хъхъ

    17 0 Отговор
    Румбата се опитва да излъже персите както излъга тукашния електорат. Ама не става.

    15:57 30.07.2026

  • 20 мда

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вижте го":

    Навдига чашата все едно е глътнал дръжка на метла и не може да си движи главата.

    15:57 30.07.2026

  • 21 Уха

    9 0 Отговор
    Е РунДьо е търсил нещо по ПроЗто и от него и е намерил. Ефекта е видим а снимката кърти

    15:57 30.07.2026

  • 22 Гресиран козяк

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":

    Гресиранияпак прекали с палеца 👈 .

    15:58 30.07.2026

  • 23 Интересно какво послание носи

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дааааа":

    Набързо опакована или недоразопакована.;)

    15:58 30.07.2026

  • 24 Елементарно , бе Уотсън !

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тончо":

    Вероятно в Ямбол първи ще получат отговора .

    Коментиран от #32

    15:59 30.07.2026

  • 25 много точно определение за фатмака

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вижте го":

    а чамовата дъска се облиза сякаш до преди малко му е свирилa на кавaла

    16:00 30.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пламен

    2 6 Отговор
    Много обичам да слушам плач на излъгани копейки . :)

    16:01 30.07.2026

  • 28 Атина Палада

    6 1 Отговор
    Това правителство е по голям срам за България от всички останали...И недоумявам как толкова българи се вързаха и гласуваха за Радев..

    Коментиран от #37

    16:02 30.07.2026

  • 29 Шизо

    4 0 Отговор
    Правителственото решение е за разполагане на самолети-цистерни и 260 янки военни с цел международни операции в Близкия Изток, а тя говори обратното - хаха..айде бързо викайте линейката и я въдворявайте в "Св. Наум" на 4 км..

    16:03 30.07.2026

  • 30 Така де

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тончо":

    Иранският министър много ясно е предупредил американските гърчила да бъдат незабавно разкарани от България. С много настоятелен и сериозен тон. ПБ си играят на войнички.

    16:03 30.07.2026

  • 31 да утрепят и тебе

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    прайджия!

    16:04 30.07.2026

  • 32 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Последната нота от външно министерство на Иран беше,че онези,които са взели решение за американските самолети ,те щели да отговарят...Веднага след нотата от Иран Радев спешно събра силоваците на среща ..Така,че може да не е Ямбол а МС и НС:)

    16:05 30.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Правилно

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Зеления":

    България няма никаква армия, но ПБ настъпиха мотиката и я вкараха във война с Иран.

    16:07 30.07.2026

  • 35 Атина Палада

    1 0 Отговор
    С тия карикатури в ПБ начело с Радев,вече и ония Петроханците ми се виждат симпатични ...:)

    16:09 30.07.2026

  • 36 Абе...

    0 0 Отговор
    Вие както лесно разрешихте повторно позициониране на американските самолети, така лесно може да разрешите и позициониране на изтребители и да ни вкарате във война. Много лесно разрешихте, много!

    16:09 30.07.2026

  • 37 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Българите обичат мизерията. Особено руската.

    16:10 30.07.2026

  • 38 Емил Стефанов

    0 0 Отговор
    Личи си по лукавият и поглед

    16:11 30.07.2026

  • 39 Тошо

    0 0 Отговор
    Тази ми е колега- микробиолог.Защо не си прави опитите с микроорганизми, а се захваща с неща дето никога не е учила.

    16:11 30.07.2026