След падането на руска ракета в Полша: Германия обвини Русия, че е готова да ескалира войната

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че инцидентът, при който руска ракета падна в Източна Полша, показва безразсъдството и „пълната липса на скрупули от страна на Русия“, както и готовността ѝ да ескалира напрежението на фона на войната в Украйна, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

„Ние стоим непоколебимо зад нашите партньори“, написа Мерц в социалната платформа Екс.

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Германия „остро осъжда масираните атаки на Русия срещу Украйна“, в които „за пореден път цивилни губят живота си“, каза германският канцлер, твърд поддръжник на Киев в битката срещу Москва.

Върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич разговаря днес с началника на Генералния щаб на Полската армия генерал Веслав Кукула, за да обсъдят стъпките относно руската ракета, която падна на полска територия, съобщи говорител на централата на НАТО в Брюксел, предаде Ройтерс, пише БТА.

„НАТО и Полша задействаха противовъздушната и сухопътната си защита в отговор на навлязлата в полското въздушно пространство руска ракета“, написа говорителят в изявление по електронната поща.

По думите му разследването на инцидента продължава.

Гринкевич „подчерта, че НАТО ще продължи да прилага всички нужни мерки, за да защити територията на страните членки на НАТО“, допълни говорителят.