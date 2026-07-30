След падането на руска ракета в Полша: Германия обвини Русия, че е готова да ескалира войната

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че инцидентът, при който руска ракета падна в Източна Полша, показва безразсъдството и „пълната липса на скрупули от страна на Русия“, както и готовността ѝ да ескалира напрежението на фона на войната в Украйна, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.
„Ние стоим непоколебимо зад нашите партньори“, написа Мерц в социалната платформа Екс.
Германия „остро осъжда масираните атаки на Русия срещу Украйна“, в които „за пореден път цивилни губят живота си“, каза германският канцлер, твърд поддръжник на Киев в битката срещу Москва.
Върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич разговаря днес с началника на Генералния щаб на Полската армия генерал Веслав Кукула, за да обсъдят стъпките относно руската ракета, която падна на полска територия, съобщи говорител на централата на НАТО в Брюксел, предаде Ройтерс, пише БТА.
„НАТО и Полша задействаха противовъздушната и сухопътната си защита в отговор на навлязлата в полското въздушно пространство руска ракета“, написа говорителят в изявление по електронната поща.
По думите му разследването на инцидента продължава.
Гринкевич „подчерта, че НАТО ще продължи да прилага всички нужни мерки, за да защити територията на страните членки на НАТО“, допълни говорителят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
Коментиран от #14
20:32 30.07.2026
2 Защото
20:33 30.07.2026
3 Владимир Путин, президент
Коментиран от #10, #11
20:34 30.07.2026
4 Пич
20:36 30.07.2026
5 Фори
Коментиран от #13
20:36 30.07.2026
6 Кривоверен алкаш
20:36 30.07.2026
7 Споко бе факти
20:36 30.07.2026
8 Хер Флик
Коментиран от #16, #22, #29, #30
20:36 30.07.2026
9 Без име
20:36 30.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Робот
20:38 30.07.2026
13 Фори
До коментар #5 от "Фори":Искам руснак да ми го отпори. Фори по прякор Светулката.
20:39 30.07.2026
14 гост
До коментар #1 от "пешо":Както си видял,не се следва сляпо руска та руска,оказа се украинска ОК,ами сега ако се окаже че е руска както натам вървят неща
та ,какъв ще е твоят коментар.
Коментиран от #23
20:39 30.07.2026
15 Лейтенат Грубер
Коментиран от #26, #27
20:40 30.07.2026
16 гост
До коментар #8 от "Хер Флик":Иван щеше да се казва Ханс ако не беше помоща на Англия и САЩ...
Коментиран от #20
20:41 30.07.2026
17 гост
20:42 30.07.2026
18 1488
като едно време
20:43 30.07.2026
19 Лошо !
20:43 30.07.2026
20 гост
До коментар #16 от "гост":И ти щеше да си мъж, ако не те бяха правили по анадолския начин.
20:43 30.07.2026
21 Боруна Лом
Коментиран от #25
20:44 30.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 гост
До коментар #14 от "гост":И като е руска ракетата, тебе какво те брика, Миме? Що така бе, Миме си сърдита, роклята ти е ушита.
20:44 30.07.2026
24 А кога ракетата на укрите утрепа
20:45 30.07.2026
25 ПОЛСКИ ШЛЯХТИЧ
До коментар #21 от "Боруна Лом":ЧЕ ОСТАНАХА ЛИ ОЩЕ УКРАИНЦИ?
Коментиран от #28
20:45 30.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Боруна Лом
До коментар #25 от "ПОЛСКИ ШЛЯХТИЧ":ИМА ОЩЕ МАЛКО!ИДИ И НА ЧЕРНОМОРИЕТО, БЪЛГАРИТЕ СА ИМ СЛУГИ
20:47 30.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Фридрих Мерц, канцлер
До коментар #8 от "Хер Флик":Аха...така ни 6ъхтаxа, че pуснякa даде 30-млн жертви срещу 4-млн от германска страна !!!
Така ни 6ъхтаxа, че германците карат мepцове, аудита, бмв-та, бyгатита, а pycнякa пpo3дия бyта джигулата до празната бензиностанция.
3ae6и 😁😁😁
20:50 30.07.2026
31 Мишел
20:50 30.07.2026
32 Хаген Дас
20:56 30.07.2026
33 Дон Дони
20:57 30.07.2026
34 Аз бре
20:59 30.07.2026
35 Винкело
20:59 30.07.2026
36 млат еврас
Коментиран от #38
21:00 30.07.2026
37 Бай Дън
21:01 30.07.2026
38 Тодор Тагарев, военен министър
До коментар #36 от "млат еврас":Русия много я бива да прави вятър с уста !!!
И други неща ...👈😄
21:02 30.07.2026
39 Рус негър от алмания
21:03 30.07.2026
40 Тагарев Тошко
21:07 30.07.2026
41 Хаха
Пак искат да се вее руски байряк над Райхстага.
21:08 30.07.2026