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След падането на руска ракета в Полша: Германия обвини Русия, че е готова да ескалира войната
  Тема: Украйна

След падането на руска ракета в Полша: Германия обвини Русия, че е готова да ескалира войната

30 Юли, 2026 20:30 854 41

  • нато-
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  • полша-
  • германия-
  • фридрих мерц

Върховният главнокомандващ на НАТО в Европа разговаря с началника на Генералния щаб на полската армия относно падналата руска ракета

След падането на руска ракета в Полша: Германия обвини Русия, че е готова да ескалира войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че инцидентът, при който руска ракета падна в Източна Полша, показва безразсъдството и „пълната липса на скрупули от страна на Русия“, както и готовността ѝ да ескалира напрежението на фона на войната в Украйна, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

„Ние стоим непоколебимо зад нашите партньори“, написа Мерц в социалната платформа Екс.

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Германия „остро осъжда масираните атаки на Русия срещу Украйна“, в които „за пореден път цивилни губят живота си“, каза германският канцлер, твърд поддръжник на Киев в битката срещу Москва.

Върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич разговаря днес с началника на Генералния щаб на Полската армия генерал Веслав Кукула, за да обсъдят стъпките относно руската ракета, която падна на полска територия, съобщи говорител на централата на НАТО в Брюксел, предаде Ройтерс, пише БТА.

„НАТО и Полша задействаха противовъздушната и сухопътната си защита в отговор на навлязлата в полското въздушно пространство руска ракета“, написа говорителят в изявление по електронната поща.

По думите му разследването на инцидента продължава.

Гринкевич „подчерта, че НАТО ще продължи да прилага всички нужни мерки, за да защити територията на страните членки на НАТО“, допълни говорителят.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    25 4 Отговор
    да не се окаже пак украйнска

    Коментиран от #14

    20:32 30.07.2026

  • 2 Защото

    12 4 Отговор
    Защото миссорки

    20:33 30.07.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    4 17 Отговор
    Такива сме си руснаците - дoлбoeби !!! 👈😁

    Коментиран от #10, #11

    20:34 30.07.2026

  • 4 Пич

    20 3 Отговор
    Ракетата е украинска провокация, и има за цел да разпали страхове у европейците, за да може тъпите Урсулианци да им скслпират джобовете, за да финансират Зелю и да крадат заедно!!!

    20:36 30.07.2026

  • 5 Фори

    3 22 Отговор
    Русия иска да нападне Европа. За нападение се готвят от дълго време.

    Коментиран от #13

    20:36 30.07.2026

  • 6 Кривоверен алкаш

    3 19 Отговор
    само проблеми с тази сбъркана руска държава...

    20:36 30.07.2026

  • 7 Споко бе факти

    18 2 Отговор
    Рашките зимат разстоянието до берлин за отрицателно време,4 пъти са ходили до там,питам се само ако тръгнат насам вие с ква скорост ша са изстреляте към небитието към което квипите секи ден

    20:36 30.07.2026

  • 8 Хер Флик

    8 7 Отговор
    Рушняците на име Иван ни бъхтаха през ВСВ така, че още не можем да си седнем на ауспусите. Всички хансове сме невъзвратимо увредени. Затова протестираме, защото не искаме пак Червения флаг да се вее над Райхстага. Итлер хапут!

    Коментиран от #16, #22, #29, #30

    20:36 30.07.2026

  • 9 Без име

    17 2 Отговор
    Туск каза, че целта на ракетата не е била Полша. В очите му се четеше, че е станала зян, дето не е паднала в Украйна. 😁

    20:36 30.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Робот

    8 4 Отговор
    Вземете си свещи и някой друг чувал с въглища за зимата..!

    20:38 30.07.2026

  • 13 Фори

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Фори":

    Искам руснак да ми го отпори. Фори по прякор Светулката.

    20:39 30.07.2026

  • 14 гост

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Както си видял,не се следва сляпо руска та руска,оказа се украинска ОК,ами сега ако се окаже че е руска както натам вървят неща
    та ,какъв ще е твоят коментар.

    Коментиран от #23

    20:39 30.07.2026

  • 15 Лейтенат Грубер

    5 4 Отговор
    Рушняците на име Иван ни бъхтаха през ВСВ така, че още не можем да си седнем на ауспусите. Всички хансове сме невъзвратимо увредени. Затова протестираме, защото не искаме пак Червения флаг да се вее над Райхстага. Итлер хапут!

    Коментиран от #26, #27

    20:40 30.07.2026

  • 16 гост

    3 11 Отговор

    До коментар #8 от "Хер Флик":

    Иван щеше да се казва Ханс ако не беше помоща на Англия и САЩ...

    Коментиран от #20

    20:41 30.07.2026

  • 17 гост

    4 3 Отговор
    И като е руска ракетата, тебе какво те брика, Миме? Що така бе, Миме си сърдита, роклята ти е ушита.

    20:42 30.07.2026

  • 18 1488

    10 2 Отговор
    просят си боя полските фашисти
    като едно време

    20:43 30.07.2026

  • 19 Лошо !

    7 4 Отговор
    Когато Германия с изкаже ...чувствам , че и "умнокрасивите" ни съотечественици ще започнат да ѝ пригласят .

    20:43 30.07.2026

  • 20 гост

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    И ти щеше да си мъж, ако не те бяха правили по анадолския начин.

    20:43 30.07.2026

  • 21 Боруна Лом

    7 2 Отговор
    НАЛИ НЕ ЗНАЕТЕ КАКВА Е? ВСИЧКИ БЕЛИ СА ОТ УКРИТЕ

    Коментиран от #25

    20:44 30.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 гост

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    И като е руска ракетата, тебе какво те брика, Миме? Що така бе, Миме си сърдита, роклята ти е ушита.

    20:44 30.07.2026

  • 24 А кога ракетата на укрите утрепа

    5 3 Отговор
    двама полски тракториста, проблеми нямаше! Измет лицемерна.

    20:45 30.07.2026

  • 25 ПОЛСКИ ШЛЯХТИЧ

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Боруна Лом":

    ЧЕ ОСТАНАХА ЛИ ОЩЕ УКРАИНЦИ?

    Коментиран от #28

    20:45 30.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "ПОЛСКИ ШЛЯХТИЧ":

    ИМА ОЩЕ МАЛКО!ИДИ И НА ЧЕРНОМОРИЕТО, БЪЛГАРИТЕ СА ИМ СЛУГИ

    20:47 30.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Фридрих Мерц, канцлер

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хер Флик":

    Аха...така ни 6ъхтаxа, че pуснякa даде 30-млн жертви срещу 4-млн от германска страна !!!
    Така ни 6ъхтаxа, че германците карат мepцове, аудита, бмв-та, бyгатита, а pycнякa пpo3дия бyта джигулата до празната бензиностанция.
    3ae6и 😁😁😁

    20:50 30.07.2026

  • 31 Мишел

    3 2 Отговор
    Днес върви много масова руска атака в 5 области на Западна Украйна. Киев е ударен с 40 крилати ракети и с дронове, а летище Жуляни - с Искандер М. Атаката продължава.

    20:50 30.07.2026

  • 32 Хаген Дас

    2 0 Отговор
    От паднала ракета, до изстреляна срещу разликата е голяма! Що не ревахте за украинската в началото на войната?

    20:56 30.07.2026

  • 33 Дон Дони

    2 1 Отговор
    На швабите пак много им се воюва! Резултата ще е същия, капитулация!

    20:57 30.07.2026

  • 34 Аз бре

    1 0 Отговор
    От цялата писаница разбрах едно,ПВО на Полша никва я няма...

    20:59 30.07.2026

  • 35 Винкело

    2 1 Отговор
    Когато украинска ракета убива двама полски фермери - руските електромагнитни смущения са виновни. Когато украински дронове се взривяват по покриви в Румъния - руските електромагнитни смущения са виновни. Когато украински катери атакуват пристанище Констанца - вече си знаете. Когато заблудена руска ракета отиде някъде - аууу, недопустимо, ескалация, терор...

    20:59 30.07.2026

  • 36 млат еврас

    1 1 Отговор
    Русия обвинява НАТОто, че искат да ескалират напрежението понеже натовски ракети падат на руска територия.

    Коментиран от #38

    21:00 30.07.2026

  • 37 Бай Дън

    1 1 Отговор
    Тези мишки нито армия нито ракети имат! Целта им е да ги занулят и да почнат от нула, но ще върнат света в каменната ера!

    21:01 30.07.2026

  • 38 Тодор Тагарев, военен министър

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "млат еврас":

    Русия много я бива да прави вятър с уста !!!
    И други неща ...👈😄

    21:02 30.07.2026

  • 39 Рус негър от алмания

    2 0 Отговор
    Ще си бегаме!

    21:03 30.07.2026

  • 40 Тагарев Тошко

    0 0 Отговор
    Руснаците пред Берлин викат, немците да се предадат, Мюмюн от Мюмюнхен вика от къде ще ом намерим немец!!!!!

    21:07 30.07.2026

  • 41 Хаха

    0 0 Отговор
    Тия
    Пак искат да се вее руски байряк над Райхстага.

    21:08 30.07.2026

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