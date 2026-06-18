Лукашенко обвини Украйна за атаката срещу автобус с беларуски деца

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че Минск разполага с ясни данни, според които украински дрон е атакувал автобус, превозващ беларуски деца. Това съобщава агенция ТАСС, предава Фокус.
По думите на държавния глава водачът на автобуса е забелязал няколко безпилотни летателни апарата непосредствено преди нападението.
Реакции последваха и от представители на други институции. Генералният секретар на Общността на независимите държави (ОНД) Сергей Лебедев определи удара като цинично престъпление. Според него атаката представлява грубо нарушение както на международното право, така и на основните принципи на човечността.
От своя страна руският комисар по правата на човека Яна Лантратова призова международната общност да не остава безучастна към нападения срещу цивилни обекти. Тя подчерта, че подобни действия трябва да получат ясна и публична оценка от международните институции.
Инцидентът е станал на 17 юни, когато боен дрон е атакувал двуетажен автобус на Детско-юношеско спортно училище № 2 от град Речица. Превозното средство се е движело по магистрала А240 по маршрут от Гомел към Геленджик.
Според наличната информация в автобуса са пътували общо 44 души, сред които 28 деца. В резултат на атаката е загинала жена, придружаваща спортния отбор, а шестима души са получили наранявания.
Украинските власти отричат да имат каквото и да е участие в случилото се и не признават отговорност за нападението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
16:05 18.06.2026
2 Соломон
Коментиран от #5, #18
16:06 18.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гадни хох.ли
16:07 18.06.2026
7 Ура!
16:07 18.06.2026
8 хехе
Коментиран от #12, #38
16:07 18.06.2026
9 Коко
И ще е така , докато не запалят цяла Европа!
Ще го търсят Путин, да ги спасява пак, от фашизма !
Коментиран от #62
16:08 18.06.2026
10 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
16:08 18.06.2026
11 Търсят
16:09 18.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 А МОЧАТА?
16:13 18.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Соломон
До коментар #13 от "Папуц":Автобуса е пътувал за Геленджик и е ударен на руЗка територия а не в Беларус
Коментиран от #24
16:16 18.06.2026
18 Атина Палада
До коментар #2 от "Соломон":По магистралата се е движел автобуса По магистралите няма военни бази! В България Петрохан на магистралата ли е?
Коментиран от #23, #25, #27, #35
16:19 18.06.2026
19 Сюлейман
До коментар #15 от "Ей, Данчо, ще те срещна пак":Украинците са били винаги Едиоти.
16:19 18.06.2026
20 Град Козлодуй
16:20 18.06.2026
21 Соломон
До коментар #15 от "Ей, Данчо, ще те срещна пак":Изпусни въздуха да не спукаш някой хемороид
16:20 18.06.2026
22 Умников
А какво ще е наказанието, скоро ще стане ясно!
Колкото до лъжливите бандери - те и общежитието не бяха обстрелвали, и потоците не бяха взривили, и язовира не си бяха думнали.
Те са като наши циг@ни - никога не лъжат , и никога не са виновни !
16:21 18.06.2026
23 Соломон
До коментар #18 от "Атина Палада":По магистралата в Русия а не във Беларус.
Коментиран от #28, #40, #43
16:22 18.06.2026
24 Папуц
До коментар #17 от "Соломон":Виж картат на Беларус, и тогава пиши глупости!
Ползвай и малкото си мозък, и не се излагай!
Коментиран от #33
16:23 18.06.2026
25 Хлъц
До коментар #18 от "Атина Палада":Където може да бъдеш изперкан от украински дрон не пращаш деца. Хлъц.
Коментиран от #32
16:23 18.06.2026
26 ха ха
16:23 18.06.2026
27 Копейкиииии
До коментар #18 от "Атина Палада":Работа си търсете!Иначе глад!
РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ
Коментиран от #29, #37
16:24 18.06.2026
28 Атина Палада
До коментар #23 от "Соломон":Ти пишеш ,че ..какво прави автобуса в руска военна база. И къде е тази военна база на магистралата? Затова те попитах,в България на магистралата ли е Петрохан?
Коментиран от #36
16:24 18.06.2026
29 любопитен
До коментар #27 от "Копейкиииии":Ти свободен ли си?
16:25 18.06.2026
30 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
16:25 18.06.2026
31 Обективен
Известно е,че Батката много не си поплюва.Това с автобуса и децата си е доста сериозен казус.
16:25 18.06.2026
32 Атина Палада
До коментар #25 от "Хлъц":Украинските дронове си летят из цяла Европа..И в Румъния и в Полша и в Русия,Латвия,даже Хърватия..В Гърция.
И какво да правим в Европа? Да не пътуват деца в превозни средства по магистралите на Европа ли?
16:27 18.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 шак
16:27 18.06.2026
35 ХЕРА
До коментар #18 от "Атина Палада":Войната е.Случва се.Това е положението.
Коментиран от #44
16:28 18.06.2026
36 Соломон
До коментар #28 от "Атина Палада":Базата е в Русия.И автобуса е пътувал за там.И е ударен на руска територия докато е пътувал за там
Коментиран от #42
16:29 18.06.2026
37 Атина Палада
До коментар #27 от "Копейкиииии":Най симпатичното тролеиЧЕ тук... си ти :)
16:29 18.06.2026
38 Укрите в ,,Старобелск"...!
До коментар #8 от "хехе":Не убиха ,,четирима" от ученическото обшежитие...!
А убиха... 21...!
16:29 18.06.2026
39 гадател
16:29 18.06.2026
40 Ко каза , ко
До коментар #23 от "Соломон":Магистрала А240 е от Гомел , до Брянск.
И двата града са в Беларус!
Но тио не си виновен, такива опорки са ти спуснали - по тях работиш.
Коментиран от #46
16:31 18.06.2026
41 Механик
Впрочем каква марка е бил автобуса?
16:31 18.06.2026
42 Атина Палада
До коментар #36 от "Соломон":Значи те не са се целили в базата,а са се целили в автобуса на магистралата..Ако са се целили във военната база а не в автобуса,нямало е да бъде ударен автобуса!
Което значи,че те не искат да удрят военни обекти ,а да убиват деца.
Коментиран от #48
16:31 18.06.2026
43 Рублевка
До коментар #23 от "Соломон":Евреите са причина за всички войни от средновековието до наши дни. Нас Соломон ни вкара в НАТО и сега сме мишена на руските ядрени ракети, без армия, без ПВО и без авиация. Дори без бункери за населението.
16:31 18.06.2026
44 НАЛИ?!
До коментар #35 от "ХЕРА":А ако е убито твое дете?!
Така ли пак равнодушно,ще кажеш :
,,Война е...,случва се!"...?!?!
Коментиран от #47
16:32 18.06.2026
45 Здрасти
Коментиран от #52
16:33 18.06.2026
46 Ол1гофрен,
До коментар #40 от "Ко каза , ко":Брянск в коя държава се намира?
Коментиран от #53
16:33 18.06.2026
47 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #44 от "НАЛИ?!":ХЕРА е обратен мъж. Няма деца, въпреки опитите да бъде забременен.
16:35 18.06.2026
48 Соломон
До коментар #42 от "Атина Палада":Могат да се целят в когото си искат на руска територия.Както русия прави това вече 13г
Коментиран от #55
16:35 18.06.2026
49 РязАнски Сахар
16:35 18.06.2026
50 Изводите са направени
16:38 18.06.2026
51 Няма край руският позор
Коментиран от #54
16:38 18.06.2026
52 И кво?
До коментар #45 от "Здрасти":Ред сополи,ред сълзи.
16:40 18.06.2026
53 Смях
До коментар #46 от "Ол1гофрен,":Не знаят къде е Брянск , но ти бичат минуси вместо да седнат да четат , от горе на всичко и се репчат с незнания .
Коментиран от #58, #59
16:40 18.06.2026
54 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #51 от "Няма край руският позор":Това го повтори вече стотина пъти. Ще гледам един филм. Сайтът е като тролейно депо.
16:40 18.06.2026
55 Атина Палада
До коментар #48 от "Соломон":Сега проверих. Ударен е на магистралата в Беларус ..Магистрала А240 се намирала в Беларус. Т.е.ударен е в Беларус,а за къде са пътували ..за Русия ли,за Италия ,или някъде другаде е без значение. Иначе украинските дронове удрят и в Гърция и в Румъния и в почти всички европейски държави летят украински дронове ..В Румъния удариха натовската база ,а тук ...не са искали да ударят руската военна база а са ударили автобуса По магистралата .Разбрах!:).
Коментиран от #56, #57
16:41 18.06.2026
56 Мдаа
До коментар #55 от "Атина Палада":Заглушен дрон от руската ПВО.
Коментиран от #60
16:43 18.06.2026
57 Ол1гофрен,
До коментар #55 от "Атина Палада":Източник?
16:45 18.06.2026
58 Атина Палада
До коментар #53 от "Смях":Вие петроханците сте н.егра.мотни! Пътували са от град Гомеш ,който град се намира в Беларус..Пътували са по магистрала А240,която се намира в Беларус и на тази магистрала е ударен...А крайната точка за пристигане къде им е била е без значение ..Дали Брянск,дали Рим ,,дали луната е все тая.Факта ,че е ударена на Беларуската магистрала в Беларус е достатъчен .
16:46 18.06.2026
59 Копейките освен че са предатели
До коментар #53 от "Смях":Са и неграмотни.
16:47 18.06.2026
60 Атина Палада
До коментар #56 от "Мдаа":Т.е. Украйна замерва Беларус с дронове ли? Това ли твърдиш?
16:48 18.06.2026
61 Българин
17:08 18.06.2026
62 Европеец
До коментар #9 от "Коко":Така е, коментарът ти е верен..... Според мен е виновен либералният Путин, всеки друг ако беше на негово място и имаше неговите оръжия отдавна ликвидирал фашистката хунта в Киев.....
17:10 18.06.2026