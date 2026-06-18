Лукашенко обвини Украйна за атаката срещу автобус с беларуски деца

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че Минск разполага с ясни данни, според които украински дрон е атакувал автобус, превозващ беларуски деца. Това съобщава агенция ТАСС, предава Фокус.

По думите на държавния глава водачът на автобуса е забелязал няколко безпилотни летателни апарата непосредствено преди нападението.

Реакции последваха и от представители на други институции. Генералният секретар на Общността на независимите държави (ОНД) Сергей Лебедев определи удара като цинично престъпление. Според него атаката представлява грубо нарушение както на международното право, така и на основните принципи на човечността.

От своя страна руският комисар по правата на човека Яна Лантратова призова международната общност да не остава безучастна към нападения срещу цивилни обекти. Тя подчерта, че подобни действия трябва да получат ясна и публична оценка от международните институции.

Инцидентът е станал на 17 юни, когато боен дрон е атакувал двуетажен автобус на Детско-юношеско спортно училище № 2 от град Речица. Превозното средство се е движело по магистрала А240 по маршрут от Гомел към Геленджик.

Според наличната информация в автобуса са пътували общо 44 души, сред които 28 деца. В резултат на атаката е загинала жена, придружаваща спортния отбор, а шестима души са получили наранявания.

Украинските власти отричат да имат каквото и да е участие в случилото се и не признават отговорност за нападението.