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Лукашенко обвини Украйна за атаката срещу автобус с беларуски деца

Лукашенко обвини Украйна за атаката срещу автобус с беларуски деца

18 Юни, 2026 16:04, обновена 18 Юни, 2026 16:02 1 125 62

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Минск настоява, че ударът е извършен с дрон, докато Киев отхвърля всякаква съпричастност към инцидента

Лукашенко обвини Украйна за атаката срещу автобус с беларуски деца - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че Минск разполага с ясни данни, според които украински дрон е атакувал автобус, превозващ беларуски деца. Това съобщава агенция ТАСС, предава Фокус.

По думите на държавния глава водачът на автобуса е забелязал няколко безпилотни летателни апарата непосредствено преди нападението.

Реакции последваха и от представители на други институции. Генералният секретар на Общността на независимите държави (ОНД) Сергей Лебедев определи удара като цинично престъпление. Според него атаката представлява грубо нарушение както на международното право, така и на основните принципи на човечността.

От своя страна руският комисар по правата на човека Яна Лантратова призова международната общност да не остава безучастна към нападения срещу цивилни обекти. Тя подчерта, че подобни действия трябва да получат ясна и публична оценка от международните институции.

Инцидентът е станал на 17 юни, когато боен дрон е атакувал двуетажен автобус на Детско-юношеско спортно училище № 2 от град Речица. Превозното средство се е движело по магистрала А240 по маршрут от Гомел към Геленджик.

Според наличната информация в автобуса са пътували общо 44 души, сред които 28 деца. В резултат на атаката е загинала жена, придружаваща спортния отбор, а шестима души са получили наранявания.

Украинските власти отричат да имат каквото и да е участие в случилото се и не признават отговорност за нападението.


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    40 9 Отговор
    Бандерите винаги да били терористи

    16:05 18.06.2026

  • 2 Соломон

    14 42 Отговор
    Украйна ли е виновна че сте изпратили автобус във военна зона.И каква е тази екскурзия на деца във руска военна база

    Коментиран от #5, #18

    16:06 18.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гадни хох.ли

    33 4 Отговор
    Терори .зъм подкрепян от НАТО и ЕС

    16:07 18.06.2026

  • 7 Ура!

    37 5 Отговор
    Най накрая някой се осмели да напише за укрофашистите и това как убиват деца!

    16:07 18.06.2026

  • 8 хехе

    33 3 Отговор
    укрите отричаха и за удара срещу онова общежитие където убиха 4-ма ученици.

    Коментиран от #12, #38

    16:07 18.06.2026

  • 9 Коко

    30 6 Отговор
    Провокациите на хунтата в Киев ще продължават, и ще стават все по-дръзки.Все пак, англичаните натискат копчето.
    И ще е така , докато не запалят цяла Европа!
    Ще го търсят Путин, да ги спасява пак, от фашизма !

    Коментиран от #62

    16:08 18.06.2026

  • 10 аz СВО Победа 81

    11 25 Отговор
    Резултат от криворъкото руско ПВО.
    🤣🤣🤣

    16:08 18.06.2026

  • 11 Търсят

    7 26 Отговор
    предтекст да започнат война срещу Украйна. Не че на Лукашенко му се иска, но Путин го принуждава. Скоро и беларусите ще бъдат изпращани за пушечно месо в Украйна

    16:09 18.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А МОЧАТА?

    5 14 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    16:13 18.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Соломон

    3 14 Отговор

    До коментар #13 от "Папуц":

    Автобуса е пътувал за Геленджик и е ударен на руЗка територия а не в Беларус

    Коментиран от #24

    16:16 18.06.2026

  • 18 Атина Палада

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "Соломон":

    По магистралата се е движел автобуса По магистралите няма военни бази! В България Петрохан на магистралата ли е?

    Коментиран от #23, #25, #27, #35

    16:19 18.06.2026

  • 19 Сюлейман

    15 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ей, Данчо, ще те срещна пак":

    Украинците са били винаги Едиоти.

    16:19 18.06.2026

  • 20 Град Козлодуй

    2 14 Отговор
    Нищо им няма.

    16:20 18.06.2026

  • 21 Соломон

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "Ей, Данчо, ще те срещна пак":

    Изпусни въздуха да не спукаш някой хемороид

    16:20 18.06.2026

  • 22 Умников

    18 2 Отговор
    Предполагам, че Беларус няма да остави този терористичен акт ненаказан.
    А какво ще е наказанието, скоро ще стане ясно!
    Колкото до лъжливите бандери - те и общежитието не бяха обстрелвали, и потоците не бяха взривили, и язовира не си бяха думнали.
    Те са като наши циг@ни - никога не лъжат , и никога не са виновни !

    16:21 18.06.2026

  • 23 Соломон

    6 8 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    По магистралата в Русия а не във Беларус.

    Коментиран от #28, #40, #43

    16:22 18.06.2026

  • 24 Папуц

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "Соломон":

    Виж картат на Беларус, и тогава пиши глупости!
    Ползвай и малкото си мозък, и не се излагай!

    Коментиран от #33

    16:23 18.06.2026

  • 25 Хлъц

    4 9 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Където може да бъдеш изперкан от украински дрон не пращаш деца. Хлъц.

    Коментиран от #32

    16:23 18.06.2026

  • 26 ха ха

    6 11 Отговор
    Провокация на КГБ и ГРУ с цел да вкарат Беларус във войната. Руската мъка няма край.

    16:23 18.06.2026

  • 27 Копейкиииии

    2 9 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Работа си търсете!Иначе глад!
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #29, #37

    16:24 18.06.2026

  • 28 Атина Палада

    12 2 Отговор

    До коментар #23 от "Соломон":

    Ти пишеш ,че ..какво прави автобуса в руска военна база. И къде е тази военна база на магистралата? Затова те попитах,в България на магистралата ли е Петрохан?

    Коментиран от #36

    16:24 18.06.2026

  • 29 любопитен

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "Копейкиииии":

    Ти свободен ли си?

    16:25 18.06.2026

  • 30 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    6 4 Отговор
    Тук сте събрани най-големите русофобни олигoфpени на България, а този пpосташки сайт е най-поръчковата медия в държавата.

    16:25 18.06.2026

  • 31 Обективен

    7 3 Отговор
    Укрите пищят,защото разстоянието до Киев от белоруската граница е един хвърлей място.
    Известно е,че Батката много не си поплюва.Това с автобуса и децата си е доста сериозен казус.

    16:25 18.06.2026

  • 32 Атина Палада

    13 2 Отговор

    До коментар #25 от "Хлъц":

    Украинските дронове си летят из цяла Европа..И в Румъния и в Полша и в Русия,Латвия,даже Хърватия..В Гърция.
    И какво да правим в Европа? Да не пътуват деца в превозни средства по магистралите на Европа ли?

    16:27 18.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 шак

    6 8 Отговор
    Руските тролове даже не си правят труда да разберат къде е ударен автобуса. Дронове има само Украйна и руснаците никога не са инсценирали нищо. Руснаците не обстрелват цивилни в Украйна 5-та година, не са избили десетки хиляди невинни Украинци. Руснаците са най-умните и красиви хора на земята!

    16:27 18.06.2026

  • 35 ХЕРА

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Войната е.Случва се.Това е положението.

    Коментиран от #44

    16:28 18.06.2026

  • 36 Соломон

    4 9 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Базата е в Русия.И автобуса е пътувал за там.И е ударен на руска територия докато е пътувал за там

    Коментиран от #42

    16:29 18.06.2026

  • 37 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Копейкиииии":

    Най симпатичното тролеиЧЕ тук... си ти :)

    16:29 18.06.2026

  • 38 Укрите в ,,Старобелск"...!

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "хехе":

    Не убиха ,,четирима" от ученическото обшежитие...!
    А убиха... 21...!

    16:29 18.06.2026

  • 39 гадател

    3 4 Отговор
    Провокацийка.

    16:29 18.06.2026

  • 40 Ко каза , ко

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Соломон":

    Магистрала А240 е от Гомел , до Брянск.
    И двата града са в Беларус!
    Но тио не си виновен, такива опорки са ти спуснали - по тях работиш.

    Коментиран от #46

    16:31 18.06.2026

  • 41 Механик

    4 4 Отговор
    Една боя и автобусът ще стане като нов.
    Впрочем каква марка е бил автобуса?

    16:31 18.06.2026

  • 42 Атина Палада

    9 3 Отговор

    До коментар #36 от "Соломон":

    Значи те не са се целили в базата,а са се целили в автобуса на магистралата..Ако са се целили във военната база а не в автобуса,нямало е да бъде ударен автобуса!
    Което значи,че те не искат да удрят военни обекти ,а да убиват деца.

    Коментиран от #48

    16:31 18.06.2026

  • 43 Рублевка

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Соломон":

    Евреите са причина за всички войни от средновековието до наши дни. Нас Соломон ни вкара в НАТО и сега сме мишена на руските ядрени ракети, без армия, без ПВО и без авиация. Дори без бункери за населението.

    16:31 18.06.2026

  • 44 НАЛИ?!

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "ХЕРА":

    А ако е убито твое дете?!
    Така ли пак равнодушно,ще кажеш :
    ,,Война е...,случва се!"...?!?!

    Коментиран от #47

    16:32 18.06.2026

  • 45 Здрасти

    4 3 Отговор
    Нашите евроатлантически подкрепят или осъждат подобни действия?

    Коментиран от #52

    16:33 18.06.2026

  • 46 Ол1гофрен,

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "Ко каза , ко":

    Брянск в коя държава се намира?

    Коментиран от #53

    16:33 18.06.2026

  • 47 Хахаха!🎺🥳😀

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "НАЛИ?!":

    ХЕРА е обратен мъж. Няма деца, въпреки опитите да бъде забременен.

    16:35 18.06.2026

  • 48 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Могат да се целят в когото си искат на руска територия.Както русия прави това вече 13г

    Коментиран от #55

    16:35 18.06.2026

  • 49 РязАнски Сахар

    4 3 Отговор
    Руснаците са гръмнали дечицата.

    16:35 18.06.2026

  • 50 Изводите са направени

    1 0 Отговор
    Целите за отмъщение са набелязани.

    16:38 18.06.2026

  • 51 Няма край руският позор

    3 2 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #54

    16:38 18.06.2026

  • 52 И кво?

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Здрасти":

    Ред сополи,ред сълзи.

    16:40 18.06.2026

  • 53 Смях

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ол1гофрен,":

    Не знаят къде е Брянск , но ти бичат минуси вместо да седнат да четат , от горе на всичко и се репчат с незнания .

    Коментиран от #58, #59

    16:40 18.06.2026

  • 54 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Няма край руският позор":

    Това го повтори вече стотина пъти. Ще гледам един филм. Сайтът е като тролейно депо.

    16:40 18.06.2026

  • 55 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "Соломон":

    Сега проверих. Ударен е на магистралата в Беларус ..Магистрала А240 се намирала в Беларус. Т.е.ударен е в Беларус,а за къде са пътували ..за Русия ли,за Италия ,или някъде другаде е без значение. Иначе украинските дронове удрят и в Гърция и в Румъния и в почти всички европейски държави летят украински дронове ..В Румъния удариха натовската база ,а тук ...не са искали да ударят руската военна база а са ударили автобуса По магистралата .Разбрах!:).

    Коментиран от #56, #57

    16:41 18.06.2026

  • 56 Мдаа

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Заглушен дрон от руската ПВО.

    Коментиран от #60

    16:43 18.06.2026

  • 57 Ол1гофрен,

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Източник?

    16:45 18.06.2026

  • 58 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Смях":

    Вие петроханците сте н.егра.мотни! Пътували са от град Гомеш ,който град се намира в Беларус..Пътували са по магистрала А240,която се намира в Беларус и на тази магистрала е ударен...А крайната точка за пристигане къде им е била е без значение ..Дали Брянск,дали Рим ,,дали луната е все тая.Факта ,че е ударена на Беларуската магистрала в Беларус е достатъчен .

    16:46 18.06.2026

  • 59 Копейките освен че са предатели

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Смях":

    Са и неграмотни.

    16:47 18.06.2026

  • 60 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Мдаа":

    Т.е. Украйна замерва Беларус с дронове ли? Това ли твърдиш?

    16:48 18.06.2026

  • 61 Българин

    0 1 Отговор
    А като нападна преди 5 години Украйна, що не рива тогава? Разпалихте война, без да мислите за последствията! Сега ще сърбате това, което сами си надробихте!

    17:08 18.06.2026

  • 62 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Коко":

    Така е, коментарът ти е верен..... Според мен е виновен либералният Путин, всеки друг ако беше на негово място и имаше неговите оръжия отдавна ликвидирал фашистката хунта в Киев.....

    17:10 18.06.2026

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