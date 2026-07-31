Русия удари Харков. Спря най-голямата рафинерия в Рязан

Руска атака срещу пощенски терминал край Харков
През изминалите часове руските сили нанесоха нов удар по логистичната и гражданска инфраструктура в Украйна, като атакуваха терминал на частния пощенски оператор „Нова поща“ в Коротич, предградие на Харков. По информация на областния управител Олег Синегубов, цитиран от украинската медия Gwara Media, нападението е извършено с ударни безпилотни апарати и ракети.
Това е пореден удар срещу същия логистичен център в рамките на текущия месец. Предишната масирана атака на 19 юли отне живота на четирима служители и рани други 20 души, припомня информационната агенция RBC-Ukraine. Местните власти и ръководството на пощенския оператор потвърдиха, че се активират алтернативни маршрути за доставка, а на засегнатите клиенти ще бъдат изплатени пълни компенсации за унищожените пратки.
Рязанската рафинерия спря работа след удар с дронове
В асиметричен отговор на руския натиск, украинските сили проведоха мащабна операция с дронове дълбоко в руска територия. Агенция Reuters информира, че Рязанската нефтопреработвателна рафинерия – собственост на държавния гигант „Роснефт“ – напълно е преустановила преработката на суров петрол. Спирането на мощностите е директно следствие от масирана нощна атака с безпилотни апарати.
Според двама независими източници от петролната индустрия, цитирани от специализирания финансов портал Global Banking & Finance, рафинерията ще остане напълно затворена за поне две седмици. Технологичното рестартиране на основните и вторичните инсталации изисква значително време за калибриране и възстановяване на качеството на продуктите.
Губернаторът на Рязанска област Павел Малков съобщи в канала си в Telegram, че над региона са били прихванати 45 дрона, но падащите отломки са предизвикали сериозни пожари в индустриалната зона. По данни на телевизия Al Jazeera, освен петролната рафинерия, при атаката е засегнат и голям логистичен център на онлайн търговеца Wildberries, което е наложило спешна евакуация на персонала.
Икономически последствия за Москва
Рязанският нефтопреработвателен завод е сред най-ключовите енергийни обекти на Руската федерация. Той обработва около 13,1 милиона тона суров петрол годишно, което представлява близо 5% от общия рафиниращ капацитет на страната. Спирането му нанася сериозен удар по вътрешния пазар на горива в момент, в който Русия се опитва да овладее локалния недостиг на бензин и дизел. Въпреки физическото спиране на производството, рафинерията е продължила да предлага налични обеми горива на Международната стокова борса в Санкт Петербург, за да изпълни текущи договори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Рязанската рафинерия спря работа след удар с дронове
В асиметричен отговор на руския натиск, украинските сили проведоха мащабна операция с дронове дълбоко в руска територия. Агенция Reuters информира, че Рязанската нефтопреработвателна рафинерия – собственост на държавния гигант „Роснефт“ – напълно е преустановила преработката на суров петрол. Спирането на мощностите е директно следствие от масирана нощна атака с безпилотни апарати.
06:53 31.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Робот
Коментиран от #11
06:53 31.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Каквото
Столетия насъскват славяни срещу славяни.
Ама то може и да става защото последните са изключително тъпи :)
Коментиран от #9, #16, #27
06:57 31.07.2026
7 Майк Алън Патън
07:00 31.07.2026
8 Линдзи Греъм
07:00 31.07.2026
9 Тото 1 и Тото 2
До коментар #6 от "Каквото":Вярно е.Притискаха Русия година след година и гледаха колко може още да изтърпи. И ето го резултата. Война , разрушения , смърт.
Но какво му пука на САЩ и Запада , нали умират други хора......засега ?!
Коментиран от #19, #39
07:02 31.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хахахаха
До коментар #3 от "Робот":Интересно, защо русофилнята живеете и ви оставят да живеете в ЕС, след като сте против него?
Коментиран от #24, #33
07:04 31.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Иван
07:05 31.07.2026
14 Ха ха ха
Коментиран от #20
07:05 31.07.2026
15 Искам да питам!!!
07:05 31.07.2026
16 Ха ха
До коментар #6 от "Каквото":Ама тия англосакси бе, много лоши бе! За всичко ви виновни!
07:06 31.07.2026
17 Тартаковер
До коментар #12 от "фАНТОМасс":В тези случаи обаче НИКОЙ не изпращаше милиардни помощи нито на Афган , нито на Виетнам.
ДЕМОКРАТИЧНИЯ свят мълчеше , а даже и одобряваше американските АГРЕСИИ , защото УЖ били благородни и освободителни !!!!!!
А в случая , войната се води от същите тези демократични сили срещу Русия , но в Украйна !
07:07 31.07.2026
18 Ситъп
До коментар #10 от "Кебапчето":Маргарита Симонян - Руша тудей
07:07 31.07.2026
19 Тото Котуньо
До коментар #9 от "Тото 1 и Тото 2":Много слаба тая Русия бе! Много лесно поддава!
07:08 31.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тити
07:09 31.07.2026
22 Руския
Това само болшевишки чекисти могат да го направят. Нищо че Пинокио се има за многоходов шахматист.
Още 30 и рассията ще бъде само московска област
Коментиран от #25
07:09 31.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 русофилня
До коментар #11 от "Хахахаха":защото радев не ни плаща, а путин да
не стигат социалните помощи от ЕС ни за памперси, ни за водка, ни за наташки, ни за залагания
това живот ли е
да го опишеш
Кой пита?
07:10 31.07.2026
25 Пенсионер 69 годишен
До коментар #22 от "Руския":Не се тревожи. Ще направят конфедерация с Китай и ще вкарат половин милиард китайци, индийци, афганистанци и пакистанци. След това ще им отворят границата към Европа и ще я опоскат като скакалци.
07:12 31.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Столетия насъскват славяни срещу славяни
До коментар #6 от "Каквото":Столетия насъскват славяни срещу славяни. --- КАКВИ СЛАВЯНИ БЪЛНУВАШ? В КОЧИНАТА УПРАВЛЯВАТ ЕЛЕНОВЪДИ И ЖЕРТВИТЕ ОТ КОЧИНАТА СА ПРЕДИМНО С ДРЪПНАТИ ОЧИ - БЕДНИ НЕЩАСТНИЦИ, КОИТО УМРЯХА ЗА ПАРИ.
07:14 31.07.2026
28 Вале-каро
Коментиран от #38
07:15 31.07.2026
29 Зеленски
07:15 31.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Класикът от Кремъл
07:20 31.07.2026
33 Хо-ха-ха
До коментар #11 от "Хахахаха":Хората не са против ЕС, а против този ЕС управляван от урсулките и Лондон. ЕС няма интерес да е във конфронтация с Русия, напротив ЕС в съюз с Русия ще е сила с която всички ще се съобразяват, а не като сега европейските лидери да стоят на столчета в коридора на Белия дом.
Коментиран от #42
07:20 31.07.2026
34 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
07:21 31.07.2026
35 Доктор Гълъбова
07:22 31.07.2026
36 СКОРО И ОДЕСА
07:23 31.07.2026
37 Пенсионер 69 годишен
07:23 31.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Там е така
До коментар #9 от "Тото 1 и Тото 2":Кой е притискал Русия бе ? Руснаците живееха добре ,стандарта им се вдигна много.Държавата забогатя и естествено започнаха болните амбиции на диктатора за величие и надмощие .След което нападнаха съседа си.
07:25 31.07.2026
40 Муня
Коментиран от #44, #45
07:26 31.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Хм...
До коментар #33 от "Хо-ха-ха":ЕС няма интерес да е в конфронтация с когото и да е. Но когато в Европа една държава нападне друга, нормално е да защити жертвата на агресията. Расия нападна Украйна, това е факт. Ако беше обратното, целият свят щеше да подкрепи руснаците.
07:29 31.07.2026
43 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА
Коментиран от #46, #60
07:30 31.07.2026
44 Муня
До коментар #40 от "Муня":Връщам си думите назад. Сгреших защото не прочетох статията преди да коментирам, а то било добра новина!
07:32 31.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ахъм
До коментар #43 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":Никой няма да ви бомби ако се приберете у дома. Просто е. Ескалирате вие, заради егото на вожда ви, който не може да си позволи да загуби.
07:34 31.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Анонимен
07:34 31.07.2026
49 а ма..
07:37 31.07.2026
50 Топчията
07:38 31.07.2026
51 Тити
До коментар #47 от "Соломон":Тихоо!Тихо Сюлемайне не си наясно с нещата ,ами време е да извеждаш говедата на паша в Делиормана .
07:39 31.07.2026
52 ФАШИЗИРАНАТА ОКРАИНА
07:40 31.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Шеф Ангелов
07:47 31.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Макробиолог
07:48 31.07.2026
60 Стига глупости
До коментар #43 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":За целта на войната питай Пустлер , защото той нападна Украйна.
07:49 31.07.2026
61 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:50 31.07.2026