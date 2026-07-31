Русия удари Харков. Спря най-голямата рафинерия в Рязан

Руска атака срещу пощенски терминал край Харков

През изминалите часове руските сили нанесоха нов удар по логистичната и гражданска инфраструктура в Украйна, като атакуваха терминал на частния пощенски оператор „Нова поща“ в Коротич, предградие на Харков. По информация на областния управител Олег Синегубов, цитиран от украинската медия Gwara Media, нападението е извършено с ударни безпилотни апарати и ракети.

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Това е пореден удар срещу същия логистичен център в рамките на текущия месец. Предишната масирана атака на 19 юли отне живота на четирима служители и рани други 20 души, припомня информационната агенция RBC-Ukraine. Местните власти и ръководството на пощенския оператор потвърдиха, че се активират алтернативни маршрути за доставка, а на засегнатите клиенти ще бъдат изплатени пълни компенсации за унищожените пратки.

Рязанската рафинерия спря работа след удар с дронове

В асиметричен отговор на руския натиск, украинските сили проведоха мащабна операция с дронове дълбоко в руска територия. Агенция Reuters информира, че Рязанската нефтопреработвателна рафинерия – собственост на държавния гигант „Роснефт“ – напълно е преустановила преработката на суров петрол. Спирането на мощностите е директно следствие от масирана нощна атака с безпилотни апарати.

Според двама независими източници от петролната индустрия, цитирани от специализирания финансов портал Global Banking & Finance, рафинерията ще остане напълно затворена за поне две седмици. Технологичното рестартиране на основните и вторичните инсталации изисква значително време за калибриране и възстановяване на качеството на продуктите.

Губернаторът на Рязанска област Павел Малков съобщи в канала си в Telegram, че над региона са били прихванати 45 дрона, но падащите отломки са предизвикали сериозни пожари в индустриалната зона. По данни на телевизия Al Jazeera, освен петролната рафинерия, при атаката е засегнат и голям логистичен център на онлайн търговеца Wildberries, което е наложило спешна евакуация на персонала.

Икономически последствия за Москва

Рязанският нефтопреработвателен завод е сред най-ключовите енергийни обекти на Руската федерация. Той обработва около 13,1 милиона тона суров петрол годишно, което представлява близо 5% от общия рафиниращ капацитет на страната. Спирането му нанася сериозен удар по вътрешния пазар на горива в момент, в който Русия се опитва да овладее локалния недостиг на бензин и дизел. Въпреки физическото спиране на производството, рафинерията е продължила да предлага налични обеми горива на Международната стокова борса в Санкт Петербург, за да изпълни текущи договори.