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Русия удари Харков. Спря най-голямата рафинерия в Рязан
  Тема: Украйна

Русия удари Харков. Спря най-голямата рафинерия в Рязан

31 Юли, 2026 06:43, обновена 31 Юли, 2026 06:49 2 275 61

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  • русия-
  • всу

Тежки удари по гражданската пощенска инфраструктура, масирана асиметрична контраофанзива с дронове парализира петролния гигант „Роснефт“

Русия удари Харков. Спря най-голямата рафинерия в Рязан - 1
Снимка: ОВА-Харков
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руска атака срещу пощенски терминал край Харков

През изминалите часове руските сили нанесоха нов удар по логистичната и гражданска инфраструктура в Украйна, като атакуваха терминал на частния пощенски оператор „Нова поща“ в Коротич, предградие на Харков. По информация на областния управител Олег Синегубов, цитиран от украинската медия Gwara Media, нападението е извършено с ударни безпилотни апарати и ракети.

Още новини от Украйна

Това е пореден удар срещу същия логистичен център в рамките на текущия месец. Предишната масирана атака на 19 юли отне живота на четирима служители и рани други 20 души, припомня информационната агенция RBC-Ukraine. Местните власти и ръководството на пощенския оператор потвърдиха, че се активират алтернативни маршрути за доставка, а на засегнатите клиенти ще бъдат изплатени пълни компенсации за унищожените пратки.

Рязанската рафинерия спря работа след удар с дронове

В асиметричен отговор на руския натиск, украинските сили проведоха мащабна операция с дронове дълбоко в руска територия. Агенция Reuters информира, че Рязанската нефтопреработвателна рафинерия – собственост на държавния гигант „Роснефт“ – напълно е преустановила преработката на суров петрол. Спирането на мощностите е директно следствие от масирана нощна атака с безпилотни апарати.

Според двама независими източници от петролната индустрия, цитирани от специализирания финансов портал Global Banking & Finance, рафинерията ще остане напълно затворена за поне две седмици. Технологичното рестартиране на основните и вторичните инсталации изисква значително време за калибриране и възстановяване на качеството на продуктите.

Губернаторът на Рязанска област Павел Малков съобщи в канала си в Telegram, че над региона са били прихванати 45 дрона, но падащите отломки са предизвикали сериозни пожари в индустриалната зона. По данни на телевизия Al Jazeera, освен петролната рафинерия, при атаката е засегнат и голям логистичен център на онлайн търговеца Wildberries, което е наложило спешна евакуация на персонала.

Икономически последствия за Москва

Рязанският нефтопреработвателен завод е сред най-ключовите енергийни обекти на Руската федерация. Той обработва около 13,1 милиона тона суров петрол годишно, което представлява близо 5% от общия рафиниращ капацитет на страната. Спирането му нанася сериозен удар по вътрешния пазар на горива в момент, в който Русия се опитва да овладее локалния недостиг на бензин и дизел. Въпреки физическото спиране на производството, рафинерията е продължила да предлага налични обеми горива на Международната стокова борса в Санкт Петербург, за да изпълни текущи договори.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    11 33 Отговор
    Украинците занулиха докрай раша. Господи помилуй -
    Рязанската рафинерия спря работа след удар с дронове

    В асиметричен отговор на руския натиск, украинските сили проведоха мащабна операция с дронове дълбоко в руска територия. Агенция Reuters информира, че Рязанската нефтопреработвателна рафинерия – собственост на държавния гигант „Роснефт“ – напълно е преустановила преработката на суров петрол. Спирането на мощностите е директно следствие от масирана нощна атака с безпилотни апарати.

    06:53 31.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Робот

    24 10 Отговор
    Да за това говоря ..! Удар и по съображенията за ядрено гориво във Франция и Нидерландия ще постави целия ЕС на колене и молитви за мир.!

    Коментиран от #11

    06:53 31.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Каквото

    25 4 Отговор
    Каквото и лошо да се каже за англосаксите, не може да се отрече че са умни.
    Столетия насъскват славяни срещу славяни.
    Ама то може и да става защото последните са изключително тъпи :)

    Коментиран от #9, #16, #27

    06:57 31.07.2026

  • 7 Майк Алън Патън

    7 1 Отговор
    Войната не е хубаво нещо. Не го ли знаят тези хора ?

    07:00 31.07.2026

  • 8 Линдзи Греъм

    10 10 Отговор
    Едни славяни убиват други славяни, не е ли прекрасно?😎

    07:00 31.07.2026

  • 9 Тото 1 и Тото 2

    21 2 Отговор

    До коментар #6 от "Каквото":

    Вярно е.Притискаха Русия година след година и гледаха колко може още да изтърпи. И ето го резултата. Война , разрушения , смърт.
    Но какво му пука на САЩ и Запада , нали умират други хора......засега ?!

    Коментиран от #19, #39

    07:02 31.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хахахаха

    4 21 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Интересно, защо русофилнята живеете и ви оставят да живеете в ЕС, след като сте против него?

    Коментиран от #24, #33

    07:04 31.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иван

    4 8 Отговор
    Това най-гольямата рафинерия и за Русия. Защьо си го причинавать?

    07:05 31.07.2026

  • 14 Ха ха ха

    19 4 Отговор
    Третирай здраво Вова! Към нацисти милост няма вече. Цяла Европа е пропищяла от тяхната наглост и неблагодарност.Вчера едни такива "туристи", които смятат че всички са им длъжни с нещо ми скъсаха нервите.

    Коментиран от #20

    07:05 31.07.2026

  • 15 Искам да питам!!!

    6 19 Отговор
    Русофили, какво ще правите, когато Путин ви спре парите? Ще обичате ли Русийката още?

    07:05 31.07.2026

  • 16 Ха ха

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "Каквото":

    Ама тия англосакси бе, много лоши бе! За всичко ви виновни!

    07:06 31.07.2026

  • 17 Тартаковер

    18 3 Отговор

    До коментар #12 от "фАНТОМасс":

    В тези случаи обаче НИКОЙ не изпращаше милиардни помощи нито на Афган , нито на Виетнам.
    ДЕМОКРАТИЧНИЯ свят мълчеше , а даже и одобряваше американските АГРЕСИИ , защото УЖ били благородни и освободителни !!!!!!
    А в случая , войната се води от същите тези демократични сили срещу Русия , но в Украйна !

    07:07 31.07.2026

  • 18 Ситъп

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Кебапчето":

    Маргарита Симонян - Руша тудей

    07:07 31.07.2026

  • 19 Тото Котуньо

    5 9 Отговор

    До коментар #9 от "Тото 1 и Тото 2":

    Много слаба тая Русия бе! Много лесно поддава!

    07:08 31.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тити

    4 6 Отговор
    Защо се мъчат Рашистите като знаят че да даже и ремонтират рафинерията Зеленски на следващият ден ще я взриви.

    07:09 31.07.2026

  • 22 Руския

    5 6 Отговор
    Руския свят от половин милиард до 89та година се сви на има няма 150 милиона за 30 години.

    Това само болшевишки чекисти могат да го направят. Нищо че Пинокио се има за многоходов шахматист.

    Още 30 и рассията ще бъде само московска област

    Коментиран от #25

    07:09 31.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 русофилня

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    защото радев не ни плаща, а путин да
    не стигат социалните помощи от ЕС ни за памперси, ни за водка, ни за наташки, ни за залагания
    това живот ли е
    да го опишеш

    Кой пита?

    07:10 31.07.2026

  • 25 Пенсионер 69 годишен

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Руския":

    Не се тревожи. Ще направят конфедерация с Китай и ще вкарат половин милиард китайци, индийци, афганистанци и пакистанци. След това ще им отворят границата към Европа и ще я опоскат като скакалци.

    07:12 31.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Столетия насъскват славяни срещу славяни

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Каквото":

    Столетия насъскват славяни срещу славяни. --- КАКВИ СЛАВЯНИ БЪЛНУВАШ? В КОЧИНАТА УПРАВЛЯВАТ ЕЛЕНОВЪДИ И ЖЕРТВИТЕ ОТ КОЧИНАТА СА ПРЕДИМНО С ДРЪПНАТИ ОЧИ - БЕДНИ НЕЩАСТНИЦИ, КОИТО УМРЯХА ЗА ПАРИ.

    07:14 31.07.2026

  • 28 Вале-каро

    4 2 Отговор
    Ето и цялата истина:"Въпреки физическото кпиране на производството,рафинерията е продължила да предлага налични обеми горива на Международната стокова борса в Санк Петербург , за да изпълни текущи договори"Какъв е проблема от спирането му за две седмици?

    Коментиран от #38

    07:15 31.07.2026

  • 29 Зеленски

    7 3 Отговор
    Щом ще бъдат изплатени пълни компенсации за унищожените пратки.на мен ще ми платите кокаина

    07:15 31.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Класикът от Кремъл

    5 2 Отговор
    Пета година убедително печели тридневната специална военна операция, нема бендзин, ората се трепат по опашките, почне да думка пощи, нема ракети и ползва КНДР бойлери, върти клечката, гледа уплашено пораженчески

    07:20 31.07.2026

  • 33 Хо-ха-ха

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Хората не са против ЕС, а против този ЕС управляван от урсулките и Лондон. ЕС няма интерес да е във конфронтация с Русия, напротив ЕС в съюз с Русия ще е сила с която всички ще се съобразяват, а не като сега европейските лидери да стоят на столчета в коридора на Белия дом.

    Коментиран от #42

    07:20 31.07.2026

  • 34 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    3 3 Отговор
    Е тотален крах. Пропагандата представа атаките по цивилни цели като военни победи, но истината е, че руската армия напредва по целия фронт.

    07:21 31.07.2026

  • 35 Доктор Гълъбова

    2 4 Отговор
    Зеления сериозно ли си мисли че ще му се размине!

    07:22 31.07.2026

  • 36 СКОРО И ОДЕСА

    3 3 Отговор
    Ще бъде освободена. Англосаксите ще бъдат изгонени от цялото черноморие.

    07:23 31.07.2026

  • 37 Пенсионер 69 годишен

    1 2 Отговор
    Пустите руснаци! Действат бавно, като 200 тонна хидравлична преса! Като валяк!

    07:23 31.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Там е така

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Тото 1 и Тото 2":

    Кой е притискал Русия бе ? Руснаците живееха добре ,стандарта им се вдигна много.Държавата забогатя и естествено започнаха болните амбиции на диктатора за величие и надмощие .След което нападнаха съседа си.

    07:25 31.07.2026

  • 40 Муня

    4 4 Отговор
    Това че е поразена една украинска рафинерия означава само едно : в същото време са поразени 10 руски рафинерии! Такова е съотношението. Имайте го в предвид преди да се радвате всеки път когато се съобщава за поразена украинска рафинерия от дивaците!

    Коментиран от #44, #45

    07:26 31.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хм...

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хо-ха-ха":

    ЕС няма интерес да е в конфронтация с когото и да е. Но когато в Европа една държава нападне друга, нормално е да защити жертвата на агресията. Расия нападна Украйна, това е факт. Ако беше обратното, целият свят щеше да подкрепи руснаците.

    07:29 31.07.2026

  • 43 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА

    3 2 Отговор
    След загубата на Крим стана ясно, че целта на тази война на е военна победа или защита на интересите на окраинците. Целта е пцосто повече разрушения в Русия.

    Коментиран от #46, #60

    07:30 31.07.2026

  • 44 Муня

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Муня":

    Връщам си думите назад. Сгреших защото не прочетох статията преди да коментирам, а то било добра новина!

    07:32 31.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ахъм

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":

    Никой няма да ви бомби ако се приберете у дома. Просто е. Ескалирате вие, заради егото на вожда ви, който не може да си позволи да загуби.

    07:34 31.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Анонимен

    1 1 Отговор
    Русия ще се справи, както винаги! Последното изречение казва много. А в Украйна пак се носи сърцераздирателен рев! Що така?!!

    07:34 31.07.2026

  • 49 а ма..

    4 0 Отговор
    Ганевата,кажи кво става с падналата бандерска ефка и суринатио краваски завод за дрончета

    07:37 31.07.2026

  • 50 Топчията

    2 0 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    07:38 31.07.2026

  • 51 Тити

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Соломон":

    Тихоо!Тихо Сюлемайне не си наясно с нещата ,ами време е да извеждаш говедата на паша в Делиормана .

    07:39 31.07.2026

  • 52 ФАШИЗИРАНАТА ОКРАИНА

    2 1 Отговор
    Ще бъде изцяло освободена. Ще има дълга ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    07:40 31.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Шеф Ангелов

    0 0 Отговор
    Малобританците ще си гледат инвестициите за 2млрд £в порт Одеса през крив макарон тип охлювче .

    07:47 31.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Изглежда ботчетата също като урсите не разбират че всеки успешен удар по обекти в РФ намалява шанса укр да остане в сегашния си вид върху геогр карта.

    07:48 31.07.2026

  • 60 Стига глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":

    За целта на войната питай Пустлер , защото той нападна Украйна.

    07:49 31.07.2026

  • 61 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    0 0 Отговор
    Митрофанката да не е на море?

    07:50 31.07.2026

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