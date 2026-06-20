ВСУ нанесоха нощни удари в Крим

В първите съботни часове бяха регистрирани поредица от въздушни нападения с дронове от страна на ВСУ срещу няколко руски региона и анексирания Кримски полуостров, съобщи Север Пресс.

Кметът на Москва, Сергей Собянин, официално потвърди, че силите на противовъздушната отбрана (ПВО) са свалили два безпилотни летателни апарата (БПЛА), летящи по направление към руската столица.

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Поради заплахата летищата „Домодедово“ и „Жуковски“ временно въведоха ограничения за полети.

В Севастопол беше обявена въздушна тревога в 02:23 ч. московско време. Губернаторът Михаил Развожаев съобщи, че ПВО и мобилни огневи групи са отразили атака и са свалили най-малко 5 дрона в районите на Северната страна,

На полуострова местни източници съобщиха и за пожар вследствие на удари с БПЛА в района на Таврическата ТЕЦ край Симферопол, както и за повреди по газопровод в Съветския район.

Във Волгоградска област бе въведен режим на „опасност от безпилотни апарати“ малко преди полунощ (в 23:50 ч. на 19 юни) и остана в сила до 05:50 ч. сутринта на 20 юни.

Жители съобщиха за задействане на сирени за въздушна тревога в Красноармейския район.

Около 04:00 ч. в Самарска област също официално бе обявена тревога за „опасност от БПЛА“, поставяща оперативните служби в пълна готовност.

Властите в Калужка област също потвърдиха задействане на мерки за ликвидиране на дронове, което доведе до ограничения на местното летище.

Според предварителната информация на руските регионални власти, при нощните инциденти на 20 юни няма данни за тежко пострадали или загинали граждани.