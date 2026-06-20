ВСУ нанесоха нощни удари в Крим

В първите съботни часове бяха регистрирани поредица от въздушни нападения с дронове от страна на ВСУ срещу няколко руски региона и анексирания Кримски полуостров, съобщи Север Пресс.
Кметът на Москва, Сергей Собянин, официално потвърди, че силите на противовъздушната отбрана (ПВО) са свалили два безпилотни летателни апарата (БПЛА), летящи по направление към руската столица.
Поради заплахата летищата „Домодедово“ и „Жуковски“ временно въведоха ограничения за полети.
В Севастопол беше обявена въздушна тревога в 02:23 ч. московско време. Губернаторът Михаил Развожаев съобщи, че ПВО и мобилни огневи групи са отразили атака и са свалили най-малко 5 дрона в районите на Северната страна,
На полуострова местни източници съобщиха и за пожар вследствие на удари с БПЛА в района на Таврическата ТЕЦ край Симферопол, както и за повреди по газопровод в Съветския район.
Във Волгоградска област бе въведен режим на „опасност от безпилотни апарати“ малко преди полунощ (в 23:50 ч. на 19 юни) и остана в сила до 05:50 ч. сутринта на 20 юни.
Жители съобщиха за задействане на сирени за въздушна тревога в Красноармейския район.
Около 04:00 ч. в Самарска област също официално бе обявена тревога за „опасност от БПЛА“, поставяща оперативните служби в пълна готовност.
Властите в Калужка област също потвърдиха задействане на мерки за ликвидиране на дронове, което доведе до ограничения на местното летище.
Според предварителната информация на руските регионални власти, при нощните инциденти на 20 юни няма данни за тежко пострадали или загинали граждани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Презвитер Козма
Коментиран от #24
06:08 20.06.2026
2 Пак
Коментиран от #44
06:09 20.06.2026
3 Путин
06:10 20.06.2026
4 Някой
Коментиран от #6, #7, #25
06:10 20.06.2026
5 Линда
06:15 20.06.2026
6 Костадин Костадиновка
До коментар #4 от "Някой":И к’во става там бе шебек? Битката на народите ли или някакви гига-мега путинопобеди?
Коментиран от #32
06:15 20.06.2026
7 Нящо
До коментар #4 от "Някой":За Киев за два дня?
06:16 20.06.2026
8 Удри баце!
Удри!!!
06:18 20.06.2026
9 СТАВА ВСЕ ПО- ХУБАВО
Красота
Ееееедехееее
06:21 20.06.2026
10 Зеления път
Коментиран от #15, #18, #26
06:23 20.06.2026
11 урсула и кая
а кой кого бие ми е все тая
06:26 20.06.2026
12 Бг гражданин
06:28 20.06.2026
13 Ефки мефки 16
Коментиран от #17
06:28 20.06.2026
14 Бум бум!
е временно окупиран украински остров!
Да падат мостове! Руските преселници да бегат овреме, дорде има начин!
06:28 20.06.2026
15 сара
До коментар #10 от "Зеления път":Толкова ли научи за 4 години?
06:29 20.06.2026
16 Дааа...
06:31 20.06.2026
17 Така е
До коментар #13 от "Ефки мефки 16":429 монголски самальота и 382 вертушки... Фира
За почти... 3 ДНЯ...
06:34 20.06.2026
18 Ха ха ха
До коментар #10 от "Зеления път":Руzoфилски нещастници.Зеленски ви помете! Русия никога не е имала ПВО.
Коментиран от #47, #50, #58
06:37 20.06.2026
19 Зелето
06:37 20.06.2026
20 И да се знае
06:40 20.06.2026
21 Зелето
06:41 20.06.2026
22 Запознат
🤣🤣🤣
06:44 20.06.2026
23 Голям бой
06:45 20.06.2026
24 Ще измерете като хлебарки
До коментар #1 от "Презвитер Козма":За миризливите сутрешни тролове. Ако толкова харесвате войната, ще си я получите. Със всички включени екстри. Като членка на НАТО и ЕС, бг е на първа линия. Честито и успех!
Коментиран от #29, #30, #31
06:46 20.06.2026
25 Ти в час ли си
До коментар #4 от "Някой":Москва гори , полети се отменят хората ходят с маски -той русофила за някакъв малък град от селски тип се кефи! Яко не сте в час!
06:47 20.06.2026
26 АУУУУУ
До коментар #10 от "Зеления път":АБЕ ТИ ВИДЯ ЛИ ЛЕТЯЩАТА ЧИНИЯ В МОСКВА 🛸🤣🤣🤣🤣🤣
06:48 20.06.2026
27 Истината
06:49 20.06.2026
28 Свободен
Също и пищящите от ужас московчани!
Всички очакваме новата серия на този филм с нетърпение!
06:49 20.06.2026
29 Бумммм Крим Буммм!
До коментар #24 от "Ще измерете като хлебарки":Защо като те слушам какъв си бяc, имам чувството, че ти лично ще подпyкаш България!
06:52 20.06.2026
30 Споко
До коментар #24 от "Ще измерете като хлебарки":Си шефа на Путин му е забранил ядрото защото ще убие най големия пазар на Китай и ще му секне далаверата. Путя се върна като нас.ран от Китай. Китай експлоатира Раша за ресурси. Като роби сте им.
Коментиран от #35, #52
06:52 20.06.2026
31 Райд
До коментар #24 от "Ще измерете като хлебарки":Първо ще бъдат утрепани копейките.Кат хлебарки.
Коментиран от #33
06:52 20.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Купейка
До коментар #31 от "Райд":Да видим как ще стане мухльо
06:55 20.06.2026
34 Последния Софиянец
06:55 20.06.2026
35 Само питам
До коментар #30 от "Споко":A кякво казва Биби, шефа на Тръмп, троле ранобуден?
Коментиран от #37
06:55 20.06.2026
36 Мишел
Коментиран от #40
06:58 20.06.2026
37 Каза
До коментар #35 от "Само питам":Да си .беш майкккката.
06:58 20.06.2026
38 Ба бааааа
06:59 20.06.2026
39 Българин
Коментиран от #42
07:00 20.06.2026
40 Верно ли бе?
До коментар #36 от "Мишел":Тролски б0k лук.
Коментиран от #46, #59
07:01 20.06.2026
41 Зелето
07:01 20.06.2026
42 БЪЛГАРИН
До коментар #39 от "Българин":Той за това вие на умрело
07:03 20.06.2026
43 Блатна подлога
07:03 20.06.2026
44 Свършиха кОрешниците
До коментар #2 от "Пак":Фалираха.
07:04 20.06.2026
45 Какво каза по темата
07:04 20.06.2026
46 Мухахаха
До коментар #40 от "Верно ли бе?":Питай зелката
07:05 20.06.2026
47 ей мухльо ти че си тъп тъп си то е ясно
До коментар #18 от "Ха ха ха":👃👃👃👃👃🌽🌽🌽🌽🌽💀💀💀💀💀
07:06 20.06.2026
48 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
Коментиран от #53, #54
07:07 20.06.2026
49 Време е
07:07 20.06.2026
50 Мухахаха
До коментар #18 от "Ха ха ха":Аде ве
07:08 20.06.2026
51 Хахаахааа
07:09 20.06.2026
52 Путин
До коментар #30 от "Споко":отиде в Китай да мъчи Силата на Сибир 2, но го върнаха с празни ръце както всеки друг път.
07:15 20.06.2026
53 Даааа
До коментар #48 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":2 ДНЯ и ВСЕ
Хихихихихи
07:17 20.06.2026
54 Нещо
До коментар #48 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":не е много велика, а откакто ги обърнаха, повече бой ядат руснаците а не украинците. Но нейсе, нека копейките вярват че някакво чудо ще ги спаси. Те си живеят оше в 70 години и повтарят че СССР е сила
07:18 20.06.2026
55 Механик
07:25 20.06.2026
56 Ачо
07:31 20.06.2026
57 От Хага казаха
07:36 20.06.2026
58 То пъ
До коментар #18 от "Ха ха ха":Зеленски щот има ПВО.
07:38 20.06.2026
59 Мишел
До коментар #40 от "Верно ли бе?":Виж следващата новина тук: Нощни атаки на Русия срещу Донбас, Херсонска и Харковска област.
07:47 20.06.2026