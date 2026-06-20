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ВСУ нанесоха нощни удари в Крим
  Тема: Украйна

ВСУ нанесоха нощни удари в Крим

20 Юни, 2026 05:59, обновена 20 Юни, 2026 06:08 1 943 59

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Поразена е ТЕЦ и газопровод

ВСУ нанесоха нощни удари в Крим - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В първите съботни часове бяха регистрирани поредица от въздушни нападения с дронове от страна на ВСУ срещу няколко руски региона и анексирания Кримски полуостров, съобщи Север Пресс.

Кметът на Москва, Сергей Собянин, официално потвърди, че силите на противовъздушната отбрана (ПВО) са свалили два безпилотни летателни апарата (БПЛА), летящи по направление към руската столица.

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Поради заплахата летищата „Домодедово“ и „Жуковски“ временно въведоха ограничения за полети.

В Севастопол беше обявена въздушна тревога в 02:23 ч. московско време. Губернаторът Михаил Развожаев съобщи, че ПВО и мобилни огневи групи са отразили атака и са свалили най-малко 5 дрона в районите на Северната страна,

На полуострова местни източници съобщиха и за пожар вследствие на удари с БПЛА в района на Таврическата ТЕЦ край Симферопол, както и за повреди по газопровод в Съветския район.

Във Волгоградска област бе въведен режим на „опасност от безпилотни апарати“ малко преди полунощ (в 23:50 ч. на 19 юни) и остана в сила до 05:50 ч. сутринта на 20 юни.

Жители съобщиха за задействане на сирени за въздушна тревога в Красноармейския район.

Около 04:00 ч. в Самарска област също официално бе обявена тревога за „опасност от БПЛА“, поставяща оперативните служби в пълна готовност.

Властите в Калужка област също потвърдиха задействане на мерки за ликвидиране на дронове, което доведе до ограничения на местното летище.

Според предварителната информация на руските регионални власти, при нощните инциденти на 20 юни няма данни за тежко пострадали или загинали граждани.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Презвитер Козма

    32 26 Отговор
    Обичам миризмата на горящи руски МЗП и ужасените крясъци на орките рано сутрин

    Коментиран от #24

    06:08 20.06.2026

  • 2 Пак

    25 11 Отговор
    е време за Орешника по гаражите !

    Коментиран от #44

    06:09 20.06.2026

  • 3 Путин

    28 20 Отговор
    Майтап на страна, но не сме яли такъв бой от Руско-Японската война през 1905 насам. Дали да не искам убежище в Иран?

    06:10 20.06.2026

  • 4 Някой

    25 27 Отговор
    А нещо за Константиновка? Или е политически некоректно.

    Коментиран от #6, #7, #25

    06:10 20.06.2026

  • 5 Линда

    17 13 Отговор
    Хехехе , движуху вова захотел. Доброе утро москали

    06:15 20.06.2026

  • 6 Костадин Костадиновка

    13 16 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    И к’во става там бе шебек? Битката на народите ли или някакви гига-мега путинопобеди?

    Коментиран от #32

    06:15 20.06.2026

  • 7 Нящо

    17 11 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    За Киев за два дня?

    06:16 20.06.2026

  • 8 Удри баце!

    13 3 Отговор
    Колкото повече ги удряш, толкова повече се кефят!
    Удри!!!

    06:18 20.06.2026

  • 9 СТАВА ВСЕ ПО- ХУБАВО

    10 16 Отговор
    От другия месец и Балистика по мумията и кремля...
    Красота
    Ееееедехееее

    06:21 20.06.2026

  • 10 Зеления път

    20 15 Отговор
    Зеленото "се кефи" в наркомански екстаз, че два дрона са запалили нещо, украинците страдат и измират като мухи.

    Коментиран от #15, #18, #26

    06:23 20.06.2026

  • 11 урсула и кая

    10 7 Отговор
    за мен е важно да има патаклама

    а кой кого бие ми е все тая

    06:26 20.06.2026

  • 12 Бг гражданин

    14 13 Отговор
    С характер женски и име също,закопа Русия! Това е Путин шубето,страхлив старшина от КГБ!!! Ще го обесят на Червения Площад руснаците!!!

    06:28 20.06.2026

  • 13 Ефки мефки 16

    16 10 Отговор
    Защо не атакуват с Ф16 ? Защото в модерната война, са безполезни изтребителите. Само кухи политици в България, дават парите на народа, за американски антики.

    Коментиран от #17

    06:28 20.06.2026

  • 14 Бум бум!

    13 11 Отговор
    Бoлгар от Мостово. Остров Крим
    е временно окупиран украински остров!


    Да падат мостове! Руските преселници да бегат овреме, дорде има начин!

    06:28 20.06.2026

  • 15 сара

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Зеления път":

    Толкова ли научи за 4 години?

    06:29 20.06.2026

  • 16 Дааа...

    12 8 Отговор
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон.. или... тръгваме за бункера в Урал?

    06:31 20.06.2026

  • 17 Така е

    10 7 Отговор

    До коментар #13 от "Ефки мефки 16":

    429 монголски самальота и 382 вертушки... Фира
    За почти... 3 ДНЯ...

    06:34 20.06.2026

  • 18 Ха ха ха

    13 11 Отговор

    До коментар #10 от "Зеления път":

    Руzoфилски нещастници.Зеленски ви помете! Русия никога не е имала ПВО.

    Коментиран от #47, #50, #58

    06:37 20.06.2026

  • 19 Зелето

    8 5 Отговор
    У главъта на путин се сбират десетки дяволи! Трябва да се заблъска, и дяволите се разбягват, но след време пак се връщат и събират! Затова трябва профилактично от време на време да се блъска у главъта!

    06:37 20.06.2026

  • 20 И да се знае

    11 6 Отговор
    Крим е украински!

    06:40 20.06.2026

  • 21 Зелето

    10 4 Отговор
    Работаем, ребята!

    06:41 20.06.2026

  • 22 Запознат

    9 4 Отговор
    Подготвят кримчани за зимният сезон.
    🤣🤣🤣

    06:44 20.06.2026

  • 23 Голям бой

    8 5 Отговор
    Ядат рашистите.

    06:45 20.06.2026

  • 24 Ще измерете като хлебарки

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "Презвитер Козма":

    За миризливите сутрешни тролове. Ако толкова харесвате войната, ще си я получите. Със всички включени екстри. Като членка на НАТО и ЕС, бг е на първа линия. Честито и успех!

    Коментиран от #29, #30, #31

    06:46 20.06.2026

  • 25 Ти в час ли си

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Москва гори , полети се отменят хората ходят с маски -той русофила за някакъв малък град от селски тип се кефи! Яко не сте в час!

    06:47 20.06.2026

  • 26 АУУУУУ

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Зеления път":

    АБЕ ТИ ВИДЯ ЛИ ЛЕТЯЩАТА ЧИНИЯ В МОСКВА 🛸🤣🤣🤣🤣🤣

    06:48 20.06.2026

  • 27 Истината

    9 5 Отговор
    Пропускате да кажете руските рафинерии колко дронове свалиха тази нощ!

    06:49 20.06.2026

  • 28 Свободен

    7 7 Отговор
    Цял свят много хареса летящия капак в Москва!
    Също и пищящите от ужас московчани!
    Всички очакваме новата серия на този филм с нетърпение!

    06:49 20.06.2026

  • 29 Бумммм Крим Буммм!

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ще измерете като хлебарки":

    Защо като те слушам какъв си бяc, имам чувството, че ти лично ще подпyкаш България!

    06:52 20.06.2026

  • 30 Споко

    7 5 Отговор

    До коментар #24 от "Ще измерете като хлебарки":

    Си шефа на Путин му е забранил ядрото защото ще убие най големия пазар на Китай и ще му секне далаверата. Путя се върна като нас.ран от Китай. Китай експлоатира Раша за ресурси. Като роби сте им.

    Коментиран от #35, #52

    06:52 20.06.2026

  • 31 Райд

    6 5 Отговор

    До коментар #24 от "Ще измерете като хлебарки":

    Първо ще бъдат утрепани копейките.Кат хлебарки.

    Коментиран от #33

    06:52 20.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Купейка

    5 5 Отговор

    До коментар #31 от "Райд":

    Да видим как ще стане мухльо

    06:55 20.06.2026

  • 34 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Бой по ватата и копейките им продажни.

    06:55 20.06.2026

  • 35 Само питам

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Споко":

    A кякво казва Биби, шефа на Тръмп, троле ранобуден?

    Коментиран от #37

    06:55 20.06.2026

  • 36 Мишел

    5 8 Отговор
    През нощта са нанесени рекордно число удари с планиращи тежки авиобомби и с ята Герани по инфраструктурни обекти и горивни бази в 5 области на Украйна , пожарите продължават.

    Коментиран от #40

    06:58 20.06.2026

  • 37 Каза

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Само питам":

    Да си .беш майкккката.

    06:58 20.06.2026

  • 38 Ба бааааа

    4 6 Отговор
    Много бандери в то умрел сайт отивайте на фронта дедовия ли ми крепите тук

    06:59 20.06.2026

  • 39 Българин

    6 2 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    Коментиран от #42

    07:00 20.06.2026

  • 40 Верно ли бе?

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    Тролски б0k лук.

    Коментиран от #46, #59

    07:01 20.06.2026

  • 41 Зелето

    6 2 Отговор
    Ребята, чей Крим? Внимавайти кво жъ кажити, да няма кютeк!

    07:01 20.06.2026

  • 42 БЪЛГАРИН

    3 5 Отговор

    До коментар #39 от "Българин":

    Той за това вие на умрело

    07:03 20.06.2026

  • 43 Блатна подлога

    6 3 Отговор
    Получих призовка да ходя да събирам руска кайма в Донбас. Ще ходя, ама друг път!Да ходят Волгата и копейкин!

    07:03 20.06.2026

  • 44 Свършиха кОрешниците

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пак":

    Фалираха.

    07:04 20.06.2026

  • 45 Какво каза по темата

    7 5 Отговор
    посмешището Муунчо Радев?

    07:04 20.06.2026

  • 46 Мухахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Верно ли бе?":

    Питай зелката

    07:05 20.06.2026

  • 47 ей мухльо ти че си тъп тъп си то е ясно

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха ха":

    👃👃👃👃👃🌽🌽🌽🌽🌽💀💀💀💀💀

    07:06 20.06.2026

  • 48 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    2 8 Отговор
    Ко се пънете ве нещастници бандерски голям бой ядете

    Коментиран от #53, #54

    07:07 20.06.2026

  • 49 Време е

    6 2 Отговор
    Мацква да се обърне към своя пръв асвабадител Костя Копейкин. Инак няма да го приеме в БРИКС.

    07:07 20.06.2026

  • 50 Мухахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха ха":

    Аде ве

    07:08 20.06.2026

  • 51 Хахаахааа

    5 3 Отговор
    Рашките с режим на тока? Доживях.

    07:09 20.06.2026

  • 52 Путин

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "Споко":

    отиде в Китай да мъчи Силата на Сибир 2, но го върнаха с празни ръце както всеки друг път.

    07:15 20.06.2026

  • 53 Даааа

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    2 ДНЯ и ВСЕ
    Хихихихихи

    07:17 20.06.2026

  • 54 Нещо

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    не е много велика, а откакто ги обърнаха, повече бой ядат руснаците а не украинците. Но нейсе, нека копейките вярват че някакво чудо ще ги спаси. Те си живеят оше в 70 години и повтарят че СССР е сила

    07:18 20.06.2026

  • 55 Механик

    4 1 Отговор
    Благи вести.

    07:25 20.06.2026

  • 56 Ачо

    2 0 Отговор
    Говори се че Зеленски е шефа.

    07:31 20.06.2026

  • 57 От Хага казаха

    0 1 Отговор
    Че Крим е Руски. Ко стана с опорната "Чии е Крим".

    07:36 20.06.2026

  • 58 То пъ

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха ха":

    Зеленски щот има ПВО.

    07:38 20.06.2026

  • 59 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Верно ли бе?":

    Виж следващата новина тук: Нощни атаки на Русия срещу Донбас, Херсонска и Харковска област.

    07:47 20.06.2026

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