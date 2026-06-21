Катар обяви началото на преговорите между САЩ и Иран в Швейцария.

Катарското министерство на външните работи обяви началото на преговорите и първата среща на комитет на високо ниво, включващ представители на Съединените щати, Иран и Пакистан.

„Държавата Катар, като медиатор, обявява началото на среща на върха с участието на представители на Съединените американски щати, Ислямска република Иран и двете страни медиатори – Държавата Катар и Ислямска република Пакистан“, се казва в изявление на министерството. Доха изрази надежда, че тези срещи „ще доведат до всеобхватно и трайно споразумение, обхващащо всички аспекти, разгледани в меморандума за разбирателство“ между Съединените щати и Иран.

Говорителят на катарското министерство на външните работи Маджид бин Мохамед ал-Ансари обяви, че страните са сформирали специализирани технически екипи за договаряне на окончателното споразумение. Освен това са създадени екипи за наблюдение на прилагането на разпоредбите на меморандума. Според дипломата това отразява ангажимента на всички страни за добросъвестно напредване на преговорния процес.

Ал-Ансари също така похвали ролята на Пакистан като партньор и посредник, ангажимента на Вашингтон и Техеран към дипломатически решения и подкрепата на Египет, ОАЕ, Саудитска Арабия и Турция за преговорния процес.

Фелдмаршал Асим Мунир, началник на пакистанските отбранителни сили, също е присъствал на срещите, съобщи кабинетът на министър-председателя.

Пакистанският премиер Шахбаз Шариф проведе отделни срещи с делегации на САЩ и Иран преди консултациите между САЩ и Иран в Швейцария. Това беше обявено от кабинета на министър-председателя.

Според изданието, фелдмаршал Асим Мунир, началник на пакистанските отбранителни сили, също е присъствал на срещите.

По-рано иранските власти заявиха, че няма да започнат нова фаза на преговори със САЩ относно санкциите и иранската ядрена програма, докато не бъде установено прекратяване на огъня в Ливан. Делегации от САЩ и Иран, както и медиатори от Катар и Пакистан, са в Бюргенщок, а очаква се преговорите да се проведат в рамките на един ден.