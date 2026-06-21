Новини
Свят »
Швейцария »
Катар обяви началото на преговорите между САЩ и Иран в Швейцария.

Катар обяви началото на преговорите между САЩ и Иран в Швейцария.

21 Юни, 2026 15:31 799 6

  • швейцария-
  • пакистан-
  • сащ-
  • иран-
  • среща-
  • начало

По-рано пакистанският премиер се среща с делегации на Щатите и Пакистан

Катар обяви началото на преговорите между САЩ и Иран в Швейцария. - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Катарското министерство на външните работи обяви началото на преговорите и първата среща на комитет на високо ниво, включващ представители на Съединените щати, Иран и Пакистан.

„Държавата Катар, като медиатор, обявява началото на среща на върха с участието на представители на Съединените американски щати, Ислямска република Иран и двете страни медиатори – Държавата Катар и Ислямска република Пакистан“, се казва в изявление на министерството. Доха изрази надежда, че тези срещи „ще доведат до всеобхватно и трайно споразумение, обхващащо всички аспекти, разгледани в меморандума за разбирателство“ между Съединените щати и Иран.

Говорителят на катарското министерство на външните работи Маджид бин Мохамед ал-Ансари обяви, че страните са сформирали специализирани технически екипи за договаряне на окончателното споразумение. Освен това са създадени екипи за наблюдение на прилагането на разпоредбите на меморандума. Според дипломата това отразява ангажимента на всички страни за добросъвестно напредване на преговорния процес.

Ал-Ансари също така похвали ролята на Пакистан като партньор и посредник, ангажимента на Вашингтон и Техеран към дипломатически решения и подкрепата на Египет, ОАЕ, Саудитска Арабия и Турция за преговорния процес.

Фелдмаршал Асим Мунир, началник на пакистанските отбранителни сили, също е присъствал на срещите, съобщи кабинетът на министър-председателя.

Пакистанският премиер Шахбаз Шариф проведе отделни срещи с делегации на САЩ и Иран преди консултациите между САЩ и Иран в Швейцария. Това беше обявено от кабинета на министър-председателя.

Според изданието, фелдмаршал Асим Мунир, началник на пакистанските отбранителни сили, също е присъствал на срещите.

По-рано иранските власти заявиха, че няма да започнат нова фаза на преговори със САЩ относно санкциите и иранската ядрена програма, докато не бъде установено прекратяване на огъня в Ливан. Делегации от САЩ и Иран, както и медиатори от Катар и Пакистан, са в Бюргенщок, а очаква се преговорите да се проведат в рамките на един ден.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 2 Отговор
    Т.е., предупреждават аятолаха да се пази от реприз като на предишните.🤣

    15:35 21.06.2026

  • 2 Курти

    1 4 Отговор
    Копеи затегайте гащите

    15:50 21.06.2026

  • 3 Анонимен

    0 0 Отговор
    За начало два айрана!

    15:51 21.06.2026

  • 4 Явно про Руският редактор Страда

    0 0 Отговор
    Явно снощните бомбардировки на 2500 километра в тилът на Русия не са интересни
    Явно липсата на Бензин в Москва не е интересна
    Явно Пълната забрана за продажба на Бензин в Крим и напущането на Руското население от полуостровът не е новина за Про руските Подлоги

    16:42 21.06.2026

  • 5 Обаче целият свят гледаше със възторг

    0 0 Отговор
    Атаката над Москва!!
    Милена Богданова да каже кое я впечатли най много от атаката?

    16:45 21.06.2026

  • 6 Иванка

    0 0 Отговор
    Никой ли не вижда днес ме Русия Гори???????

    16:47 21.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания