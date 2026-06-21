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Иран избухна срещу организацията на Мондиал 2026: Дадоха ни само 16 часа за подготовка

Иран избухна срещу организацията на Мондиал 2026: Дадоха ни само 16 часа за подготовка

21 Юни, 2026 19:28 608 2

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  • мондиал 2026

Селекционерът Амир Галеноеи обвини организаторите в неравнопоставено отношение преди мача с Белгия

Иран избухна срещу организацията на Мондиал 2026: Дадоха ни само 16 часа за подготовка - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Националният отбор на Иран отправи остри критики към организацията на Световното първенство през 2026 година. Селекционерът Амир Галеноеи заяви, че тимът е поставен в значително по-неблагоприятна ситуация в сравнение с останалите участници заради ограниченията около придвижването и подготовката за мачовете.

Последният повод за недоволство е свързан с предстоящия двубой срещу Белгия в Лос Анджелис. Според треньора иранците не са получили достатъчно време за нормална подготовка.

„Имахме нужда от 24 часа в Лос Анджелис, за да се подготвим добре за мача с Белгия, но ни бяха предоставени по-малко от 16 часа. Затова се наложи да прекъснем тренировките си по средата. Тези ограничения много ни затрудниха“, заяви Галеноеи.

Наставникът разкри, че е потърсил подкрепа от останалите селекционери на Мондиала, но не е получил реакция.

„Зададох въпрос на другите 47 треньори и никой не ми отговори. Ние сме тук заради футбола, а не заради политиката. Оплакванията ни са свързани единствено с начина, по който се отнасят към нас. Ако бях видял друг отбор да бъде третиран така, както нас, щях да кажа нещо“, допълни той.

Подкрепа за думите на селекционера изрази и халфът Саид Езатолахи.

„Не може да се отрече, че нашата ситуация беше различна от тази на останалите отбори. Докато другите можеха да се концентрират върху подготовката си, ние трябваше да отделяме огромно количество време за пътувания и логистика“, коментира националът.

Галеноеи посочи още, че за третия мач на отбора организаторите вече са позволили на Иран сам да планира придвижването си до Сиатъл.

„Казаха ни, че за третия мач можем сами да вземаме решения. Но въпросът ми е защо това не беше позволено и за първите две срещи. За последния двубой получихме свободата да организираме пътуването си, но за първите два графикът беше определен от други хора“, заяви селекционерът.


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  • 1 СВО 1 578 дни РЕЗИЛ

    8 2 Отговор
    Да стискат зъби, да играят и може да дочакат нещо, което ще им компенсира неволите в САЩ.
    Това ще бъде голяма веселба за всички (с малки изключения).

    Коментиран от #2

    19:37 21.06.2026

  • 2 Нищо ново

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "СВО 1 578 дни РЕЗИЛ":

    Обикновен фащизъм.

    20:12 21.06.2026

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