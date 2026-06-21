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Иран и САЩ са се споразумели да намалят нивата на обогатяване на уран

Иран и САЩ са се споразумели да намалят нивата на обогатяване на уран

21 Юни, 2026 16:41 531 9

  • швейцария-
  • пакистан-
  • иран-
  • ядрено оръжие-
  • уран

Ядрените запаси на Иран „остават под земята“, заяви пакистанският външен министър Исхак Дар

Иран и САЩ са се споразумели да намалят нивата на обогатяване на уран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ и Иран постигнаха споразумение в преговори за намаляване на нивата на обогатяване на урановите запаси на Техеран. Пакистанският външен министър Исхак Дар заяви това в интервю за саудитския телевизионен канал Ал Арабия.

„Америка поиска премахването на ядрените запаси на Иран, но ние стигнахме до решение да намалим нивата на обогатяване“, каза той.

Според министъра ядрените запаси на Иран „остават под земята“. Той отбеляза също, че Вашингтон и Техеран „са стигнали до заключението, че дипломацията е решението“. По-рано катарското външно министерство обяви началото на преговори между делегации на САЩ и Иран в Швейцария, с участието на представители на Катар и Пакистан. Министерството уточни, че страните са сформирали технически групи за разработване на окончателно споразумение.

Три технически групи, сформирани като част от преговорите между САЩ и Иран, обсъждат ядрената програма на Техеран, ситуацията в Ливан и освобождаването на ирански активи. Пакистанският външен министър Ишак Дар обяви това в интервю за саудитския телевизионен канал Ал Арабия.

„Техническите комитети обсъждат ядреното досие, замразените активи и Ливан“, каза министърът. Според него три технически групи участват в преговорите между Вашингтон и Техеран.

По отношение на регионалния дневен ред пакистанският външен министър нарече действията на Израел в Ливан „провокативни“ и призова за тяхното прекратяване. Той също така обяви, че е постигнал споразумение с колегите си от Египет, Саудитска Арабия и Турция за „съживяване на въпроса“ за разрешаване на конфликта в ивицата Газа.

По-рано катарското външно министерство обяви началото на преговори между делегации на САЩ и Иран в Швейцария, с участието на представители на Катар и Пакистан. Министерството уточни, че страните са сформирали технически групи за разработване на окончателно споразумение.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мен ме интересува

    3 0 Отговор
    А какво казах ще намалят ли цената на нафтата ?

    16:45 21.06.2026

  • 2 Овчар

    7 0 Отговор
    Иран и САЩ никога няма да се споразумеят ..!

    16:50 21.06.2026

  • 3 Иванка Манолова

    2 7 Отговор
    Снощи Русия беше бомбандирана на 2500 километра дълбочина
    Вчера Москва беше в Руини
    Кримският полуостров е без гориво, само за военните е разрешено да зарежда
    В москва и Петербург са разрешават по 20 литра на седмица разпределят се със купони

    АЗ ЛИ ТРЯБВА ДА СЪОБЩАВАМ ТЕЗИ НОВИНИ ИЛИ РЕДАКТИРЪТ ???

    Коментиран от #4, #6, #9

    16:52 21.06.2026

  • 4 Милена Богданова

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Иванка Манолова":

    Моля ви оставете ме да страдам тихо в Ъгъла

    16:53 21.06.2026

  • 5 Монголски Гном

    2 4 Отговор
    Аз ще направя Русия Велика!

    16:55 21.06.2026

  • 6 Квартал 95

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иванка Манолова":

    И преди да се събудиш Путин те гонеше, но Зеленото те спаси... Между другото тази новина е за обогатения уран на Иран..

    16:57 21.06.2026

  • 7 Мирчо Спасов Белене

    1 2 Отговор
    "По някаква причина военните напускат Крим. Местните жители съобщават за колони от военна техника, които се изнасят от базите си и се насочват към Кримския мост. Дали това е свързано с разузнавателните данни, че от 21.06 ВСУ подготвят нещо голямо?... но възниква и въпросът: какво ще стане с Крим, ако военните се изтеглят?"
    😀😃

    Аз лично си нямам представа какво са замислили Сирски, Маджар и Буданов, но „движухата“ е сериозна. 😀

    17:00 21.06.2026

  • 8 Абе Руснак ли е или трепане

    1 1 Отговор
    Или ми се празниш и бягаш

    17:03 21.06.2026

  • 9 Няма кой да ни съобщава позорни

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иванка Манолова":

    Вести от Блатата
    Милена е Руска агентура и никога няма да съобщи подобен интернационален Позор

    17:05 21.06.2026

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