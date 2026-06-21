Иран и САЩ са се споразумели да намалят нивата на обогатяване на уран

САЩ и Иран постигнаха споразумение в преговори за намаляване на нивата на обогатяване на урановите запаси на Техеран. Пакистанският външен министър Исхак Дар заяви това в интервю за саудитския телевизионен канал Ал Арабия.
„Америка поиска премахването на ядрените запаси на Иран, но ние стигнахме до решение да намалим нивата на обогатяване“, каза той.
Според министъра ядрените запаси на Иран „остават под земята“. Той отбеляза също, че Вашингтон и Техеран „са стигнали до заключението, че дипломацията е решението“. По-рано катарското външно министерство обяви началото на преговори между делегации на САЩ и Иран в Швейцария, с участието на представители на Катар и Пакистан. Министерството уточни, че страните са сформирали технически групи за разработване на окончателно споразумение.
Три технически групи, сформирани като част от преговорите между САЩ и Иран, обсъждат ядрената програма на Техеран, ситуацията в Ливан и освобождаването на ирански активи. Пакистанският външен министър Ишак Дар обяви това в интервю за саудитския телевизионен канал Ал Арабия.
„Техническите комитети обсъждат ядреното досие, замразените активи и Ливан“, каза министърът. Според него три технически групи участват в преговорите между Вашингтон и Техеран.
По отношение на регионалния дневен ред пакистанският външен министър нарече действията на Израел в Ливан „провокативни“ и призова за тяхното прекратяване. Той също така обяви, че е постигнал споразумение с колегите си от Египет, Саудитска Арабия и Турция за „съживяване на въпроса“ за разрешаване на конфликта в ивицата Газа.
По-рано катарското външно министерство обяви началото на преговори между делегации на САЩ и Иран в Швейцария, с участието на представители на Катар и Пакистан. Министерството уточни, че страните са сформирали технически групи за разработване на окончателно споразумение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мен ме интересува
16:45 21.06.2026
2 Овчар
16:50 21.06.2026
3 Иванка Манолова
Вчера Москва беше в Руини
Кримският полуостров е без гориво, само за военните е разрешено да зарежда
В москва и Петербург са разрешават по 20 литра на седмица разпределят се със купони
АЗ ЛИ ТРЯБВА ДА СЪОБЩАВАМ ТЕЗИ НОВИНИ ИЛИ РЕДАКТИРЪТ ???
Коментиран от #4, #6, #9
16:52 21.06.2026
4 Милена Богданова
До коментар #3 от "Иванка Манолова":Моля ви оставете ме да страдам тихо в Ъгъла
16:53 21.06.2026
5 Монголски Гном
16:55 21.06.2026
6 Квартал 95
До коментар #3 от "Иванка Манолова":И преди да се събудиш Путин те гонеше, но Зеленото те спаси... Между другото тази новина е за обогатения уран на Иран..
16:57 21.06.2026
7 Мирчо Спасов Белене
😀😃
Аз лично си нямам представа какво са замислили Сирски, Маджар и Буданов, но „движухата“ е сериозна. 😀
17:00 21.06.2026
8 Абе Руснак ли е или трепане
17:03 21.06.2026
9 Няма кой да ни съобщава позорни
До коментар #3 от "Иванка Манолова":Вести от Блатата
Милена е Руска агентура и никога няма да съобщи подобен интернационален Позор
17:05 21.06.2026