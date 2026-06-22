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Исторически пробив в Швейцария: САЩ и Иран договориха 60-дневна „пътна карта“ за постоянен мир ОБОБЩЕНИЕ

Исторически пробив в Швейцария: САЩ и Иран договориха 60-дневна „пътна карта“ за постоянен мир ОБОБЩЕНИЕ

22 Юни, 2026 06:18, обновена 22 Юни, 2026 06:25 1 290 10

  • швейцария-
  • преговори-
  • иран-
  • сащ

Светът реагира с облекчение и дълбок скептицизъм след маратонските нощни преговори в Бюргенщок, които отвориха Ормузкия проток и създадоха механизъм за спиране на огъня в Ливан

Исторически пробив в Швейцария: САЩ и Иран договориха 60-дневна „пътна карта“ за постоянен мир ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След близо 18 часа интензивни нощни преговори при закрити врата, делегациите на САЩ и Иран постигнаха споразумение за съвместна „пътна карта“. Тя цели сключването на окончателен мирен договор в рамките на следващите 60 дни. Дипломатическият маратон в швейцарския курорт Бюргенщок, проведен с ключовото посредничество на Катар и Пакистан, официално сложи край на острата фаза на военния конфликт, който разтърси Близкия изток и световните пазари.

Двете страни надградиха подписания по-рано меморандум за разбирателство, като договориха незабавното активиране на две критични мерки:

  • Комуникационна линия за сигурност: Гарантира свободното и безопасно преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток без налагането на такси.
  • Клетка за деескалация („de-confliction cell“): Специален съвместен механизъм, чиято основна цел е прекратяването на всички военни операции на територията на Ливан.

Световният отзвук: Между пазарната еуфория и геополитическия трус

Докато посредниците от Доха и Исламабад определиха разговорите като преминали в „позитивна и конструктивна атмосфера“, международните реакции варират от икономическо облекчение до яростна съпротива.

Петролните пазари си отдъхват, цените вървят надолу

Новините за отварянето на Ормузкия проток доведоха до бърза стабилизация на енергийните пазари. След като по време на конфликта цената на петрола надхвърли критичните 100 долара за барел, веднага след края на преговорите международният бенчмарк Брент падна до около 81 долара, а американският суров петрол (WTI) се търгува на нива около 78.70 долара. В САЩ средната цена на бензина по бензиностанциите падна под 4 долара за галон, давайки глътка въздух на американските потребители в началото на активния летен сезон.

Израел отказва да приеме условията за Ливан

Най-острата и непримирима реакция дойде от Йерусалим. Израелският министър на отбраната Израел Кац категорично заяви, че Израел не се смята за обвързан от споразуменията в Швейцария. Той подчерта, че израелските отбранителни сили (IDF) няма да се изтеглят от своята „зона за сигурност“ в Южен Ливан и ще продължат да действат „без никакви ограничения“ срещу групировката „Хизбула“. Този отказ превръща Ливан в първия и най-опасен тест за крехкото споразумение.

Вашингтон: Вътрешнополитическа буря за Тръмп

Въпреки че администрацията на Доналд Тръмп – представена на преговорите от вицепрезидента Джей Ди Ванс, Стив Уидкоф и Джаред Къшнър – защити сделката като начин за избягване на „икономическа катастрофа“, в Конгреса избухна сериозен дебат. Републикански критици и лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър разкритикуваха Белия дом, наричайки споразумението „фиаско“. Опозицията обвинява Тръмп, че е направил твърде големи отстъпки, вдигайки икономическите санкции и отваряйки вратата за размразяване на ирански активи за милиарди долари, без да е гарантирал окончателното ликвидиране на ядрената програма на Техеран.

Техеран: Победители, но с пръст на спусъка

В Иран официалните медии празнуват сделката като дипломатическа победа, доказваща, че САЩ са били принудени да признаят суверенните права на страната. Президентът Масуд Пезешкиан беше категоричен: „Иран никога няма да се откаже от правото си да обогатява уран“. Същевременно, съветникът на върховния лидер Мохамад Мохбер предупреди, че ако Вашингтон наруши ангажиментите си, „потокът от енергия в Близкия изток отново ще спре“, допълвайки че иранската армия остава с „пръст на спусъка“.

Какво предстои?

През следващите дни в Швейцария ще продължат техническите дискусии на ниво работни групи, които трябва да решат най-сложните въпроси: ядрения арсенал, премахването на петролните санкции и съдбата на спорния фонд от 300 милиарда долара за възстановяване на Иран. Дали договорената в Бюргенщок „пътна карта“ е началото на нова ера на стабилност или просто временна глътка въздух преди още по-голяма ескалация, предстои да разберем през критичните 60 дни, които предстоят.

Материалът се позовава на информация от БТА, Reuters, CNN и Al Jazeera


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Край

    2 2 Отговор
    Обяснявам на неграмотните. Когато ще се променя нещо в пространството може да се прави “ пътна карта”. Когато ще се променя нещо в бъдещето се прави ПЛАН. Просто - план. Кратичко - план.

    06:33 22.06.2026

  • 2 До следващия път

    3 0 Отговор
    Нищо не са решили.

    06:34 22.06.2026

  • 3 анонимен

    6 3 Отговор
    Краваристан загубиха поредната война.

    Коментиран от #7

    06:41 22.06.2026

  • 4 Примати

    1 7 Отговор
    Двоен удар по Русия. Цената на петрола вече пада заради сделката. Поради причината , че от около две седмици насам украинската армия атакува с дронове всяка нощ и също така при всяка атака има едно или повече крупни съоръжения от критична важност , не се обръща много внимание на второстепенните по важност удари. Проверете какво си пишат воин корите , гледайте в тубата , търсите в интернет. На си измислям : Украйна буквално а помляла Крим

    06:42 22.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Тръмп извини ли се?

    06:49 22.06.2026

  • 6 Ура,,Ура

    5 0 Отговор
    Израел ще издънят цялата тая работа. Изборите наближават и рижия миротворец губи търпение и е готов на отстъпки. Но Ливан и Израел ще продължат да се бият, а Иран няма да се откажат от обогатяването на уран. И за какво беше цялата тая работа? Само да си играем на война и да разбием световната икономика.

    07:02 22.06.2026

  • 7 САМО ПИТАМ ❓

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "анонимен":

    Мадуро - в затвора! Аятолях Хаменей - в гроба! Доларът - все още световна резервна валута! И това, докато организират световно по футбол и гражданите им се наслаждават на спокойни следобеди и вечери. На това ли казваш загуба?
    👍🤣😂

    07:06 22.06.2026

  • 8 Тити

    1 1 Отговор
    Тръмп е куку щом вярва на Иранците.

    07:10 22.06.2026

  • 9 мир няма да има

    0 1 Отговор
    Да не се залъгваме. Мир няма да има. Още преди седм8ица Иран заяви, че затваря за винаги Ормузкия проток за израелски кораби. Скоро Иран ще си има отново Шах. Казва се Реза Пахлави.

    07:11 22.06.2026

  • 10 Михаил

    0 0 Отговор
    защо няма санкций за исраел защо урсулата си трае пари ли е взела за Русия има санкций за исраел не

    07:35 22.06.2026