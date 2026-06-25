Кремъл оцени усилията на Тръмп за посредничество в Украйна и разкритикува Apple

Кремъл заяви, че оценява усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за намиране на дипломатическо решение на войната в Украйна. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на изявления от руското президентство, предава БТА.
От Москва посочиха, че според тях Съединените щати разбират принципа, че успешното посредничество в един конфликт изисква неутралност спрямо страните в него.
„Не може да бъдеш посредник, ако подкрепяш едната от воюващите страни“, заявиха от Кремъл, коментирайки ролята на Вашингтон в усилията за прекратяване на войната.
Изявлението идва на фона на продължаващите международни дипломатически контакти, насочени към намиране на път към политическо уреждане на конфликта, който продължава повече от четири години и остава основен източник на напрежение в Европа.
Кремъл използва случая и за да отхвърли публикация на американския вестник „Уолстрийт джърнъл“, според която Русия оказва натиск върху Беларус да подкрепи по-активно разширяване на военните действия срещу Украйна. По-рано изданието съобщи, че Москва се опитва да убеди беларуските власти да позволят по-широко използване на територията на страната за военни операции, твърдения, които руската страна категорично отрече.
Освен въпросите, свързани с войната, Кремъл изрази недоволство и от решение на американския технологичен гигант Apple да премахне няколко руски мобилни приложения от своя магазин за приложения. От руското президентство не уточниха кои приложения са засегнати, но определиха действията като проблематични.
Спорът около достъпа до цифрови платформи се вписва в по-широкия контекст на технологическото и икономическото противопоставяне между Русия и западните държави, което се задълбочи след началото на войната в Украйна.
Войната в Украйна продължава да бъде сред най-важните въпроси за европейската сигурност. България, като член на Европейския съюз и НАТО, подкрепя усилията за постигане на справедлив и устойчив мир в съответствие с международното право и суверенитета на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баламата
Коментиран от #2
14:57 25.06.2026
2 Кажи му че,
До коментар #1 от "Баламата":изгубиха стратегическото си значение. Днес украинската армия е с минус 50 км.
14:59 25.06.2026
3 Владимир Путин, президент
Новия проблем е, че дори Русия да се изтегли, върне Крим, плати Репарации това няма да спре рояците жилещи дронове и Сторм Шадоу. Руското бъдеще е при неандерталците в Каменната Ера. Запомнете го ☝️
15:03 25.06.2026
4 Кой я брои Москва за фактор,
15:03 25.06.2026
5 Торбалан
15:04 25.06.2026
6 гост
15:05 25.06.2026
7 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #19, #28, #30, #32
15:07 25.06.2026
8 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #11, #21, #33
15:08 25.06.2026
9 ЗИЛ 117
15:08 25.06.2026
10 Дон Корлеоне
15:11 25.06.2026
11 Баба Ванка от руската разведка
До коментар #8 от "ЗИЛ 117":"...pуски хакери..."
Едно си баба знае, едно си баба бае...
Алллоу...събуди се, открой глаза !!!
Русия загуби ВСИЧКО, не бъди реотан 👈
15:12 25.06.2026
12 Боби
Коментиран от #13
15:13 25.06.2026
13 Руснак без крак...
До коментар #12 от "Боби":Крим и Севастопол нямат абсолютно никакво стратегическо значение за Русия !!!
Мацква тоже 😁
15:15 25.06.2026
14 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
15:15 25.06.2026
15 Пора
15:16 25.06.2026
16 Слугата мрази свободния и смелия !
И са прави опозиционните медии да се радват на Лукаш, той спаси и себе си и народа от Гневът на Украйна....
На ясно е, че Гневът на Украйна е по - силен, защото е Справедлив, а Гневът на Путлер е Zлобен и хилав....
Живота обича смелите, Лукаш тоже....😆
Коментиран от #20
15:17 25.06.2026
17 Атина Палада
15:18 25.06.2026
18 Кажи честно ... 🤣
Бензина в България е по - евтин от колкото в бензиноколонката с ракети. Европейско ми е....
15:19 25.06.2026
19 Таратайка емнайси
До коментар #7 от "ЗИЛ 117":В интернет е пълно с глупави тролове.
Исак Нютон 1667г.
15:19 25.06.2026
20 Миролюб Войнов, аналитик
До коментар #16 от "Слугата мрази свободния и смелия !":Беларус има по-добро бъдеще с Украйна, отколкото със Севернокорейска Русия. Усещам как скоро Беларус ще бъде вкарана в списъка на "неприятелските" държави 😁
15:21 25.06.2026
21 Боцмана
До коментар #8 от "ЗИЛ 117":Еваларка на тебе, на хакерите, и на всички които вярват на това което си написал. Руската пропаганда няма край, ама няма връзка с истината! Дерзай, продължавай все така, Митрофанова може да те потупа по рамото! Хакерите също…
15:21 25.06.2026
22 гост
15:22 25.06.2026
23 Българският народ подкрепя Украйна !
Тотален погром над руската ПВО. В момента незаконния мост се пази само от благословиите на полковник Гундяев и молбите на неговия слуга сатаДанаил.
Коментиран от #26
15:23 25.06.2026
24 Мимч
15:24 25.06.2026
25 Ко стаа бе руски боклуци?
15:27 25.06.2026
26 ИВО
До коментар #23 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Крим замина.
15:27 25.06.2026
27 Манол от Чуричене
Освен бояршник, разбира се.
15:31 25.06.2026
28 Един друг
До коментар #7 от "ЗИЛ 117":Русия никога не е победила фашизма, тя го е наследила.
Който разбрал, разбрал.
15:33 25.06.2026
29 Кримчани се изнасят от Крим!
Който разбрал, разбрал!!!
15:41 25.06.2026
30 Вярно ли за 2 години
До коментар #7 от "ЗИЛ 117":нищо ново не можа да измислиш ??
15:44 25.06.2026
31 Невероятно, но факт.
15:55 25.06.2026
32 Ха-ха
До коментар #7 от "ЗИЛ 117":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.
15:56 25.06.2026
33 Ха-ха
До коментар #8 от "ЗИЛ 117":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 12 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
15:57 25.06.2026