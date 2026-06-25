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Кремъл оцени усилията на Тръмп за посредничество в Украйна и разкритикува Apple

Кремъл оцени усилията на Тръмп за посредничество в Украйна и разкритикува Apple

25 Юни, 2026 14:54 1 044 33

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Москва заяви, че Вашингтон разбира необходимостта от неутралност при посредничество във войната, отхвърли публикация на Wall Street Journal за Беларус и изрази недоволство от действия на Apple.

Кремъл оцени усилията на Тръмп за посредничество в Украйна и разкритикува Apple - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че оценява усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за намиране на дипломатическо решение на войната в Украйна. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на изявления от руското президентство, предава БТА.

От Москва посочиха, че според тях Съединените щати разбират принципа, че успешното посредничество в един конфликт изисква неутралност спрямо страните в него.

„Не може да бъдеш посредник, ако подкрепяш едната от воюващите страни“, заявиха от Кремъл, коментирайки ролята на Вашингтон в усилията за прекратяване на войната.

Изявлението идва на фона на продължаващите международни дипломатически контакти, насочени към намиране на път към политическо уреждане на конфликта, който продължава повече от четири години и остава основен източник на напрежение в Европа.

Кремъл използва случая и за да отхвърли публикация на американския вестник „Уолстрийт джърнъл“, според която Русия оказва натиск върху Беларус да подкрепи по-активно разширяване на военните действия срещу Украйна. По-рано изданието съобщи, че Москва се опитва да убеди беларуските власти да позволят по-широко използване на територията на страната за военни операции, твърдения, които руската страна категорично отрече.

Освен въпросите, свързани с войната, Кремъл изрази недоволство и от решение на американския технологичен гигант Apple да премахне няколко руски мобилни приложения от своя магазин за приложения. От руското президентство не уточниха кои приложения са засегнати, но определиха действията като проблематични.

Спорът около достъпа до цифрови платформи се вписва в по-широкия контекст на технологическото и икономическото противопоставяне между Русия и западните държави, което се задълбочи след началото на войната в Украйна.

Войната в Украйна продължава да бъде сред най-важните въпроси за европейската сигурност. България, като член на Европейския съюз и НАТО, подкрепя усилията за постигане на справедлив и устойчив мир в съответствие с международното право и суверенитета на Украйна.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баламата

    15 11 Отговор
    Какво стана с Константиновка и Лиман? Непотребни ли са вече? За един приятел питам,украинец

    Коментиран от #2

    14:57 25.06.2026

  • 2 Кажи му че,

    15 15 Отговор

    До коментар #1 от "Баламата":

    изгубиха стратегическото си значение. Днес украинската армия е с минус 50 км.

    14:59 25.06.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    17 13 Отговор
    Дронове и бой са единствената "дипломация" от която рушняк разбира !!! И това вече личи от всекидневния кремльовски вой ☝️
    Новия проблем е, че дори Русия да се изтегли, върне Крим, плати Репарации това няма да спре рояците жилещи дронове и Сторм Шадоу. Руското бъдеще е при неандерталците в Каменната Ера. Запомнете го ☝️

    15:03 25.06.2026

  • 4 Кой я брои Москва за фактор,

    11 9 Отговор
    че да оценява другите. Що не оцени мърлявия си президент първо.

    15:03 25.06.2026

  • 5 Торбалан

    16 9 Отговор
    Ама те чугуните отричаха, че ще нападат Украйна! Впоследствие заявиха, че специалната им военна операция ще завърши за около 3 дни… Трябва ли да им се вярва?!?

    15:04 25.06.2026

  • 6 гост

    12 10 Отговор
    Rasha must die! Който разбрал разбрал , другите да духат супата !

    15:05 25.06.2026

  • 7 ЗИЛ 117

    8 12 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #19, #28, #30, #32

    15:07 25.06.2026

  • 8 ЗИЛ 117

    10 9 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #11, #21, #33

    15:08 25.06.2026

  • 9 ЗИЛ 117

    9 10 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:08 25.06.2026

  • 10 Дон Корлеоне

    10 6 Отговор
    Тръмп не може да спаси кожата на Хаяско.

    15:11 25.06.2026

  • 11 Баба Ванка от руската разведка

    11 7 Отговор

    До коментар #8 от "ЗИЛ 117":

    "...pуски хакери..."

    Едно си баба знае, едно си баба бае...
    Алллоу...събуди се, открой глаза !!!
    Русия загуби ВСИЧКО, не бъди реотан 👈

    15:12 25.06.2026

  • 12 Боби

    11 7 Отговор
    Кво стана с Крим?Непотребен ли е за блатарите?За един приятел питам,руснак е.

    Коментиран от #13

    15:13 25.06.2026

  • 13 Руснак без крак...

    10 5 Отговор

    До коментар #12 от "Боби":

    Крим и Севастопол нямат абсолютно никакво стратегическо значение за Русия !!!
    Мацква тоже 😁

    15:15 25.06.2026

  • 14 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    11 6 Отговор
    Украинското знаме се издигна на Кинбурнската коса (полуостров). След мощна атака Южните отбранителни сили на ВСУ принудиха руснаците да избягат от позициите си.

    15:15 25.06.2026

  • 15 Пора

    9 4 Отговор
    Путинова русия умира.

    15:16 25.06.2026

  • 16 Слугата мрази свободния и смелия !

    10 5 Отговор
    Беларуските медии и свои и чужди аплодират решението на Лукаш да спре рюZkите ретранслатори, до като в Мордор го наричат страхливец....
    И са прави опозиционните медии да се радват на Лукаш, той спаси и себе си и народа от Гневът на Украйна....
    На ясно е, че Гневът на Украйна е по - силен, защото е Справедлив, а Гневът на Путлер е Zлобен и хилав....
    Живота обича смелите, Лукаш тоже....😆

    Коментиран от #20

    15:17 25.06.2026

  • 17 Атина Палада

    6 3 Отговор
    Чорапа кога ще връща лева?

    15:18 25.06.2026

  • 18 Кажи честно ... 🤣

    8 2 Отговор
    🤣 Не моZe да бъде ...
    Бензина в България е по - евтин от колкото в бензиноколонката с ракети. Европейско ми е....

    15:19 25.06.2026

  • 19 Таратайка емнайси

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "ЗИЛ 117":

    В интернет е пълно с глупави тролове.
    Исак Нютон 1667г.

    15:19 25.06.2026

  • 20 Миролюб Войнов, аналитик

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "Слугата мрази свободния и смелия !":

    Беларус има по-добро бъдеще с Украйна, отколкото със Севернокорейска Русия. Усещам как скоро Беларус ще бъде вкарана в списъка на "неприятелските" държави 😁

    15:21 25.06.2026

  • 21 Боцмана

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "ЗИЛ 117":

    Еваларка на тебе, на хакерите, и на всички които вярват на това което си написал. Руската пропаганда няма край, ама няма връзка с истината! Дерзай, продължавай все така, Митрофанова може да те потупа по рамото! Хакерите също…

    15:21 25.06.2026

  • 22 гост

    6 3 Отговор
    Украйна си върна ключов участък в делтата на Днепър при Черно море - Кинбурнската коса (ВИДЕО) Кинбурнската коса - полуостров и редица острови плюс дълга ивица пясъчен нанос в делтата на река Днепър при Черно море, отново е под украински контрол. Руските части, които имаха позиции там, са ги изоставили и са отстъпили - защото логистиката им е прекъсната от ударите с дронове на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това съобщи украинската оперативна група "Одеса", като показа видеокадри как украинското знаме отново се вее над Кинбурнската крепост - има и геолокализация, която го доказва:

    15:22 25.06.2026

  • 23 Българският народ подкрепя Украйна !

    6 3 Отговор
    Преди да разпердушинят нефтобазата до Керченския мост и нефтобазата "Кавказ" от другата страна на моста, Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и ВСУ нанесоха успешни удари по руските системи за ПВО, разположени в района на Керченския проток, включително позиции около селището Багерово, унищожавайки елементи от комплексите С-400 „Триумф“ и „Панцир-С1“, които охраняват самия мост.
    Тотален погром над руската ПВО. В момента незаконния мост се пази само от благословиите на полковник Гундяев и молбите на неговия слуга сатаДанаил.

    Коментиран от #26

    15:23 25.06.2026

  • 24 Мимч

    4 5 Отговор
    България трябва да подхожда не с европейските ястреби за право в крайна,а с българското право и българския интерес...

    15:24 25.06.2026

  • 25 Ко стаа бе руски боклуци?

    4 3 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка че ми омръзнА тая работа?

    15:27 25.06.2026

  • 26 ИВО

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Крим замина.

    15:27 25.06.2026

  • 27 Манол от Чуричене

    5 1 Отговор
    Абе, тия в Мордор какво пият?
    Освен бояршник, разбира се.

    15:31 25.06.2026

  • 28 Един друг

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "ЗИЛ 117":

    Русия никога не е победила фашизма, тя го е наследила.
    Който разбрал, разбрал.

    15:33 25.06.2026

  • 29 Кримчани се изнасят от Крим!

    3 1 Отговор
    Времето е малко...
    Който разбрал, разбрал!!!

    15:41 25.06.2026

  • 30 Вярно ли за 2 години

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЗИЛ 117":

    нищо ново не можа да измислиш ??

    15:44 25.06.2026

  • 31 Невероятно, но факт.

    2 0 Отговор
    Годишният оборот на Apple е по-голям от БВП на Русия.

    15:55 25.06.2026

  • 32 Ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЗИЛ 117":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.

    15:56 25.06.2026

  • 33 Ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЗИЛ 117":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 12 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    15:57 25.06.2026