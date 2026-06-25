Кремъл оцени усилията на Тръмп за посредничество в Украйна и разкритикува Apple

Кремъл заяви, че оценява усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за намиране на дипломатическо решение на войната в Украйна. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на изявления от руското президентство, предава БТА.

От Москва посочиха, че според тях Съединените щати разбират принципа, че успешното посредничество в един конфликт изисква неутралност спрямо страните в него.

„Не може да бъдеш посредник, ако подкрепяш едната от воюващите страни“, заявиха от Кремъл, коментирайки ролята на Вашингтон в усилията за прекратяване на войната.

Изявлението идва на фона на продължаващите международни дипломатически контакти, насочени към намиране на път към политическо уреждане на конфликта, който продължава повече от четири години и остава основен източник на напрежение в Европа.

Кремъл използва случая и за да отхвърли публикация на американския вестник „Уолстрийт джърнъл“, според която Русия оказва натиск върху Беларус да подкрепи по-активно разширяване на военните действия срещу Украйна. По-рано изданието съобщи, че Москва се опитва да убеди беларуските власти да позволят по-широко използване на територията на страната за военни операции, твърдения, които руската страна категорично отрече.

Освен въпросите, свързани с войната, Кремъл изрази недоволство и от решение на американския технологичен гигант Apple да премахне няколко руски мобилни приложения от своя магазин за приложения. От руското президентство не уточниха кои приложения са засегнати, но определиха действията като проблематични.

Спорът около достъпа до цифрови платформи се вписва в по-широкия контекст на технологическото и икономическото противопоставяне между Русия и западните държави, което се задълбочи след началото на войната в Украйна.

Войната в Украйна продължава да бъде сред най-важните въпроси за европейската сигурност. България, като член на Европейския съюз и НАТО, подкрепя усилията за постигане на справедлив и устойчив мир в съответствие с международното право и суверенитета на Украйна.