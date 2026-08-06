Русия разпространи видеозапис, показващ последиците от удари по логистичен център в района на Киев

Министерството на отбраната на Русия разпространи днес видеозапис, показващ последиците от удари с дронове по логистичен център в района на Киев, съобщи руската новинарска агенция Интерфакс, цитирана от БТА.

Русия обяви вчера, че руските сили са ударили през нощта в Киев и Киевска област 7 логистични центъра, използвани за съхранение или разпределение на стоки с възможно двойно предназначение и компоненти за дронове, отбелязва Ройтерс.

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Според руското министерство на отбраната четири от поразените логистични центрове се намират в украинската столица, включително иновационният терминал и логистичен център на „Нова поща“, който министерството определя като най-големия автоматизиран център за сортиране на компоненти с двойна употреба – изделия, които могат да се използват както за невоенни, така и за военни цели. Министерството посочи, че при атаката са използвани наземно базирани ракети и ударни дронове с голям обсег.

По негови данни са били поразени и три склада в Киевска област, включително друг голям сортиращ комплекс на „Нова поща“, където според Москва са били съхранявани дронове от самолетен тип и техни компоненти, предаде БТА.

Руското министерство на отбраната съобщи още, че три товарни кораба са били поразени южно от пристанището на Одеса. Без да представи доказателства, то заяви, че корабите са доставяли оръжия и военно оборудване за украинската армия.

Украински дронове от своя страна са атакували най-малко 20 склада на най-големия руски онлайн търговец „Уайлдберис“ (Wildberries) от 18 юли насам, като са унищожили част от тях и са продължили ударите срещу руски петролни рафинерии. Киев заявява, че се стреми да пренесе бойните действия на руска територия и да повиши цената, която Москва плаща за продължаването на войната.