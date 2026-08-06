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Русия разпространи видеозапис, показващ последиците от удари по логистичен център в района на Киев
  Тема: Украйна

Русия разпространи видеозапис, показващ последиците от удари по логистичен център в района на Киев

6 Август, 2026 22:23 3 661 49

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  • война

Русия обяви, че руските сили са ударили в Киев и Киевска област 7 логистични центъра, използвани за съхранение или разпределение на стоки с възможно двойно предназначение

Русия разпространи видеозапис, показващ последиците от удари по логистичен център в района на Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Русия разпространи днес видеозапис, показващ последиците от удари с дронове по логистичен център в района на Киев, съобщи руската новинарска агенция Интерфакс, цитирана от БТА.

Русия обяви вчера, че руските сили са ударили през нощта в Киев и Киевска област 7 логистични центъра, използвани за съхранение или разпределение на стоки с възможно двойно предназначение и компоненти за дронове, отбелязва Ройтерс.

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Според руското министерство на отбраната четири от поразените логистични центрове се намират в украинската столица, включително иновационният терминал и логистичен център на „Нова поща“, който министерството определя като най-големия автоматизиран център за сортиране на компоненти с двойна употреба – изделия, които могат да се използват както за невоенни, така и за военни цели. Министерството посочи, че при атаката са използвани наземно базирани ракети и ударни дронове с голям обсег.

По негови данни са били поразени и три склада в Киевска област, включително друг голям сортиращ комплекс на „Нова поща“, където според Москва са били съхранявани дронове от самолетен тип и техни компоненти, предаде БТА.

Руското министерство на отбраната съобщи още, че три товарни кораба са били поразени южно от пристанището на Одеса. Без да представи доказателства, то заяви, че корабите са доставяли оръжия и военно оборудване за украинската армия.

Украински дронове от своя страна са атакували най-малко 20 склада на най-големия руски онлайн търговец „Уайлдберис“ (Wildberries) от 18 юли насам, като са унищожили част от тях и са продължили ударите срещу руски петролни рафинерии. Киев заявява, че се стреми да пренесе бойните действия на руска територия и да повиши цената, която Москва плаща за продължаването на войната.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Свикай

    58 6 Отговор
    Марче, тепърва ще пишеш такива статии:))

    22:28 06.08.2026

  • 4 Бааааа

    13 53 Отговор
    Тез ватенка още ли карат на черно-бял екран?
    Укритиюе показват всички удари по обекти по руски солдати цветно с висока резолюция.

    Коментиран от #17, #34

    22:29 06.08.2026

  • 5 в руската армия

    47 11 Отговор
    вече има бригада изцяло от украинци

    Коментиран от #8, #11, #12

    22:29 06.08.2026

  • 6 ЗеленЧук

    40 9 Отговор
    Е нали свалихме всички дронове бе

    22:29 06.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кочо

    9 29 Отговор
    Но не казват кога ще има ток и топливо в Крим и околията!

    22:37 06.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И в украйнаската армия

    10 18 Отговор

    До коментар #5 от "в руската армия":

    има една такава бригада.

    Коментиран от #19

    22:39 06.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да пускат ракети

    6 23 Отговор
    и дронове и едните и другите. Нека се отслабват взаимно рускоговорящите унтер...шери.

    22:39 06.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Овчар

    23 10 Отговор
    През зимата войната ще приключи..? По интересното ще е защо загинаха толкова много хора напразно..!!! Защо не предвидиха че тази смърт не донесе победа както би трябвало а донесе загуба...?? Човешка логика ..!

    22:41 06.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ти ще си на цветно

    29 7 Отговор

    До коментар #4 от "Бааааа":

    не бой се.Розовият чорапогащник ще се вижада-))

    22:44 06.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А стига , бе ?!

    14 5 Отговор

    До коментар #11 от "И в украйнаската армия":

    От "украинци" ?! Лъжеш ! Такава националност Няма !

    22:45 06.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ОНЯ с ДРОНЯ

    7 14 Отговор
    ОСВЕН ГЕНЕРАЛ ИГОР ЕРУСАЛИМОВ

    СЕ ОКАЗА ЧЕ ИМА ОЩЕ ЕДИН ГЕНЕРАЛ
    ПРАТЕН НА

    КОНЦЕРТЪТ НА КАБЗОН.

    ГЕНЕРАЛ ВАЛЕРИЙ ПЛОХОТНЮК

    СЪЩО СЕ ОКАЗА ПОГРЕБАН

    ТАЙНО НА КЛАДБИЩЕТО .

    УРАААААА УРАААААА УРАААААА

    Коментиран от #27, #33

    22:51 06.08.2026

  • 23 Пич

    22 6 Отговор
    С какъв овчи народ ми се налага да комуникирам...?! Като че ли не ви казах, че Зелю е загубил всичко и няма да бъде президент, или че Тръмп няма оръжие срещу Иран, , или че цялото НАТО е безпомощно срещу Русия......?! И всеки път подскачате като незнаещи, когато ви напишат истината, че примерно Зелю няма как да спечели избори!!! Как пък толкова години не намерих равностоен ум!!! Състоите се от средноинтелигентни, които що годе могат да дебатират, до едносрични и в другият край на спектъра!!! Когато аз анализирам нещо, не подскачайте!!! Това е като изгрева на Слънцето, искате, не искате - идва!!!

    Коментиран от #25

    22:52 06.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Касс

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Слип ин дъ файър...фъслю...полей се с водичка...

    Коментиран от #28

    22:55 06.08.2026

  • 26 Напълно подкрепяме

    13 7 Отговор
    Точните удари по нацистка инфраструктура , разрушението е грозна картина но в случая е за добро на хората

    22:56 06.08.2026

  • 27 Касс

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "ОНЯ с ДРОНЯ":

    Да да...дааа..фъснали са и двамата генерали...без да им бият камбаните..

    Коментиран от #30

    22:57 06.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пич

    6 6 Отговор

    До коментар #27 от "Касс":

    Точно такива като тебе визирах - едносричници !!!

    23:04 06.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ЗА ВОЕННИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

    6 12 Отговор

    До коментар #22 от "ОНЯ с ДРОНЯ":

    ИЗВЪРШЕНИ ОТ

    ГЕНЕРАЛ ЧАЙКО,

    ЗА КЛАНЕТО В БУЧА
    ИЗВЪРШЕНО ОТ ГЕНЕРАЛ ЧАЙКО
    ЗА ЖАЛОСТ ГО ОТНАСЯ
    НЕГОВИЯ ЗЕТ.

    ИНТЕРЕСНОТО
    В СЛУЧАЯ Е ЧЕ

    ЗЕТЯТ

    ДАНИИЛ ПЕРЕДРИЙ

    ПРИ ПЪРВАТА МОБИЛИЗАЦИЯ
    В РУСИЯ
    Е ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ КОИТО
    БЯГАТ ОТ РУСИЯ В АРМЕНИЯ.

    СЛЕД КАТО СТАВА ЗЕТ НА ГЕНЕРАЛ
    ЧАЙКО
    ТАКАВА ВЕРОЯТНОСТ ДА БЪДЕ
    МОБИЛИЗИРАН,
    ОТПАДА .

    НО ОТ КОНЦЕРТЪТ НА КАБЗОН
    ОТЪРВАНЕ НЯМА

    Коментиран от #43, #49

    23:14 06.08.2026

  • 34 м даааа

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бааааа":

    клипчетата правени от AI са с висока резолюция 🤣🤣

    23:41 06.08.2026

  • 35 Да те светна

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    цели 4 са,украинци които искат да живеят и не подкрепят нацистките убеждения на терористичния киевски режим

    23:43 06.08.2026

  • 36 да питам

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Готин":

    колко цента изкара като написа тази измишльотина?

    23:46 06.08.2026

  • 37 НАЯСНО ЛИ СИ КООЛКО КМ СА ОТ

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ПОКРОВСК ДО КИЕВ ДОРИ И ПО МАГИСТРАЛА И ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ ПЪК НА МАГИСТРАЛАТА ТОЧНО КЪДЕ ША СА СКРИЕШ.......

    Коментиран от #39

    23:49 06.08.2026

  • 38 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "ПОКЕМОН":

    направо ми е жал за евтини драскачи като тебе, които не могат да съчинят читава пропаганда 🤣

    23:49 06.08.2026

  • 39 да питам

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "НАЯСНО ЛИ СИ КООЛКО КМ СА ОТ":

    а ти наясно ли си че си изтривалка и нищо повече?

    Коментиран от #41

    23:50 06.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Да те светна

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "ЗА ВОЕННИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ":

    за лъжите надраскани от тебе ще бъдеш подобаващо наказан😉

    00:02 07.08.2026

  • 44 Така ли

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "НАКРАЯ И АЗ СТАНАХ ИЗТРИВАЛКА":

    ще видим дали ще си толкова остроумен при близка среща,доста ще се квичиш заради написаното,че и близките ти

    00:04 07.08.2026

  • 45 Бай той Толстой

    3 1 Отговор
    Удари,вова!

    03:02 07.08.2026

  • 46 Смотаняху

    0 1 Отговор
    Бравос! Искам още такива новини днес

    06:22 07.08.2026

  • 47 Укрофоб

    2 1 Отговор
    Гладомора иде. А с него си заминава Зеленото г о в н о

    06:26 07.08.2026

  • 48 Мишел

    0 1 Отговор
    През тези 2000 години германците в Крим са били само една малка част на южното крайбрежие от населения със сармати Крим.

    06:54 07.08.2026

  • 49 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "ЗА ВОЕННИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ":

    Няма клане в Буча. Спътниковите снимки показват, че труповете по улиците на Буча се появяват наведнъж, три дни след като руската армия е напуснала района и един ден след като украинската е там.

    07:02 07.08.2026

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