Русия разпространи видеозапис, показващ последиците от удари по логистичен център в района на Киев

Министерството на отбраната на Русия разпространи днес видеозапис, показващ последиците от удари с дронове по логистичен център в района на Киев, съобщи руската новинарска агенция Интерфакс, цитирана от БТА.
Русия обяви вчера, че руските сили са ударили през нощта в Киев и Киевска област 7 логистични центъра, използвани за съхранение или разпределение на стоки с възможно двойно предназначение и компоненти за дронове, отбелязва Ройтерс.
Според руското министерство на отбраната четири от поразените логистични центрове се намират в украинската столица, включително иновационният терминал и логистичен център на „Нова поща“, който министерството определя като най-големия автоматизиран център за сортиране на компоненти с двойна употреба – изделия, които могат да се използват както за невоенни, така и за военни цели. Министерството посочи, че при атаката са използвани наземно базирани ракети и ударни дронове с голям обсег.
По негови данни са били поразени и три склада в Киевска област, включително друг голям сортиращ комплекс на „Нова поща“, където според Москва са били съхранявани дронове от самолетен тип и техни компоненти, предаде БТА.
Руското министерство на отбраната съобщи още, че три товарни кораба са били поразени южно от пристанището на Одеса. Без да представи доказателства, то заяви, че корабите са доставяли оръжия и военно оборудване за украинската армия.
Украински дронове от своя страна са атакували най-малко 20 склада на най-големия руски онлайн търговец „Уайлдберис“ (Wildberries) от 18 юли насам, като са унищожили част от тях и са продължили ударите срещу руски петролни рафинерии. Киев заявява, че се стреми да пренесе бойните действия на руска територия и да повиши цената, която Москва плаща за продължаването на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Свикай
22:28 06.08.2026
4 Бааааа
Укритиюе показват всички удари по обекти по руски солдати цветно с висока резолюция.
Коментиран от #17, #34
22:29 06.08.2026
5 в руската армия
Коментиран от #8, #11, #12
22:29 06.08.2026
6 ЗеленЧук
22:29 06.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Кочо
22:37 06.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И в украйнаската армия
До коментар #5 от "в руската армия":има една такава бригада.
Коментиран от #19
22:39 06.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да пускат ракети
22:39 06.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Овчар
22:41 06.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ти ще си на цветно
До коментар #4 от "Бааааа":не бой се.Розовият чорапогащник ще се вижада-))
22:44 06.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А стига , бе ?!
До коментар #11 от "И в украйнаската армия":От "украинци" ?! Лъжеш ! Такава националност Няма !
22:45 06.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ОНЯ с ДРОНЯ
СЕ ОКАЗА ЧЕ ИМА ОЩЕ ЕДИН ГЕНЕРАЛ
ПРАТЕН НА
КОНЦЕРТЪТ НА КАБЗОН.
ГЕНЕРАЛ ВАЛЕРИЙ ПЛОХОТНЮК
СЪЩО СЕ ОКАЗА ПОГРЕБАН
ТАЙНО НА КЛАДБИЩЕТО .
УРАААААА УРАААААА УРАААААА
Коментиран от #27, #33
22:51 06.08.2026
23 Пич
Коментиран от #25
22:52 06.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Касс
До коментар #23 от "Пич":Слип ин дъ файър...фъслю...полей се с водичка...
Коментиран от #28
22:55 06.08.2026
26 Напълно подкрепяме
22:56 06.08.2026
27 Касс
До коментар #22 от "ОНЯ с ДРОНЯ":Да да...дааа..фъснали са и двамата генерали...без да им бият камбаните..
Коментиран от #30
22:57 06.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Пич
До коментар #27 от "Касс":Точно такива като тебе визирах - едносричници !!!
23:04 06.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ЗА ВОЕННИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
До коментар #22 от "ОНЯ с ДРОНЯ":ИЗВЪРШЕНИ ОТ
ГЕНЕРАЛ ЧАЙКО,
ЗА КЛАНЕТО В БУЧА
ИЗВЪРШЕНО ОТ ГЕНЕРАЛ ЧАЙКО
ЗА ЖАЛОСТ ГО ОТНАСЯ
НЕГОВИЯ ЗЕТ.
ИНТЕРЕСНОТО
В СЛУЧАЯ Е ЧЕ
ЗЕТЯТ
ДАНИИЛ ПЕРЕДРИЙ
ПРИ ПЪРВАТА МОБИЛИЗАЦИЯ
В РУСИЯ
Е ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ КОИТО
БЯГАТ ОТ РУСИЯ В АРМЕНИЯ.
СЛЕД КАТО СТАВА ЗЕТ НА ГЕНЕРАЛ
ЧАЙКО
ТАКАВА ВЕРОЯТНОСТ ДА БЪДЕ
МОБИЛИЗИРАН,
ОТПАДА .
НО ОТ КОНЦЕРТЪТ НА КАБЗОН
ОТЪРВАНЕ НЯМА
Коментиран от #43, #49
23:14 06.08.2026
34 м даааа
До коментар #4 от "Бааааа":клипчетата правени от AI са с висока резолюция 🤣🤣
23:41 06.08.2026
35 Да те светна
До коментар #8 от "Последния Софиянец":цели 4 са,украинци които искат да живеят и не подкрепят нацистките убеждения на терористичния киевски режим
23:43 06.08.2026
36 да питам
До коментар #14 от "Готин":колко цента изкара като написа тази измишльотина?
23:46 06.08.2026
37 НАЯСНО ЛИ СИ КООЛКО КМ СА ОТ
До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ПОКРОВСК ДО КИЕВ ДОРИ И ПО МАГИСТРАЛА И ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ ПЪК НА МАГИСТРАЛАТА ТОЧНО КЪДЕ ША СА СКРИЕШ.......
Коментиран от #39
23:49 06.08.2026
38 хахахахха
До коментар #32 от "ПОКЕМОН":направо ми е жал за евтини драскачи като тебе, които не могат да съчинят читава пропаганда 🤣
23:49 06.08.2026
39 да питам
До коментар #37 от "НАЯСНО ЛИ СИ КООЛКО КМ СА ОТ":а ти наясно ли си че си изтривалка и нищо повече?
Коментиран от #41
23:50 06.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Да те светна
До коментар #33 от "ЗА ВОЕННИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ":за лъжите надраскани от тебе ще бъдеш подобаващо наказан😉
00:02 07.08.2026
44 Така ли
До коментар #41 от "НАКРАЯ И АЗ СТАНАХ ИЗТРИВАЛКА":ще видим дали ще си толкова остроумен при близка среща,доста ще се квичиш заради написаното,че и близките ти
00:04 07.08.2026
45 Бай той Толстой
03:02 07.08.2026
46 Смотаняху
06:22 07.08.2026
47 Укрофоб
06:26 07.08.2026
48 Мишел
06:54 07.08.2026
49 Мишел
До коментар #33 от "ЗА ВОЕННИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ":Няма клане в Буча. Спътниковите снимки показват, че труповете по улиците на Буча се появяват наведнъж, три дни след като руската армия е напуснала района и един ден след като украинската е там.
07:02 07.08.2026