На 7 август 1960 г. Фидел Кастро национализира американската собственост в Куба

На 7 август 1960 г. Фидел Кастро национализира напълно американската собственост в Куба.
Нaд 6000 aмepикaнcки гpaждaни и кoмпaнии, сред които и Соса-Соlа, ЕххоnМоbіl и Техасо са засегнати от действията на властите.
Когато през януари 1959 година Фидел Кастро навлиза победоносно в Хавана, той все още не е онзи комунистически Давид, който се опълчва на империалистическия Голиат, коментира "Дойче веле". Отношенията между Куба и САЩ се влошават едва няколко месеца по-късно, когато национализацията засяга пряко американските интереси. В крайна сметка през април 1961 неуспешната военна операция на САЩ в Залива на прасетата, чиято цел е да свали Фидел Кастро, окончателно влошава двустранните отношения.
Във връзка с погребението на падналите другари по време на инвазията, Фидел Кастро ясно заявява: "Това е социалистическа революция". "По онова време Кастро вече усеща, че американското правителство представлява реална опасност и затова търси закрила. И каква по-добра закрила от подкрепата на другата Велика сила - Русия!", казва бившият германски посланик.
Малко по-късно Куба става един от главните герои в едно историческо събитие, което за малко да превърне Студената война в ядрена. През октомври 1962 американците узнават, че на острова има стартови площадки на съветски атомни ракети. Вашингтон и Москва все пак успяват да се договорят двустранно и Русия обявява, че ще демонтира инсталациите. Фидел Кастро обаче не се задоволява с второстепенната си роля и започва да изнася своя революционен модел извън Куба.
Фидел Кастро е роден на 13 август 1926 г. Завършва право в Хавана през 1950 г. Той е кубински революционер, генерален секретар на Комунистическата партия на Куба (1965 г.) и председател на Република Куба. През 1959 г. сваля режима на Фулхенсио Батиста и превръща страната в първата комунистическа държава в западното полукълбо. През 1976 г. става председател на Държавния и на Министерския съвет и президент на републиката.
На 19 април 2011 г. Кастро напуска и поста първи секретар на управляващата партия. На 25 ноември 2016 г. в 22:29 (местно време) Фидел Кастро умира в дома си в Хавана на 90-годишна възраст. На 20 юли 2015 г. Куба и САЩ възстановиха официално пълни дипломатически отношения след 54 години на вражда. Това сториха лидерите на двете страни Раул Кастро и Барак Обама.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ⚜️Просветен⚜️
Коментиран от #32, #34
03:45 07.08.2023
2 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
ПОДПАЛИХА ПОЖАРА НА БУНТА В АМЕРИКИТЕ
.....
ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ КАТО ДЯКОН ЛЕВСКИ И ФИДЕЛ Е ЗАВЪРШИЛ ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ С БРАТ СИ :))
03:54 07.08.2023
3 Калпазанин
Коментиран от #58
04:09 07.08.2023
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Факрус
04:50 07.08.2023
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Исторически парк
Коментиран от #10, #33
04:53 07.08.2023
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #22
05:34 07.08.2023
10 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #7 от "Исторически парк":НАЙ -ГОЛЕМИЯ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК ЩЕ СТАНЕ
ПИОНЕРСКИ ЛАГЕР " Г.ДИМИТРОВ"
.... И ТИ ЩЕ ИЗГОРИШ ЗА ОТКРАДНАТА З МЯ КРАЙ МОРЕТО :))
05:38 07.08.2023
11 ха ха
Коментиран от #42
05:39 07.08.2023
12 Реалист
Коментиран от #14, #15
05:45 07.08.2023
13 САТЪРА НА ХАНА
... ТАКА ДЕ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА ХРИСТОС И КОМУНИЗМА , Е ЧЕ ПРИ КОЕТО КОМУНИЗМА, КОМУНИСТИТЕ БИЕМ МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ, А ХРИСТОС ИСКА ДА ГИ ПРОМЕНИ С ДОБРИНА:))
05:52 07.08.2023
14 странна работа
До коментар #12 от "Реалист":какви наркотици ви дават че така силно бягате от реалността???
Коментиран от #29
05:57 07.08.2023
15 квя
До коментар #12 от "Реалист":Добре де, след 89-та година минаха почти 34 години. И защо не сме по добре от преди?
Коментиран от #16, #28, #35, #51
06:03 07.08.2023
16 Реалист
До коментар #15 от "квя":Защото не настъпи тази промяна, която очакваше българина . На 10 ноември 1989 година комунистическата номенклатура свали Тодор Живков от власт с преврат,назначи си милионери с парите от куфарчетата,,създаде партии за да раздели народа за по добър контрол над него , назначи синдикати.....И къде е промяната? Същите комунисти ни управляват
Коментиран от #17, #20
06:09 07.08.2023
17 АКО КОМУНИЗМА Е ТОЛКОВА ДОБЪР
До коментар #16 от "Реалист":Защо го нема по света........
Коментиран от #44
06:52 07.08.2023
18 СОЦИАЛИЗМА
Коментиран от #43
06:52 07.08.2023
19 ЩО ЛИ КИБИНЦИТЕ
Коментиран от #54
06:53 07.08.2023
20 Ветеран от Протеста
До коментар #16 от "Реалист":Управляват те същите престъпници - Комунисти,защото няма Закон за Лустрацията им,както в нормалните държави...Разликата с Комунизма е,че можеш да хванеш самолета на терминал 2 без да те застрелят ...3 милиона квалифицирани работници го направиха....
07:19 07.08.2023
21 Умен по цялата глава
Коментиран от #30
07:27 07.08.2023
22 Поправка
До коментар #9 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Не е факт. Виж Китай
Коментиран от #23
07:30 07.08.2023
23 Танко
До коментар #22 от "Поправка":Китай-една партия и частна собственост. Май, че при един друг строй беше така.
07:45 07.08.2023
24 Мдааа
Вква Куба!
Позорен САЩ мачкащ деситилетия наред една малка горда държава!
08:42 07.08.2023
25 Перо
08:55 07.08.2023
26 АДОЛФ
10:32 07.08.2023
27 ГЕМОЧ
11:53 07.08.2023
28 генчо
До коментар #15 от "квя":някой наистина не сте ! то работа се иска пенси за активни борци вече никой не отпуска, колкото и да лаете а до копейките само някой се докопват и не пущат към вас от лакомия а вие лаете от завист. !
11:56 07.08.2023
29 генчо
До коментар #14 от "странна работа":а на теб колко ти платиха да лъжеш!!!
11:56 07.08.2023
30 Роза
До коментар #21 от "Умен по цялата глава":Не можеш да знаеш какво е ставало между Йорданка и Фидел,ако не си видял лично!Можеш само да предполагаш,но непотвърдените предположения са си клюки и нищо повече!
15:25 07.08.2023
31 А НИЕ
18:15 07.08.2023
32 Майна
До коментар #1 от "⚜️Просветен⚜️":Този достоен държавник направи Куба една от най-бедните държави.През 90те започнаха да орат с волове.В момента нямат нищо, дори интернет.Много кубинци избягаха в щатите.Браво на Фидел.
Коментиран от #48
04:18 07.08.2025
33 Търновец
До коментар #7 от "Исторически парк":Ние да национализираме Руската собсвеност в България
05:17 07.08.2025
34 Пешо
До коментар #1 от "⚜️Просветен⚜️":Да открадат от крадеца, тогава го боли най-много
05:24 07.08.2025
35 Факрус
До коментар #15 от "квя":Ами ние сме по-добре, за бившите съветски и настоящи руски подлоги, не знам! Ще ви направим Царски съд в отговор на съветския фашистки!
05:39 07.08.2025
36 Кастро
05:42 07.08.2025
37 Кубинче
05:44 07.08.2025
38 Госあ
Коментиран от #40, #45
06:09 07.08.2025
39 Оттогава
06:11 07.08.2025
40 Хиляди българи
До коментар #38 от "Госあ":Всяка година бягат в Куба
Коментиран от #41
06:12 07.08.2025
41 Госあ
До коментар #40 от "Хиляди българи":Не знам, но ходят на почивка там.
Коментиран от #46
06:23 07.08.2025
42 Точно
До коментар #11 от "ха ха":... Ама без ракети.
07:13 07.08.2025
43 Прогледнал
До коментар #18 от "СОЦИАЛИЗМА":Като гледам какво правят Китай и Виетнам в момента, май не е чак толкова неуспешен.
07:39 07.08.2025
44 Има го
До коментар #17 от "АКО КОМУНИЗМА Е ТОЛКОВА ДОБЪР":В Китай, втората и най-бързо напредващата икономика в света.
07:41 07.08.2025
45 Видял много неща по света
До коментар #38 от "Госあ":Мизерията в Куба е такава, каквато трудно можеш да си представиш. В лъскавата част на Хавана сигурно е добре да се живее, но извън нея дори в столицата няма да ти хреса, ако си в някой от крайните квартали. Заплатите са много ниски, храната не е достатъчна и не е разнообразна. Има иединмноготоченкритрии - в онези райони на света, където гладуват и живеят в бедност, еталон за красавица е дебелата жена. Така е и в Куба. Жени с шкембета и с огромни седалищни части носят бели или ярки на цвят впити панталони и прилепнали към тялото къси блузки и будят възхищението на местните, когато са с такова облекло.
Коментиран от #47
07:45 07.08.2025
46 Слабо развитите бедни страни
До коментар #41 от "Госあ":са добър избор за почивка за по-бедните страни в Европа
08:10 07.08.2025
47 Госあ
До коментар #45 от "Видял много неща по света":А у гетата у сащ как е ? А ? Много ли е добре ?
Коментиран от #53
10:11 07.08.2025
48 АНОНИМЕН
До коментар #32 от "Майна":Кастро е феномен в световната история, но най-феноменална е първата му МНОГОЧАСОВА реч в Хавана, след като партизаните завземат властта. През цялото време на дългата реч, на рамото му стои кацнал жив БЯЛ ГЪЛЪБ! Който както иска може да си го тълкува това...
Коментиран от #52
17:15 07.08.2025
49 Там и тук
Питам, защото дори нашите "национализатори", лишили стотици хиляди български граждани от законно придобитата им собственост, през целия социалистически период постепенно изплащаха парични компенсации за национализираните имоти.
04:27 07.08.2026
50 Никой
04:32 07.08.2026
51 Защото
До коментар #15 от "квя":Защото нормалната и просперираща държава Царство България бе съсипана до основи и на негово място бе издигнат "колос на глинени крака", съществуващ само благодарение на огромните заеми, които СССР ни даваше и после ни опрощаваше, както и останалите видове съветска подкрепа - купуваха неконкурентноспособните ни стоки, даваха ни суров петрол, за да го преработим и после да го продадем и т.н.
Щом Горбачов врътна кранчето, тук ни събори икономическата криза, която всички помним. Само за 30-ина години трудно ще се опрвим. Където е минал социализъм, трева не никне!
04:34 07.08.2026
52 Мурзик
До коментар #48 от "АНОНИМЕН":Ние го тълкуваме като "Мизерията дойде".
04:37 07.08.2026
53 Запознат
До коментар #47 от "Госあ":Социалните помощи и останалите бонуси, предвидени за бедните в САЩ им дават такъв жизнен стандарт, за какъвто повечето хора тук не могат и да мечтаят. Това също има не само положителна, но и негативна страна. Защото сума ти народ се научава още в детската си възраст на мързел- цял живот платена от държавата лежачка и лапачка.
Коментиран от #56
04:44 07.08.2026
54 МЪРЗЕЛИВЦИ И СХЕМАДЖИИ
До коментар #19 от "ЩО ЛИ КИБИНЦИТЕ":ИМА НАСЯКЪДЕ. ЩО ЛИ МАЛЦИНА ОТ БЪЛГАРИЯ МОГАТ ДА СИ ПОЗВОЛЯТ ЕКСКУРЗИЯ ПОЧИВКА НА МАЛДИВИТЕ.......ШОТ НЯМАТ ПАРИ ......И ПОТЪВАТ ЛИ ПОТЪВАТ В ТАЯ КЛОАКА
04:45 07.08.2026
55 Нашенските батаци
На други мои познати пък 12 години преди промените им заплатиха национализирания техен доста голям магазин на една от ценралните улици в София. Дадоха им толкова пари, колкото по онова време струваше един автомобил "Лада", а те вече бяха станали трима на брой наследници.
05:03 07.08.2026
56 ВЕСЕЛЯК
До коментар #53 от "Запознат":А мълчи малко и стига лъга.
От добър "социал" в САЩ няколко милиона живеят в "кашон-хотел" под мостовете, а 2/3 нямат собствен дом. За това не могат да си изгасят пожарите, ами се опушват на бавен огън вече втори месец. От добър живот имат Черни Пантери и БЛМ, така ли? За обикновен медицински преглед чакат по 3-4 години, щото всичко е супер? Ти що си идваш в БГ да си правиш зъбите и да ти махат апендцита, бе? Щото много добре у САЩ ли?
05:12 07.08.2026
57 БКП
05:57 07.08.2026
58 сандо
До коментар #3 от "Калпазанин":АМИН
07:56 07.08.2026
59 хамсал
10:23 07.08.2026