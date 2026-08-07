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На 7 август 1960 г. Фидел Кастро национализира американската собственост в Куба

На 7 август 1960 г. Фидел Кастро национализира американската собственост в Куба

7 Август, 2026 04:06 8 130 59

  • фидел кастро-
  • сащ-
  • куба

Ескалация на напрежението

На 7 август 1960 г. Фидел Кастро национализира американската собственост в Куба - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 7 август 1960 г. Фидел Кастро национализира напълно американската собственост в Куба.

Нaд 6000 aмepикaнcки гpaждaни и кoмпaнии, сред които и Соса-Соlа, ЕххоnМоbіl и Техасо са засегнати от действията на властите.

Когато през януари 1959 година Фидел Кастро навлиза победоносно в Хавана, той все още не е онзи комунистически Давид, който се опълчва на империалистическия Голиат, коментира "Дойче веле". Отношенията между Куба и САЩ се влошават едва няколко месеца по-късно, когато национализацията засяга пряко американските интереси. В крайна сметка през април 1961 неуспешната военна операция на САЩ в Залива на прасетата, чиято цел е да свали Фидел Кастро, окончателно влошава двустранните отношения.

Във връзка с погребението на падналите другари по време на инвазията, Фидел Кастро ясно заявява: "Това е социалистическа революция". "По онова време Кастро вече усеща, че американското правителство представлява реална опасност и затова търси закрила. И каква по-добра закрила от подкрепата на другата Велика сила - Русия!", казва бившият германски посланик.

Малко по-късно Куба става един от главните герои в едно историческо събитие, което за малко да превърне Студената война в ядрена. През октомври 1962 американците узнават, че на острова има стартови площадки на съветски атомни ракети. Вашингтон и Москва все пак успяват да се договорят двустранно и Русия обявява, че ще демонтира инсталациите. Фидел Кастро обаче не се задоволява с второстепенната си роля и започва да изнася своя революционен модел извън Куба.

Фидел Кастро е роден на 13 август 1926 г. Завършва право в Хавана през 1950 г. Той е кубински революционер, генерален секретар на Комунистическата партия на Куба (1965 г.) и председател на Република Куба. През 1959 г. сваля режима на Фулхенсио Батиста и превръща страната в първата комунистическа държава в западното полукълбо. През 1976 г. става председател на Държавния и на Министерския съвет и президент на републиката.

На 19 април 2011 г. Кастро напуска и поста първи секретар на управляващата партия. На 25 ноември 2016 г. в 22:29 (местно време) Фидел Кастро умира в дома си в Хавана на 90-годишна възраст. На 20 юли 2015 г. Куба и САЩ възстановиха официално пълни дипломатически отношения след 54 години на вражда. Това сториха лидерите на двете страни Раул Кастро и Барак Обама.


Куба
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ⚜️Просветен⚜️

    104 45 Отговор
    Viva la REVOLUTION! Достоен държавник!

    Коментиран от #32, #34

    03:45 07.08.2023

  • 2 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    94 36 Отговор
    ВЕЛИК МЪЖ , ЗАЕДНО С ЧЕ ГЕВАРА
    ПОДПАЛИХА ПОЖАРА НА БУНТА В АМЕРИКИТЕ
    .....
    ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ КАТО ДЯКОН ЛЕВСКИ И ФИДЕЛ Е ЗАВЪРШИЛ ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ С БРАТ СИ :))

    03:54 07.08.2023

  • 3 Калпазанин

    114 38 Отговор
    Дай боже всяка държава да се осъзнае и да национализира краварското имущество в страните си

    Коментиран от #58

    04:09 07.08.2023

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факрус

    40 88 Отговор
    Мдаа, една от най-богатите и проспериращи държави заедно с руската фаши, стка ко.чи, на !

    04:50 07.08.2023

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Исторически парк

    45 74 Отговор
    Копейката и той ще национализирам всичко американско и после ще живее като Кастро,а българина като бедна църковна мишка.....Таз година Палат, догодина Дворец

    Коментиран от #10, #33

    04:53 07.08.2023

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    36 74 Отговор
    КОМУНИЗЪМ ЗНАЧИ - МИЗЕРИЯ ......... ФАКТ !

    Коментиран от #22

    05:34 07.08.2023

  • 10 САТЪРА НА ХАНА

    38 12 Отговор

    До коментар #7 от "Исторически парк":

    НАЙ -ГОЛЕМИЯ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК ЩЕ СТАНЕ
    ПИОНЕРСКИ ЛАГЕР " Г.ДИМИТРОВ"
    .... И ТИ ЩЕ ИЗГОРИШ ЗА ОТКРАДНАТА З МЯ КРАЙ МОРЕТО :))

    05:38 07.08.2023

  • 11 ха ха

    30 44 Отговор
    Добре, че в Куба е топло и имат малкото фиделче. Иначе, щяха да са като Северна Корея.

    Коментиран от #42

    05:39 07.08.2023

  • 12 Реалист

    44 65 Отговор
    Те и неговите другари - бандити в България,след 9 септември 1944 г ,национализираха частната собственост ,и затова Родината ни за 45 години три пъти фалира и сега сме на последно място по всички икономически показатели в света !

    Коментиран от #14, #15

    05:45 07.08.2023

  • 13 САТЪРА НА ХАНА

    39 23 Отговор
    ДА ОТРИЧАШ КОМУНИЗМА Е ВСЕ ЕДНО ДА ОТРИЧАШ ЦАРСТВО НЕБЕСНО
    ... ТАКА ДЕ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА ХРИСТОС И КОМУНИЗМА , Е ЧЕ ПРИ КОЕТО КОМУНИЗМА, КОМУНИСТИТЕ БИЕМ МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ, А ХРИСТОС ИСКА ДА ГИ ПРОМЕНИ С ДОБРИНА:))

    05:52 07.08.2023

  • 14 странна работа

    42 17 Отговор

    До коментар #12 от "Реалист":

    какви наркотици ви дават че така силно бягате от реалността???

    Коментиран от #29

    05:57 07.08.2023

  • 15 квя

    77 27 Отговор

    До коментар #12 от "Реалист":

    Добре де, след 89-та година минаха почти 34 години. И защо не сме по добре от преди?

    Коментиран от #16, #28, #35, #51

    06:03 07.08.2023

  • 16 Реалист

    53 14 Отговор

    До коментар #15 от "квя":

    Защото не настъпи тази промяна, която очакваше българина . На 10 ноември 1989 година комунистическата номенклатура свали Тодор Живков от власт с преврат,назначи си милионери с парите от куфарчетата,,създаде партии за да раздели народа за по добър контрол над него , назначи синдикати.....И къде е промяната? Същите комунисти ни управляват

    Коментиран от #17, #20

    06:09 07.08.2023

  • 17 АКО КОМУНИЗМА Е ТОЛКОВА ДОБЪР

    24 21 Отговор

    До коментар #16 от "Реалист":

    Защо го нема по света........

    Коментиран от #44

    06:52 07.08.2023

  • 18 СОЦИАЛИЗМА

    25 21 Отговор
    Поредният неуспешен експеримент на другарите комунисти....

    Коментиран от #43

    06:52 07.08.2023

  • 19 ЩО ЛИ КИБИНЦИТЕ

    26 24 Отговор
    Бягаха масово в САЩ ??????

    Коментиран от #54

    06:53 07.08.2023

  • 20 Ветеран от Протеста

    38 13 Отговор

    До коментар #16 от "Реалист":

    Управляват те същите престъпници - Комунисти,защото няма Закон за Лустрацията им,както в нормалните държави...Разликата с Комунизма е,че можеш да хванеш самолета на терминал 2 без да те застрелят ...3 милиона квалифицирани работници го направиха....

    07:19 07.08.2023

  • 21 Умен по цялата глава

    21 10 Отговор
    И България има много силна емоционална връзка с Куба - нарича се Йорданка Христова....Пяла на уше естрадни песни на Фидел Кастро и най- вероятно на други места...

    Коментиран от #30

    07:27 07.08.2023

  • 22 Поправка

    24 11 Отговор

    До коментар #9 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Не е факт. Виж Китай

    Коментиран от #23

    07:30 07.08.2023

  • 23 Танко

    14 13 Отговор

    До коментар #22 от "Поправка":

    Китай-една партия и частна собственост. Май, че при един друг строй беше така.

    07:45 07.08.2023

  • 24 Мдааа

    34 20 Отговор
    Една смела държава, коато и до ден днешен плаща висока цена да не допусне амриканските окупатори и колонисти да ги унищожат!
    Вква Куба!
    Позорен САЩ мачкащ деситилетия наред една малка горда държава!

    08:42 07.08.2023

  • 25 Перо

    28 1 Отговор
    Драгалевският лаборант е готов да приложи неговите “умения” за приватизация с компенсаторни записи и назначени “оценители”! Предварително ще уреди с парламентарната група и 5 г. давност срещу евентуални дела, които ще се отлагат своевременно и безнаказано!

    08:55 07.08.2023

  • 26 АДОЛФ

    3 7 Отговор
    Браво!

    10:32 07.08.2023

  • 27 ГЕМОЧ

    12 8 Отговор
    браво от тогва на сам Куба е символ за развитие и просперитет слава на партията слава слава!!!!!

    11:53 07.08.2023

  • 28 генчо

    12 7 Отговор

    До коментар #15 от "квя":

    някой наистина не сте ! то работа се иска пенси за активни борци вече никой не отпуска, колкото и да лаете а до копейките само някой се докопват и не пущат към вас от лакомия а вие лаете от завист. !

    11:56 07.08.2023

  • 29 генчо

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "странна работа":

    а на теб колко ти платиха да лъжеш!!!

    11:56 07.08.2023

  • 30 Роза

    13 2 Отговор

    До коментар #21 от "Умен по цялата глава":

    Не можеш да знаеш какво е ставало между Йорданка и Фидел,ако не си видял лично!Можеш само да предполагаш,но непотвърдените предположения са си клюки и нищо повече!

    15:25 07.08.2023

  • 31 А НИЕ

    3 5 Отговор
    Кога.

    18:15 07.08.2023

  • 32 Майна

    23 17 Отговор

    До коментар #1 от "⚜️Просветен⚜️":

    Този достоен държавник направи Куба една от най-бедните държави.През 90те започнаха да орат с волове.В момента нямат нищо, дори интернет.Много кубинци избягаха в щатите.Браво на Фидел.

    Коментиран от #48

    04:18 07.08.2025

  • 33 Търновец

    17 9 Отговор

    До коментар #7 от "Исторически парк":

    Ние да национализираме Руската собсвеност в България

    05:17 07.08.2025

  • 34 Пешо

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "⚜️Просветен⚜️":

    Да открадат от крадеца, тогава го боли най-много

    05:24 07.08.2025

  • 35 Факрус

    11 13 Отговор

    До коментар #15 от "квя":

    Ами ние сме по-добре, за бившите съветски и настоящи руски подлоги, не знам! Ще ви направим Царски съд в отговор на съветския фашистки!

    05:39 07.08.2025

  • 36 Кастро

    14 9 Отговор
    е руски агент!Целта беше да направят бази и сложат ракети !

    05:42 07.08.2025

  • 37 Кубинче

    8 5 Отговор
    Дайте малко захар.....

    05:44 07.08.2025

  • 38 Госあ

    12 15 Отговор
    Слава на Фидел ! Слава на Куба с една от най добрите системи на здравеопазване в света ! Една приятелката беше ходила в Куба и разказа, че противно на прас-прес медийните твърдения, Куба е една много добра страна за живеене.

    Коментиран от #40, #45

    06:09 07.08.2025

  • 39 Оттогава

    8 6 Отговор
    Куба просперира

    06:11 07.08.2025

  • 40 Хиляди българи

    9 8 Отговор

    До коментар #38 от "Госあ":

    Всяка година бягат в Куба

    Коментиран от #41

    06:12 07.08.2025

  • 41 Госあ

    5 3 Отговор

    До коментар #40 от "Хиляди българи":

    Не знам, но ходят на почивка там.

    Коментиран от #46

    06:23 07.08.2025

  • 42 Точно

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "ха ха":

    ... Ама без ракети.

    07:13 07.08.2025

  • 43 Прогледнал

    12 6 Отговор

    До коментар #18 от "СОЦИАЛИЗМА":

    Като гледам какво правят Китай и Виетнам в момента, май не е чак толкова неуспешен.

    07:39 07.08.2025

  • 44 Има го

    6 5 Отговор

    До коментар #17 от "АКО КОМУНИЗМА Е ТОЛКОВА ДОБЪР":

    В Китай, втората и най-бързо напредващата икономика в света.

    07:41 07.08.2025

  • 45 Видял много неща по света

    13 8 Отговор

    До коментар #38 от "Госあ":

    Мизерията в Куба е такава, каквато трудно можеш да си представиш. В лъскавата част на Хавана сигурно е добре да се живее, но извън нея дори в столицата няма да ти хреса, ако си в някой от крайните квартали. Заплатите са много ниски, храната не е достатъчна и не е разнообразна. Има иединмноготоченкритрии - в онези райони на света, където гладуват и живеят в бедност, еталон за красавица е дебелата жена. Така е и в Куба. Жени с шкембета и с огромни седалищни части носят бели или ярки на цвят впити панталони и прилепнали към тялото къси блузки и будят възхищението на местните, когато са с такова облекло.

    Коментиран от #47

    07:45 07.08.2025

  • 46 Слабо развитите бедни страни

    9 4 Отговор

    До коментар #41 от "Госあ":

    са добър избор за почивка за по-бедните страни в Европа

    08:10 07.08.2025

  • 47 Госあ

    7 8 Отговор

    До коментар #45 от "Видял много неща по света":

    А у гетата у сащ как е ? А ? Много ли е добре ?

    Коментиран от #53

    10:11 07.08.2025

  • 48 АНОНИМЕН

    6 4 Отговор

    До коментар #32 от "Майна":

    Кастро е феномен в световната история, но най-феноменална е първата му МНОГОЧАСОВА реч в Хавана, след като партизаните завземат властта. През цялото време на дългата реч, на рамото му стои кацнал жив БЯЛ ГЪЛЪБ! Който както иска може да си го тълкува това...

    Коментиран от #52

    17:15 07.08.2025

  • 49 Там и тук

    3 6 Отговор
    На какво отгоре чужди граждани са били лишени от своя собственост, след като са я закупили законно (от което следва, че парите, с които е платена са законно притежавани) и редовно са си плащали данъците? Била ли им е дадена парична компенсация за отнетите имоти?
    Питам, защото дори нашите "национализатори", лишили стотици хиляди български граждани от законно придобитата им собственост, през целия социалистически период постепенно изплащаха парични компенсации за национализираните имоти.

    04:27 07.08.2026

  • 50 Никой

    5 1 Отговор
    Ужас е там, но не е нещо различно от беднотията в България - от друга страна.

    04:32 07.08.2026

  • 51 Защото

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "квя":

    Защото нормалната и просперираща държава Царство България бе съсипана до основи и на негово място бе издигнат "колос на глинени крака", съществуващ само благодарение на огромните заеми, които СССР ни даваше и после ни опрощаваше, както и останалите видове съветска подкрепа - купуваха неконкурентноспособните ни стоки, даваха ни суров петрол, за да го преработим и после да го продадем и т.н.
    Щом Горбачов врътна кранчето, тук ни събори икономическата криза, която всички помним. Само за 30-ина години трудно ще се опрвим. Където е минал социализъм, трева не никне!

    04:34 07.08.2026

  • 52 Мурзик

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "АНОНИМЕН":

    Ние го тълкуваме като "Мизерията дойде".

    04:37 07.08.2026

  • 53 Запознат

    6 6 Отговор

    До коментар #47 от "Госあ":

    Социалните помощи и останалите бонуси, предвидени за бедните в САЩ им дават такъв жизнен стандарт, за какъвто повечето хора тук не могат и да мечтаят. Това също има не само положителна, но и негативна страна. Защото сума ти народ се научава още в детската си възраст на мързел- цял живот платена от държавата лежачка и лапачка.

    Коментиран от #56

    04:44 07.08.2026

  • 54 МЪРЗЕЛИВЦИ И СХЕМАДЖИИ

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "ЩО ЛИ КИБИНЦИТЕ":

    ИМА НАСЯКЪДЕ. ЩО ЛИ МАЛЦИНА ОТ БЪЛГАРИЯ МОГАТ ДА СИ ПОЗВОЛЯТ ЕКСКУРЗИЯ ПОЧИВКА НА МАЛДИВИТЕ.......ШОТ НЯМАТ ПАРИ ......И ПОТЪВАТ ЛИ ПОТЪВАТ В ТАЯ КЛОАКА

    04:45 07.08.2026

  • 55 Нашенските батаци

    2 1 Отговор
    Всъщност, у нас спечелиха онези хора, до които все още не бяха достигнали компнсациите за национализираното. Защото имотите им бяха върнати, стига да не са били закупени от коректен купувач по врмето на соца. Знам случай, при който дъщерята на фабрикант не успя да си върне национализираното. Година и половина преди промените, във връзка с Указ 54, двама дотогавашни шефове в някакво ТПК, купили на безценица оцелелия цех от фабриката на найния баща, а също и неголямата сграда с жилища за работници, която се намирала в двора на фабриката. Навремето тази тяхна фабрика била в периферията на града, а днес около този техен имот се е развил един от елитните квартали на столицата. След време онези гяволи препродадоха закупения от тях на безценица имот и са си "делнали" повече от 1 милион долара - тогава доларът беше на мода.
    На други мои познати пък 12 години преди промените им заплатиха национализирания техен доста голям магазин на една от ценралните улици в София. Дадоха им толкова пари, колкото по онова време струваше един автомобил "Лада", а те вече бяха станали трима на брой наследници.

    05:03 07.08.2026

  • 56 ВЕСЕЛЯК

    7 2 Отговор

    До коментар #53 от "Запознат":

    А мълчи малко и стига лъга.
    От добър "социал" в САЩ няколко милиона живеят в "кашон-хотел" под мостовете, а 2/3 нямат собствен дом. За това не могат да си изгасят пожарите, ами се опушват на бавен огън вече втори месец. От добър живот имат Черни Пантери и БЛМ, така ли? За обикновен медицински преглед чакат по 3-4 години, щото всичко е супер? Ти що си идваш в БГ да си правиш зъбите и да ти махат апендцита, бе? Щото много добре у САЩ ли?

    05:12 07.08.2026

  • 57 БКП

    5 4 Отговор
    Слава на Фидел Кастро така се прави!Дано Русия и Китай направят същото капитализма трябва да бъде унищожен!

    05:57 07.08.2026

  • 58 сандо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Калпазанин":

    АМИН

    07:56 07.08.2026

  • 59 хамсал

    2 0 Отговор
    "На 7 август 1960 г. Фидел Кастро национализира американската собственост в Куба", и коубоите никога не му го простиха това!

    10:23 07.08.2026