На 7 август 1960 г. Фидел Кастро национализира американската собственост в Куба

На 7 август 1960 г. Фидел Кастро национализира напълно американската собственост в Куба.

Нaд 6000 aмepикaнcки гpaждaни и кoмпaнии, сред които и Соса-Соlа, ЕххоnМоbіl и Техасо са засегнати от действията на властите.

Когато през януари 1959 година Фидел Кастро навлиза победоносно в Хавана, той все още не е онзи комунистически Давид, който се опълчва на империалистическия Голиат, коментира "Дойче веле". Отношенията между Куба и САЩ се влошават едва няколко месеца по-късно, когато национализацията засяга пряко американските интереси. В крайна сметка през април 1961 неуспешната военна операция на САЩ в Залива на прасетата, чиято цел е да свали Фидел Кастро, окончателно влошава двустранните отношения.

Във връзка с погребението на падналите другари по време на инвазията, Фидел Кастро ясно заявява: "Това е социалистическа революция". "По онова време Кастро вече усеща, че американското правителство представлява реална опасност и затова търси закрила. И каква по-добра закрила от подкрепата на другата Велика сила - Русия!", казва бившият германски посланик.

Малко по-късно Куба става един от главните герои в едно историческо събитие, което за малко да превърне Студената война в ядрена. През октомври 1962 американците узнават, че на острова има стартови площадки на съветски атомни ракети. Вашингтон и Москва все пак успяват да се договорят двустранно и Русия обявява, че ще демонтира инсталациите. Фидел Кастро обаче не се задоволява с второстепенната си роля и започва да изнася своя революционен модел извън Куба.

Фидел Кастро е роден на 13 август 1926 г. Завършва право в Хавана през 1950 г. Той е кубински революционер, генерален секретар на Комунистическата партия на Куба (1965 г.) и председател на Република Куба. През 1959 г. сваля режима на Фулхенсио Батиста и превръща страната в първата комунистическа държава в западното полукълбо. През 1976 г. става председател на Държавния и на Министерския съвет и президент на републиката.

На 19 април 2011 г. Кастро напуска и поста първи секретар на управляващата партия. На 25 ноември 2016 г. в 22:29 (местно време) Фидел Кастро умира в дома си в Хавана на 90-годишна възраст. На 20 юли 2015 г. Куба и САЩ възстановиха официално пълни дипломатически отношения след 54 години на вражда. Това сториха лидерите на двете страни Раул Кастро и Барак Обама.