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Дронове убиха две жени в Павлоград, ранени в Херсон и Одеса
  Тема: Украйна

Дронове убиха две жени в Павлоград, ранени в Херсон и Одеса

7 Август, 2026 03:53, обновена 7 Август, 2026 04:03 1 260 9

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Руска балистична заплаха вдигна накрак Киев

Дронове убиха две жени в Павлоград, ранени в Херсон и Одеса - 1
Снимка: Игор Смилянский
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията на фронта в Украйна остава критична, белязана от засилен руски террор над цивилни обекти и безпрецедентен интензитет на сухопътните сражения.

Към 4:00 ч. българско време на 7 август оперативната обстановка се обостря както по линията на съприкосновение, така и във вътрешността на страната.

Ударът в Павлоград: Унищожено депо на „Укрпоща“

Руските сили нанесоха брутален въздушен удар по град Павлоград в Днепропетровска област. Атаката е извършена с дрон-ракета „Бандерол“, която напълно разруши сортировъчно депо и база за мобилни клонове на националния пощенски оператор „Укрпоща“.

Изпълнителният директор на компанията Игор Смилянски потвърди в официалния си канал в Telegram (източник: t.me/Ukrposhta_news), че при нападението са загинали две служителки. Рано сутринта спасителните екипи продължаваха разчистването на отломките. Ранен е и един механик, чийто живот е извън опасност. Пощенският оператор съобщи, че активира алтернативни логистични маршрути, за да осигури доставката на пенсии и лекарства, а клиентите ще бъдат обезщетени за унищожените пратки.

Атаки с дронове в Херсонска област, Одеса и тревога в Киев

Паралелно с удара в Днепропетровска област, руската армия засили натиска си на юг. В Херсонска област двама мъже бяха сериозно ранени след целенасочени атаки с руски безпилотни летателни апарати. Местните военни администрации съобщават за нанесени материални щети по цивилни автомобили и къщи.

16-годишен младеж е ранен с осколки при руска атака срещу гражданската инфраструктура в Измаилския район на Одеска област на 6 август, съобщи областният управител Олег Кипер. Пострадалият е настанен в болница за оказване на неотложна медицинска помощ

Поради непосредствена заплаха от изстрелване на руски балистични ракети, в столицата Киев и редица други централни и източни региони на Украйна бе обявена мащабна въздушна тревога. Силите за противовъздушна отбрана бяха приведени в пълна бойна готовност. Командването на ВВС призова гражданите незабавно да потърсят укрития поради риск от удари със свръхзвукови ракети „Кинжал“ и севернокорейски балистични комплекси KN-23.

Генералният щаб на Украйна: 170 битки за денонощие

Наземните боеве достигат пикови нива на ожесточение. Според официалния сутрешен доклад на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, през изминалото денонощие (четвъртък) на фронта са регистрирани точно 170 бойни сблъсъка.

Най-тежка остава ситуацията в следните направления:

  • Покровско направление: Руските сили са извършили 23 атаки в опит да пробият отбраната в районите на Шахове и Удачне.
  • Словянско и Константиновско направление: Украинските защитници са спрели по 15 вражески щурма във всяко едно от тях.
  • Лиманско направление: Отбити са 6 опита за руско настъпление в района на Ямпол.

През същия период руската армия е изстреляла хиляди дронове-камикадзе и е нанесла над 50 авиационни удара, използвайки близо 180 управляеми авиационни бомби (КАБ) срещу украински позиции и погранични селища.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брашно назаем

    17 2 Отговор
    ТЪПКАНО се връща!!!

    04:12 07.08.2026

  • 2 ВЕСЕЛЯК

    21 0 Отговор
    Good утро, киефс мадафакас? Спинкате ли добре в метрото? Спинкайте, спинкайте. Тук в Поморие в съседната стая спинка един 40-годишен ваш събрат. До преди час и половина пи на терасата, а сега хърка та се пушек дига. Изморил се е от битки човека. Ми то да не е лесно 4 години да си на морето и да не ходиш на работа, я? Станал е най-малко 140 кила като го гледам. Трудно му е на човека.
    Дааа. А на вас ви е лесно в метрото.

    04:58 07.08.2026

  • 3 сузуки

    20 3 Отговор
    Абе,защо руските удари винаги са БРУТАЛНИ? Украински,американски,еврейски какви са? Мекички,щадящи?

    Коментиран от #7

    05:11 07.08.2026

  • 4 Мимч

    15 1 Отговор
    Ами,то останаха ли още живи укри бандери на позиции..

    05:55 07.08.2026

  • 5 Новите опорки

    11 1 Отговор
    На медийното покритие на войната с Украйна се базират на повик към съжаление, който включва честото споменаване на поразени цивилни обекти и жертви за да бъде монетизирана публикацията.

    06:17 07.08.2026

  • 6 Някой си

    8 1 Отговор
    Аз само да питам ,кога ще ви разрешат да напишете че руснаците са 10 км след Константиновка?

    Коментиран от #8, #9

    07:02 07.08.2026

  • 7 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "сузуки":

    Ами простое.Украйна удря колкото колкото е възможно единствено и само да накара Русия да спре войната.Русия прави това защото само това може.Да убива

    07:05 07.08.2026

  • 8 Соломон

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Някой си":

    А значи са я поминали с 10км и трябва пак да се върната за да я превземат

    07:13 07.08.2026

  • 9 Антирашист 2174

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Някой си":

    Някой си не е добра характеристика за личности, освен ако ни искат да се скрият в миша дупка !

    09:42 07.08.2026

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