Дронове убиха две жени в Павлоград, ранени в Херсон и Одеса

Ситуацията на фронта в Украйна остава критична, белязана от засилен руски террор над цивилни обекти и безпрецедентен интензитет на сухопътните сражения.

Към 4:00 ч. българско време на 7 август оперативната обстановка се обостря както по линията на съприкосновение, така и във вътрешността на страната.

Ударът в Павлоград: Унищожено депо на „Укрпоща“

Руските сили нанесоха брутален въздушен удар по град Павлоград в Днепропетровска област. Атаката е извършена с дрон-ракета „Бандерол“, която напълно разруши сортировъчно депо и база за мобилни клонове на националния пощенски оператор „Укрпоща“.

Изпълнителният директор на компанията Игор Смилянски потвърди в официалния си канал в Telegram (източник: t.me/Ukrposhta_news), че при нападението са загинали две служителки. Рано сутринта спасителните екипи продължаваха разчистването на отломките. Ранен е и един механик, чийто живот е извън опасност. Пощенският оператор съобщи, че активира алтернативни логистични маршрути, за да осигури доставката на пенсии и лекарства, а клиентите ще бъдат обезщетени за унищожените пратки.

Атаки с дронове в Херсонска област, Одеса и тревога в Киев

Паралелно с удара в Днепропетровска област, руската армия засили натиска си на юг. В Херсонска област двама мъже бяха сериозно ранени след целенасочени атаки с руски безпилотни летателни апарати. Местните военни администрации съобщават за нанесени материални щети по цивилни автомобили и къщи.

16-годишен младеж е ранен с осколки при руска атака срещу гражданската инфраструктура в Измаилския район на Одеска област на 6 август, съобщи областният управител Олег Кипер. Пострадалият е настанен в болница за оказване на неотложна медицинска помощ

Поради непосредствена заплаха от изстрелване на руски балистични ракети, в столицата Киев и редица други централни и източни региони на Украйна бе обявена мащабна въздушна тревога. Силите за противовъздушна отбрана бяха приведени в пълна бойна готовност. Командването на ВВС призова гражданите незабавно да потърсят укрития поради риск от удари със свръхзвукови ракети „Кинжал“ и севернокорейски балистични комплекси KN-23.

Генералният щаб на Украйна: 170 битки за денонощие

Наземните боеве достигат пикови нива на ожесточение. Според официалния сутрешен доклад на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, през изминалото денонощие (четвъртък) на фронта са регистрирани точно 170 бойни сблъсъка.

Най-тежка остава ситуацията в следните направления:

Покровско направление : Руските сили са извършили 23 атаки в опит да пробият отбраната в районите на Шахове и Удачне.

: Руските сили са извършили 23 атаки в опит да пробият отбраната в районите на Шахове и Удачне. Словянско и Константиновско направление : Украинските защитници са спрели по 15 вражески щурма във всяко едно от тях.

: Украинските защитници са спрели по 15 вражески щурма във всяко едно от тях. Лиманско направление: Отбити са 6 опита за руско настъпление в района на Ямпол.

През същия период руската армия е изстреляла хиляди дронове-камикадзе и е нанесла над 50 авиационни удара, използвайки близо 180 управляеми авиационни бомби (КАБ) срещу украински позиции и погранични селища.