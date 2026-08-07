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Преговори с Мъск, роботи-убийци и отново министър: Отстраненият Федоров разкри стратегията си за водене на войната
  Тема: Украйна

Преговори с Мъск, роботи-убийци и отново министър: Отстраненият Федоров разкри стратегията си за водене на войната

7 Август, 2026 02:59, обновена 7 Август, 2026 03:18 2 614 18

  • михайло федоров-
  • украйна-
  • военен министър-
  • стратегия-
  • мъск

Бившият шеф на военното ведомство в Киев взриви медийното пространство в Украйна с неочаквано интервю

Преговори с Мъск, роботи-убийци и отново министър: Отстраненият Федоров разкри стратегията си за водене на войната - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият министър на отбраната на Украйна, Михайло Федоров, направи мащабна медийна изява пред UNITED24 Media, в която очерта ключови аспекти от стратегията си за водене на войната.

В своето изявление ексминистърът засегна деликатната тема за използването на сателитната мрежа Starlink на руска територия, разкри радикалния си план за промени в мобилизацията чрез технологии и категорично обяви, че целта му остава единствено връщането на лидерския пост в Министерството на отбраната.

Преговори с Илон Мъск за удари в Русия чрез Starlink

Федоров потвърди, че поддържа директна и интензивна комуникация с американския милиардер Илон Мъск UNITED24 Media. Основен акцент в преговорите е разширяването на обхвата на Starlink за провеждане на украински операции и поразяване на военни цели дълбоко в тила на Руската федерация.

До момента SpaceX налагаше софтуерни ограничения за геозониране, предотвратяващи използването на терминалите извън международно признатите граници на Украйна. Федоров се опитва да договори премахването на тези бариери, аргументирайки се с необходимостта от прецизно насочване на украинските далекобойни дронове за неутрализиране на руския настъпателен потенциал New Voice.

Технологичен обрат: План за промени в мобилизацията

Вместо масово изпращане на жива сила на фронтовата линия, планът на Федоров предвижда радикална технологична мобилизация The New York Times / New Voice. Неговата визия за реформа включва:

  • Дигитален подбор: Набиране на ИТ специалисти, инженери и оператори на БПЛА чрез държавната екосистема.
  • Роботизиран фронт: Замяна на пехотата по първата линия с автоматизирани куполи, сензори и сухопътни роботи.
  • AI системи: Внедряване на автономни дронове с изкуствен интелект за минимизиране на човешките жертви New Voice.

По думите му, Украйна няма ресурс да се състезава количествено с Русия, затова мобилизационният план трябва да се фокусира върху управлението на „евтини роботи-убийци“ от разстояние.

„Връщане на 100%“: Амбиции за Министерството на отбраната

Ввъпреки освобождаването му през юли и последвалите вълни от обществени протести с искане за неговото възстановяване UNITED24 Media, Федоров категорично заяви, че няма намерение да влиза във военновременна политическа опозиция срещу президента Володимир Зеленски.

Той потвърди, че е отказал алтернативни вицепремиерски постове в технологичния сектор . „Нямам морално право да се занимавам с нищо друго. Готов съм да се върна като министър на отбраната на 100%, ако бъда поканен обратно“, заяви Федоров в интервю за Kyiv Post / YouTube. Към момента той вече е предал детайлния си план за действие на временно изпълняващия длъжността министър Евхений Хмара.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 6 Интересно

    14 19 Отговор
    От къде имат ток да правят интервюта и да пускат статии?!

    04:08 07.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Един

    22 6 Отговор
    Тоя още си мисли, че някой ще го върне на топлото местенце.
    Това може да стане само през трупчето на Зели. Той е такъв нарцис, че никога няма да си промени заповедта обратно.
    Колкто до дроновете-убийци, има много да чакате. Повече отколкото да ви дадат чертежите и технологиите за Пейтриът.
    С две думи - загубени сте/

    05:21 07.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кирпича

    5 20 Отговор
    Следващата стъпка е робот -убиец на посещение в бункера на Путин.

    06:05 07.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Васил

    10 4 Отговор
    Дълбоко се съмнявам че Зеления Наркос ще признае че е сгрешил и ще го възстанови.

    06:55 07.08.2026

  • 13 Мишо

    14 2 Отговор
    време да си ходят от Бг карат коли без застраховки и без преглед заграбват имоти по морето докога ще ги търпим истината е всички ги мразим

    06:58 07.08.2026

  • 14 Мисля

    12 3 Отговор
    Много са силни на теория,планове,стратегии.Преди и Баце така чертаеше на салфетки газови хъбове и магистрали.На практика -чокан.

    07:21 07.08.2026

  • 15 Дзак

    7 0 Отговор
    Много Трансформърс!

    07:29 07.08.2026

  • 16 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Щом на първа линия ще има само роботи убийци Путин спокойно може да ползва срещу тях ТЯО.

    08:35 07.08.2026

  • 17 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    А на такива като тебе, един робот, изнасилвач, да си се забавлявате и да не си пресилваш главичката с непосилни за нея работи.

    10:18 07.08.2026

  • 18 Терминатор

    1 0 Отговор
    Нов епизод с великия украински комик актьор от руски произход Зеленски.

    11:43 07.08.2026

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