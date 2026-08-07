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Белград потвърди: Зеленски пристига
  Тема: Украйна

Белград потвърди: Зеленски пристига

7 Август, 2026 04:23, обновена 7 Август, 2026 04:29 2 051 31

  • сърбиязеленскивучич-
  • полша-
  • побои

Напрежение в Полша: Консулството на Украйна с реакция след побои

Белград потвърди: Зеленски пристига - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Зеленски в Сърбия: Историческа визита в лагера на Москва

Администрацията на сръбския президент Александър Вучич официално потвърди, че украинският държавен глава Володимир Зеленски ще направи първото си официално посещение в Белград на 8 август, съобщава UNITED24 Media. Това е безпрецедентен дипломатически ход, тъй като Сърбия традиционно се счита за един от най-близките съюзници на Русия в Европа и до момента категорично отказваше да наложи санкции срещу Кремъл.

Дипломатически източници, цитирани от The Straits Times, определят предстоящата визита като „звучен шамар за Москва“. Основната цел на Киев е постепенно да отдели Белград от руската сфера на влияние. Очаква се по време на срещата между Вучич и Зеленски да бъде подписан ключов меморандум за търговско сътрудничество, както и да се възобновят преговорите за зона за свободна търговия.

Въпреки че Сърбия поддържа неутралитет, страната вече е предоставила над 60 милиона евро хуманитарна помощ за Украйна и многократно е декларирала, че признава нейната териториална цялост, включително Крим и Донбас.

Напрежение в Полша: Консулството на Украйна с реакция след побои

На заден план на дипломатическите успехи, сигурността на украинските граждани в чужбина остава критичен въпрос. Генералното консулство на Украйна реагира остро на поредица от ксенофобски нападения в Полша, предава агенция Укринформ. Последният сериозен инцидент е регистриран в град Кожухов (Любушко войводство), където трима украинци бяха брутално пребити в хостел след скандал за пусната музика. Извършителите са крещели „Връщайте се в Украйна!“, преди да извършат нападението.

Според разследващи журналисти от изданието Европейска правда, подобни инциденти зачестяват и в други големи градове като Вроцлав и Гданск, където хора често биват нападани по улиците или в магазините само заради своя украински акцент или защото са били погрешно припознати.

Украинското консулство излезе с официална позиция, в която категорично осъжда всякакви прояви на омраза и ксенофобия:

  • Дипломатите настояват полските правоохранителни органи да проведат обективно и бързо разследване.
  • Призовават се украинските граждани в Полша да запазят спокойствие и да не се поддават на провокации.
  • При каквато и да е заплаха, гражданите трябва незабавно да търсят съдействие от полицията и съответното консулство.

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига вече е разпоредил на дипломатическите мисии да следят отблизо случаите и да окажат пълна правна и медицинска помощ на пострадалите лица.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Орка

    28 2 Отговор
    ще предлага дронове и ще проси тия неговите на фронта кучета ги яки и обувките ще им продаде

    04:34 07.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ушанка

    23 3 Отговор
    И за какво му е на Зеля да ходи в Сърбия? Да не би там да са останали стари съветски ПВО? Данъкоплатците от ЕС ще платят.

    Коментиран от #14

    05:31 07.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зеления път

    26 2 Отговор
    Зеленото се чуди вече коя гора да хваща. Само Макрончо го желае все още от старите приятели, но той пък има проблеми с дедо си за тази работа. Е, Цветан Василев да го покрие някъде, когато "големите батковци" решат какво да го правят. В Украйна е абсурд да се прибере..

    06:07 07.08.2026

  • 9 1234

    27 3 Отговор
    Сръбските заводи за съветски боеприпаси не са спирали да работят, като нашите. И там властта се кълне, че нито един патрон не е отишъл в украйна, както тук се кълнеше госпожа Лъжа. Зеленски бърза да благодари на Вучи, защото дните му са преброени и може да не успее.

    Коментиран от #17

    06:08 07.08.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    ВНИМАВАЙТЕ С ХАЙВЕРА ОТ ЧЕРНА ДУНАВСКА МРЯНА
    ..... ДА НЕ СЕ ОБРИНЕ ОТ НЕГО :)

    06:19 07.08.2026

  • 11 Боруна Лом

    18 3 Отговор
    ОЩЕ МАРИЗЕНЕ НА УКРИ И ,,ИТАЛИАНЦИ,, ТРЯБВА

    06:21 07.08.2026

  • 12 Жеката

    18 2 Отговор
    Пристига Пантелей пътника! Жив мъртвец!

    06:21 07.08.2026

  • 13 Народни поговорки

    21 2 Отговор
    Още от сега, някой украинци се изпускат да се държат нагло, на територия на страна, която помага на Украйна, а представяте ли си, какви претенции ще предявяват, след края на войната?
    В такива случаи, народа казва, "храни куче, да те лае" или, "куче, хапещо ръката, която го храни"!

    Коментиран от #23

    06:26 07.08.2026

  • 14 Как за какво?

    16 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ушанка":

    Ще ходи в Сърбия за да благодари на сръбския народ за чудесните сръбски оръжия, които продава на Украйна за войната им с Русия.

    06:28 07.08.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 2 Отговор
    ЕДИН ИЗВЕСТЕН ГЕРМАНСКИ РУСОФОБ
    И КОМЕНТАТОР
    МРАЧНО ЗАКЛЮЧИ
    " РУСНАЦИТЕ РАЗСТРЕЛВАТ КИЕВ КАТО НА ПОЛИГОННИ СТРЕЛБИ " :)

    Коментиран от #18

    06:29 07.08.2026

  • 16 Мим

    11 2 Отговор
    Зеленаки е като
    поп
    боб
    сос
    Както и да го четеш,отпред или от зад на пред ,все едно и също.Нищо ново при неговата песен....

    06:31 07.08.2026

  • 17 прашка номер 3.5

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "1234":

    Какви заводи за "съветски" боеприпаси ти се привидяха в Сърбия? Всички "калашници", произведени в Сърбия са с патрони по НАТО стандарт.

    06:32 07.08.2026

  • 18 Ами

    18 3 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    браво! Така трябваше отдавна за да свърши тази война и да изчезне тази нацистка псевдо държава.

    06:41 07.08.2026

  • 19 стига с тези меморандуми

    5 1 Отговор
    едно време са ги наричали докладни записки, не означаващи нищо.

    06:57 07.08.2026

  • 20 горски

    13 1 Отговор
    Зеления търси канали за договорка с Русия/да не го бесят или дерат жив/....а не за пари и дронове.След седмица вероятно Вучич ще кацне в Москва....

    07:12 07.08.2026

  • 21 жоро

    11 1 Отговор
    за кво въобще го приемат сърбите тоя утрепаняк?

    07:30 07.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Същата работа

    13 0 Отговор

    До коментар #13 от "Народни поговорки":

    Като израелските хулигани
    Спасили сме евреите за да дойдат после пишляметата им да безчинстват тук, а после и да искат извинение от нас

    08:04 07.08.2026

  • 24 а ма..

    8 1 Отговор
    Ганевата..зеления мухал ще се кара на београд че няма визи с пулково и шерметиево и балканците се возят директно до тях

    08:04 07.08.2026

  • 25 оня с коня

    11 2 Отговор
    Брадатото джудже просякът пак ще иска нещо и от сърбите .

    08:12 07.08.2026

  • 26 мишо

    3 2 Отговор
    Целта на Англосаксонците е --да " изхвърлят " Русия от Европейският енергиен пазар , да разрушат всичко което е било от Съветска епоха-- култура , традиции, икономически и политически връзки да ги превърнат в най - големи врагове на Русия и го постигнаха особено в страните от Източният блик.. След като Русия беше остави Сирия на терористите "изхвърлена " беше и от Южна Америка --Венецуела , Куба , Никарагуа единствено в Европа остана Сърбия .. Целта е ! последният съюзник или страна с добри отношения да я направят враг на Русия и мисля ,че ще успеят---Путин ли ? той обича да не прави нищо обича да гледа и да чака какво ще стане и при свършен факт да се усмихва като последния глу..пак и да маха с ръка сякаш всичко той контролира или най-много да се оплаква да се оплаква на Руският народ.

    Коментиран от #29

    08:52 07.08.2026

  • 27 Просяка само там не беше ходил да крънка

    3 1 Отговор
    ама не ми се вярва да го огрее, че Вучно не е васал на €С.

    09:04 07.08.2026

  • 28 Хо-ха-ха

    2 1 Отговор
    Най-вероятно Зелю ще търси убежище в Русия. Украинците няма да го оставят жив защото ги унищожи, западните му господари също защото знае прекалено много. Само някаква сделка с Путин маже да му спаси живота. Информация за живот , Русия е голяма. А на Путин ще му трябва информация за бандеровските терористични клетки и в Русия и в Украйна. А и сигурно Зелю знае и пикантни подробности за западния елит.

    Коментиран от #30

    09:46 07.08.2026

  • 29 Райха е КЕНЕФ

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "мишо":

    26 мишо
    21ОТГОВОР
    Целта на Англосаксонците е --да " изхвърлят " Русия от Европейският енергиен пазар ,

    11:38 07.08.2026

  • 30 Е-е-е-

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хо-ха-ха":

    28 Хо-ха-ха:
    Най-вероятно Зелю ще търси убежище в Русия. Украинците няма да го оставят жив защото ги унищожи,...
    -;-
    докъде стегна фантазирането на русофилите

    11:40 07.08.2026

  • 31 ЗеленоебецЪ

    1 0 Отговор
    Тоя само г ъ з ъ си не е продал за пари.Ама идва време,че и за без пари никой няма да му го иска.Абе...уж евреите са находчив народ?

    12:35 07.08.2026

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