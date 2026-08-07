Белград потвърди: Зеленски пристига

Зеленски в Сърбия: Историческа визита в лагера на Москва

Администрацията на сръбския президент Александър Вучич официално потвърди, че украинският държавен глава Володимир Зеленски ще направи първото си официално посещение в Белград на 8 август, съобщава UNITED24 Media. Това е безпрецедентен дипломатически ход, тъй като Сърбия традиционно се счита за един от най-близките съюзници на Русия в Европа и до момента категорично отказваше да наложи санкции срещу Кремъл.

Дипломатически източници, цитирани от The Straits Times, определят предстоящата визита като „звучен шамар за Москва“. Основната цел на Киев е постепенно да отдели Белград от руската сфера на влияние. Очаква се по време на срещата между Вучич и Зеленски да бъде подписан ключов меморандум за търговско сътрудничество, както и да се възобновят преговорите за зона за свободна търговия.

Въпреки че Сърбия поддържа неутралитет, страната вече е предоставила над 60 милиона евро хуманитарна помощ за Украйна и многократно е декларирала, че признава нейната териториална цялост, включително Крим и Донбас.

Напрежение в Полша: Консулството на Украйна с реакция след побои

На заден план на дипломатическите успехи, сигурността на украинските граждани в чужбина остава критичен въпрос. Генералното консулство на Украйна реагира остро на поредица от ксенофобски нападения в Полша, предава агенция Укринформ. Последният сериозен инцидент е регистриран в град Кожухов (Любушко войводство), където трима украинци бяха брутално пребити в хостел след скандал за пусната музика. Извършителите са крещели „Връщайте се в Украйна!“, преди да извършат нападението.

Според разследващи журналисти от изданието Европейска правда, подобни инциденти зачестяват и в други големи градове като Вроцлав и Гданск, където хора често биват нападани по улиците или в магазините само заради своя украински акцент или защото са били погрешно припознати.

Украинското консулство излезе с официална позиция, в която категорично осъжда всякакви прояви на омраза и ксенофобия:

Дипломатите настояват полските правоохранителни органи да проведат обективно и бързо разследване.

Призовават се украинските граждани в Полша да запазят спокойствие и да не се поддават на провокации.

При каквато и да е заплаха, гражданите трябва незабавно да търсят съдействие от полицията и съответното консулство.

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига вече е разпоредил на дипломатическите мисии да следят отблизо случаите и да окажат пълна правна и медицинска помощ на пострадалите лица.