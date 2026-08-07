Белград потвърди: Зеленски пристига

Зеленски в Сърбия: Историческа визита в лагера на Москва
Администрацията на сръбския президент Александър Вучич официално потвърди, че украинският държавен глава Володимир Зеленски ще направи първото си официално посещение в Белград на 8 август, съобщава UNITED24 Media. Това е безпрецедентен дипломатически ход, тъй като Сърбия традиционно се счита за един от най-близките съюзници на Русия в Европа и до момента категорично отказваше да наложи санкции срещу Кремъл.
Дипломатически източници, цитирани от The Straits Times, определят предстоящата визита като „звучен шамар за Москва“. Основната цел на Киев е постепенно да отдели Белград от руската сфера на влияние. Очаква се по време на срещата между Вучич и Зеленски да бъде подписан ключов меморандум за търговско сътрудничество, както и да се възобновят преговорите за зона за свободна търговия.
Въпреки че Сърбия поддържа неутралитет, страната вече е предоставила над 60 милиона евро хуманитарна помощ за Украйна и многократно е декларирала, че признава нейната териториална цялост, включително Крим и Донбас.
Напрежение в Полша: Консулството на Украйна с реакция след побои
На заден план на дипломатическите успехи, сигурността на украинските граждани в чужбина остава критичен въпрос. Генералното консулство на Украйна реагира остро на поредица от ксенофобски нападения в Полша, предава агенция Укринформ. Последният сериозен инцидент е регистриран в град Кожухов (Любушко войводство), където трима украинци бяха брутално пребити в хостел след скандал за пусната музика. Извършителите са крещели „Връщайте се в Украйна!“, преди да извършат нападението.
Според разследващи журналисти от изданието Европейска правда, подобни инциденти зачестяват и в други големи градове като Вроцлав и Гданск, където хора често биват нападани по улиците или в магазините само заради своя украински акцент или защото са били погрешно припознати.
Украинското консулство излезе с официална позиция, в която категорично осъжда всякакви прояви на омраза и ксенофобия:
- Дипломатите настояват полските правоохранителни органи да проведат обективно и бързо разследване.
- Призовават се украинските граждани в Полша да запазят спокойствие и да не се поддават на провокации.
- При каквато и да е заплаха, гражданите трябва незабавно да търсят съдействие от полицията и съответното консулство.
Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига вече е разпоредил на дипломатическите мисии да следят отблизо случаите и да окажат пълна правна и медицинска помощ на пострадалите лица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Орка
04:34 07.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ушанка
Коментиран от #14
05:31 07.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Зеления път
06:07 07.08.2026
9 1234
Коментиран от #17
06:08 07.08.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... ДА НЕ СЕ ОБРИНЕ ОТ НЕГО :)
06:19 07.08.2026
11 Боруна Лом
06:21 07.08.2026
12 Жеката
06:21 07.08.2026
13 Народни поговорки
В такива случаи, народа казва, "храни куче, да те лае" или, "куче, хапещо ръката, която го храни"!
Коментиран от #23
06:26 07.08.2026
14 Как за какво?
До коментар #6 от "Ушанка":Ще ходи в Сърбия за да благодари на сръбския народ за чудесните сръбски оръжия, които продава на Украйна за войната им с Русия.
06:28 07.08.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И КОМЕНТАТОР
МРАЧНО ЗАКЛЮЧИ
" РУСНАЦИТЕ РАЗСТРЕЛВАТ КИЕВ КАТО НА ПОЛИГОННИ СТРЕЛБИ " :)
Коментиран от #18
06:29 07.08.2026
16 Мим
поп
боб
сос
Както и да го четеш,отпред или от зад на пред ,все едно и също.Нищо ново при неговата песен....
06:31 07.08.2026
17 прашка номер 3.5
До коментар #9 от "1234":Какви заводи за "съветски" боеприпаси ти се привидяха в Сърбия? Всички "калашници", произведени в Сърбия са с патрони по НАТО стандарт.
06:32 07.08.2026
18 Ами
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":браво! Така трябваше отдавна за да свърши тази война и да изчезне тази нацистка псевдо държава.
06:41 07.08.2026
19 стига с тези меморандуми
06:57 07.08.2026
20 горски
07:12 07.08.2026
21 жоро
07:30 07.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Същата работа
До коментар #13 от "Народни поговорки":Като израелските хулигани
Спасили сме евреите за да дойдат после пишляметата им да безчинстват тук, а после и да искат извинение от нас
08:04 07.08.2026
24 а ма..
08:04 07.08.2026
25 оня с коня
08:12 07.08.2026
26 мишо
Коментиран от #29
08:52 07.08.2026
27 Просяка само там не беше ходил да крънка
09:04 07.08.2026
28 Хо-ха-ха
Коментиран от #30
09:46 07.08.2026
29 Райха е КЕНЕФ
До коментар #26 от "мишо":26 мишо
21ОТГОВОР
Целта на Англосаксонците е --да " изхвърлят " Русия от Европейският енергиен пазар ,
11:38 07.08.2026
30 Е-е-е-
До коментар #28 от "Хо-ха-ха":28 Хо-ха-ха:
Най-вероятно Зелю ще търси убежище в Русия. Украинците няма да го оставят жив защото ги унищожи,...
-;-
докъде стегна фантазирането на русофилите
11:40 07.08.2026
31 ЗеленоебецЪ
12:35 07.08.2026