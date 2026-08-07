Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Румъния »
ЕК плаши Румъния с финансови санкции заради въглищата

ЕК плаши Румъния с финансови санкции заради въглищата

7 Август, 2026 03:45, обновена 7 Август, 2026 03:48 1 578 5

  • румъния-
  • ес-
  • брюксел-
  • санккции-
  • въглища

Брюксел предупреди Букурещ, че забавената декарбонизация застрашава милиарди евро по Плана за възстановяване

ЕК плаши Румъния с финансови санкции заради въглищата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейската комисия излезе с официално остро предупреждение към Румъния заради гласуваните на 5 август промени в Закона за декарбонизация.

Новите законодателни текстове, подкрепени основно от опозиционната Социалдемократическа партия (PSD) и крайнодесния Алианс за обединение на румънците (AUR), поставят под въпрос изплащането на милиарди евро по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Защо се стигна до конфликта?

Приетото изменение предвижда постепенното извеждане от експлоатация на румънските топлоелектрически централи, работещи с лигнитни и кафяви въглища, да се осъществява едва след като в мрежата бъдат пуснати в търговска експлоатация нови, заместващи мощности с ниски въглеродни емисии.

Според говорител на Европейската комисия, цитиран в официалния писмен отговор до румънската национална информационна агенция AGERPRES (agerpres.ro), тези промени застрашават пряко изпълнението на „Крайъгълен камък 114“ от НПВУ. Позицията на ЕК е ясна: преразглеждането на вече поети ангажименти за декарбонизация носи сериозен риск от ревизиране на минали плащания и спиране на бъдещи финансови траншове.

Политическо напрежение в Букурещ

Проектозаконът разпали тежка вътрешнополитическа криза в северната ни съседка:

  • Временното правителство: Настоящият служебен премиер Илие Боложан предупреди, че промените могат да доведат до директни финансови корекции от ЕК.
  • Президентът: Държавният глава обеща да използва всички свои конституционни правомощия, за да върне закона за преразглеждане в Парламента, преди да го обнародва.
  • Опозицията: Вносителите от PSD защитиха решението, позовавайки се на регионалната енергийна криза и рисковете за енергийната сигурност на Румъния.

Към момента Букурещ остава с официален краен ангажимент за пълен отказ от въглищата до 31 декември 2032 г., но опитите за забавяне на междинните графици могат да струват на страната милиарди.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не може

    34 1 Отговор
    Някакви европейски чиновници, за които никой не е гласувал да диктуват дали хората да имат ток или да стоят на горещо/студено, заради някаква псевдо зелена сделка

    05:57 07.08.2026

  • 2 Някой

    31 1 Отговор
    Двуличници. Ако имаше опасност от недостиг на ток във Белгия или Франция, и те запалеха въглищни централи, ЕК щеше да си мълчи. Но тук иде реч за Румъния - далеч от сърцето на ЕС. Могат да стоят там без ток - нали не са от техните хора?

    06:18 07.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Браво Румъния !

    21 1 Отговор
    Това е пример как трябва да си гледаш интереса

    06:41 07.08.2026

  • 5 Желанието

    17 1 Отговор
    за евроинтеграция се оказва болезнено и нездравословно за "младите демокрации" от Източна Европа.

    06:44 07.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания