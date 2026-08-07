САЩ санкционираха Куба, българското МВнР с предупреждение

Геополитическо напрежение: Вашингтон блокира кубинската армия
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи тежки санкции на ключови кубински военни служители и компании, съобщи Reuters, цитирайки официално изявление на Държавния департамент на САЩ. Под ударите на Офиса за контрол на чуждестранните активи (OFAC) попадат общо осем физически лица и пет юридически дружества.
Сред санкционираните са кубинският министър на въоръжените сили Алваро Лопес Миера, началникът на Генералния щаб Роберто Легра Сотолонго, както и военните аташета на Хавана в Русия и Китай. Вашингтон обвинява карибската държава, че служи като „оперативна площадка“ на трите държави за шпионаж и дейности срещу националната сигурност на САЩ. Черният списък включва военния конгломерат GAESA, компанията Tecnoimport и авиоремонтния завод „Юрий Гагарин“, поддържащ кубинския флот от съветски самолети.
Критична ситуация в Хавана: ООН предупреждава за хуманитарен колапс
Мерките засилват въведеното по-рано през годината петролно ембарго, което доведе до безпрецедентен срив на икономиката на острова. Наложените санкции замразяват активите на кубинските дружества в САЩ и заплашват с вторични наказания всяка чуждестранна банка, която извършва трансакции с тях.
Експерти на ООН вече предупредиха, че пълната петролна блокада тласка Куба към хуманитарна катастрофа. Страната страда от постоянни токови сривове, липса на питейна вода и тежък недостиг на основни хранителни продукти. Заради липсата на авиационно гориво, редица авиокомпании започнаха масово да отменят международни полети до летището в Хавана.
МВнР на България: Индекс на риск Ниво 4, спрете пътуванията
На фона на ескалацията Министерството на външните работи на България излезе с извънредно предупреждение към българските граждани, предаде БТА. Ситуационният център официално повиши индекса на риск за Куба до Ниво 4 (Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна, освен при крайна необходимост).
От българското външно ведомство настоятелно съветват да се отменят всички планирани екскурзии, включително с цел туризъм. Основните рискове за сънародниците ни включват:
- Пълно денонощно прекъсване на електричеството в много райони
- Блокиран градски и междуградски транспорт
- Драстичен недостиг на лекарства и медицинско обслужване
- Ръст на престъпността (обири и джебчийство) в туристическите зони
МВнР съобщава, че настаняването на чужденци е ограничено единствено в затворените курорти Варадеро и Хавана, докато в останалата част на страната хотелите масово затварят. За намиращите се в Куба българи са осигурени денонощни спешни линии за връзка към дирекция „Ситуационен център“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТАКАААА ТИЯ НЕЩА
04:08 07.08.2026
2 В ДЖУНГЛАТА Е ТАКА
ЩЕ ВИДИМ КАКВА ЩЕ Я СГОТВЯТ !!
04:15 07.08.2026
3 тръмп намери
Ръчичките му да изсъхнат, дано.
Коментиран от #4
06:57 07.08.2026
4 от дзурлата ти
До коментар #3 от "тръмп намери":в пазвата ти!
Коментиран от #6
08:43 07.08.2026
5 По заглавието помислих, че са
Кво ли праи кубинецът Бареков.
09:06 07.08.2026
6 д-р Ох Боли
До коментар #4 от "от дзурлата ти":Трай, че пращам санитарите за ел. процедури и студени душове. Нещо не ти понасят жегите.
10:34 07.08.2026
7 Сила
Като пленум на ЦК на БКП от 1986 година
Коментиран от #8
11:50 07.08.2026
8 Мощ
До коментар #7 от "Сила":Ееее, младежи.... са пред теб:))
12:19 07.08.2026