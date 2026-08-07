САЩ санкционираха Куба, българското МВнР с предупреждение

Геополитическо напрежение: Вашингтон блокира кубинската армия

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи тежки санкции на ключови кубински военни служители и компании, съобщи Reuters, цитирайки официално изявление на Държавния департамент на САЩ. Под ударите на Офиса за контрол на чуждестранните активи (OFAC) попадат общо осем физически лица и пет юридически дружества.

Сред санкционираните са кубинският министър на въоръжените сили Алваро Лопес Миера, началникът на Генералния щаб Роберто Легра Сотолонго, както и военните аташета на Хавана в Русия и Китай. Вашингтон обвинява карибската държава, че служи като „оперативна площадка“ на трите държави за шпионаж и дейности срещу националната сигурност на САЩ. Черният списък включва военния конгломерат GAESA, компанията Tecnoimport и авиоремонтния завод „Юрий Гагарин“, поддържащ кубинския флот от съветски самолети.

Критична ситуация в Хавана: ООН предупреждава за хуманитарен колапс

Мерките засилват въведеното по-рано през годината петролно ембарго, което доведе до безпрецедентен срив на икономиката на острова. Наложените санкции замразяват активите на кубинските дружества в САЩ и заплашват с вторични наказания всяка чуждестранна банка, която извършва трансакции с тях.

Експерти на ООН вече предупредиха, че пълната петролна блокада тласка Куба към хуманитарна катастрофа. Страната страда от постоянни токови сривове, липса на питейна вода и тежък недостиг на основни хранителни продукти. Заради липсата на авиационно гориво, редица авиокомпании започнаха масово да отменят международни полети до летището в Хавана.

МВнР на България: Индекс на риск Ниво 4, спрете пътуванията

На фона на ескалацията Министерството на външните работи на България излезе с извънредно предупреждение към българските граждани, предаде БТА. Ситуационният център официално повиши индекса на риск за Куба до Ниво 4 (Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна, освен при крайна необходимост).

От българското външно ведомство настоятелно съветват да се отменят всички планирани екскурзии, включително с цел туризъм. Основните рискове за сънародниците ни включват:

Пълно денонощно прекъсване на електричеството в много райони

Блокиран градски и междуградски транспорт

Драстичен недостиг на лекарства и медицинско обслужване

Ръст на престъпността (обири и джебчийство) в туристическите зони

МВнР съобщава, че настаняването на чужденци е ограничено единствено в затворените курорти Варадеро и Хавана, докато в останалата част на страната хотелите масово затварят. За намиращите се в Куба българи са осигурени денонощни спешни линии за връзка към дирекция „Ситуационен център“.