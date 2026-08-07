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САЩ санкционираха Куба, българското МВнР с предупреждение

САЩ санкционираха Куба, българското МВнР с предупреждение

7 Август, 2026 03:22, обновена 7 Август, 2026 03:29 2 489 8

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Вашингтон наложи мащабни финансови и икономически ограничения на Хавана заради военно сътрудничество с Москва, Пекин и Техеран

САЩ санкционираха Куба, българското МВнР с предупреждение - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическо напрежение: Вашингтон блокира кубинската армия

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи тежки санкции на ключови кубински военни служители и компании, съобщи Reuters, цитирайки официално изявление на Държавния департамент на САЩ. Под ударите на Офиса за контрол на чуждестранните активи (OFAC) попадат общо осем физически лица и пет юридически дружества.

Сред санкционираните са кубинският министър на въоръжените сили Алваро Лопес Миера, началникът на Генералния щаб Роберто Легра Сотолонго, както и военните аташета на Хавана в Русия и Китай. Вашингтон обвинява карибската държава, че служи като „оперативна площадка“ на трите държави за шпионаж и дейности срещу националната сигурност на САЩ. Черният списък включва военния конгломерат GAESA, компанията Tecnoimport и авиоремонтния завод „Юрий Гагарин“, поддържащ кубинския флот от съветски самолети.

Критична ситуация в Хавана: ООН предупреждава за хуманитарен колапс

Мерките засилват въведеното по-рано през годината петролно ембарго, което доведе до безпрецедентен срив на икономиката на острова. Наложените санкции замразяват активите на кубинските дружества в САЩ и заплашват с вторични наказания всяка чуждестранна банка, която извършва трансакции с тях.

Експерти на ООН вече предупредиха, че пълната петролна блокада тласка Куба към хуманитарна катастрофа. Страната страда от постоянни токови сривове, липса на питейна вода и тежък недостиг на основни хранителни продукти. Заради липсата на авиационно гориво, редица авиокомпании започнаха масово да отменят международни полети до летището в Хавана.

МВнР на България: Индекс на риск Ниво 4, спрете пътуванията

На фона на ескалацията Министерството на външните работи на България излезе с извънредно предупреждение към българските граждани, предаде БТА. Ситуационният център официално повиши индекса на риск за Куба до Ниво 4 (Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна, освен при крайна необходимост).

От българското външно ведомство настоятелно съветват да се отменят всички планирани екскурзии, включително с цел туризъм. Основните рискове за сънародниците ни включват:

  • Пълно денонощно прекъсване на електричеството в много райони
  • Блокиран градски и междуградски транспорт
  • Драстичен недостиг на лекарства и медицинско обслужване
  • Ръст на престъпността (обири и джебчийство) в туристическите зони

МВнР съобщава, че настаняването на чужденци е ограничено единствено в затворените курорти Варадеро и Хавана, докато в останалата част на страната хотелите масово затварят. За намиращите се в Куба българи са осигурени денонощни спешни линии за връзка към дирекция „Ситуационен център“.


Куба
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ТАКАААА ТИЯ НЕЩА

    24 8 Отговор
    СА СЛЕДСТВИЕ ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА КОГОООО НА КОЛОНИАЛИСТИТЕ ИМПЕРИАЛИСТИ И КАПИТАЛИСТИ...

    04:08 07.08.2026

  • 2 В ДЖУНГЛАТА Е ТАКА

    23 4 Отговор
    ЛОШАТА КУБА ! АМИ НЕ Е С НАС ,НЕ НИ КЛЯКА !! ХА ДА ВИДИМ СЕГА!!
    ЩЕ ВИДИМ КАКВА ЩЕ Я СГОТВЯТ !!

    04:15 07.08.2026

  • 3 тръмп намери

    16 3 Отговор
    едно око в кьоравия и посегна и него да извади.
    Ръчичките му да изсъхнат, дано.

    Коментиран от #4

    06:57 07.08.2026

  • 4 от дзурлата ти

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "тръмп намери":

    в пазвата ти!

    Коментиран от #6

    08:43 07.08.2026

  • 5 По заглавието помислих, че са

    2 2 Отговор
    предупредили Демерджиев със санкции.
    Кво ли праи кубинецът Бареков.

    09:06 07.08.2026

  • 6 д-р Ох Боли

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "от дзурлата ти":

    Трай, че пращам санитарите за ел. процедури и студени душове. Нещо не ти понасят жегите.

    10:34 07.08.2026

  • 7 Сила

    1 0 Отговор
    Само вижте фотото !!!!? Вижте ги каква нелепа картинка са тия мухлясали старчоци ....😆🤑
    Като пленум на ЦК на БКП от 1986 година

    Коментиран от #8

    11:50 07.08.2026

  • 8 Мощ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    Ееее, младежи.... са пред теб:))

    12:19 07.08.2026