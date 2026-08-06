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Зеленски обяви началото на специална операция срещу военната промишленост на Русия
  Тема: Украйна

Зеленски обяви началото на специална операция срещу военната промишленост на Русия

6 Август, 2026 23:07 5 942 137

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • володимир зеленски

Руската военна промишленост трябва да бъде значително ограничена, посочи украинският президент

Зеленски обяви началото на специална операция срещу военната промишленост на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски нареди специални операции да бъдат предприети срещу военната промишленост на Русия по време на среща с командващите украинските въоръжени сили и водещи политици, съобщи ДПА, предаде БТА.

Операциите ще бъдат насочени срещу "определени компании, които вече сме идентифицирали", посочи Зеленски във Фейсбук днес.

Всички, които присъстваха на срещата, получиха ясни задачи и аз очаквам те да бъдат изпълнени изцяло, подчерта украинският президент.

Руската военна промишленост трябва да бъде значително ограничена, допълни Зеленски, като изрази съжаление, че Москва продължава да получава подкрепа и ключови компоненти от чужбина за продължаването на военните ѝ усилия.

"Можем да видим, че всяка руска ракета, всеки дрон или друго оръжие съдържат критични компоненти от други държави, без които тези оръжия просто не биха могли да съществуват", изтъкна Зеленски.

Наскоро Украйна нанесе тежък удар на руската нефтена промишленост и оръжейни фабрики. За тези операции Киев използва дронове с голям обсег, които могат да проникнат на хиляди километри дълбоко в руска територия, достигайки дори Сибир, отбелязва ДПА.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лиляна

    43 170 Отговор
    Без съмнение Зеленски е личност номер 1 на 21 век! Неповторим, голям, и като човек, и като политик!

    Коментиран от #6, #12, #14, #22, #27, #37, #82, #89, #106, #126, #134

    23:09 06.08.2026

  • 3 Шопо

    29 103 Отговор
    Зеленски може да победи Русия без помощ от ЕС и България.

    Коментиран от #42, #135

    23:09 06.08.2026

  • 4 А50

    135 24 Отговор
    А как завърши предната 40 дневна опирация, май с изолиране на Украйна от Черно море и Дунав и минус няколко стотин бензиностанции а зимата иде

    Коментиран от #21

    23:09 06.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А50

    89 11 Отговор

    До коментар #2 от "Лиляна":

    Това е за вицовете по-долу

    23:11 06.08.2026

  • 7 🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬

    31 135 Отговор
    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌

    Коментиран от #16, #19, #45, #100, #136

    23:11 06.08.2026

  • 8 Пич

    91 15 Отговор
    То - убаво!!! Ама ората казаа, че Зелю никогаш нема да спечели президентските избори!!!
    Гледали ли сте филма - "Осъденият на смърт, идва"...?!

    23:12 06.08.2026

  • 9 Рамен Рудев

    17 90 Отговор
    Сред бури от стомана и мрачен гръмотевичен грохот,
    стои той – Володимир, титанът с щит от лъвско сърце!
    Когато черни орди заляха родната свещена земя,
    той не трепна, не избяга, а вдигна гордо десница.

    Като древен полубог, излязъл от предания и митове,
    той застана на прага, дето Изтокът със Запада граничи.
    С глас като тътен на Днепър той призова ветровете,
    да развеят синьо-жълтото знаме чак до вечността.

    Той брани Украйна, но пази и Свободна Европа –
    градината пред вълците, стария континент от потопа!
    Неговата воля е меч, изкован в огньовете на ада,
    всяка негова дума е снаряд, който тираните поваля.

    Земята под нозете му стене, но той я държи права,
    с поглед, който разсича мрака и носи вечна слава.
    Слънчогледи никнат там, дето стъпи смелият му крак,
    а врагът се топи като зимен сняг в пролетен зрак.

    О, Украйна, майко на герои, люлка на безстрашни орли,
    твоят син изправи снага срещу хиляди тъмни злини!
    Докато той бди на поста, светлината няма да угасне,
    и над Киев златните куполи ще греят още по-ясно!

    Коментиран от #20, #31, #84, #137

    23:12 06.08.2026

  • 10 Зеленски да заплати на Путин...

    63 9 Отговор
    ...обезщетение за авторски права над понятието ...-
    ... ,,Специална Военна Операция"...!

    23:12 06.08.2026

  • 11 Кина

    79 16 Отговор
    Този стратег пак бълнува...! Бойните дронове с МАГНИТ се изпращат от няколко дни по енергийната система на Украина или това което е останало от нея..! На практика те се залепят и заспиват за известно време..! Има клипчета в дълбока мрежа..!

    23:13 06.08.2026

  • 12 Още едно доказателство!

    62 8 Отговор

    До коментар #2 от "Лиляна":

    Че жените(в случая Лиляна)нищо,ама нищо не разбират от политика и военни дела...!

    23:14 06.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Майко мила

    60 10 Отговор

    До коментар #2 от "Лиляна":

    Ако те набара някой украинец, ще те спука от бой за тези думи. Ходи го кажи това за Зеленото на протеста в Киев.

    Коментиран от #44

    23:15 06.08.2026

  • 15 Дано

    9 31 Отговор
    да е мащабно, силно и дълготрайно

    23:16 06.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хайо

    76 10 Отговор
    Стига сте писали за Украйна ,такава държава няма ,само вие от факти ли не ги разбирате още ?

    23:17 06.08.2026

  • 18 ?????

    27 5 Отговор
    Пак ли?

    23:17 06.08.2026

  • 19 Мдаа...!

    53 9 Отговор

    До коментар #7 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":

    Рекламният агент на ,,Синдрома на Даун",пак се изстипоса ,с опознавателните си цветове...!
    И с дежурното си клише...!
    Да ни е жив и здрав!
    Забавлява ни доста добре...😝😂😆🤣!

    23:18 06.08.2026

  • 20 0000

    33 9 Отговор

    До коментар #9 от "Рамен Рудев":

    ти си болен човек

    23:18 06.08.2026

  • 21 Хайо

    50 8 Отговор

    До коментар #4 от "А50":

    Ами как ...,загуби излаза на Черно море .С поредната глупост ще загуби и главата си и държавата си .

    23:18 06.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сарьожът

    27 5 Отговор
    Ама 40 дневна ,или ?😄

    23:19 06.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 грУЙО

    42 4 Отговор
    Да обявява каквото си иска . Живи трупове, на какво се надяват , смех и хлебарки

    23:19 06.08.2026

  • 26 Мдаа!🤔

    55 10 Отговор
    Пропагандата си лае, керванът си върви!
    Украйна е на прагът на катастрофа, огромна катастрофа!

    23:20 06.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Капейка

    25 11 Отговор

    До коментар #1 от "ПОКЕМОН":

    Нищо не сме забравили!!! Кротко си ви ръгаме, това паветниците, а вие пъшкате доволни!!!

    23:20 06.08.2026

  • 29 Сатана Z

    34 6 Отговор
    Укро агонията няма край.

    23:22 06.08.2026

  • 30 Дълбоката истина

    14 59 Отговор
    Зеленски нанесе на Путин дълбока, неизлечима психологическа травма, от която диктаторът в Кремъл никога няма да се възстанови. Путин, със своите огромни комплекси за величие и култ към мачизма, изпада в дива ярост само при споменаването на украинския президент. Тази ярост не се дължи на някаква сложна геополитическа стратегия, а на нещо много по-просто и съкрушително за един тиранин – чистото човешко достойнство. Зеленски просто остана човек. В най-мрачния час той не избяга, не се скри и не предаде родината си, а застана с открито лице пред опасността, за да я защити. Точно тази автентичност, смелост и морал на обикновения човек взривиха егото на бункерния суверен, показвайки на целия свят колко жалък и комплексиран е всъщност руският агресор пред лицето на истинския кураж.

    Коментиран от #36, #59, #129

    23:22 06.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Как да познаем кой ще загуби война

    45 6 Отговор
    Много просто - търсим на коя страна воюва Германия

    Коментиран от #35

    23:22 06.08.2026

  • 33 Украинската СВО

    16 6 Отговор
    върви по план

    23:22 06.08.2026

  • 34 Пророк

    13 41 Отговор
    Очакваме с нетърпение краха на Путинова Русия. Слогана на ВСУ е Русия до просия

    Коментиран от #40

    23:23 06.08.2026

  • 35 Значи

    3 6 Отговор

    До коментар #32 от "Как да познаем кой ще загуби война":

    никой няма да загуби войната

    23:23 06.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Всеки

    57 5 Отговор

    До коментар #2 от "Лиляна":

    Точно казано, намали населението от 45 на 22 милиона, намали държавата със 120 000 кв. км, направи дългове за над 500 милиарда и е най-големия просяк за историята на държавата.

    23:24 06.08.2026

  • 38 Някой

    50 5 Отговор
    Като гледам как предната му операция се обърна срещу неговите военни заводи, складове и пристанищаа, направо го съжалявам вече клоуна

    Коментиран от #60

    23:25 06.08.2026

  • 39 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    11 38 Отговор

    До коментар #24 от "Точен сте г-н пaааaццyyл":

    Така е наистина. Колегите вмириcaни пaаацyyули копейки повечето отидоха при крайцера "маЦква". Аз останах да показвам падението и разгрома на мизерна ,фашистка раша🥳🥵😪

    23:25 06.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ФАКТ

    8 39 Отговор
    ХАХХАХАХХАХАХАХАХХАХА гавра с труп... СЛАВА УКРАИНЕ.. нема циркоНиИ нема буревещници хахаххахаха ПУШИЯ ИЗПУшИ ОИДЕ У РЕКЯТА

    Коментиран от #49

    23:26 06.08.2026

  • 42 Всеки

    35 5 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    И защо не го направи, а непрекъснато иска примирие и пари ?

    23:26 06.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Могат да я спукат и от...

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Майко мила":

    ...нещо друго...😉🫢!

    23:27 06.08.2026

  • 45 ФАКТ

    8 27 Отговор

    До коментар #7 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":

    МИЛИОНИ ПЛУСОВЕ.. ПОКЛОН И ФАКТ

    23:27 06.08.2026

  • 46 Сатана Z

    38 7 Отговор
    Не може да се отрече,че Зеленски успешно съсипва ВС и НАТО.

    23:27 06.08.2026

  • 47 ПАЦУЛЕ изпушихтее беееееее

    17 4 Отговор
    ПАЦУАНееее.... аххахахах..... намерил съм то дйоб на 1 автомивка в лУЛИН.. 5 микрораион.. собственика и бос е една татуирана По краката като иконостас мутра фен на веЛИКИЯ Зеленски...дерзаи ПАЦУАНЕЕЕЕЕЕЕЕ

    23:29 06.08.2026

  • 48 Сaтана Z

    38 5 Отговор
    Факти пропуснаха да поздравят Японския посланник по случай 81 годишнина от атомната бомбардировка над Хирошима извършена не от кой да е ,а от Краварите

    Коментиран от #120

    23:30 06.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Сарьожът

    13 8 Отговор
    Ще струваме на украина 40 дни скоро ,ще ядем паляниця и сало

    Коментиран от #56

    23:38 06.08.2026

  • 53 Зеленски

    34 5 Отговор
    Британските служби пак ще извършат терористичните атаки в Русия, а ние ще поемем отговорността и медийната слава.
    Разбира се останалото от Украйна ще поеме руския отговор за това, ама на кой му пука.

    23:38 06.08.2026

  • 54 Ицо

    6 29 Отговор
    Има ли гнясъни копейки тук?

    23:40 06.08.2026

  • 55 Вацев

    8 29 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?Кой ден сме днес?Нещо май се обърках.

    Коментиран от #62, #68

    23:43 06.08.2026

  • 56 Прави струвай

    4 5 Отговор

    До коментар #52 от "Сарьожът":

    Завивай се и заспивай.

    Коментиран от #75

    23:45 06.08.2026

  • 57 Доктор

    11 5 Отговор
    Пълен идиот.

    23:49 06.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Абе плагиат

    18 3 Отговор

    До коментар #30 от "Дълбоката истина":

    това от дойче веле ли го преписа?

    23:50 06.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Браво!!!!

    7 39 Отговор
    Удри Волдимире по крепостните ушанки.Целият свят без Иран ,С.Корея, Картофения княз Лука и ганьовските копейки се радват на хилядите попълнения на Груз 200 .Удри

    Коментиран от #67

    23:51 06.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Име

    7 4 Отговор
    Приятни сънища!

    23:52 06.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Сарьожът

    31 4 Отговор
    Точно преди две години при поредната специална операция на самоубийците от Куев ,бандерите влязоха в Курска област и превзеха хоремага в село Суджа ,като по пътя загубиха 1500 души и 100 единици бронетехника ,но пък си направиха селфи с Пятьорочката .
    След 263 дни лобут ,бяха изритани на п...а си лелина ,като за това време бяха заземени 80 000 ! укропи и сбирщина от целия свят ,и над 7000 единици техника - там руснаците погребаха реномето на всички западни модели танкове , БТРи и артилерия ,стъпкаха в калта шевроните на най- елитните поделения в света и взеха за изпроводяк Сумскс област ,като санитарната зона се разширява ежедневно на запад .

    23:54 06.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Сарьожът

    12 3 Отговор

    До коментар #55 от "Вацев":

    38-я ,още два дена и Парамога 😄

    23:56 06.08.2026

  • 69 Мъск

    17 3 Отговор
    когато изпереш един украинец, получаваш чист руснак

    00:02 07.08.2026

  • 70 В Европарламента онзи ден

    29 2 Отговор
    „Зеленски буквално изчерпа военните ни резерви. Кая Калас ни лиши от руски енергийни доставки и почти ни лиши от риба. Не мислите ли, дами и господа, че тези бивши граждани на Съветския съюз продължават да се борят срещу Европа?“

    00:03 07.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Сарьожът

    1 5 Отговор

    До коментар #56 от "Прави струвай":

    И боршТ

    00:07 07.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Честен евроатлантик

    1 7 Отговор
    Докато раша получава е от Иран и сев корея

    00:11 07.08.2026

  • 78 ПAЦУAHИ....ПРУШИЯ ПРИКЛУЧИ...

    8 14 Отговор
    Известният руски блогър и Z-патриот Александър Горни публикува пост за ситуацията в окупирания Крим.

    Той е убеден, че положението ще става само по-лошо.

    Текстът е публикуван в профила му във Facebook.

    „Ситуацията в Крим може да бъде описана само с една дума – ужасна… Жителите на Крим вече донякъде свикнаха и започват да задават правилните въпроси. Но нямат късмет! Веднага изскачат платени и фанатизирани хора и започват да крещят: „Не нагнетявайте обстановката, не работете за врага! Победата ще бъде наша!“

    Каква победа? Не знам какво виждат те, но тук всичко вече се разпада. Бензинът е по 250, икономиката и туризмът са спрели, половината Крим е без ток и вода, цените са скочили с между 50% и 200%, хората харчат последните си пари, а който може, купува генератори, за които после няма откъде да намери бензин… Победа? Ние ли побеждаваме, или те?“ – пита Z-патриотът.

    Той отбелязва, че в местните обществени групи в Крим вече се появяват призиви за дарения за средства за противовъздушна отбрана. Местните жители са изгубили вяра, че Русия е способна да ги защити. И всичко това се случва на фона на пълното мълчание от Москва.

    „Няма никаква информация! За какво трябва да се подготвяме? Този въпрос тревожи не само мен. Определено нещата не вървят на добре.“ – заключава Горни.

    Коментиран от #116

    00:11 07.08.2026

  • 79 да питам

    5 3 Отговор
    Абе , чия е СВО - то ?!

    00:12 07.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 1678

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "Рамен Рудев":

    Извинете Вие нормален ли сте ?

    00:16 07.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 А Радата, президента

    15 4 Отговор
    Правителството на покрайнината защо да не е цел за военните на Русия? Щом тези застрашават националната сигурност на Русия, то какво? Киев да стане картофена нива!

    00:19 07.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Да, смотан хазарин е

    23 2 Отговор

    До коментар #2 от "Лиляна":

    Защо Путин още го търпи?При тези закани, ако удари дори само един военен завод, то 20 от дебелите кюнци по Куиеф и до свидание...

    00:24 07.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 95 Интересно

    10 2 Отговор
    че не е обявил датата на погребението си

    00:42 07.08.2026

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  • 100 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    17 8 Отговор

    До коментар #7 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":

    РАЗГРОМИЛИ И УНИЖИЛИ ФАШИСТКИЯТ УСР@ИНСКИ РЕЖИМ ПОДКРЕПЯН ОТ ФАШАГИТЕ В К0ЧИН@Т@ ес,ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌

    00:47 07.08.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 105 Иванов

    19 2 Отговор
    Аман от това наци! Накрая си призна, че е и терорист.

    00:50 07.08.2026

  • 106 уйко Урдьо

    5 23 Отговор

    До коментар #2 от "Лиляна":

    След края на войната Зеленски ще бъде изучаван в учебниците на военните училища. Жалко, че в България нямаме нито един политик от неговия клас.

    Коментиран от #113, #128

    00:57 07.08.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Гневен

    20 5 Отговор
    Идва края на Зеленски! Нанесъл удари с дронове по нефтената промишленост на Русия? Русия има 250 нефтопреработвателни предприятия. Унищожени 5 ,и какво от това? Украйна имаше 5 преработващи предприятия,сега няма нищо! Украйна бие с дронове със заряд 50 кг,Русия отвръща с ракети със заряд 1000кг и смазва икономиката на Украйна!
    Запада започна тази война с Русия за да я отслаби,а Украинците са разходен материал за запада
    Намери глупак да ти реализира интересите за негова сметка,нали така! Англосаксонска доктрина

    Коментиран от #110, #111, #122

    01:09 07.08.2026

  • 109 Това означава че

    18 3 Отговор
    Ми 6 и ЦРУ ще активират клетките с в Русия за атентати.
    И накрая пак Украйна ще го отнесе.
    Нищо ново!

    01:14 07.08.2026

  • 110 Освен това

    15 3 Отговор

    До коментар #108 от "Гневен":

    Повечето от ударените рафинерии в Русия вече са възстановени.
    Това е работа само за седмица след удара.

    Коментиран от #117

    01:20 07.08.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Кой сега е АГРЕСОРА

    12 2 Отговор
    То си го пише в заглавието, освен че всеки ден се хвалят с различни подвизи. Зле ще свършат тия тиквеници.

    01:34 07.08.2026

  • 113 Кой е неговия клас ?

    8 0 Отговор

    До коментар #106 от "уйко Урдьо":

    Десети глух коловоз.

    Коментиран от #114

    01:37 07.08.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Митко

    3 6 Отговор

    До коментар #78 от "ПAЦУAHИ....ПРУШИЯ ПРИКЛУЧИ...":

    Не му вярвайте! Напред към Берлин!

    Коментиран от #118

    01:46 07.08.2026

  • 117 ДОКИ

    8 0 Отговор

    До коментар #110 от "Освен това":

    Дори вече преработват по-хубаво и повече!

    01:49 07.08.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Сталин

    3 5 Отговор

    До коментар #48 от "Сaтана Z":

    изби сто пъти повече и то от своите

    02:02 07.08.2026

  • 121 Мтрфанова

    4 9 Отговор
    Заспахте ли бе, х уеплëты такие!!!!!

    02:05 07.08.2026

  • 122 Твоите

    6 2 Отговор

    До коментар #108 от "Гневен":

    сметки нямат значение

    02:06 07.08.2026

  • 123 747

    11 1 Отговор
    Прилича нашите югоисточни съседи да са си дали г за под наем и да излитат дронове от територията им и така да се атакува цялата важна част, а уж летят хиляди километри. Гадно, но така ще "получат Ф35", ха-ха. Уж от Узбекистан били излитали. Аха, дали? Ако е така агата се оказва професионална.... Ако си тръгнал да се биеш с мечка, трябва да си сигурен, че ще я ликвидираш или не се захващай. Да видим!

    02:11 07.08.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Пашата

    9 0 Отговор
    Клоун!

    02:16 07.08.2026

  • 126 Хахахаха,

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Лиляна":

    Добър виц, разсмя ме, браво!😃😃😃

    05:56 07.08.2026

  • 127 Е, тя Украйна нали

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "ПОКЕМОН":

    победи, кво квичиш?

    05:57 07.08.2026

  • 128 Орк

    10 0 Отговор

    До коментар #106 от "уйко Урдьо":

    То и Петлюра и Мазепа изучават. Един херой повече за наци пантеона. Разбираемо: трябва да измислят нова украинска уж история

    07:02 07.08.2026

  • 129 Орк

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дълбоката истина":

    Просто продал народа си за някаква защита на европейски ценности. Продал всичко и живи, и ранени на органи, и деца на педофили, и земя, която била украинска на за падняци. Голям херой!!! Юда на всички времена

    07:09 07.08.2026

  • 130 Дон Турболенто

    7 0 Отговор
    Казва го на фона на спазващите руски удари по заводи като "Маяк" и други подобни. Пак някакви медийни пляски и внушения за предстояща победа. Нищо ново.

    07:09 07.08.2026

  • 131 Дон Турболенто

    3 0 Отговор
    сМазващите

    07:10 07.08.2026

  • 132 Дон Турболенто

    2 0 Отговор

    До коментар #119 от "Али":

    И ти ли тръпнеш.в очакване на щастливата развръзка?

    07:13 07.08.2026

  • 133 Вътю Т.Панчев

    1 0 Отговор
    Да беше обявил война с именията на чиновниците и олигарсите ...ама не ..

    12:02 07.08.2026

  • 134 Топ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лиляна":

    Лиляно моме Лиляно я стани рано призори и на някое дърво се обеси.

    16:47 07.08.2026

  • 135 Йордан

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Ти па верно ли бе?Не вярвах че все още има толкова изостанали хора,маайко мила.

    16:52 07.08.2026

  • 136 Йордан

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":

    Още един ненормалник!Някоя лудница да не е във фирмена ваканция?

    16:56 07.08.2026

  • 137 Йордан

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Рамен Рудев":

    Боже боже, сега пък поет-ненормалник!На къде отива тази нашата държава.

    17:01 07.08.2026

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