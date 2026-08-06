Зеленски обяви началото на специална операция срещу военната промишленост на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски нареди специални операции да бъдат предприети срещу военната промишленост на Русия по време на среща с командващите украинските въоръжени сили и водещи политици, съобщи ДПА, предаде БТА.
Операциите ще бъдат насочени срещу "определени компании, които вече сме идентифицирали", посочи Зеленски във Фейсбук днес.
Всички, които присъстваха на срещата, получиха ясни задачи и аз очаквам те да бъдат изпълнени изцяло, подчерта украинският президент.
Руската военна промишленост трябва да бъде значително ограничена, допълни Зеленски, като изрази съжаление, че Москва продължава да получава подкрепа и ключови компоненти от чужбина за продължаването на военните ѝ усилия.
"Можем да видим, че всяка руска ракета, всеки дрон или друго оръжие съдържат критични компоненти от други държави, без които тези оръжия просто не биха могли да съществуват", изтъкна Зеленски.
Наскоро Украйна нанесе тежък удар на руската нефтена промишленост и оръжейни фабрики. За тези операции Киев използва дронове с голям обсег, които могат да проникнат на хиляди километри дълбоко в руска територия, достигайки дори Сибир, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Лиляна
Коментиран от #6, #12, #14, #22, #27, #37, #82, #89, #106, #126, #134
23:09 06.08.2026
3 Шопо
Коментиран от #42, #135
23:09 06.08.2026
4 А50
Коментиран от #21
23:09 06.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А50
До коментар #2 от "Лиляна":Това е за вицовете по-долу
23:11 06.08.2026
7 🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬
РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
Коментиран от #16, #19, #45, #100, #136
23:11 06.08.2026
8 Пич
Гледали ли сте филма - "Осъденият на смърт, идва"...?!
23:12 06.08.2026
9 Рамен Рудев
стои той – Володимир, титанът с щит от лъвско сърце!
Когато черни орди заляха родната свещена земя,
той не трепна, не избяга, а вдигна гордо десница.
Като древен полубог, излязъл от предания и митове,
той застана на прага, дето Изтокът със Запада граничи.
С глас като тътен на Днепър той призова ветровете,
да развеят синьо-жълтото знаме чак до вечността.
Той брани Украйна, но пази и Свободна Европа –
градината пред вълците, стария континент от потопа!
Неговата воля е меч, изкован в огньовете на ада,
всяка негова дума е снаряд, който тираните поваля.
Земята под нозете му стене, но той я държи права,
с поглед, който разсича мрака и носи вечна слава.
Слънчогледи никнат там, дето стъпи смелият му крак,
а врагът се топи като зимен сняг в пролетен зрак.
О, Украйна, майко на герои, люлка на безстрашни орли,
твоят син изправи снага срещу хиляди тъмни злини!
Докато той бди на поста, светлината няма да угасне,
и над Киев златните куполи ще греят още по-ясно!
Коментиран от #20, #31, #84, #137
23:12 06.08.2026
10 Зеленски да заплати на Путин...
... ,,Специална Военна Операция"...!
23:12 06.08.2026
11 Кина
23:13 06.08.2026
12 Още едно доказателство!
До коментар #2 от "Лиляна":Че жените(в случая Лиляна)нищо,ама нищо не разбират от политика и военни дела...!
23:14 06.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Майко мила
До коментар #2 от "Лиляна":Ако те набара някой украинец, ще те спука от бой за тези думи. Ходи го кажи това за Зеленото на протеста в Киев.
Коментиран от #44
23:15 06.08.2026
15 Дано
23:16 06.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хайо
23:17 06.08.2026
18 ?????
23:17 06.08.2026
19 Мдаа...!
До коментар #7 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":Рекламният агент на ,,Синдрома на Даун",пак се изстипоса ,с опознавателните си цветове...!
И с дежурното си клише...!
Да ни е жив и здрав!
Забавлява ни доста добре...😝😂😆🤣!
23:18 06.08.2026
20 0000
До коментар #9 от "Рамен Рудев":ти си болен човек
23:18 06.08.2026
21 Хайо
До коментар #4 от "А50":Ами как ...,загуби излаза на Черно море .С поредната глупост ще загуби и главата си и държавата си .
23:18 06.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сарьожът
23:19 06.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 грУЙО
23:19 06.08.2026
26 Мдаа!🤔
Украйна е на прагът на катастрофа, огромна катастрофа!
23:20 06.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Капейка
До коментар #1 от "ПОКЕМОН":Нищо не сме забравили!!! Кротко си ви ръгаме, това паветниците, а вие пъшкате доволни!!!
23:20 06.08.2026
29 Сатана Z
23:22 06.08.2026
30 Дълбоката истина
Коментиран от #36, #59, #129
23:22 06.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Как да познаем кой ще загуби война
Коментиран от #35
23:22 06.08.2026
33 Украинската СВО
23:22 06.08.2026
34 Пророк
Коментиран от #40
23:23 06.08.2026
35 Значи
До коментар #32 от "Как да познаем кой ще загуби война":никой няма да загуби войната
23:23 06.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Всеки
До коментар #2 от "Лиляна":Точно казано, намали населението от 45 на 22 милиона, намали държавата със 120 000 кв. км, направи дългове за над 500 милиарда и е най-големия просяк за историята на държавата.
23:24 06.08.2026
38 Някой
Коментиран от #60
23:25 06.08.2026
39 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
До коментар #24 от "Точен сте г-н пaааaццyyл":Така е наистина. Колегите вмириcaни пaаацyyули копейки повечето отидоха при крайцера "маЦква". Аз останах да показвам падението и разгрома на мизерна ,фашистка раша🥳🥵😪
23:25 06.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ФАКТ
Коментиран от #49
23:26 06.08.2026
42 Всеки
До коментар #3 от "Шопо":И защо не го направи, а непрекъснато иска примирие и пари ?
23:26 06.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Могат да я спукат и от...
До коментар #14 от "Майко мила":...нещо друго...😉🫢!
23:27 06.08.2026
45 ФАКТ
До коментар #7 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":МИЛИОНИ ПЛУСОВЕ.. ПОКЛОН И ФАКТ
23:27 06.08.2026
46 Сатана Z
23:27 06.08.2026
47 ПАЦУЛЕ изпушихтее беееееее
23:29 06.08.2026
48 Сaтана Z
Коментиран от #120
23:30 06.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Сарьожът
Коментиран от #56
23:38 06.08.2026
53 Зеленски
Разбира се останалото от Украйна ще поеме руския отговор за това, ама на кой му пука.
23:38 06.08.2026
54 Ицо
23:40 06.08.2026
55 Вацев
Коментиран от #62, #68
23:43 06.08.2026
56 Прави струвай
До коментар #52 от "Сарьожът":Завивай се и заспивай.
Коментиран от #75
23:45 06.08.2026
57 Доктор
23:49 06.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Абе плагиат
До коментар #30 от "Дълбоката истина":това от дойче веле ли го преписа?
23:50 06.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Браво!!!!
Коментиран от #67
23:51 06.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Име
23:52 06.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Сарьожът
След 263 дни лобут ,бяха изритани на п...а си лелина ,като за това време бяха заземени 80 000 ! укропи и сбирщина от целия свят ,и над 7000 единици техника - там руснаците погребаха реномето на всички западни модели танкове , БТРи и артилерия ,стъпкаха в калта шевроните на най- елитните поделения в света и взеха за изпроводяк Сумскс област ,като санитарната зона се разширява ежедневно на запад .
23:54 06.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Сарьожът
До коментар #55 от "Вацев":38-я ,още два дена и Парамога 😄
23:56 06.08.2026
69 Мъск
00:02 07.08.2026
70 В Европарламента онзи ден
00:03 07.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Сарьожът
До коментар #56 от "Прави струвай":И боршТ
00:07 07.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Честен евроатлантик
00:11 07.08.2026
78 ПAЦУAHИ....ПРУШИЯ ПРИКЛУЧИ...
Той е убеден, че положението ще става само по-лошо.
Текстът е публикуван в профила му във Facebook.
„Ситуацията в Крим може да бъде описана само с една дума – ужасна… Жителите на Крим вече донякъде свикнаха и започват да задават правилните въпроси. Но нямат късмет! Веднага изскачат платени и фанатизирани хора и започват да крещят: „Не нагнетявайте обстановката, не работете за врага! Победата ще бъде наша!“
Каква победа? Не знам какво виждат те, но тук всичко вече се разпада. Бензинът е по 250, икономиката и туризмът са спрели, половината Крим е без ток и вода, цените са скочили с между 50% и 200%, хората харчат последните си пари, а който може, купува генератори, за които после няма откъде да намери бензин… Победа? Ние ли побеждаваме, или те?“ – пита Z-патриотът.
Той отбелязва, че в местните обществени групи в Крим вече се появяват призиви за дарения за средства за противовъздушна отбрана. Местните жители са изгубили вяра, че Русия е способна да ги защити. И всичко това се случва на фона на пълното мълчание от Москва.
„Няма никаква информация! За какво трябва да се подготвяме? Този въпрос тревожи не само мен. Определено нещата не вървят на добре.“ – заключава Горни.
Коментиран от #116
00:11 07.08.2026
79 да питам
00:12 07.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 1678
До коментар #9 от "Рамен Рудев":Извинете Вие нормален ли сте ?
00:16 07.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 А Радата, президента
00:19 07.08.2026
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89 Да, смотан хазарин е
До коментар #2 от "Лиляна":Защо Путин още го търпи?При тези закани, ако удари дори само един военен завод, то 20 от дебелите кюнци по Куиеф и до свидание...
00:24 07.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
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95 Интересно
00:42 07.08.2026
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100 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺
До коментар #7 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":РАЗГРОМИЛИ И УНИЖИЛИ ФАШИСТКИЯТ УСР@ИНСКИ РЕЖИМ ПОДКРЕПЯН ОТ ФАШАГИТЕ В К0ЧИН@Т@ ес,ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
00:47 07.08.2026
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105 Иванов
00:50 07.08.2026
106 уйко Урдьо
До коментар #2 от "Лиляна":След края на войната Зеленски ще бъде изучаван в учебниците на военните училища. Жалко, че в България нямаме нито един политик от неговия клас.
Коментиран от #113, #128
00:57 07.08.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Гневен
Запада започна тази война с Русия за да я отслаби,а Украинците са разходен материал за запада
Намери глупак да ти реализира интересите за негова сметка,нали така! Англосаксонска доктрина
Коментиран от #110, #111, #122
01:09 07.08.2026
109 Това означава че
И накрая пак Украйна ще го отнесе.
Нищо ново!
01:14 07.08.2026
110 Освен това
До коментар #108 от "Гневен":Повечето от ударените рафинерии в Русия вече са възстановени.
Това е работа само за седмица след удара.
Коментиран от #117
01:20 07.08.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Кой сега е АГРЕСОРА
01:34 07.08.2026
113 Кой е неговия клас ?
До коментар #106 от "уйко Урдьо":Десети глух коловоз.
Коментиран от #114
01:37 07.08.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Митко
До коментар #78 от "ПAЦУAHИ....ПРУШИЯ ПРИКЛУЧИ...":Не му вярвайте! Напред към Берлин!
Коментиран от #118
01:46 07.08.2026
117 ДОКИ
До коментар #110 от "Освен това":Дори вече преработват по-хубаво и повече!
01:49 07.08.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Сталин
До коментар #48 от "Сaтана Z":изби сто пъти повече и то от своите
02:02 07.08.2026
121 Мтрфанова
02:05 07.08.2026
122 Твоите
До коментар #108 от "Гневен":сметки нямат значение
02:06 07.08.2026
123 747
02:11 07.08.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Пашата
02:16 07.08.2026
126 Хахахаха,
До коментар #2 от "Лиляна":Добър виц, разсмя ме, браво!😃😃😃
05:56 07.08.2026
127 Е, тя Украйна нали
До коментар #1 от "ПОКЕМОН":победи, кво квичиш?
05:57 07.08.2026
128 Орк
До коментар #106 от "уйко Урдьо":То и Петлюра и Мазепа изучават. Един херой повече за наци пантеона. Разбираемо: трябва да измислят нова украинска уж история
07:02 07.08.2026
129 Орк
До коментар #30 от "Дълбоката истина":Просто продал народа си за някаква защита на европейски ценности. Продал всичко и живи, и ранени на органи, и деца на педофили, и земя, която била украинска на за падняци. Голям херой!!! Юда на всички времена
07:09 07.08.2026
130 Дон Турболенто
07:09 07.08.2026
131 Дон Турболенто
07:10 07.08.2026
132 Дон Турболенто
До коментар #119 от "Али":И ти ли тръпнеш.в очакване на щастливата развръзка?
07:13 07.08.2026
133 Вътю Т.Панчев
12:02 07.08.2026
134 Топ
До коментар #2 от "Лиляна":Лиляно моме Лиляно я стани рано призори и на някое дърво се обеси.
16:47 07.08.2026
135 Йордан
До коментар #3 от "Шопо":Ти па верно ли бе?Не вярвах че все още има толкова изостанали хора,маайко мила.
16:52 07.08.2026
136 Йордан
До коментар #7 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":Още един ненормалник!Някоя лудница да не е във фирмена ваканция?
16:56 07.08.2026
137 Йордан
До коментар #9 от "Рамен Рудев":Боже боже, сега пък поет-ненормалник!На къде отива тази нашата държава.
17:01 07.08.2026