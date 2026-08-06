Зеленски обяви началото на специална операция срещу военната промишленост на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски нареди специални операции да бъдат предприети срещу военната промишленост на Русия по време на среща с командващите украинските въоръжени сили и водещи политици, съобщи ДПА, предаде БТА.

Операциите ще бъдат насочени срещу "определени компании, които вече сме идентифицирали", посочи Зеленски във Фейсбук днес.

Всички, които присъстваха на срещата, получиха ясни задачи и аз очаквам те да бъдат изпълнени изцяло, подчерта украинският президент.

Руската военна промишленост трябва да бъде значително ограничена, допълни Зеленски, като изрази съжаление, че Москва продължава да получава подкрепа и ключови компоненти от чужбина за продължаването на военните ѝ усилия.

"Можем да видим, че всяка руска ракета, всеки дрон или друго оръжие съдържат критични компоненти от други държави, без които тези оръжия просто не биха могли да съществуват", изтъкна Зеленски.

Наскоро Украйна нанесе тежък удар на руската нефтена промишленост и оръжейни фабрики. За тези операции Киев използва дронове с голям обсег, които могат да проникнат на хиляди километри дълбоко в руска територия, достигайки дори Сибир, отбелязва ДПА.