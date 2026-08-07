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Тръмп "попари" Киев за „Пейтриът“, удари "родилния туризъм"

Тръмп "попари" Киев за „Пейтриът“, удари "родилния туризъм"

7 Август, 2026 04:09, обновена 7 Август, 2026 04:20 3 599 20

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Американският президент оттегли обещанието си за лиценз за производството на системите и наложи ограничения за гражданството по рождение

Тръмп "попари" Киев за „Пейтриът“, удари "родилния туризъм" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Доналд Тръмп оттегли обещанието си за лиценз за производство на „Пейтриът“ в Украйна, позовавайки се на нуждата от технологиите и критичен недостиг на прехващачи, въпреки продължаващите преговори за алтернативна помощ.

По време на правителствено заседание в Кемп Дейвид президентът заяви, че подобна чувствителна технология е „нещо трудно за даване“. Той подчерта променената позиция с думите: „И ние самите се нуждаем от тях“.

Украинският президент Володимир Зеленски наскоро алармира, че запасите на страната от ракети-прехващачи са критично изчерпани на фона на засилените руски балистични атаки. Въпреки скептицизма на Тръмп, източници от Вашингтон потвърждават пред Reuters, че разговорите между американските производители и военни представители относно алтернативни начини за подпомагане на Киев продължават.

В същото време военните запаси на САЩ са затруднени от действия в Близкия изток, американски медии съобщават за търкания относно финансирането.

Ограничения за гражданството по рождение

Доналд Тръмп подписа две нови изпълнителни заповеди, насочени срещу правото на автоматично гражданство по рождение, като по този начин директно заобикаля скорошното решение на Върховния съд по делото „Тръмп срещу Барбара“. Първата заповед определя специфични изключения от това право, засягащи деца на незаконно пребиваващи чужденци. Втората заповед възлага на Департамента за вътрешна сигурност и Държавния департамент да предприемат строги мерки за прекратяване на практиката на т.нар. „родилен туризъм“.

Критици и организации за граждански права, включително Американският съюз за граждански свободи (ACLU), вече обявиха, че заповедите са противоконституционни и ще бъдат оспорени в съда. Самият Тръмп определи решението на Върховния съд като „нечестно“ и подчерта, че администрацията му ще защити стойността на американското гражданство по нов начин.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Хохо Бохо

    37 3 Отговор
    Тръмп остана без Пейтрийоти. Похарчи ги в Иран.
    Сега ще купува дронове от Украйна...

    05:05 07.08.2026

  • 5 Хасковски каунь

    46 4 Отговор
    Медийната подготовка за войнстващите англосакси и техните БГ сподвижници тече с пълен ход. Голямата цел е да има причина за да не получат инфаркт , инсулт, смъртен уплах или да им излезе акъла при капитулацията на тяхната любима Украйна.

    Коментиран от #7

    05:10 07.08.2026

  • 6 хихи

    45 5 Отговор
    След успешното провеждане на денацификацията и демилитаризацията следдва последното - Връщането на НАТО г границите от 1947г.
    Магарев чакаш ли ги на Моста на Дружбата

    05:11 07.08.2026

  • 7 хихи

    18 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хасковски каунь":

    и един аборт на Кодзилата да не забравяме

    05:13 07.08.2026

  • 8 Хайде

    24 3 Отговор
    Да даде на братушките да правят, те така или иначе ще си ги вземат от украйна

    05:18 07.08.2026

  • 9 Дзак

    28 0 Отговор
    Още преди беше ясно!

    05:18 07.08.2026

  • 10 Никой

    38 4 Отговор
    Война не се гаси с ракети - това е все едно на Хитлер да бяха дали атомна бомба.

    Трябва да се преговаря и - ако не беше агресията на Запада - нямаше да го има това.

    Една и съща мотика настъпват всеки път. Европейците - но не народите - а надутите им чиновници.

    Русия иска други отношения - а не - робство и Кауфланд и ипотеки и изобщо.

    05:28 07.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 16 Тука има, тука нема

    14 3 Отговор
    Никой не иска конкуренция. Ако американците им дадат лиценз за производство, украинците ще ги усъвършенстват и ще наводнят пазара с евтини аналози. Думите и обещанията на Тръмп винаги трябва да се приемат като нещо временно.

    Коментиран от #18

    06:41 07.08.2026

  • 17 наш

    13 0 Отговор
    Украинците сами са си виновни. Получаваха огромни финансови помощи, и вместо честно да ги разпределят за отбраната, започнаха да разпределят част от тях, за свои нужди!

    06:44 07.08.2026

  • 18 Ха ха

    14 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тука има, тука нема":

    Украинците щели да ги усъвършенстват...виц на деня. Това да не са ти немци или японци. Добре че Англия и запада иммпопрехвърлиха малко ноухау

    06:58 07.08.2026

  • 19 Зельоното

    2 0 Отговор
    Ривъ от сутринта, ще ривъ цял ден! И вчера ривах, познайте ко шъ прая утре?

    10:19 07.08.2026

  • 20 Зелевски

    1 0 Отговор
    Като няма ракети коту дадете.Да не си ходя с празни ръце.Малко парички също става .Дядо Дони да нареди на ЕС да ми отпусне някое друго милиардче да избутам седмицата.Може да го минат пак през нещо американско както досега.

    11:38 07.08.2026