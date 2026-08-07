Тръмп "попари" Киев за „Пейтриът“, удари "родилния туризъм"

Президентът Доналд Тръмп оттегли обещанието си за лиценз за производство на „Пейтриът“ в Украйна, позовавайки се на нуждата от технологиите и критичен недостиг на прехващачи, въпреки продължаващите преговори за алтернативна помощ.
По време на правителствено заседание в Кемп Дейвид президентът заяви, че подобна чувствителна технология е „нещо трудно за даване“. Той подчерта променената позиция с думите: „И ние самите се нуждаем от тях“.
Украинският президент Володимир Зеленски наскоро алармира, че запасите на страната от ракети-прехващачи са критично изчерпани на фона на засилените руски балистични атаки. Въпреки скептицизма на Тръмп, източници от Вашингтон потвърждават пред Reuters, че разговорите между американските производители и военни представители относно алтернативни начини за подпомагане на Киев продължават.
В същото време военните запаси на САЩ са затруднени от действия в Близкия изток, американски медии съобщават за търкания относно финансирането.
Ограничения за гражданството по рождение
Доналд Тръмп подписа две нови изпълнителни заповеди, насочени срещу правото на автоматично гражданство по рождение, като по този начин директно заобикаля скорошното решение на Върховния съд по делото „Тръмп срещу Барбара“. Първата заповед определя специфични изключения от това право, засягащи деца на незаконно пребиваващи чужденци. Втората заповед възлага на Департамента за вътрешна сигурност и Държавния департамент да предприемат строги мерки за прекратяване на практиката на т.нар. „родилен туризъм“.
Критици и организации за граждански права, включително Американският съюз за граждански свободи (ACLU), вече обявиха, че заповедите са противоконституционни и ще бъдат оспорени в съда. Самият Тръмп определи решението на Върховния съд като „нечестно“ и подчерта, че администрацията му ще защити стойността на американското гражданство по нов начин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Хохо Бохо
Сега ще купува дронове от Украйна...
05:05 07.08.2026
5 Хасковски каунь
Коментиран от #7
05:10 07.08.2026
6 хихи
Магарев чакаш ли ги на Моста на Дружбата
05:11 07.08.2026
7 хихи
До коментар #5 от "Хасковски каунь":и един аборт на Кодзилата да не забравяме
05:13 07.08.2026
8 Хайде
05:18 07.08.2026
9 Дзак
05:18 07.08.2026
10 Никой
Трябва да се преговаря и - ако не беше агресията на Запада - нямаше да го има това.
Една и съща мотика настъпват всеки път. Европейците - но не народите - а надутите им чиновници.
Русия иска други отношения - а не - робство и Кауфланд и ипотеки и изобщо.
05:28 07.08.2026
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16 Тука има, тука нема
Коментиран от #18
06:41 07.08.2026
17 наш
06:44 07.08.2026
18 Ха ха
До коментар #16 от "Тука има, тука нема":Украинците щели да ги усъвършенстват...виц на деня. Това да не са ти немци или японци. Добре че Англия и запада иммпопрехвърлиха малко ноухау
06:58 07.08.2026
19 Зельоното
10:19 07.08.2026
20 Зелевски
11:38 07.08.2026