Плажове в Сидни затваряха многократно заради поредица от сигнали за забелязани акули

Плажове в Сидни, сред които и световноизвестният плаж Бондай, бяха затваряни многократно през последните четири дни след поредица от сигнали за забелязани акули край бреговете на най-големия австралийски град, съобщиха властите днес, предаде ДПА, съобщи БТА.

Според платформата „ШаркСмарт“ (SharkSmart) на правителството на Нов Южен Уелс, спасителите и дроновете отново забелязаха акули тази сутринта в близост до плажовете Тамарама и Бронте в източните предградия на Сидни. На плувците им беше забранено да влизат във водата, докато властите продължаваха да наблюдават обстановката.

Кадри от приложението „Дроун Шарк Ап“ (Drone Shark App) показаха това, което изглеждаше като голяма бяла акула близо до плажа Бондай – популярна дестинация за сърфисти и международни туристи. Според съобщенията в района са били забелязани и други потенциално опасни видове акули.

Включително вчера наблизо беше засечена акула и сърфистите бяха предупредени по високоговорители да излязат от водата.

Повишената тревога идва две седмици след сериозна атака от акула на плажа Куджи в източната част на Сидни, където 35-годишна жена претърпя животозастрашаващи наранявания и ѝ беше ампутирана ръката. Състоянието ѝ оттогава се е подобрило, като членове на семейството ѝ споделят, че тя вече не е в опасност за живота си и е в съзнание и реагира, съобщи вестник „Сидни Морнинг Хералд“ (Sydney Morning Herald).