Тринадесетгодишно момче почина след ухапване от акула

Тринадесетгодишно момче почина в бразилския град Олинда, след като беше ухапано от акула, предаде Франс прес, като се позова на местните власти, съобщи БТА.
Щатът Пернамбуко, в който се намира Олинда, привлича туристите заради райските си плажове. Но властите предупреждават за опасност от акули. Момчето е било атакувано от акула в района на плажа Чифре. То е било откарано в местна болница, но не е оцеляло.
В началото на годината в този район от акула е пострадал и друг човек. А от 1992 г. досега щатът Пернамбуко е регистрирал 82 нападения на акули, от които 27 смъртоносни.
Щатът има крайбрежна ивица от 187 километра, но атаките от акули са съсредоточени в район от 33 километра между градовете Ресифе и Олинда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма и медузи вече на лайномоорието
Коментиран от #3, #4
08:54 30.01.2026
2 ма ДУРО
Коментиран от #5
08:58 30.01.2026
3 Владимир Путин, президент
До коментар #1 от "няма и медузи вече на лайномоорието":"...няма и медузи вече на лайномоорието.."
Не ми благодарете !!!
Cпасибо 😁
09:02 30.01.2026
4 456
До коментар #1 от "няма и медузи вече на лайномоорието":Става въпрос за Бразилия. Чети първо.
Коментиран от #7
09:02 30.01.2026
5 Прав си...
До коментар #2 от "ма ДУРО":Едно е да те ухапе акула, съвсем друго да те ръфа кРадев - всеки ден по 1000000.....
09:02 30.01.2026
6 захапката на акулата е като на крокодил
09:09 30.01.2026
7 нормален тук чете само заглавието !
До коментар #4 от "456":че мене какво ми трябвва какво става във бразилия, във техните вестници пише ли за БЪЛГАРИЯ?
09:13 30.01.2026