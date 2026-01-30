Новини
Свят »
Бразилия »
Тринадесетгодишно момче почина след ухапване от акула

Тринадесетгодишно момче почина след ухапване от акула

30 Януари, 2026 08:52 612 7

  • акула-
  • бразилия-
  • олинда

Властите в този бразилски щат предупреждават за опасност от акули

Тринадесетгодишно момче почина след ухапване от акула - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тринадесетгодишно момче почина в бразилския град Олинда, след като беше ухапано от акула, предаде Франс прес, като се позова на местните власти, съобщи БТА.

Щатът Пернамбуко, в който се намира Олинда, привлича туристите заради райските си плажове. Но властите предупреждават за опасност от акули. Момчето е било атакувано от акула в района на плажа Чифре. То е било откарано в местна болница, но не е оцеляло.

В началото на годината в този район от акула е пострадал и друг човек. А от 1992 г. досега щатът Пернамбуко е регистрирал 82 нападения на акули, от които 27 смъртоносни.

Щатът има крайбрежна ивица от 187 километра, но атаките от акули са съсредоточени в район от 33 километра между градовете Ресифе и Олинда.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма и медузи вече на лайномоорието

    2 1 Отговор
    кви акули бе в черно море няма акули , дори делфините вече липсват

    Коментиран от #3, #4

    08:54 30.01.2026

  • 2 ма ДУРО

    2 2 Отговор
    Добре, че не беше ухапано от рожбата на Решетников и Импексовата, които тепърва ще ни ръфат

    Коментиран от #5

    08:58 30.01.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "няма и медузи вече на лайномоорието":

    "...няма и медузи вече на лайномоорието.."

    Не ми благодарете !!!
    Cпасибо 😁

    09:02 30.01.2026

  • 4 456

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "няма и медузи вече на лайномоорието":

    Става въпрос за Бразилия. Чети първо.

    Коментиран от #7

    09:02 30.01.2026

  • 5 Прав си...

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ма ДУРО":

    Едно е да те ухапе акула, съвсем друго да те ръфа кРадев - всеки ден по 1000000.....

    09:02 30.01.2026

  • 6 захапката на акулата е като на крокодил

    0 1 Отговор
    зъбите са 3 реда а силата е 3 тона на квадратен сантиметър . гърбът е 70 см на 80 см . отхапката е свързана с гладът на хищника . за съжаление тези плажове са без водни спасители . спасителната кула е 3,50 м . отвисоко с бинокъл оглеждат водата . виждат всичко . на тази възраст явно е действал неразумно . в бразилия има банди . много голяма престъпност . туризма е много развит . за съжаление е пренаселено . ако едно село като китен събира 140 хиляди през август , то в бразилия се събират 500 000 . акулското филе е важно за изхранването .

    09:09 30.01.2026

  • 7 нормален тук чете само заглавието !

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "456":

    че мене какво ми трябвва какво става във бразилия, във техните вестници пише ли за БЪЛГАРИЯ?

    09:13 30.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания