Военен анализатор: Русия може да възстанови настъпателния си потенциал до седем години

Въпреки че войната в Украйна разкри редица слабости на руските въоръжени сили, Русия ще продължи да бъде основният дестабилизиращ фактор за европейската сигурност. Това посочва военният анализатор Майкъл Кофман в публикация за Foreign Affairs, предава Фокус.
Според анализа Кремъл е в състояние да възстанови своя настъпателен военен потенциал в рамките на пет до седем години - значително по-бързо, отколкото се очакваше в началото на пълномащабното нахлуване в Украйна. По думите на Кофман този период е сравнително кратък от гледна точка на военното и отбранителното планиране.
Авторът смята, че бъдещите руски въоръжени сили ще бъдат сериозно реорганизирани. Според него Москва вече е изградила система за постоянно попълване на личния състав чрез наемници, като едновременно с това увеличава производството на артилерия и развива концепцията за „масова прецизност“ чрез широко използване на безпилотни системи.
В анализа се отбелязва още, че руската отбранителна индустрия е показала способност да се адаптира към международните санкции. Според публикацията военно-промишленият комплекс е намерил алтернативни начини за снабдяване с необходимите компоненти и произвежда милиони тактически дронове годишно.
Кофман предупреждава, че държавите от Организация на Северноатлантическия договор не бива да подценяват Русия заради трудностите ѝ на бойното поле в Украйна. Макар западните армии да разполагат със значително превъзходство във военновъздушните сили, военноморските способности и технологиите, те все още нямат реален опит във воденето на бойни действия в среда, доминирана от масово използване на дронове и средства за радиоелектронна борба.
Според анализа съвместни учения с украински безпилотни системи са разкрили сериозни предизвикателства пред силите на Алианса. Сред тях са недостатъчната подготовка за противодействие на голям брой автономни дронове, както и недостигът на мобилни системи за противовъздушна отбрана с малък обсег и ефективни средства срещу масирани атаки с евтини безпилотни апарати.
Като допълнителен фактор за несигурност авторът посочва и бъдещата роля на Съединени американски щати в европейската сигурност. Според него настоящите отбранителни планове на НАТО в голяма степен зависят от американската логистика и командване, докато Вашингтон постепенно се стреми да прехвърли повече отговорности на европейските съюзници.
В заключение Кофман смята, че за да избегне тежки загуби при евентуален бъдещ конфликт с Русия, НАТО трябва да ускори реформите в отбранителното си планиране. Според него Алиансът следва да развие мащабни безпилотни формирования и многослойни системи за противовъздушна отбрана, които да отговарят на променящия се характер на съвременните военни действия.
Като член на Организация на Северноатлантическия договор България участва в усилията за укрепване на колективната отбрана и адаптирането на Алианса към новите заплахи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #13
12:57 26.06.2026
2 стоян
Коментиран от #10, #33
12:58 26.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 име
13:03 26.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Рублевка
По тази причина руската армия беше съкратена, а стотици военни училища закрити.
Но Европа застана на страната на крадците, които крадяха от тръбите и взривяваха руските газопроводи, убиваха етнически руснаци и нагло заявяваха, че това е тяхната независимост.
Коментиран от #16
13:05 26.06.2026
7 Това с силно преувеличени
Московията едвам поддържа сегашните действия н фронта, където е заседнала от години.
И става все по зле!
13:05 26.06.2026
8 Без име
Коментиран от #11, #29
13:05 26.06.2026
9 Владимир Путин, президент
След 7-години Русия няма да има !!!
Ще има kaтyн мангoлци и Бpaтя.Maнгacapян 😄☝️
Коментиран от #34
13:06 26.06.2026
10 деска ма
До коментар #2 от "стоян":Живо ли си?! За каква мюсюлманска федерация говориш, то си е кралство. 6% мюсли управляват 36% от парите на острова, общините са техни, а от известно време и в министерствата се намърдаха. Въпроса е че стармър ги занули, режат пенсии и вдигат данък сгради, че не стигат парите за златни тоалетни. Едва ли ще им останат да плащат за въдстановяването на Украйна. Но е достатйчно целия свят да спре да им плаща на тях.
13:06 26.06.2026
11 Рублевка
До коментар #8 от "Без име":В невъобразими количества. РОСАТОМ обогатява половината от световния добив.
13:07 26.06.2026
12 444444
Едни от най-успешните генерали Суровикин и Попов бяха отстанени единия е на заточение в Африка а другия в затвора.В същото време армията се ръководи от стария (в пенсионна възраст) закостенял Герасимов, който направи стотици провали: Курска област, Операция паяжина и т.н.т.
Докато Путин се чуди как да се предаде без това да изглежда като капитулация (пряк пример САЩ и Иран) Русия няма да победи даже може и да загуби.
Коментиран от #14, #20, #23
13:17 26.06.2026
13 ВОЙНАТА Е НА ПУТИН
До коментар #1 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":ИСКАШЕ ДВИЖУХА.
ЗАБРАВИ ЛИ СКЪСАН ЧОРАП?
13:18 26.06.2026
14 Не е виновен Путин
До коментар #12 от "444444":Той искаше мир с Европа. Дъщеря му е омъжена за холандец. Приятелите му олигарси там си държат парите и там живеят с децата и любовниците си.
Путин съкрати руската армия и закри стотици военни училища, защото не искаше война. Бандеровците го принудиха със своите убийства и гаври с етническите руснаци.
Но Русия воюва с една ръка, защото не я иска тая война.
Коментиран от #15
13:26 26.06.2026
15 АУУУУУ
До коментар #14 от "Не е виновен Путин":ХАПЧЕТАТА.....КЪДЕ СА ТИ ХАПЧЕТАТА? 🤪🤪🤪
Коментиран от #17
13:30 26.06.2026
16 Рънц
До коментар #6 от "Рублевка":Рублоидеотка, Путин не каза ли, че украинците са руснаци? Какви етнически руснаци, ве, Рублоидиотка?
Вземи го научи тоя рудки и чети информация на руски, че си фантазираш пълни бълвочи.
Коментиран от #19
13:33 26.06.2026
17 Добре, че ме подсети
До коментар #15 от "АУУУУУ":Голяма жега е. Пуснал съм три вентилатора. Ще се захлади след 10 часа. Хапче е добре да взема. И от иронията има полза.
13:35 26.06.2026
18 Гориил
13:36 26.06.2026
19 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #16 от "Рънц":Имам червена диплома по руски език, ако знаеш, какво означава това, младежо.
Коментиран от #22
13:36 26.06.2026
20 Рундьо
До коментар #12 от "444444":Най-големите успехи на Суровикин е да бомбардира беззащитен Алепо и да избяха от Херсон като пребит ПеБераст.
Коментиран от #24
13:37 26.06.2026
21 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
Коментиран от #35
13:39 26.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 УКРАЙНА 🇺🇦
До коментар #12 от "444444":То вече няма армия 1500 000 са аут
13:41 26.06.2026
24 Гориил
До коментар #20 от "Рундьо":Генералът командва африкански корпус от четиридесет хиляди войници и офицери, повечето от които са местни млади мъже, обучени от руски инструктори и съветници. Африканският корпус е страховита и опасна сила, натоварена със задачата да прочисти африканските страни от спонсорираната от Франция черна ислямистка чума.
13:51 26.06.2026
25 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #28
13:55 26.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Готов за бой
14:09 26.06.2026
28 Не се заблуждавай,
До коментар #25 от "Хахаха!🎺🥳😀":повечето украински граждани у нас са с руско самосъзнание. Избягали са от окупираните територии за да не бъдат мобилизирани от руснаците. Възползват се от украинските паспорти за да бъдат уважавани в чужбина защото като руснаци са ненавиждани и мразени навсякъде. Нарочно се държат нагло и надменно за да компроментират истинските украинци както правят нашите цигани в чужбина представяйки се за българи. Говорят помежду си на руски и псуват Зеленски.
14:11 26.06.2026
29 За какво ти е да използваш ЯО,
До коментар #8 от "Без име":всичко ценно - заводи, инфраструктура, жилища, културни и спортни центрове, тоалетни чинии и хората включително просто изчезват. "После нас - тишина" е крилатия лозунг на руските РВСН, че и песен имат такава.Та нали демилитаризираш и денацифицираш? Според Кремъл дори няма държава Украйна и всичките ѝ жители са руснаци, кои всъщност убиваш?! Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар, НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така, дори зомбираният руснак ще разбере какво е направило едно старо джудже завряло се в бункера и мечтаещо за вечна власт и живот. Кой ще живее в тази радиоактивна пепел, как ще се възстанови тая пустиня?
14:19 26.06.2026
30 Васил
14:27 26.06.2026
31 Хайо
14:30 26.06.2026
32 Този
14:31 26.06.2026
33 Сюлемайне ,
До коментар #2 от "стоян":Ти ли си ли демокрацията ?
14:31 26.06.2026
34 Смотльо,
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":По скоро теб няма да те и...
14:32 26.06.2026
35 Смотльо,
До коментар #21 от "УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха":До 7 година Украйна ше е само спомен
14:33 26.06.2026