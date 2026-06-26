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Военен анализатор: Русия може да възстанови настъпателния си потенциал до седем години
  Тема: Украйна

Военен анализатор: Русия може да възстанови настъпателния си потенциал до седем години

26 Юни, 2026 12:53 947 35

  • русия-
  • военен анализ-
  • нато-
  • украйна

Според анализ на Майкъл Кофман за Foreign Affairs войната в Украйна е разкрила слабости на руската армия, но Москва остава основното предизвикателство за европейската сигурност.

Военен анализатор: Русия може да възстанови настъпателния си потенциал до седем години - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въпреки че войната в Украйна разкри редица слабости на руските въоръжени сили, Русия ще продължи да бъде основният дестабилизиращ фактор за европейската сигурност. Това посочва военният анализатор Майкъл Кофман в публикация за Foreign Affairs, предава Фокус.

Според анализа Кремъл е в състояние да възстанови своя настъпателен военен потенциал в рамките на пет до седем години - значително по-бързо, отколкото се очакваше в началото на пълномащабното нахлуване в Украйна. По думите на Кофман този период е сравнително кратък от гледна точка на военното и отбранителното планиране.

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Авторът смята, че бъдещите руски въоръжени сили ще бъдат сериозно реорганизирани. Според него Москва вече е изградила система за постоянно попълване на личния състав чрез наемници, като едновременно с това увеличава производството на артилерия и развива концепцията за „масова прецизност“ чрез широко използване на безпилотни системи.

В анализа се отбелязва още, че руската отбранителна индустрия е показала способност да се адаптира към международните санкции. Според публикацията военно-промишленият комплекс е намерил алтернативни начини за снабдяване с необходимите компоненти и произвежда милиони тактически дронове годишно.

Кофман предупреждава, че държавите от Организация на Северноатлантическия договор не бива да подценяват Русия заради трудностите ѝ на бойното поле в Украйна. Макар западните армии да разполагат със значително превъзходство във военновъздушните сили, военноморските способности и технологиите, те все още нямат реален опит във воденето на бойни действия в среда, доминирана от масово използване на дронове и средства за радиоелектронна борба.

Според анализа съвместни учения с украински безпилотни системи са разкрили сериозни предизвикателства пред силите на Алианса. Сред тях са недостатъчната подготовка за противодействие на голям брой автономни дронове, както и недостигът на мобилни системи за противовъздушна отбрана с малък обсег и ефективни средства срещу масирани атаки с евтини безпилотни апарати.

Като допълнителен фактор за несигурност авторът посочва и бъдещата роля на Съединени американски щати в европейската сигурност. Според него настоящите отбранителни планове на НАТО в голяма степен зависят от американската логистика и командване, докато Вашингтон постепенно се стреми да прехвърли повече отговорности на европейските съюзници.

В заключение Кофман смята, че за да избегне тежки загуби при евентуален бъдещ конфликт с Русия, НАТО трябва да ускори реформите в отбранителното си планиране. Според него Алиансът следва да развие мащабни безпилотни формирования и многослойни системи за противовъздушна отбрана, които да отговарят на променящия се характер на съвременните военни действия.

Като член на Организация на Северноатлантическия договор България участва в усилията за укрепване на колективната отбрана и адаптирането на Алианса към новите заплахи.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    16 11 Отговор
    Е война на фашизирания запад срещу Русия.

    Коментиран от #13

    12:57 26.06.2026

  • 2 стоян

    12 17 Отговор
    Никой няма намерение да остави мюслюманската федерация да се измъкне безнаказано от украинските земи - най малкото което ще направят е да я фалират и разтурят за да не заплашва цивилизацията в Европа

    Коментиран от #10, #33

    12:58 26.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 име

    15 9 Отговор
    Първо, още преди 2-3 седмици хунтата нареди евакуация на агломерациятя Славянск-Краматорск. Щото Константиновка и Лиман са от двете страни на агломерацията, на 10-15 км, и вече изгубиха стратегическото си значение. Наредиха и евакуация на десетина села преди Павлоград. В Суми тече евакуация, фронта пак е на 10-15 км. от града, но без да е издадена заповед, щото да няма да се излагат. Средва евакуация на Харков. Всичко това се случва защото руснаците са изгубили настъпателния си потенциял, бандерите мачкат и затова пишат отворени писъмца до императора, пращат бизнесмени да ходатайстват пред него, пращат посланници да уговарят Лавров за преговори. И въобще, много е зле положението, ама не на руснаците.

    13:03 26.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Рублевка

    9 14 Отговор
    Русия нямаше никакво намерение да воюва с Европа. Там руските олигарси изнасяха руските ресурси и съхраняваха своите пари. Там купуваха имоти и там живееха децата им.
    По тази причина руската армия беше съкратена, а стотици военни училища закрити.
    Но Европа застана на страната на крадците, които крадяха от тръбите и взривяваха руските газопроводи, убиваха етнически руснаци и нагло заявяваха, че това е тяхната независимост.

    Коментиран от #16

    13:05 26.06.2026

  • 7 Това с силно преувеличени

    10 10 Отговор
    твърдения!

    Московията едвам поддържа сегашните действия н фронта, където е заседнала от години.

    И става все по зле!

    13:05 26.06.2026

  • 8 Без име

    8 2 Отговор
    Ядрените им бойни глави си стоят непипнати, ма, Ели.

    Коментиран от #11, #29

    13:05 26.06.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    9 12 Отговор
    Седем години....
    След 7-години Русия няма да има !!!
    Ще има kaтyн мангoлци и Бpaтя.Maнгacapян 😄☝️

    Коментиран от #34

    13:06 26.06.2026

  • 10 деска ма

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "стоян":

    Живо ли си?! За каква мюсюлманска федерация говориш, то си е кралство. 6% мюсли управляват 36% от парите на острова, общините са техни, а от известно време и в министерствата се намърдаха. Въпроса е че стармър ги занули, режат пенсии и вдигат данък сгради, че не стигат парите за златни тоалетни. Едва ли ще им останат да плащат за въдстановяването на Украйна. Но е достатйчно целия свят да спре да им плаща на тях.

    13:06 26.06.2026

  • 11 Рублевка

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    В невъобразими количества. РОСАТОМ обогатява половината от световния добив.

    13:07 26.06.2026

  • 12 444444

    4 3 Отговор
    Основната слабост на руската армия е Президента Путин, защото не дава на армията да воюва. Повече се стахува за себе си откокото дали Русия ще победи.Защо твърдя това ли, ами много просто.
    Едни от най-успешните генерали Суровикин и Попов бяха отстанени единия е на заточение в Африка а другия в затвора.В същото време армията се ръководи от стария (в пенсионна възраст) закостенял Герасимов, който направи стотици провали: Курска област, Операция паяжина и т.н.т.
    Докато Путин се чуди как да се предаде без това да изглежда като капитулация (пряк пример САЩ и Иран) Русия няма да победи даже може и да загуби.

    Коментиран от #14, #20, #23

    13:17 26.06.2026

  • 13 ВОЙНАТА Е НА ПУТИН

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    ИСКАШЕ ДВИЖУХА.

    ЗАБРАВИ ЛИ СКЪСАН ЧОРАП?

    13:18 26.06.2026

  • 14 Не е виновен Путин

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "444444":

    Той искаше мир с Европа. Дъщеря му е омъжена за холандец. Приятелите му олигарси там си държат парите и там живеят с децата и любовниците си.
    Путин съкрати руската армия и закри стотици военни училища, защото не искаше война. Бандеровците го принудиха със своите убийства и гаври с етническите руснаци.
    Но Русия воюва с една ръка, защото не я иска тая война.

    Коментиран от #15

    13:26 26.06.2026

  • 15 АУУУУУ

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Не е виновен Путин":

    ХАПЧЕТАТА.....КЪДЕ СА ТИ ХАПЧЕТАТА? 🤪🤪🤪

    Коментиран от #17

    13:30 26.06.2026

  • 16 Рънц

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Рублевка":

    Рублоидеотка, Путин не каза ли, че украинците са руснаци? Какви етнически руснаци, ве, Рублоидиотка?

    Вземи го научи тоя рудки и чети информация на руски, че си фантазираш пълни бълвочи.

    Коментиран от #19

    13:33 26.06.2026

  • 17 Добре, че ме подсети

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "АУУУУУ":

    Голяма жега е. Пуснал съм три вентилатора. Ще се захлади след 10 часа. Хапче е добре да взема. И от иронията има полза.

    13:35 26.06.2026

  • 18 Гориил

    8 1 Отговор
    Твърде късно е. Реорганизацията и превъоръжаването на руската армия продължава с неотслабваща сила. Ако Европа иска война, ще трябва да създаде изцяло нови армии, способни да отблъскват атаки от хиляди дронове и стотици ракети. Според последните данни НАТО все още няма такива възможности и няма да ги има през следващите седем години, защото разработването и производството на авангардни оръжия отнема десетилетия. В случай на война с Русия през следващите години, европейските страни са напълно беззащитни.

    13:36 26.06.2026

  • 19 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Рънц":

    Имам червена диплома по руски език, ако знаеш, какво означава това, младежо.

    Коментиран от #22

    13:36 26.06.2026

  • 20 Рундьо

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "444444":

    Най-големите успехи на Суровикин е да бомбардира беззащитен Алепо и да избяха от Херсон като пребит ПеБераст.

    Коментиран от #24

    13:37 26.06.2026

  • 21 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    1 4 Отговор
    До 7 години Украйна ще смачка ршистите

    Коментиран от #35

    13:39 26.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 УКРАЙНА 🇺🇦

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "444444":

    То вече няма армия 1500 000 са аут

    13:41 26.06.2026

  • 24 Гориил

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Рундьо":

    Генералът командва африкански корпус от четиридесет хиляди войници и офицери, повечето от които са местни млади мъже, обучени от руски инструктори и съветници. Африканският корпус е страховита и опасна сила, натоварена със задачата да прочисти африканските страни от спонсорираната от Франция черна ислямистка чума.

    13:51 26.06.2026

  • 25 Хахаха!🎺🥳😀

    2 1 Отговор
    Урките усетиха, къде е на хляба мекото и вече четири години ги издържаме по българските курорти. Те ни се отплащат с незаконно строителство, сеч на гори в резерват, побоища, стрелби и кланета.

    Коментиран от #28

    13:55 26.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Готов за бой

    1 1 Отговор
    Чакам ги рашките 👊

    14:09 26.06.2026

  • 28 Не се заблуждавай,

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    повечето украински граждани у нас са с руско самосъзнание. Избягали са от окупираните територии за да не бъдат мобилизирани от руснаците. Възползват се от украинските паспорти за да бъдат уважавани в чужбина защото като руснаци са ненавиждани и мразени навсякъде. Нарочно се държат нагло и надменно за да компроментират истинските украинци както правят нашите цигани в чужбина представяйки се за българи. Говорят помежду си на руски и псуват Зеленски.

    14:11 26.06.2026

  • 29 За какво ти е да използваш ЯО,

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    всичко ценно - заводи, инфраструктура, жилища, културни и спортни центрове, тоалетни чинии и хората включително просто изчезват. "После нас - тишина" е крилатия лозунг на руските РВСН, че и песен имат такава.Та нали демилитаризираш и денацифицираш? Според Кремъл дори няма държава Украйна и всичките ѝ жители са руснаци, кои всъщност убиваш?! Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар, НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така, дори зомбираният руснак ще разбере какво е направило едно старо джудже завряло се в бункера и мечтаещо за вечна власт и живот. Кой ще живее в тази радиоактивна пепел, как ще се възстанови тая пустиня?

    14:19 26.06.2026

  • 30 Васил

    0 0 Отговор
    Ма до 7 години тази кочина ще се разпадне поне два пъти.

    14:27 26.06.2026

  • 31 Хайо

    1 0 Отговор
    А Великобритания за жалост никога не може да възстанови своята военна сила ,но се загрижили за Русия като военна сила .

    14:30 26.06.2026

  • 32 Този

    1 0 Отговор
    "анализатор" е просто а н а л , отделно е и ли3атор.Знаем ги тези любители на мъжките ласки.

    14:31 26.06.2026

  • 33 Сюлемайне ,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян":

    Ти ли си ли демокрацията ?

    14:31 26.06.2026

  • 34 Смотльо,

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    По скоро теб няма да те и...

    14:32 26.06.2026

  • 35 Смотльо,

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха":

    До 7 година Украйна ше е само спомен

    14:33 26.06.2026

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