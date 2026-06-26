Военен анализатор: Русия може да възстанови настъпателния си потенциал до седем години

Въпреки че войната в Украйна разкри редица слабости на руските въоръжени сили, Русия ще продължи да бъде основният дестабилизиращ фактор за европейската сигурност. Това посочва военният анализатор Майкъл Кофман в публикация за Foreign Affairs, предава Фокус.

Според анализа Кремъл е в състояние да възстанови своя настъпателен военен потенциал в рамките на пет до седем години - значително по-бързо, отколкото се очакваше в началото на пълномащабното нахлуване в Украйна. По думите на Кофман този период е сравнително кратък от гледна точка на военното и отбранителното планиране.

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Авторът смята, че бъдещите руски въоръжени сили ще бъдат сериозно реорганизирани. Според него Москва вече е изградила система за постоянно попълване на личния състав чрез наемници, като едновременно с това увеличава производството на артилерия и развива концепцията за „масова прецизност“ чрез широко използване на безпилотни системи.

В анализа се отбелязва още, че руската отбранителна индустрия е показала способност да се адаптира към международните санкции. Според публикацията военно-промишленият комплекс е намерил алтернативни начини за снабдяване с необходимите компоненти и произвежда милиони тактически дронове годишно.

Кофман предупреждава, че държавите от Организация на Северноатлантическия договор не бива да подценяват Русия заради трудностите ѝ на бойното поле в Украйна. Макар западните армии да разполагат със значително превъзходство във военновъздушните сили, военноморските способности и технологиите, те все още нямат реален опит във воденето на бойни действия в среда, доминирана от масово използване на дронове и средства за радиоелектронна борба.

Според анализа съвместни учения с украински безпилотни системи са разкрили сериозни предизвикателства пред силите на Алианса. Сред тях са недостатъчната подготовка за противодействие на голям брой автономни дронове, както и недостигът на мобилни системи за противовъздушна отбрана с малък обсег и ефективни средства срещу масирани атаки с евтини безпилотни апарати.

Като допълнителен фактор за несигурност авторът посочва и бъдещата роля на Съединени американски щати в европейската сигурност. Според него настоящите отбранителни планове на НАТО в голяма степен зависят от американската логистика и командване, докато Вашингтон постепенно се стреми да прехвърли повече отговорности на европейските съюзници.

В заключение Кофман смята, че за да избегне тежки загуби при евентуален бъдещ конфликт с Русия, НАТО трябва да ускори реформите в отбранителното си планиране. Според него Алиансът следва да развие мащабни безпилотни формирования и многослойни системи за противовъздушна отбрана, които да отговарят на променящия се характер на съвременните военни действия.

Като член на Организация на Северноатлантическия договор България участва в усилията за укрепване на колективната отбрана и адаптирането на Алианса към новите заплахи.