Новини
Свят »
Южна Африка »
"Обикалят от врата на врата": бунт срещу мигрантите в ЮАР

"Обикалят от врата на врата": бунт срещу мигрантите в ЮАР

2 Юли, 2026 11:34 1 936 25

  • южна африка-
  • мигранти-
  • африка-
  • ксенофобия-
  • юар

Десетки хиляди преселници вече напуснаха страната, стреснати от ксенофобските настроения и насилието срещу тях

"Обикалят от врата на врата": бунт срещу мигрантите в ЮАР - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Гневна тълпа обикаля от къща на къща и кара хората да покажат документите си. На всеки, който изглежда като чужденец или не може да представи документ за самоличност, се казва да си събере багажа и да си тръгне. Полицейски служители и частни охранители се опитват да защитят засегнатите. Точно от това се страхуваха много хора в Южна Африка - то се случи, въпреки масивното полицейско присъствие.

Подобни сцени се разиграха в редица региони, като първоначалните съобщения сочеха, че има ранени, пише АРД. Очевидно много хора са се почувствали окуражени от ксенофобските протести от последните седмици да вземат правосъдието в свои ръце – и да изпълнят ултиматума, отправен от граждански движения, които обявиха, че чужденците без валидни документи трябва да напуснат страната най-късно до 30 юни. Това включва и онези, които са подали молба за убежище в Южна Африка.

Искания за депортации

Джасинда Нгобесе-Зума, лидерката на движението „March and March" твърди, че дори имигрантите да са дошли в ЮАР, защото са се страхували за живота си в родната си страна, нищо не ги спира да си тръгнат, ако сега се чувстват заплашени в Южна Африка.

Големите демонстрации в Кейптаун, Претория и Йоханесбург преминаха сравнително мирно. Беше съобщено само за единични случаи на опити за мародерство, подпалени контейнери за боклук и сблъсъци с полицията, пише АРД. Санеле Кхамбуле, един от организаторите на протестите в пристанищния град Дърбан, заяви, че протестът е насочен не само срещу нелегалната имиграция, но и срещу „престъпленията, извършени от нелегални имигранти, както и срещу натоварването на инфраструктурата и системата на общественото здравеопазване".

Опашки по границите

Благодарение на широко отразяваните си кампании инициативите вече са постигнали някои от целите си. Десетки хиляди мигранти без документи вече са напуснали страната от страх от репресии, отбелязва германската обществена медия. Поне толкова хора все още чакат пред посолствата и консулствата на страните си на произход в Кейптаун, Йоханесбург или Претория, за да бъдат репатрирани – например в Зимбабве, Малави, Нигерия и Мозамбик.

На граничните пунктове се образуваха дълги опашки. Това е най-голямото масово изселване от този род, което демократична Южна Африка някога е преживявала – и първото, което се организира съвместно от правителствата на засегнатите държави. Но това, което вероятно е дори по-важно за организаторите на протестите, е, че намериха съмишленици сред политическата класа. Южноафриканският президент Сирил Рамафоса категорично отхвърли саморазправата, но определи опасенията на хората относно нелегалната имиграция като „оправдани" и обяви значително по-твърд курс в миграционната политика.

Правозащитници: действията на гражданските организации са незаконни

Организации за защита на човешките права като „Амнести Интернешънъл" разкритикуваха действията на ксенофобските групи като незаконни и призоваха правителството на Южна Африка да заеме ясна позиция срещу кампаниите на омраза и саморазправата. Те също така подчертаха необходимостта да се обърне внимание на истинските причини за кризите в страната.

Шенила Мохамед, директор на „Амнести Интернешънъл" за Южна Африка, заяви, че е неправилно и опасно да се обвиняват търсещите убежище за проблемите на държавата като например безработицата, неравенството и дефектите в обществените услуги. По думите ѝ тези проблеми се коренят в наследството от апартейда. Насилието и саморазправата никога няма да решат тези проблеми, а само разрушават човешки животи и задълбочават социалните разделения, добави Мохамед.

Много от протестиращите обаче виждат нещата по съвсем различен начин, пише АРД. Те смятат, че са в правото си и искат да продължат протестите си месец след месец, „докато не победим", както гласят плакатите на организацията „March and March".

Автор: Щефан Юбербах (АРД)


Южна Африка
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    37 18 Отговор
    В Бълагрия половината Ганчо е вече от небългарски произход.

    Коментиран от #9

    11:37 02.07.2026

  • 2 Архимандрисандрит Бибиян

    23 7 Отговор
    Приматите проумяха каде приматите без документи са закононеответни! Внетен ли сме?

    11:37 02.07.2026

  • 3 Соваж бейби

    52 1 Отговор
    Само в Европа няма бунт срещу тях все още ,до къде стигнахме африканците да не искат братята и сестрите си които търси убежище .

    11:38 02.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 5 Отговор
    Южна Африка и ЮАР са различни неща❗

    Коментиран от #6, #8

    11:38 02.07.2026

  • 5 Хаха

    25 2 Отговор
    Расисти,сър!

    11:40 02.07.2026

  • 6 Соваж бейби

    33 1 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Вярно е ама пък в Европа е още по различно това тяхното нашествие ,ние да не сме длъжни да обгрижваме калпазаните ?

    11:42 02.07.2026

  • 7 Азззззззз

    33 1 Отговор
    Що за правозащитна организация може да защитава погазване на правото? Защо защитават нелегално пребиваващи без документи? Що за идиотщина? Аман! Браво на юарците.

    11:43 02.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хер Цвик

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А при северджанците - две трети са вече албанци и само една трета севрджански ганчовци

    11:49 02.07.2026

  • 10 Хи хи

    22 6 Отговор
    урките що не заминават за ЮАР да обяснят колко лош е Путин, ако може да хапнат и пийнат на местната софра ??

    11:51 02.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хе хе

    34 1 Отговор
    През моето детство ЮАР бе мечтана дестинация за миграция от постсоциалистическия Рай. Сега 30 години след Мандела, ЮАР вече е клоака.

    Коментиран от #21

    11:53 02.07.2026

  • 13 000

    2 22 Отговор
    Бунта е срещу белите. Мачкайте, негри!

    11:54 02.07.2026

  • 14 хххх

    3 26 Отговор
    Нито една ксенофобска държава не е прокопсала. Още от преди Римската Империя се знае, че без имигранти няма просперитет. Самото съществуване на империите се крепи на търсенето на нови и нови имигранти.

    Коментиран от #17, #23

    11:55 02.07.2026

  • 15 DW смърди

    14 1 Отговор
    "Мразя расизма и негрите!"

    11:57 02.07.2026

  • 16 негрите са най-големите расисти

    30 0 Отговор
    ако не сте го забелязали вижте негърски филми, няма да видите един бял участник, същото е и с ромите

    12:01 02.07.2026

  • 17 Соваж бейби

    17 1 Отговор

    До коментар #14 от "хххх":

    Днес е извратена работа нашето в Европа с мигрантите ,те не идват да работят а да лежи на социални в държавен апартамент те са ни в тежест ,поне да ги пращат се бият в Украйна малко се поразчисти континента.Докато на времето са работили без пари или за някой стотинка разликата ,не са си налагали мнение ,не са си търсили правата и не са си прокарвали ценностите в друг континет .

    Коментиран от #18

    12:01 02.07.2026

  • 18 хххх

    9 3 Отговор

    До коментар #17 от "Соваж бейби":

    Това е по наша вина. Ако управляващите бяха далновидни, щяха да направят училища за имигранти и програма за интеграция с цел, всяко второ поколение имигрант да става чист българин, а всяко трето да е с български майчин език. Вместо това ги ловим да ги затваряме в концлагери. А можеха да строят пътища и магистрали примерно.

    Коментиран от #22

    12:13 02.07.2026

  • 19 Ел Кондор паса

    10 0 Отговор
    Цитат:"Десетки хиляди мигранти без документи вече са напуснали страната от страх от репресии"... Знаят какво ги чака, познават братята -си диви, безмилостни диваци. А в Европа и Америка са нагли, расисти и говорят само за човешки права и обвиняват белите в расизъм. Черните са в едни от най-големите расисти.

    12:30 02.07.2026

  • 20 Някой

    3 1 Отговор
    Виж ЕС гледа да ни залее с имигранти. И нашите го позволяват вместо да ги връщат от където са, като от намерените в тях пари си плащат за това. Всеки нелегално преминал границата и нелегално останал и е престъпник и мястото му е в затвора до момента на връщане.

    12:38 02.07.2026

  • 21 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "хе хе":

    Всичко това е с любезното съдействие на западната античовешка система!
    Крадат и заробват народи под предтекст "демократизация", а реално си вземат каквото им трябва, поставят си свои хора начело, а за окупираните народи само сметката!
    Пример: България (и ние сме в сходно положение)!

    12:40 02.07.2026

  • 22 до хххх

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "хххх":

    ""без имигранти няма просперитет.""" ------ Разликата от емигрант до емигрант, може да бъде огромна!!!!! Едните с образование и професионални знания, и умения, законопокслушни и бързо интегриращи се в новата среда и условия, другите - диви, мързеливи и не подлежащи на интеграция индивиди, но с претенции!!! Да не изброявам кои и от коя религия!

    12:42 02.07.2026

  • 23 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "хххх":

    И ти май си ял много сороски лааййна,абе хайванин значи Япония Китай, Южна Корея и Северна Корея не са прокопсали щото нямат емигранти

    Коментиран от #24

    12:48 02.07.2026

  • 24 УСПЯ ДА МЕ РАЗСМЕЕШ!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сталин":

    Няма да коментирам дали Северна Корея е прокопсала или не - за очевидното никога не споря / не оспаривай глупца/ казва един велик поет! Що се касае до Япония, Китай и Южна Корея проблемът там е повече от ясен - огромен разход за път и то със самолет, където дори и да си платиш, трудно ще се качиш на борда, труден език, безумна азбука…И НАЙ ВЕЧЕ за да успееш трябва да бачкаш като луд, а мигрантите не са склонни на таквиз напъвания!

    12:58 02.07.2026

  • 25 Сила

    4 0 Отговор
    Черни бият и гонят черни в ЮАР ...???!!!!???
    "Бащите " на апартейда гледат от небето и си умират от смях !!!

    13:06 02.07.2026