"Обикалят от врата на врата": бунт срещу мигрантите в ЮАР

Гневна тълпа обикаля от къща на къща и кара хората да покажат документите си. На всеки, който изглежда като чужденец или не може да представи документ за самоличност, се казва да си събере багажа и да си тръгне. Полицейски служители и частни охранители се опитват да защитят засегнатите. Точно от това се страхуваха много хора в Южна Африка - то се случи, въпреки масивното полицейско присъствие.
Подобни сцени се разиграха в редица региони, като първоначалните съобщения сочеха, че има ранени, пише АРД. Очевидно много хора са се почувствали окуражени от ксенофобските протести от последните седмици да вземат правосъдието в свои ръце – и да изпълнят ултиматума, отправен от граждански движения, които обявиха, че чужденците без валидни документи трябва да напуснат страната най-късно до 30 юни. Това включва и онези, които са подали молба за убежище в Южна Африка.
Искания за депортации
Джасинда Нгобесе-Зума, лидерката на движението „March and March" твърди, че дори имигрантите да са дошли в ЮАР, защото са се страхували за живота си в родната си страна, нищо не ги спира да си тръгнат, ако сега се чувстват заплашени в Южна Африка.
Големите демонстрации в Кейптаун, Претория и Йоханесбург преминаха сравнително мирно. Беше съобщено само за единични случаи на опити за мародерство, подпалени контейнери за боклук и сблъсъци с полицията, пише АРД. Санеле Кхамбуле, един от организаторите на протестите в пристанищния град Дърбан, заяви, че протестът е насочен не само срещу нелегалната имиграция, но и срещу „престъпленията, извършени от нелегални имигранти, както и срещу натоварването на инфраструктурата и системата на общественото здравеопазване".
Опашки по границите
Благодарение на широко отразяваните си кампании инициативите вече са постигнали някои от целите си. Десетки хиляди мигранти без документи вече са напуснали страната от страх от репресии, отбелязва германската обществена медия. Поне толкова хора все още чакат пред посолствата и консулствата на страните си на произход в Кейптаун, Йоханесбург или Претория, за да бъдат репатрирани – например в Зимбабве, Малави, Нигерия и Мозамбик.
На граничните пунктове се образуваха дълги опашки. Това е най-голямото масово изселване от този род, което демократична Южна Африка някога е преживявала – и първото, което се организира съвместно от правителствата на засегнатите държави. Но това, което вероятно е дори по-важно за организаторите на протестите, е, че намериха съмишленици сред политическата класа. Южноафриканският президент Сирил Рамафоса категорично отхвърли саморазправата, но определи опасенията на хората относно нелегалната имиграция като „оправдани" и обяви значително по-твърд курс в миграционната политика.
Правозащитници: действията на гражданските организации са незаконни
Организации за защита на човешките права като „Амнести Интернешънъл" разкритикуваха действията на ксенофобските групи като незаконни и призоваха правителството на Южна Африка да заеме ясна позиция срещу кампаниите на омраза и саморазправата. Те също така подчертаха необходимостта да се обърне внимание на истинските причини за кризите в страната.
Шенила Мохамед, директор на „Амнести Интернешънъл" за Южна Африка, заяви, че е неправилно и опасно да се обвиняват търсещите убежище за проблемите на държавата като например безработицата, неравенството и дефектите в обществените услуги. По думите ѝ тези проблеми се коренят в наследството от апартейда. Насилието и саморазправата никога няма да решат тези проблеми, а само разрушават човешки животи и задълбочават социалните разделения, добави Мохамед.
Много от протестиращите обаче виждат нещата по съвсем различен начин, пише АРД. Те смятат, че са в правото си и искат да продължат протестите си месец след месец, „докато не победим", както гласят плакатите на организацията „March and March".
Автор: Щефан Юбербах (АРД)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #9
11:37 02.07.2026
2 Архимандрисандрит Бибиян
11:37 02.07.2026
3 Соваж бейби
11:38 02.07.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #6, #8
11:38 02.07.2026
5 Хаха
11:40 02.07.2026
6 Соваж бейби
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Вярно е ама пък в Европа е още по различно това тяхното нашествие ,ние да не сме длъжни да обгрижваме калпазаните ?
11:42 02.07.2026
7 Азззззззз
11:43 02.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хер Цвик
До коментар #1 от "честен ционист":А при северджанците - две трети са вече албанци и само една трета севрджански ганчовци
11:49 02.07.2026
10 Хи хи
11:51 02.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хе хе
Коментиран от #21
11:53 02.07.2026
13 000
11:54 02.07.2026
14 хххх
Коментиран от #17, #23
11:55 02.07.2026
15 DW смърди
11:57 02.07.2026
16 негрите са най-големите расисти
12:01 02.07.2026
17 Соваж бейби
До коментар #14 от "хххх":Днес е извратена работа нашето в Европа с мигрантите ,те не идват да работят а да лежи на социални в държавен апартамент те са ни в тежест ,поне да ги пращат се бият в Украйна малко се поразчисти континента.Докато на времето са работили без пари или за някой стотинка разликата ,не са си налагали мнение ,не са си търсили правата и не са си прокарвали ценностите в друг континет .
Коментиран от #18
12:01 02.07.2026
18 хххх
До коментар #17 от "Соваж бейби":Това е по наша вина. Ако управляващите бяха далновидни, щяха да направят училища за имигранти и програма за интеграция с цел, всяко второ поколение имигрант да става чист българин, а всяко трето да е с български майчин език. Вместо това ги ловим да ги затваряме в концлагери. А можеха да строят пътища и магистрали примерно.
Коментиран от #22
12:13 02.07.2026
19 Ел Кондор паса
12:30 02.07.2026
20 Някой
12:38 02.07.2026
21 Мнение
До коментар #12 от "хе хе":Всичко това е с любезното съдействие на западната античовешка система!
Крадат и заробват народи под предтекст "демократизация", а реално си вземат каквото им трябва, поставят си свои хора начело, а за окупираните народи само сметката!
Пример: България (и ние сме в сходно положение)!
12:40 02.07.2026
22 до хххх
До коментар #18 от "хххх":""без имигранти няма просперитет.""" ------ Разликата от емигрант до емигрант, може да бъде огромна!!!!! Едните с образование и професионални знания, и умения, законопокслушни и бързо интегриращи се в новата среда и условия, другите - диви, мързеливи и не подлежащи на интеграция индивиди, но с претенции!!! Да не изброявам кои и от коя религия!
12:42 02.07.2026
23 Сталин
До коментар #14 от "хххх":И ти май си ял много сороски лааййна,абе хайванин значи Япония Китай, Южна Корея и Северна Корея не са прокопсали щото нямат емигранти
Коментиран от #24
12:48 02.07.2026
24 УСПЯ ДА МЕ РАЗСМЕЕШ!!!
До коментар #23 от "Сталин":Няма да коментирам дали Северна Корея е прокопсала или не - за очевидното никога не споря / не оспаривай глупца/ казва един велик поет! Що се касае до Япония, Китай и Южна Корея проблемът там е повече от ясен - огромен разход за път и то със самолет, където дори и да си платиш, трудно ще се качиш на борда, труден език, безумна азбука…И НАЙ ВЕЧЕ за да успееш трябва да бачкаш като луд, а мигрантите не са склонни на таквиз напъвания!
12:58 02.07.2026
25 Сила
"Бащите " на апартейда гледат от небето и си умират от смях !!!
13:06 02.07.2026