Превръща ли се Южна Африка в мафиотска държава?

Триетажно имение с басейн, отпред - не едно, а цели три Ламборгини, навсякъде екстремен лукс.

Междувременно имението е конфискувано. То е било собственост на мъж, който е обвинен, че е замесен в корупционен скандал. Щетите за държавата - 100 милиона евро.

Застреляна пред дома си

Специалната служба за разследвания SIU обвинява мъжа, че е ръководил един от трите престъпни синдиката в Южна Африка , "изявявали" се в сферата на здравеопазването. Те са получавали поръчки за доставка на медицинско оборудване за държавната болница "Тембиза" - без провеждането на предвидените по закона процедури. Престъпните сидикати са успявали да се доберат до поръчките, плащайки подкупи на служители на Министерството на здравеопазването. По сведения на SIU цените на поръчките са били неимоверно завишени. Или пък доставките изобщо не са били извършени.

Бабита Деокаран, счетоводителка на провинциалните власти, констатира нередностите и бие тревога. Само 19 дни по-късно тя е застреляна пред дома си.

"Тя беше от онези хора, които не могат да бъдат купени дори с всичките пари на света - заради принципите, в които вярваше и които отстояваше", казва за нея нейният роднина Тони Хариперсад.

След убийството на Деокаран положението в страната се влошава още повече. През 2025 година полицейски комисар предупреди, че междувременно престъпните синдикати са подкопали цялата съдебна система. Според него високопоставени полицейски служители са били подкупвани, за да прекратяват разследвания - като например това за аферата с държавната болница.

"Риск от тотален колапс"

Комисарят отива още по-далеч: той обвинява тогавашния министър на полицията, че е прикривал безобразията. "Искам да покажа, че съдебната система е саботирана. При това в мащаб, който крие риск от тотален колапс", каза Нланла Мкванази. Според комисаря други институции също са засегнати от влиянието на престъпните мрежи.

Поради това председателят на южноафриканския парламент разпореди специални разследвания. В момента две разследващи комисии проверяват дали престъпните синдикати са проникнали в полицията, съдилищата и политическите структури. В комисиите се стигна и до признания на бизнесмени, опитали се да повлияят на обществени поръчки в своя полза.

Предприемач, свързан със скандала около болницата "Тембиза", призна, че е дал към 25 000 евро на бивш полицейски министър. Той твърди, че министърът му е помогнал да бъде сложен край на разследванията срещу него. Под клетва в парламента предприемачът каза, че е дал парите, понеже министърът ги поискал.

В рамките на борбата срещу корупцията е открита и гореща телефонна линия, където вече са постъпили десетки нови сведения. Редица хора са дошли дори лично и са заявили, че искат да предоставят доказателства.

"Изчистете страната ни!"

Много от южноафриканците са обезверени и гневни. Гневни както на престъпните мрежи, така и на държавните служители, които злоупотребяват с публични средства. "Нашето послание към президента и към парламента гласи: Моля, изчистете страната ни, изчистете нашето правителство", казва в тази връзка Тони Хариперсад.

Южна Африка от години се бори с ширещата се корупция. Но само малцина от извършителите попадат в затвора. Бившият собственик на луксозното имение и на трите автомобила Ламборгини също е и до днес на свобода.

Автор: Даян Хокър