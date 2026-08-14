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ВСУ удариха пристанище Уст-Луга, НАТО свали дрон над Латвия
  Тема: Украйна

ВСУ удариха пристанище Уст-Луга, НАТО свали дрон над Латвия

14 Август, 2026 05:33, обновена 14 Август, 2026 06:13 2 290 35

  • ленинградска област-
  • москва-
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  • всу

Украински БПЛА предизвикаха въздушна тревога и в Латвия, докато ПВО над Московска и Ленинградска област свали десетки апарати

ВСУ удариха пристанище Уст-Луга, НАТО свали дрон над Латвия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалата нощ Русия бе подложена на масирана вълна от атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА), която доведе до щети по ключова инфраструктура и предизвика извънредна ситуация в съседна страна от НАТО.

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Към 6:00 часа на 14 август официалните власти потвърждават за десетки свалени дронове около Москва и в Северозападна Русия, като е засегнато и голямо балтийско пристанище.

Удар по пристанището Уст-Луга в Ленинградска област

Най-сериозният инцидент е регистриран в Ленинградска област, където противовъздушната отбрана е неутрализирала общо 37 противникови безпилотни апарата. Губернаторът на региона Александър Дрозденко обяви официално в своя канал в платформата „Макс“, че са отчетени щети в района на стратегическото пристанище Уст-Луга. По думите на Дрозденко бойната работа на силите за сигурност в района продължава, а информацията за мащаба на щетите се уточнява своевременно, пише Интерфакс.

ПВО отби нападение край Москва

Паралелно с ударите на северозапад, вълна от безпилотни самолети е насочена и към руската столица. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в ранните сутрешни часове, че системите за ПВО на Министерството на отбраната са успели да елиминират общо 12 БПЛА на подстъпите към мегаполиса. Първоначално Собянин информира за 10 унищожени апарата, като по-късно бройката бе актуализирана. Към момента на мястото на падане на отломките работят екипи на аварийно-спасителните служби (данни от официалния портал на Кмета на Москва.

Въздушна тревога и прехванат дрон в Латвия

Ескалацията по въздух прехвърли границите на Руската федерация и предизвика остра реакция в Балтийския регион. В четири общини на Източна Латвия (включително Аугшдаугавски, Прейлски и Балвски край) бе обявена въздушна тревога, продължила около 30 минути. Жителите получиха спешни известия незабавно да потърсят сигурни затворени помещения.

Въоръжените сили на Латвия съобщиха официално в социалната мрежа X, че изтребител на НАТО е свалил успешно навлязъл в латвийското въздушно пространство БПЛА, с което заплахата е била елиминирана без жертви и сериозни последствия предаде rambler.ru.

Русия отрази сериозна атака и над Кримския полуостров

Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев информира, че системите за ПВО и мобилните огневи групи са унищожили най-малко 6 украински дрона над Нахимовския, Гагаринския район и Северната страна на града Интерфакс Россия.

Ситуацията остава динамична, като руските власти продължават да изясняват размера на материалните щети в засегнатите области.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факти

    36 14 Отговор
    ВСУ пратиха дронове към Санкт Петербург, Москва и Севастопол и пак ще ядат дървото

    Коментиран от #8, #10

    05:57 14.08.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 18 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    лоши украинци такива! оставете мечката на мира!

    05:59 14.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хехе

    28 4 Отговор
    До къде стигна НАТО да сваля украински дронове над Латвия.

    06:41 14.08.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 18 Отговор
    кой ме пита, кой ме чу? слава ВСУ!

    Коментиран от #23

    06:43 14.08.2026

  • 13 няма край

    13 13 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    06:49 14.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ОКАЗАЛО СЕ

    7 5 Отговор
    Балтийските тигри въобще не са тигри.

    07:13 14.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 9 Отговор

    До коментар #14 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    ето я-26 селища и 745 кв. километра територия са ОСВОБОДЕНИ

    Коментиран от #26, #28

    07:14 14.08.2026

  • 19 ударили ууукрите

    4 2 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    07:14 14.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    8 1 Отговор
    Американското военно разузнаване излезе с доклад, предупреждаващ за остър недостиг на личен състав в украинските въоръжени сили, което застрашава стабилността на фронтовата линия.

    07:20 14.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 си пън

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    проскубляк,и докъде ги води славата-1.20 под чернозема на блек рок, дюпон и монсанто

    07:21 14.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 БАНДЕРИТЕ ПАК ПОБЕЖДАВАТ

    6 1 Отговор
    Ама виртуално у нета.

    07:23 14.08.2026

  • 26 Мишел

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Всъщност украинците твърдят, че са превзели 750 кв.км, , картите показват 150 кв.км, със сивата зона.

    07:24 14.08.2026

  • 27 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    6 1 Отговор
    Подхвърлят имрподобни статии да се радват, докато ги пращат на фронта да умират в британската прокси война.

    07:26 14.08.2026

  • 28 ДРАПАТИ НАЦИСТА

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да не е направил някоя ПЕРЕМОГА пък ние да не сме разбрали.

    07:27 14.08.2026

  • 29 Оня

    4 1 Отговор
    Тия урки все бият и все боти ходят! Що така?

    07:28 14.08.2026

  • 30 СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА

    4 2 Отговор
    У Латвия ще се появят не бандерски дронове, а бусовете на ДКЦ.

    07:29 14.08.2026

  • 31 няма край руския резил

    1 3 Отговор
    Мършавата руска мечка я бият на руска територия. Целите на СВО са постигнати на 116%.

    07:30 14.08.2026

  • 32 ПУТИН ИЗБЯГАЛ В КУРИЛО

    4 0 Отговор
    Сънувал розовото Фламинго.

    07:30 14.08.2026

  • 33 Империя се държи със силна армия

    2 3 Отговор
    А с какво ще задържи путлер поробените народи в РФ? След войната няма да има право и на собствена армия.

    07:32 14.08.2026

  • 34 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    1 3 Отговор
    Украинците много яки!Пребиха мецата,оскубаха я и ѝ извадиха зъбките.

    07:32 14.08.2026

  • 35 взводния каза

    0 0 Отговор
    Русия печели войната на 100%

    07:38 14.08.2026

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