ВСУ удариха пристанище Уст-Луга, НАТО свали дрон над Латвия

През изминалата нощ Русия бе подложена на масирана вълна от атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА), която доведе до щети по ключова инфраструктура и предизвика извънредна ситуация в съседна страна от НАТО.
Към 6:00 часа на 14 август официалните власти потвърждават за десетки свалени дронове около Москва и в Северозападна Русия, като е засегнато и голямо балтийско пристанище.
Удар по пристанището Уст-Луга в Ленинградска област
Най-сериозният инцидент е регистриран в Ленинградска област, където противовъздушната отбрана е неутрализирала общо 37 противникови безпилотни апарата. Губернаторът на региона Александър Дрозденко обяви официално в своя канал в платформата „Макс“, че са отчетени щети в района на стратегическото пристанище Уст-Луга. По думите на Дрозденко бойната работа на силите за сигурност в района продължава, а информацията за мащаба на щетите се уточнява своевременно, пише Интерфакс.
ПВО отби нападение край Москва
Паралелно с ударите на северозапад, вълна от безпилотни самолети е насочена и към руската столица. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в ранните сутрешни часове, че системите за ПВО на Министерството на отбраната са успели да елиминират общо 12 БПЛА на подстъпите към мегаполиса. Първоначално Собянин информира за 10 унищожени апарата, като по-късно бройката бе актуализирана. Към момента на мястото на падане на отломките работят екипи на аварийно-спасителните служби (данни от официалния портал на Кмета на Москва.
Въздушна тревога и прехванат дрон в Латвия
Ескалацията по въздух прехвърли границите на Руската федерация и предизвика остра реакция в Балтийския регион. В четири общини на Източна Латвия (включително Аугшдаугавски, Прейлски и Балвски край) бе обявена въздушна тревога, продължила около 30 минути. Жителите получиха спешни известия незабавно да потърсят сигурни затворени помещения.
Въоръжените сили на Латвия съобщиха официално в социалната мрежа X, че изтребител на НАТО е свалил успешно навлязъл в латвийското въздушно пространство БПЛА, с което заплахата е била елиминирана без жертви и сериозни последствия предаде rambler.ru.
Русия отрази сериозна атака и над Кримския полуостров
Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев информира, че системите за ПВО и мобилните огневи групи са унищожили най-малко 6 украински дрона над Нахимовския, Гагаринския район и Северната страна на града Интерфакс Россия.
Ситуацията остава динамична, като руските власти продължават да изясняват размера на материалните щети в засегнатите области.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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7 Факти
Коментиран от #8, #10
05:57 14.08.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Факти":лоши украинци такива! оставете мечката на мира!
05:59 14.08.2026
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11 хехе
06:41 14.08.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #23
06:43 14.08.2026
13 няма край
06:49 14.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ОКАЗАЛО СЕ
07:13 14.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":ето я-26 селища и 745 кв. километра територия са ОСВОБОДЕНИ
Коментиран от #26, #28
07:14 14.08.2026
19 ударили ууукрите
07:14 14.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
07:20 14.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 си пън
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":проскубляк,и докъде ги води славата-1.20 под чернозема на блек рок, дюпон и монсанто
07:21 14.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 БАНДЕРИТЕ ПАК ПОБЕЖДАВАТ
07:23 14.08.2026
26 Мишел
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Всъщност украинците твърдят, че са превзели 750 кв.км, , картите показват 150 кв.км, със сивата зона.
07:24 14.08.2026
27 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:26 14.08.2026
28 ДРАПАТИ НАЦИСТА
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Да не е направил някоя ПЕРЕМОГА пък ние да не сме разбрали.
07:27 14.08.2026
29 Оня
07:28 14.08.2026
30 СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА
07:29 14.08.2026
31 няма край руския резил
07:30 14.08.2026
32 ПУТИН ИЗБЯГАЛ В КУРИЛО
07:30 14.08.2026
33 Империя се държи със силна армия
07:32 14.08.2026
34 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
07:32 14.08.2026
35 взводния каза
07:38 14.08.2026