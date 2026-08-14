ВСУ удариха пристанище Уст-Луга, НАТО свали дрон над Латвия

През изминалата нощ Русия бе подложена на масирана вълна от атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА), която доведе до щети по ключова инфраструктура и предизвика извънредна ситуация в съседна страна от НАТО.

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Към 6:00 часа на 14 август официалните власти потвърждават за десетки свалени дронове около Москва и в Северозападна Русия, като е засегнато и голямо балтийско пристанище.

Удар по пристанището Уст-Луга в Ленинградска област

Най-сериозният инцидент е регистриран в Ленинградска област, където противовъздушната отбрана е неутрализирала общо 37 противникови безпилотни апарата. Губернаторът на региона Александър Дрозденко обяви официално в своя канал в платформата „Макс“, че са отчетени щети в района на стратегическото пристанище Уст-Луга. По думите на Дрозденко бойната работа на силите за сигурност в района продължава, а информацията за мащаба на щетите се уточнява своевременно, пише Интерфакс.

ПВО отби нападение край Москва

Паралелно с ударите на северозапад, вълна от безпилотни самолети е насочена и към руската столица. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в ранните сутрешни часове, че системите за ПВО на Министерството на отбраната са успели да елиминират общо 12 БПЛА на подстъпите към мегаполиса. Първоначално Собянин информира за 10 унищожени апарата, като по-късно бройката бе актуализирана. Към момента на мястото на падане на отломките работят екипи на аварийно-спасителните служби (данни от официалния портал на Кмета на Москва.

Въздушна тревога и прехванат дрон в Латвия

Ескалацията по въздух прехвърли границите на Руската федерация и предизвика остра реакция в Балтийския регион. В четири общини на Източна Латвия (включително Аугшдаугавски, Прейлски и Балвски край) бе обявена въздушна тревога, продължила около 30 минути. Жителите получиха спешни известия незабавно да потърсят сигурни затворени помещения.

Въоръжените сили на Латвия съобщиха официално в социалната мрежа X, че изтребител на НАТО е свалил успешно навлязъл в латвийското въздушно пространство БПЛА, с което заплахата е била елиминирана без жертви и сериозни последствия предаде rambler.ru.

Русия отрази сериозна атака и над Кримския полуостров

Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев информира, че системите за ПВО и мобилните огневи групи са унищожили най-малко 6 украински дрона над Нахимовския, Гагаринския район и Северната страна на града Интерфакс Россия.

Ситуацията остава динамична, като руските власти продължават да изясняват размера на материалните щети в засегнатите области.