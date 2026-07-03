Обгазяване на борда на американска ядрена подводница

Повече от 60 военнослужещи и цивилни контрактори са развили симптоми на натравяне след излагане на дизелови изгорели газове на борда на американската ядрена подводница USS Nebraska (SSBN-739). Инцидентът е възникнал по време на рутинна маневра по смяна на кея в военноморската база Китсап-Бангор в щата Вашингтон. Според официалните данни към 4:30 часа българско време на 3 юли, общо 64 души са потърсили медицинска помощ след вдишване на токсичния пушек.

Какво точно се е случило?

По време на операцията е задействан резервният дизелов генератор на подводницата. Поради техническа неизправност или грешка във вентилационните линии, изгорелите газове не са били правилно изведени извън корпуса, а са проникнали във вътрешните отделения на плавателния съд. Пострадалите са докладвали за следните остри симптоми: тежка кашлица, главоболие и гадене, Замаяност и световъртеж, силно дразнене на очите, носа и гърлото

Шестима от моряците са били хоспитализирани в местни медицински центрове за по-задълбочено лечение и наблюдение, но впоследствие всички са изписани в стабилно състояние.

Състояние на ядрения реактор и боеспособността

Официалният говорител на 9-а подводна група на САЩ, лейтенант Закари Андерсън, подчерта, че ядреният реактор на подводницата не е засегнат по никакъв начин. Работата на спомагателния дизелов генератор е напълно независима от основната ядрена пропулсивна уредба.

Веднага след установяване на проблема останалата част от екипажа е предприела действия по пълно проветряване и пречистване на атмосферата в затворените пространства. Извършен е и медицински триаж на място. Корабът остава напълно боеспособен и готов за изпълнение на мисии.

Профил на USS Nebraska

Инсталациите от този тип разчитат на дизелови генератори в пристанищата за по-икономично поддържане на системите без стартиране на главния реактор. Профилът на плавателния съд включва:

Клас: Стратегическа ядрена подводница от клас „Охайо“.

Стратегическа ядрена подводница от клас „Охайо“. Въоръжение: Проектирана да пренася балистични ракети с ядрени бойни глави Trident.

Проектирана да пренася балистични ракети с ядрени бойни глави Trident. Размери: Дължина от 170 метра (560 фута) и възможност за потапяне до 240 метра дълбочина.

Военноморските сили на САЩ са стартирали разследване за установяване на точната причина за повредата на генератора, за да се предприемат нужните коригиращи мерки по сигурността.

Източник: Navy Times