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ПВО на Русия свали 72 украински дрона за часове
  Тема: Украйна

ПВО на Русия свали 72 украински дрона за часове

16 Август, 2026 21:03, обновена 16 Август, 2026 21:06 992 41

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  • атаки

Министерството на отбраната в Москва съобщи за масирани нападения над десет руски региона

ПВО на Русия свали 72 украински дрона за часове - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските дежурни средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали и унищожили 72 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип в рамките на няколко часа, съобщи Ведомости.

Масираната атака е била насочена срещу обекти в повече от десет руски региона, както и над акваторията на Черно море.

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Според официалната сводка на Министерството на отбраната на Руската федерация, интензивни удари с БПЛА са регистрирани в Брянска, Белгородска, Курска и Калужка области, като в някои от населените места има нанесени материални щети по цивилна инфраструктура и затваряне на въздушното пространство около летища.

Тази вълна е част от безпрецедентната по мащаби въздушна кампания.

Военното ведомство в Москва допълва, че само за последното денонощие общият брой на прехванатите украински безпилотни самолети над територията на страната е надхвърлил стотици бройки.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 6 Отговор
    Очаквано, значи - безинтересно!!!
    Да се шашкат паветниците!!!
    Да се шашкат и Урсулианците, защото ще трябва да обясняват на народите си!!!???

    Коментиран от #5

    21:08 16.08.2026

  • 2 Да питам

    5 4 Отговор
    А другите ?!🤭

    21:08 16.08.2026

  • 3 Пич

    5 8 Отговор
    Отново взривяват братска раша вече 5 години🤬😈😫👹 Аз ги чакам на Дунава да ги посрещна и станат всички зле като мене ,а те се бият още за Вовчанск на 5 км.от границата си👺😿🤡

    21:09 16.08.2026

  • 4 Механик

    5 12 Отговор
    „Великата аналоговнетна“ руска армия май отново пренаписа учебниците по военна история! Лятната им офанзива постигна невиждан стратегически успех: успя да размени 238 650 трупа и три танкови дивизии за... три полуразрушени плевни и един декар слънчогледи край някое безименно село.Гледайки темпото, с което Русия „завладява“ нови територии, докато Украйна си връща цели райони, Кремъл сигурно ще стигне до Киев точно навреме за следващия век. Важното е, че всичко върви строго по план: войниците свършват, техниката се превръща в скрап, но пък за сметка на това географската карта напредва с цели 30 сантиметра на седмица. С такова „категорично надмощие“ скоро най-модерното оръжие на втората армия в света ще си остане бойната лопата

    Коментиран от #37

    21:10 16.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пак е нещо

    5 5 Отговор
    От 1200 изстреляни дрони по блатото.

    21:12 16.08.2026

  • 7 Сатана Z

    5 9 Отговор
    Бял ден не виждат мизерните раши първобитни живещи още в средновековието и малкото останали живи бг.копейки около кофите за смет. Угасват бавно и мъчително и се отърват от мъките

    Коментиран от #28

    21:13 16.08.2026

  • 8 Поп Гу.ндяев

    5 8 Отговор
    Мъкааааа , голяма мъка , рус.ороби . Кочин.ата ви гори., оня от бункера не му пука , редовия алк.аш го отнася.

    Коментиран от #15

    21:13 16.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 дядо дръмпи

    3 8 Отговор
    Украйна обявява, че "Русия ще гори": Нова стратегия за парализиране на Москва и прекратяване на войнатаДълго време Украйна се фокусираше изключително върху защитата на страната си от руската инвазия.

    Сега Украйна изглежда иска да върне битката срещу Русия.

    Това може фундаментално да промени начина, по който се води войната.

    Нова стратегия
    Украинските военни лидери са очертали план за дългосрочни операции, насочени към унищожаване на военните способности на Русия отвътре. Това агресивно настъпление се фокусира върху удари срещу критични горивни складове, енергийни мрежи, транспортни възли и военноморски бази дълбоко в руската територия.

    Коментиран от #24, #30

    21:15 16.08.2026

  • 11 От Киев за два дня

    3 6 Отговор
    Три дня не можем да изградим подмосковието!

    21:16 16.08.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор
    това постижение ли е?

    Коментиран от #18

    21:22 16.08.2026

  • 13 Добре де.

    4 4 Отговор
    72 са унищожени, но колко не са? Чак утре ли ще четем къде гори в Русия? Не вярвам при ", както твърдят самите руски източници, да са изстреляни само 72 дрона.

    21:22 16.08.2026

  • 14 Абе какво е това паническо

    9 4 Отговор
    активиране на соросията? Някой знае ли причината?

    Направо са скъсали синджира! :)

    Коментиран от #23, #27

    21:23 16.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Рyснак

    2 2 Отговор
    От репликите на форума ясно се вижда какво представлява българинът.


    Българинът е к==o==п==e==л==e.


    Толкова по-добре. Когато започне ядрена война, след две-три години, няма да е жалко да видим как България ще се превърне в радиоактивна пепел.

    Коментиран от #29

    21:26 16.08.2026

  • 18 А ти

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Женска котка ли си?

    21:26 16.08.2026

  • 19 Т Живков

    1 3 Отговор
    Смрът на кумунизъма.

    21:27 16.08.2026

  • 20 Хахахаха

    2 6 Отговор
    Ясно е защо има толкова подкрепа за тупин в България! Неонацизма в България е в разцвета си! За това рашата има толкова подкрепа, разбираемо е.

    Коментиран от #25

    21:27 16.08.2026

  • 21 Да питам

    2 3 Отговор
    А " Министерството на нападението " , держатсья ?

    21:28 16.08.2026

  • 22 Като свършат дрончитътъ

    6 1 Отговор
    От лондън.... ЩЕ ИМА.. :АМА ТИ ПАК ЛИ СИ БЕЗ ШАПКА БЕ....... БОЙ, БОЙ, ДО СМЪРТ И ПАК БОЙ НА НАЦИСТИТЕ ОТ КИИФ

    21:28 16.08.2026

  • 23 Знам

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Абе какво е това паническо":

    Целият измислен розов свят на соросопаветниците рухва!
    И те са в паника, защото не познават реалният свят!

    21:28 16.08.2026

  • 24 Ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "дядо дръмпи":

    Приказки от шипковия храст

    Коментиран от #31

    21:29 16.08.2026

  • 25 Голда

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Гобараш и със сиренье......

    Коментиран от #32

    21:29 16.08.2026

  • 26 Копейкин

    1 5 Отговор
    Липсват ми барикадите и последната битка за лева.Барикадите на копейките в тик ток.😅😅😅

    21:30 16.08.2026

  • 27 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Абе какво е това паническо":

    Понеже го ядат немит.

    21:30 16.08.2026

  • 28 Сатанински,

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Некой път акъла ти се намества ..

    21:32 16.08.2026

  • 29 Копейка от новото броене

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Рyснак":

    Рос дебилите дотогава ще сте измрели от болести.
    Който разпространява фашизъм знаете какво го очаква.

    21:37 16.08.2026

  • 30 Внуче

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "дядо дръмпи":

    Деде фокусирай се върху факта че на всяка беля и поразия; която британците под украинско прикритие извършат срещу Русия, руснаците наказват Украйна десеторно.
    Но сега след като руснаците думнаха мазетата където украинците сглобяваха британски дронове лепейки им укроетикети; се наложи да си ползват готови британски дронове, май ще има британски рев за артикъл 5.

    21:41 16.08.2026

  • 31 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха":

    A това че страната в която нефта вали като дъжд се налага да внася гориво което обаче не може да плати защото е два пъти по скъпо от това в Русия.И това ли са приказки под шипковия храст

    Коментиран от #35

    21:55 16.08.2026

  • 32 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Голда":

    Това са фактите, подкрепата за раша е от неонацистите в България.

    21:56 16.08.2026

  • 33 оня с коня

    2 0 Отговор
    Хитруващите 4на дребно" Руснаци Акуратно и с Гордост докладват колко Укр дрона са свалили,но НИКОГА не споменават ПАРИЧНАТА СТОЙНОСТ на Ракетите употребени за това.А Укр. Идея е точно тази - да ударят Икономиката на Русия ,независимо дали това ще стане с поразени Военни и Цивилни Обекти,или пък с изразходване на ПВО-Ракети.А най-добре и Двата варианта!

    Коментиран от #34

    21:57 16.08.2026

  • 34 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "оня с коня":

    И най важното.Къде са паднали обломките.Че то при тях всичко което гори не е от удар а от паднали обломки

    22:00 16.08.2026

  • 35 Да приказки са

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Индия им пращаше бензин от време на време от рафинериите си които работят предимно с руски петрол. А Русия си го плаща с руски петрол който има в излишък.
    Украйнците просто удряха цистерни със складирано гориво, че от тях стават хубави снимки за медиен ПиАр.
    А и не знаеш какво представлява рафинерия и че дрон не може да я разруши- и за седмици руснаците си я възстановяват.

    Коментиран от #36

    22:10 16.08.2026

  • 36 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Да приказки са":

    Прав си Индия праща но кораба стои в Мурманск и не се разтоварва защото цената на която го предлагат индийците е двойно по скъпа.И това се налага защото недостига на гориво беше 400000 т на месец и се увеличаваи скоро ще стане 700000т.И това не е защото украйна удря цистерни с гориво.А защото унищожава инсталациите които произвежгат гориво.И вече производствения капацитет за преработка на нефт е намалял със 50%.Този

    Коментиран от #41

    22:16 16.08.2026

  • 37 Темповете за които говориш

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    не са константа.
    От 43 милиона населението на Украйна е вече под 19 милиона и продължава да се стопява.
    Русия не бърза.
    А Последния украинец не може да спре нищо.

    Коментиран от #38

    22:18 16.08.2026

  • 38 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Темповете за които говориш":

    Хубо си преброил Украинците колко са били и колко са останали,но дай Инфо и за Русия - КОЛКО са били,КОЛКО са останали след като се налага спешен Внос на Войници от Чечения,С.Корея,Южна Америка и Африка и т.н.И ме разбери правилно - НЕ че аз не знам приблизителната Приблизинелната Бройка,а е желателно Ти да го направиш,за да не бъдеш обвинен в Пристрастност!

    22:25 16.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Глупости дрънкаш

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Соломон":

    Инсталациите с дрон не могат да се разрушат. Само ядрена бомна може. Повтарям- нямаш представа какво педставляеат. Малките повреди се поправят за дни.
    Красивите снимки с които те захласват са от горивни депа не от рафинерии. Проблемите са временни. Руските рафинерии са поправени.
    А рафинериите на Индия след затварянето на Ормуз разчитат предимно на руски петрол. Тъй че Русия проблем с плащането няма при нужда.

    22:33 16.08.2026

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