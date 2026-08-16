ПВО на Русия свали 72 украински дрона за часове

Руските дежурни средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали и унищожили 72 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип в рамките на няколко часа, съобщи Ведомости.
Масираната атака е била насочена срещу обекти в повече от десет руски региона, както и над акваторията на Черно море.
Според официалната сводка на Министерството на отбраната на Руската федерация, интензивни удари с БПЛА са регистрирани в Брянска, Белгородска, Курска и Калужка области, като в някои от населените места има нанесени материални щети по цивилна инфраструктура и затваряне на въздушното пространство около летища.
Тази вълна е част от безпрецедентната по мащаби въздушна кампания.
Военното ведомство в Москва допълва, че само за последното денонощие общият брой на прехванатите украински безпилотни самолети над територията на страната е надхвърлил стотици бройки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Да се шашкат паветниците!!!
Да се шашкат и Урсулианците, защото ще трябва да обясняват на народите си!!!???
Коментиран от #5
21:08 16.08.2026
2 Да питам
21:08 16.08.2026
3 Пич
21:09 16.08.2026
4 Механик
Коментиран от #37
21:10 16.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пак е нещо
21:12 16.08.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #28
21:13 16.08.2026
8 Поп Гу.ндяев
Коментиран от #15
21:13 16.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 дядо дръмпи
Сега Украйна изглежда иска да върне битката срещу Русия.
Това може фундаментално да промени начина, по който се води войната.
Нова стратегия
Украинските военни лидери са очертали план за дългосрочни операции, насочени към унищожаване на военните способности на Русия отвътре. Това агресивно настъпление се фокусира върху удари срещу критични горивни складове, енергийни мрежи, транспортни възли и военноморски бази дълбоко в руската територия.
Коментиран от #24, #30
21:15 16.08.2026
11 От Киев за два дня
21:16 16.08.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #18
21:22 16.08.2026
13 Добре де.
21:22 16.08.2026
14 Абе какво е това паническо
Направо са скъсали синджира! :)
Коментиран от #23, #27
21:23 16.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Рyснак
Българинът е к==o==п==e==л==e.
Толкова по-добре. Когато започне ядрена война, след две-три години, няма да е жалко да видим как България ще се превърне в радиоактивна пепел.
Коментиран от #29
21:26 16.08.2026
18 А ти
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Женска котка ли си?
21:26 16.08.2026
19 Т Живков
21:27 16.08.2026
20 Хахахаха
Коментиран от #25
21:27 16.08.2026
21 Да питам
21:28 16.08.2026
22 Като свършат дрончитътъ
21:28 16.08.2026
23 Знам
До коментар #14 от "Абе какво е това паническо":Целият измислен розов свят на соросопаветниците рухва!
И те са в паника, защото не познават реалният свят!
21:28 16.08.2026
24 Ха ха
До коментар #10 от "дядо дръмпи":Приказки от шипковия храст
Коментиран от #31
21:29 16.08.2026
25 Голда
До коментар #20 от "Хахахаха":Гобараш и със сиренье......
Коментиран от #32
21:29 16.08.2026
26 Копейкин
21:30 16.08.2026
27 Ами
До коментар #14 от "Абе какво е това паническо":Понеже го ядат немит.
21:30 16.08.2026
28 Сатанински,
До коментар #7 от "Сатана Z":Некой път акъла ти се намества ..
21:32 16.08.2026
29 Копейка от новото броене
До коментар #17 от "Рyснак":Рос дебилите дотогава ще сте измрели от болести.
Който разпространява фашизъм знаете какво го очаква.
21:37 16.08.2026
30 Внуче
До коментар #10 от "дядо дръмпи":Деде фокусирай се върху факта че на всяка беля и поразия; която британците под украинско прикритие извършат срещу Русия, руснаците наказват Украйна десеторно.
Но сега след като руснаците думнаха мазетата където украинците сглобяваха британски дронове лепейки им укроетикети; се наложи да си ползват готови британски дронове, май ще има британски рев за артикъл 5.
21:41 16.08.2026
31 Соломон
До коментар #24 от "Ха ха":A това че страната в която нефта вали като дъжд се налага да внася гориво което обаче не може да плати защото е два пъти по скъпо от това в Русия.И това ли са приказки под шипковия храст
Коментиран от #35
21:55 16.08.2026
32 Хахахаха
До коментар #25 от "Голда":Това са фактите, подкрепата за раша е от неонацистите в България.
21:56 16.08.2026
33 оня с коня
Коментиран от #34
21:57 16.08.2026
34 Соломон
До коментар #33 от "оня с коня":И най важното.Къде са паднали обломките.Че то при тях всичко което гори не е от удар а от паднали обломки
22:00 16.08.2026
35 Да приказки са
До коментар #31 от "Соломон":Индия им пращаше бензин от време на време от рафинериите си които работят предимно с руски петрол. А Русия си го плаща с руски петрол който има в излишък.
Украйнците просто удряха цистерни със складирано гориво, че от тях стават хубави снимки за медиен ПиАр.
А и не знаеш какво представлява рафинерия и че дрон не може да я разруши- и за седмици руснаците си я възстановяват.
Коментиран от #36
22:10 16.08.2026
36 Соломон
До коментар #35 от "Да приказки са":Прав си Индия праща но кораба стои в Мурманск и не се разтоварва защото цената на която го предлагат индийците е двойно по скъпа.И това се налага защото недостига на гориво беше 400000 т на месец и се увеличаваи скоро ще стане 700000т.И това не е защото украйна удря цистерни с гориво.А защото унищожава инсталациите които произвежгат гориво.И вече производствения капацитет за преработка на нефт е намалял със 50%.Този
Коментиран от #41
22:16 16.08.2026
37 Темповете за които говориш
До коментар #4 от "Механик":не са константа.
От 43 милиона населението на Украйна е вече под 19 милиона и продължава да се стопява.
Русия не бърза.
А Последния украинец не може да спре нищо.
Коментиран от #38
22:18 16.08.2026
38 оня с коня
До коментар #37 от "Темповете за които говориш":Хубо си преброил Украинците колко са били и колко са останали,но дай Инфо и за Русия - КОЛКО са били,КОЛКО са останали след като се налага спешен Внос на Войници от Чечения,С.Корея,Южна Америка и Африка и т.н.И ме разбери правилно - НЕ че аз не знам приблизителната Приблизинелната Бройка,а е желателно Ти да го направиш,за да не бъдеш обвинен в Пристрастност!
22:25 16.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Глупости дрънкаш
До коментар #36 от "Соломон":Инсталациите с дрон не могат да се разрушат. Само ядрена бомна може. Повтарям- нямаш представа какво педставляеат. Малките повреди се поправят за дни.
Красивите снимки с които те захласват са от горивни депа не от рафинерии. Проблемите са временни. Руските рафинерии са поправени.
А рафинериите на Индия след затварянето на Ормуз разчитат предимно на руски петрол. Тъй че Русия проблем с плащането няма при нужда.
22:33 16.08.2026