ПВО на Русия свали 72 украински дрона за часове

Руските дежурни средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали и унищожили 72 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип в рамките на няколко часа, съобщи Ведомости.

Масираната атака е била насочена срещу обекти в повече от десет руски региона, както и над акваторията на Черно море.

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Според официалната сводка на Министерството на отбраната на Руската федерация, интензивни удари с БПЛА са регистрирани в Брянска, Белгородска, Курска и Калужка области, като в някои от населените места има нанесени материални щети по цивилна инфраструктура и затваряне на въздушното пространство около летища.

Тази вълна е част от безпрецедентната по мащаби въздушна кампания.

Военното ведомство в Москва допълва, че само за последното денонощие общият брой на прехванатите украински безпилотни самолети над територията на страната е надхвърлил стотици бройки.