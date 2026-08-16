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Русия удари ключова за украинските военни инфраструктура
  Тема: Украйна

Русия удари ключова за украинските военни инфраструктура

16 Август, 2026 12:55 2 732 57

  • украйна-
  • русия-
  • война-
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  • загинали-
  • инфраструктура

Украинските въоръжени сили загубиха близо 1400 военнослужещи за последното денонощие

Русия удари ключова за украинските военни инфраструктура - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В рамките на днешия ден руските войски нанесоха удари по съоръжения на транспортна и енергийна инфраструктура, използвани от украинските въоръжени сили, места за сглобяване и съхранение на безпилотни летателни апарати и безпилотни лодки, както и по места за разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Оперативно-тактическа авиация, ударни безпилотни летателни апарати, ракетни войски и артилерия на руските въоръжени сили нанесоха удари по украински съоръжения на горивна, енергийна и транспортна инфраструктура, използвани от украинските въоръжени сили, монтажни предприятия и места за съхранение на безпилотни летателни апарати с голям обсег и безпилотни лодки, както и по места за временно разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 159 области“, се казва в изявлението.

През последните 24 часа подразделения на украинските въоръжени сили загубиха приблизително 1390 военнослужещи в зоната на Северния военен окръг (НВО), според доклад на руското Министерство на отбраната.

Загубите на украинските въоръжени сили в зоната на отговорност на северната група войски възлизат на до 200 военнослужещи, на западната – над 210, на южната – до 250, на централната – над 365, на източната – над 330 и на днепровската – до 35.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    73 11 Отговор
    В неделя руските системи за противовъздушна отбрана свалиха 1478 украински дрона с фиксирани крила.
    Това надминава предишния рекорд, поставен в събота, когато бяха свалени 1328 дрона. Припомняме, че през зимата унищожаването на сто дрона се смяташе за голям успех.

    Коментиран от #8

    12:58 16.08.2026

  • 2 Отец Дионисий

    44 3 Отговор
    Господ да им помага!

    Коментиран от #11

    12:59 16.08.2026

  • 3 златен кенеф

    61 3 Отговор
    Редакцията я се разберете помежду си, че вашата мара писа други приказки.

    13:01 16.08.2026

  • 4 Пич

    78 7 Отговор
    Всъщност, какво иска "запада" ?! Запада жестоко се прецака някога, когато освободи колониите си!!! Оттук започна западането на Европа!!! И сега........ след като свършиха тази тъпотия, и разбраха каква тъпотия е, замислиха още по грандиозна тъпотия!!! Решиха да заменят загубените ресурси, с ресурсите на Русия!!! Обаче....... малоумниците замислиха този план още по времето на Горбачов и Елцин!!! Макар и много кретенски план, по това време може би им е изгеждал изпълним!!!
    Но сега......
    Сега просто постоянстват в тъпотията си!!!

    Коментиран от #13, #31

    13:05 16.08.2026

  • 5 Гошо

    35 8 Отговор
    Е нали църка у Харков бяха удали ,сега вие руска пропаганда Я пак проверете или най добре питайте Марчето Атанасова Може и Милен ,ама Марчето по ги разбира тия работи

    Коментиран от #12

    13:05 16.08.2026

  • 6 Историк

    12 84 Отговор
    Врагът в Украйна е Русия, така че територията на Украйна е украинска, а руската армия е вражеска. Нещо са объркали понятията. Войната ще свърши,когато Путин изтегли вражеските си войски от независима Украйна. Нашите свирепи путинолизци да заминават за Москва. Истинският им облик се разкри след вероломната агресия на любимия им терорист.

    Коментиран от #26, #28, #34, #45

    13:07 16.08.2026

  • 7 Курти

    11 54 Отговор
    Тия орки 5та година само превземат и пак са с оцапани гащи,а Бащицата заляга в бункера под Кремля

    13:07 16.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ай майкуууу

    9 39 Отговор
    Съобщава руското министерство на отбраната.😅😂😅😂😂😂😂

    13:10 16.08.2026

  • 10 БУХАХАХА

    6 26 Отговор
    край, Пудинг печели.

    13:10 16.08.2026

  • 11 Йосиф Кобзон

    5 20 Отговор

    До коментар #2 от "Отец Дионисий":

    Помага им.

    Коментиран от #24

    13:11 16.08.2026

  • 12 Църквата

    33 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гошо":

    беше ударена от ударната вълна, само счупени стъкла... Но заглавието е по-важно от съдържанието!

    13:11 16.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гориил

    62 7 Отговор
    Руската индустрия е далеч по-напред от НАТО в производството на системи за електронна война срещу дронове, задвижвани от изкуствен интелект. Тези системи наподобяват хиляди кули за мобилни телефони и създават илюзията за милиони примамки.Като насекоми, заслепени от лампи-капани, дроновете на НАТО страдат от адски изгаряния и умират, изпепелени и овъглени, когато се сблъскат с най-новите руски системи за електронна война.

    13:12 16.08.2026

  • 15 Страхил

    22 2 Отговор
    Страхотни новини - само рака - още и още!

    13:12 16.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 А ти

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ташаков":

    Прима балерина

    13:12 16.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Украинец

    17 3 Отговор
    НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РУСИЯ Е ЗАНУЛЕНА

    Коментиран от #23

    13:15 16.08.2026

  • 20 Саманта Шеленфорг

    45 3 Отговор
    Крайно време е Украйна да бъде приключена като самостоятелна държава!

    13:16 16.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Инна

    36 1 Отговор
    „АрселорМитал Кривой Рог“, най-големият стоманодобивен завод в света, обяви частично спиране на производството. Тези подробности се появиха след военен удар на руските въоръжени сили срещу военно-промишлени комплекси в Украйна.

    Компанията обясни, че заводът е бил ударен от руска атака през нощта. „АрселорМитал Кривой Рог“ съобщи, че основните енергийни и доменни производствени съоръжения са повредени.

    На 16 август Русия започна военен удар срещу военно-промишлени комплекси в Украйна. Министерството на отбраната съобщи, че руските сили са нанесли удари по цели в Донбас, Сумска, Харковска, Запорожка, Днепропетровска, Херсонска, Кировоградска, Одеска, Черниговска, Николаевска и Полтавска области.

    Ден преди това беше съобщено, че в Кривой Рог е спряно електрозахранването.

    13:17 16.08.2026

  • 23 Руснак

    31 2 Отговор

    До коментар #19 от "Украинец":

    Украинецо, скоро ще си с руски паспорт!

    13:18 16.08.2026

  • 24 Чако

    1 12 Отговор

    До коментар #11 от "Йосиф Кобзон":

    Кобзончик, как дела?

    13:19 16.08.2026

  • 25 жик так

    34 1 Отговор
    Това руснаците трябваше да направят още преди пет години . С това трябваше да почнат .

    13:19 16.08.2026

  • 26 Отговорът

    30 2 Отговор

    До коментар #6 от "Историк":

    Украйна е Руска територия както Македония е Българска.
    На укроподлогите ако не им изнася да заминават да е защитават

    13:19 16.08.2026

  • 27 ВЕСЕЛЯК

    29 2 Отговор
    Бангаранга forever, киевс motherfuckers.
    Помпят ли ви, помпят ли виииииии? Кво стана с перемогата? Ай, че распутцата пак иде па леопардите не могат у кишата.
    Мина ли 40-дневната наказателна вълна дето я предприе Зеленски? Имате ли бензиностанции и патриоти? Добре ли се спи в киефското метро или вече и него го обос.рахте та няма де да стъпи човек?

    13:20 16.08.2026

  • 28 Чако

    17 2 Отговор

    До коментар #6 от "Историк":

    Кой па на теб ще ти обърне внимание! Безсмислено писане!

    Коментиран от #46

    13:21 16.08.2026

  • 29 Госпожо Богданова,

    25 1 Отговор
    стикова ли темата на статиите с главния редактор?
    Радакцията има русофобна политика. Само те информирам за да не се налага да си търсиш друга работа.

    Коментиран от #47

    13:21 16.08.2026

  • 30 жик так

    27 2 Отговор
    Преди няколко дни укрите са изтепали четири екипа на тцк . Почна да им писва и на тях .

    13:22 16.08.2026

  • 31 Kaлпазанин

    22 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Запада дето беше ,се управлява от алчни ционисти още от времето на края на всв ,повярваха си че могат да подчинят и целия свят ,тц никой досега не е успял .с тази алчност си изкопаха гробовете

    13:26 16.08.2026

  • 32 Гориил

    28 2 Отговор
    В руските социални мрежи беше публикувана снимка на земеделска нива, съдържаща над 200 унищожени дрона на НАТО. Това представлява над един и половина тона овъглен и обезобразен метал.

    13:26 16.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ша...ша...

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Историк":

    Ша стани...😝😂🤣!

    13:28 16.08.2026

  • 35 Миленке, може и да

    15 1 Отговор
    са загубили 1400 войници за денонощие но е било само за това денонощие. Общо 55 000 досега, от които 5000 възкръснаха и се върнаха в бойните редици.

    13:29 16.08.2026

  • 36 Българин

    2 24 Отговор
    Безкрайни са престъпленията на кремълските нацисти! Но суровото възмездие за всичките им античовешки действия неизбежно ще ги застигне!

    13:29 16.08.2026

  • 37 Сатана Z

    2 18 Отговор
    Този нощ след 02. часа Москва и Московска област не спаха след комбинирана атака по въздух.Кой успя се скри в бомбоубежищата.

    Коментиран от #52

    13:29 16.08.2026

  • 38 Пожар

    5 19 Отговор
    Ако искате да видите голям пожар - вижте как гори склад до Масква на "Горски плодове".
    Заслужава си.

    Коментиран от #41, #49

    13:30 16.08.2026

  • 39 Феникс

    17 5 Отговор
    Украйнците сами се предложиха за жертвен агнец на западните сатанизирани чичковци! Сега ще си берат гайлето!

    13:31 16.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Феникс

    9 3 Отговор

    До коментар #38 от "Пожар":

    Викаш няколко ГСМ-ма и складове, за цяла държава е честна замяна!

    Коментиран от #43

    13:32 16.08.2026

  • 42 Е как бе?

    1 15 Отговор

    До коментар #33 от "червена та дрънка":

    Събота и неделя са дни за руски лъжи.

    13:33 16.08.2026

  • 43 Оня с парчето

    0 7 Отговор

    До коментар #41 от "Феникс":

    Като ти го намаам в πъррдялника ще искаш пак.

    13:34 16.08.2026

  • 44 Мим

    8 2 Отговор
    Браво,ашколсун аферим,отлична

    13:35 16.08.2026

  • 45 ганев

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Историк":

    АБЕ..МАЛКИЯТ...ДОКОГА ЩЕ СЕ МОТАЕШ..В КРАКАТА НА ХОРАТА

    13:37 16.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ганев

    9 1 Отговор

    До коментар #29 от "Госпожо Богданова,":

    АААА...вие..СТЕ ГОСПОЖА...СЛЕД..ПРАЙДА

    13:44 16.08.2026

  • 48 Рускиня

    15 1 Отговор
    Жалко за загиналите 1,400, трябвало е само един зеленото чудовище, марионетката уж президент зеленски!

    13:47 16.08.2026

  • 49 Кви горски

    14 0 Отговор

    До коментар #38 от "Пожар":

    плодове бре? Явно освен с българския си зле и с английския?

    13:48 16.08.2026

  • 50 Въпроси

    16 1 Отговор
    Що си траете и не показвате протестите в Бандерия ? Що не покажете видеата на които събират насила урки за фронта ?

    13:50 16.08.2026

  • 51 А какво

    14 0 Отговор
    става с будалата Биданов? Не се вижда напоследък? Жив ли е?

    13:50 16.08.2026

  • 52 Този месец

    13 0 Отговор

    До коментар #37 от "Сатана Z":

    Одеското пристанище беше занулено и вчера половин Kiiw ското население напусна града … и смъркача и той отлетя за ЕС

    13:54 16.08.2026

  • 53 Тръмп

    8 0 Отговор
    Обясних на смърко че са му раздали губещите карти ама не слуша …

    13:57 16.08.2026

  • 54 БАРС

    11 0 Отговор
    ОТЛИЧНА НОВИНА! ТРЯБВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ.

    14:00 16.08.2026

  • 55 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Опасно е да си украинец в Бандерайна,
    само на Слънчев бряг са в безопасност... засега...

    14:12 16.08.2026

  • 56 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Мале, що украйнска сган пише тук, вместо да гният на фронта.

    14:21 16.08.2026

  • 57 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    0 0 Отговор
    Браво на руснаците,да продължават да бомбят по бандерите и поддръжниците им,никаква милост за тая 3ган

    14:26 16.08.2026

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