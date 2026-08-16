Русия удари ключова за украинските военни инфраструктура

В рамките на днешия ден руските войски нанесоха удари по съоръжения на транспортна и енергийна инфраструктура, използвани от украинските въоръжени сили, места за сглобяване и съхранение на безпилотни летателни апарати и безпилотни лодки, както и по места за разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници, съобщи руското Министерство на отбраната.
„Оперативно-тактическа авиация, ударни безпилотни летателни апарати, ракетни войски и артилерия на руските въоръжени сили нанесоха удари по украински съоръжения на горивна, енергийна и транспортна инфраструктура, използвани от украинските въоръжени сили, монтажни предприятия и места за съхранение на безпилотни летателни апарати с голям обсег и безпилотни лодки, както и по места за временно разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 159 области“, се казва в изявлението.
През последните 24 часа подразделения на украинските въоръжени сили загубиха приблизително 1390 военнослужещи в зоната на Северния военен окръг (НВО), според доклад на руското Министерство на отбраната.
Загубите на украинските въоръжени сили в зоната на отговорност на северната група войски възлизат на до 200 военнослужещи, на западната – над 210, на южната – до 250, на централната – над 365, на източната – над 330 и на днепровската – до 35.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Това надминава предишния рекорд, поставен в събота, когато бяха свалени 1328 дрона. Припомняме, че през зимата унищожаването на сто дрона се смяташе за голям успех.
Коментиран от #8
12:58 16.08.2026
2 Отец Дионисий
Коментиран от #11
12:59 16.08.2026
3 златен кенеф
13:01 16.08.2026
4 Пич
Но сега......
Сега просто постоянстват в тъпотията си!!!
Коментиран от #13, #31
13:05 16.08.2026
5 Гошо
Коментиран от #12
13:05 16.08.2026
6 Историк
Коментиран от #26, #28, #34, #45
13:07 16.08.2026
7 Курти
13:07 16.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ай майкуууу
13:10 16.08.2026
10 БУХАХАХА
13:10 16.08.2026
11 Йосиф Кобзон
До коментар #2 от "Отец Дионисий":Помага им.
Коментиран от #24
13:11 16.08.2026
12 Църквата
До коментар #5 от "Гошо":беше ударена от ударната вълна, само счупени стъкла... Но заглавието е по-важно от съдържанието!
13:11 16.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гориил
13:12 16.08.2026
15 Страхил
13:12 16.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 А ти
До коментар #8 от "Ташаков":Прима балерина
13:12 16.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Украинец
Коментиран от #23
13:15 16.08.2026
20 Саманта Шеленфорг
13:16 16.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Инна
Компанията обясни, че заводът е бил ударен от руска атака през нощта. „АрселорМитал Кривой Рог“ съобщи, че основните енергийни и доменни производствени съоръжения са повредени.
На 16 август Русия започна военен удар срещу военно-промишлени комплекси в Украйна. Министерството на отбраната съобщи, че руските сили са нанесли удари по цели в Донбас, Сумска, Харковска, Запорожка, Днепропетровска, Херсонска, Кировоградска, Одеска, Черниговска, Николаевска и Полтавска области.
Ден преди това беше съобщено, че в Кривой Рог е спряно електрозахранването.
13:17 16.08.2026
23 Руснак
До коментар #19 от "Украинец":Украинецо, скоро ще си с руски паспорт!
13:18 16.08.2026
24 Чако
До коментар #11 от "Йосиф Кобзон":Кобзончик, как дела?
13:19 16.08.2026
25 жик так
13:19 16.08.2026
26 Отговорът
До коментар #6 от "Историк":Украйна е Руска територия както Македония е Българска.
На укроподлогите ако не им изнася да заминават да е защитават
13:19 16.08.2026
27 ВЕСЕЛЯК
Помпят ли ви, помпят ли виииииии? Кво стана с перемогата? Ай, че распутцата пак иде па леопардите не могат у кишата.
Мина ли 40-дневната наказателна вълна дето я предприе Зеленски? Имате ли бензиностанции и патриоти? Добре ли се спи в киефското метро или вече и него го обос.рахте та няма де да стъпи човек?
13:20 16.08.2026
28 Чако
До коментар #6 от "Историк":Кой па на теб ще ти обърне внимание! Безсмислено писане!
Коментиран от #46
13:21 16.08.2026
29 Госпожо Богданова,
Радакцията има русофобна политика. Само те информирам за да не се налага да си търсиш друга работа.
Коментиран от #47
13:21 16.08.2026
30 жик так
13:22 16.08.2026
31 Kaлпазанин
До коментар #4 от "Пич":Запада дето беше ,се управлява от алчни ционисти още от времето на края на всв ,повярваха си че могат да подчинят и целия свят ,тц никой досега не е успял .с тази алчност си изкопаха гробовете
13:26 16.08.2026
32 Гориил
13:26 16.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ша...ша...
До коментар #6 от "Историк":Ша стани...😝😂🤣!
13:28 16.08.2026
35 Миленке, може и да
13:29 16.08.2026
36 Българин
13:29 16.08.2026
37 Сатана Z
Коментиран от #52
13:29 16.08.2026
38 Пожар
Заслужава си.
Коментиран от #41, #49
13:30 16.08.2026
39 Феникс
13:31 16.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Феникс
До коментар #38 от "Пожар":Викаш няколко ГСМ-ма и складове, за цяла държава е честна замяна!
Коментиран от #43
13:32 16.08.2026
42 Е как бе?
До коментар #33 от "червена та дрънка":Събота и неделя са дни за руски лъжи.
13:33 16.08.2026
43 Оня с парчето
До коментар #41 от "Феникс":Като ти го намаам в πъррдялника ще искаш пак.
13:34 16.08.2026
44 Мим
13:35 16.08.2026
45 ганев
До коментар #6 от "Историк":АБЕ..МАЛКИЯТ...ДОКОГА ЩЕ СЕ МОТАЕШ..В КРАКАТА НА ХОРАТА
13:37 16.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ганев
До коментар #29 от "Госпожо Богданова,":АААА...вие..СТЕ ГОСПОЖА...СЛЕД..ПРАЙДА
13:44 16.08.2026
48 Рускиня
13:47 16.08.2026
49 Кви горски
До коментар #38 от "Пожар":плодове бре? Явно освен с българския си зле и с английския?
13:48 16.08.2026
50 Въпроси
13:50 16.08.2026
51 А какво
13:50 16.08.2026
52 Този месец
До коментар #37 от "Сатана Z":Одеското пристанище беше занулено и вчера половин Kiiw ското население напусна града … и смъркача и той отлетя за ЕС
13:54 16.08.2026
53 Тръмп
13:57 16.08.2026
54 БАРС
14:00 16.08.2026
55 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
само на Слънчев бряг са в безопасност... засега...
14:12 16.08.2026
56 стоян георгиев
14:21 16.08.2026
57 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
14:26 16.08.2026