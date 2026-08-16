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Ланс шокира ПСЖ и грабна Суперкупата на Франция

Ланс шокира ПСЖ и грабна Суперкупата на Франция

16 Август, 2026 23:49, обновена 16 Август, 2026 23:53 388 0

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Единствен гол на Флориан Товен донесе исторически първи „Трофей на шампионите“ за „кърваво-червените“, които издържаха с 10 души на своя стадион

Ланс шокира ПСЖ и грабна Суперкупата на Франция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Исторически триумф завоюва тимът на Ланс, след като повали европейския клубен шампион Пари Сен Жермен с минималното 1:0 в напрегнат сблъсък за Суперкупата на Франция.

Единственото и решително попадение на стадион „Боларт-Делелиз“ отбеляза ветеранът Флориан Товен в 32-рата минута. Двубоят предложи огромна драма, тъй като домакините играха повече от едно полувреме с човек по-малко след директен червен картон на Килиан Антонио в 39-ата минута. Въпреки численото си превъзходство и финалния натиск, звездната селекция на Луис Енрике не намери път към мрежата на феноменалния вратар Робин Рисер, съобщи Le Figaro.

Товен взриви трибуните, Антонио остави Ланс в капан

Срещата започна с очакван териториален натиск за ПСЖ. Парижани, които само преди четири дни спечелиха Суперкупата на Европа срещу Астън Вила, излязоха с атакуващо трио в състав Манес Аклиуш, Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия. Стражът на домакините Робин Рисер обаче направи ключови спасявания след опасни удари на Аклиуш и Кварацхелия в самото начало.

В 32-рата минута Ланс организира първата си опасна атака, която се оказа златна. Капитанът Матийо Юдол опита силен изстрел по земя, който се превърна в перфектна асистенция за Флориан Товен, и опитното крило разпечата вратата на Матвей Сафонов от близка дистанция за 1:0.

Само седем минути по-късно, в 39-ата минута, ситуацията за Ланс рязко се влоши. Бранителят Килиан Антонио извърши изключително грубо нарушение срещу Аклиуш в центъра на терена и главният съдия Жереми Пиняр му показа директен червен картон, оставяйки домакините с 10 души на терена.

Геройства на Рисер и отменен гол на ПСЖ през втората част

През второто полувреме новият наставник на домакините Дино Топмьолер прегрупира силите си в защита с пускането на Рубен Агилар. ПСЖ обсади наказателното поле на противника, а Луис Енрике пусна в игра големите си оръжия Усман Дембеле, Фабиан Руис и Нуно Мендеш. Натискът на парижани доведе до гол на Фабиан Руис в 76-ата минута след подаване на Дуе, но след разглеждане с VAR попадението бе правилно отменено поради засада.

Малко след това Дембеле направи невероятен пропуск от чиста позиция, пращайки топката над напречната греда. В 87-ата минута силите на терена се изравниха, след като защитникът на ПСЖ Нуно Мендеш също бе изгонен с директен червен картон за удар без топка срещу Михал Скораш.

В даденото от рефера 5-минутно продължение Ланс дори вкара втори гол чрез Юдол, който също бе отменен за засада, но това не промени крайния изход. Със своите 6 решителни спасявания вратарят Робин Рисер бе обявен за играч на мача, подпечатвайки първия исторически триумф на Ланс в този турнир.

Състави на двата отбора:

  • ЛАНС (3-4-2-1): Рисер; Антонио, Ганиу, Навроцки; Юдол, Титрауи (82' Айдара), Кюизанс (63' Булатович), Абдулхамид; Товен (75' Скораш), Иванович (45' Агилар), Сима (75' Фофана)
  • ПСЖ (4-3-3): Сафонов; Хакими, Забарний, Пачо, Дин (59' Мендеш); Заир-Емери (81' Фернандес), Витиня, Бералдо (59' Руис); Дуе, Аклиуш (59' Дембеле), Кварацхелия (69' Маюлу)


Франция
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