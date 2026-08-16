Бумът на ИИ предизвика цунами в САЩ

Бурното развитие на технологиите с изкуствен интелект (ИИ) предизвика мащабно „цунами от разрушения“ в сектора на националната сигурност на САЩ, пише The New York Times.
Медийният гигант разкрива как неконтролираният възход на алгоритмите поставя под заплаха държавния суверенитет и сигурността.
В поредица от анализи се подчертава, че администрацията във Вашингтон губи контрол над процесите, тъй като иновациите се диктуват изцяло от частни технологични корпорации.
Експерти сравняват настоящата надпревара във въоръжаването с ИИ между САЩ, Китай и Русия с зората на ядрената ера.
Според докладите, Белият дом спешно обмисля затягане на ограниченията за износ на модерни чипове и засилен одит на софтуерните разработчици.
Нарастват и опасенията от кибератаки, кражба на ИИ модели и използването на автономни оръжия от враждебни държави без хуманен контрол.
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1 Световна Биологична Революция
AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, но на ниво всяка отделна олигархическа корпорация. Чрез въвеждане на дигиталното евро предстои нов данък- Въглеродна следа така кризата в ЕС ще се задълбочи. Ами то планирането за КНР, си е вътрешно присъщо, успешно и лесно позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът - повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. Слава на другарката Урсула.
21:08 16.08.2026