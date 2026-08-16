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Бумът на ИИ предизвика цунами в САЩ

Бумът на ИИ предизвика цунами в САЩ

16 Август, 2026 20:47, обновена 16 Август, 2026 20:51 450 1

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Изданието The New York Times алармира за тежки последствия върху националната сигурност на Вашингтон

Бумът на ИИ предизвика цунами в САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бурното развитие на технологиите с изкуствен интелект (ИИ) предизвика мащабно „цунами от разрушения“ в сектора на националната сигурност на САЩ, пише The New York Times.

Медийният гигант разкрива как неконтролираният възход на алгоритмите поставя под заплаха държавния суверенитет и сигурността.

В поредица от анализи се подчертава, че администрацията във Вашингтон губи контрол над процесите, тъй като иновациите се диктуват изцяло от частни технологични корпорации.

Експерти сравняват настоящата надпревара във въоръжаването с ИИ между САЩ, Китай и Русия с зората на ядрената ера.

Според докладите, Белият дом спешно обмисля затягане на ограниченията за износ на модерни чипове и засилен одит на софтуерните разработчици.

Нарастват и опасенията от кибератаки, кражба на ИИ модели и използването на автономни оръжия от враждебни държави без хуманен контрол.


САЩ
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    0 0 Отговор
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