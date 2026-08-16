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Пентагонът разпродава на населението 100 000 бойни пушки

Пентагонът разпродава на населението 100 000 бойни пушки

16 Август, 2026 20:56, обновена 16 Август, 2026 21:01 1 554 20

  • сащ-
  • оръжие-
  • разпродажба

Министерството на отбраната на САЩ пуска за свободно купуване армейски запаси

Пентагонът разпродава на населението 100 000 бойни пушки - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на САЩ официално обяви мащабна кампания за разпродажба на 100 хиляди бойни пушки директно на цивилното население, предаде УНИАН.

Оръжията ще бъдат освободени от специализираните военни складове на американската армия в рамките на държавна програма.

Става въпрос за класическите полуавтоматични винтовки модел M14, които бяха приети на въоръжение през 1950-те години. Оръжията са консервирани и се намират в отлично техническо състояние. Според военни наблюдатели, тази неочаквана разпродажба съвпада с логистичния натиск върху американския военнопромишлен комплекс.

Наскоро Пентагонът изпрати спешни меморандуми до отбранителните заводи за драстично ускоряване на производството на нови боеприпаси и съвременни ракетни системи, за да се попълнят критичните дефицити в армейските резерви.

Източници в текста: Украинска информационна агенция УНИАН (unian.net), Американски вестник The Washington Post (washingtonpost.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    16 2 Отговор
    Еий......ученик да не си при говедарите.....!!!???
    Сто хиляди пушки, на милиони деца......!?

    21:04 16.08.2026

  • 2 Коста

    19 0 Отговор
    Дайте насам. В България партизаните имат нужда!

    21:04 16.08.2026

  • 3 Мюмюн

    9 1 Отговор
    и после ще има добър ден в новините. парата не си знае силата (в унищожението на нациите)

    21:06 16.08.2026

  • 4 Да питам

    3 6 Отговор
    Колко са "бойни" ?!🤭

    Коментиран от #5

    21:07 16.08.2026

  • 5 Мюмюн

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да питам":

    за един череп са достатъчни. може да е твоя, може на детето ти и така нататък. по-добре съседа да няма такова. с шише ракия съм сигурен че ще се разберете.

    Коментиран от #7

    21:08 16.08.2026

  • 6 Радев чу ли ?

    16 0 Отговор
    и тук ще има нужда да ни подарите по един ак 74 и 500 партона

    21:08 16.08.2026

  • 7 Мюмюне

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мюмюн":

    Сигурен си , що некоя небойна пушка ште успокои , може да е не там , ама около ... И що замесваш деца ?

    Коментиран от #8

    21:13 16.08.2026

  • 8 Мюмюн

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мюмюне":

    щото от първо лице най боли и никакви колективни ценности не помагат за преосмисляне пред това

    21:14 16.08.2026

  • 9 Мюмюн

    1 3 Отговор
    да им вземат петлето или нарочно да им кривят цевта най-добре. от музейни ценности никой не е пострадал

    21:18 16.08.2026

  • 10 Исторически парк

    8 4 Отговор
    Тия ще почват втора гражданска война 😏🥰😍🤩

    21:20 16.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цензуриращата ви програма не струва

    3 0 Отговор
    Трие нормални текстове и оставя фашистката пропаганда.

    21:26 16.08.2026

  • 13 Българин

    7 0 Отговор
    Скоро и танкове, самолети, дрони...Еххх тийнейджър да си в САЩ в днешно време!

    21:26 16.08.2026

  • 14 Подготвят се

    6 2 Отговор
    Пентагонът се подготвя за Втората Гражданска война.

    21:33 16.08.2026

  • 15 Бесен - Язовец

    3 0 Отговор
    Въоръжават се за гражданската война която следва.

    21:39 16.08.2026

  • 16 Изключително стабилно оръжие

    7 3 Отговор
    В САЩ съм стрелял на едно стрелбище с такава пушка. Стабилна и точна.
    Бих си купил такова оръжие ако бях американец, аз съм офицер от резерва.
    В интерес на истината с кеф бих пръснал тиквата на няккой от русофобите с тази пушка.

    Коментиран от #18, #19

    21:52 16.08.2026

  • 17 Най добре

    1 1 Отговор
    Да ги подарят на Украйна.

    22:01 16.08.2026

  • 18 Салавьов

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Изключително стабилно оръжие":

    Явно си закърмен с болшевишка пропаганда.Подобни екземпляри трябва да ви пускат единствено към блатата,

    22:10 16.08.2026

  • 19 Мощна ли е?

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Изключително стабилно оръжие":

    Две русофобски тикви, една зад друга ще пръсне ли? А неандерталският череп на вождът Полу ДваПръстаЧело, дали ще успее да пробие?

    22:12 16.08.2026

  • 20 Бай онзи

    3 0 Отговор
    Бай Дончо,бай Дончо,като обеднеят още малко и твоите хора с тия пушки ще ти спретнат един хубав майдан!!!!

    22:20 16.08.2026