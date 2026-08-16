Министерството на отбраната на САЩ официално обяви мащабна кампания за разпродажба на 100 хиляди бойни пушки директно на цивилното население, предаде УНИАН.

Оръжията ще бъдат освободени от специализираните военни складове на американската армия в рамките на държавна програма.

Става въпрос за класическите полуавтоматични винтовки модел M14, които бяха приети на въоръжение през 1950-те години. Оръжията са консервирани и се намират в отлично техническо състояние. Според военни наблюдатели, тази неочаквана разпродажба съвпада с логистичния натиск върху американския военнопромишлен комплекс.

Наскоро Пентагонът изпрати спешни меморандуми до отбранителните заводи за драстично ускоряване на производството на нови боеприпаси и съвременни ракетни системи, за да се попълнят критичните дефицити в армейските резерви.

Източници в текста: Украинска информационна агенция УНИАН (unian.net), Американски вестник The Washington Post (washingtonpost.com