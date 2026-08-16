Пентагонът разпродава на населението 100 000 бойни пушки

Министерството на отбраната на САЩ официално обяви мащабна кампания за разпродажба на 100 хиляди бойни пушки директно на цивилното население, предаде УНИАН.
Оръжията ще бъдат освободени от специализираните военни складове на американската армия в рамките на държавна програма.
Става въпрос за класическите полуавтоматични винтовки модел M14, които бяха приети на въоръжение през 1950-те години. Оръжията са консервирани и се намират в отлично техническо състояние. Според военни наблюдатели, тази неочаквана разпродажба съвпада с логистичния натиск върху американския военнопромишлен комплекс.
Наскоро Пентагонът изпрати спешни меморандуми до отбранителните заводи за драстично ускоряване на производството на нови боеприпаси и съвременни ракетни системи, за да се попълнят критичните дефицити в армейските резерви.
Източници в текста: Украинска информационна агенция УНИАН (unian.net), Американски вестник The Washington Post (washingtonpost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Сто хиляди пушки, на милиони деца......!?
21:04 16.08.2026
2 Коста
21:04 16.08.2026
3 Мюмюн
21:06 16.08.2026
4 Да питам
Коментиран от #5
21:07 16.08.2026
5 Мюмюн
До коментар #4 от "Да питам":за един череп са достатъчни. може да е твоя, може на детето ти и така нататък. по-добре съседа да няма такова. с шише ракия съм сигурен че ще се разберете.
Коментиран от #7
21:08 16.08.2026
6 Радев чу ли ?
21:08 16.08.2026
7 Мюмюне
До коментар #5 от "Мюмюн":Сигурен си , що некоя небойна пушка ште успокои , може да е не там , ама около ... И що замесваш деца ?
Коментиран от #8
21:13 16.08.2026
8 Мюмюн
До коментар #7 от "Мюмюне":щото от първо лице най боли и никакви колективни ценности не помагат за преосмисляне пред това
21:14 16.08.2026
9 Мюмюн
21:18 16.08.2026
10 Исторически парк
21:20 16.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Цензуриращата ви програма не струва
21:26 16.08.2026
13 Българин
21:26 16.08.2026
14 Подготвят се
21:33 16.08.2026
15 Бесен - Язовец
21:39 16.08.2026
16 Изключително стабилно оръжие
Бих си купил такова оръжие ако бях американец, аз съм офицер от резерва.
В интерес на истината с кеф бих пръснал тиквата на няккой от русофобите с тази пушка.
Коментиран от #18, #19
21:52 16.08.2026
17 Най добре
22:01 16.08.2026
18 Салавьов
До коментар #16 от "Изключително стабилно оръжие":Явно си закърмен с болшевишка пропаганда.Подобни екземпляри трябва да ви пускат единствено към блатата,
22:10 16.08.2026
19 Мощна ли е?
До коментар #16 от "Изключително стабилно оръжие":Две русофобски тикви, една зад друга ще пръсне ли? А неандерталският череп на вождът Полу ДваПръстаЧело, дали ще успее да пробие?
22:12 16.08.2026
20 Бай онзи
22:20 16.08.2026