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Тройката от ЕС изолира Тръмп? Новият формат за Украйна

Тройката от ЕС изолира Тръмп? Новият формат за Украйна

15 Август, 2026 21:32, обновена 15 Август, 2026 21:40 2 569 66

  • европа-
  • напрежение-
  • политика-
  • украйна-
  • полша-
  • хибридна война

Полша демонстрира безпрецедентна мощ в най-големия си парад;

Тройката от ЕС изолира Тръмп? Новият формат за Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германия, Франция и Великобритания (групата E3) тайно подготвят собствен формат за мирни преговори по отношение на войната в Украйна.

Европейските лидери бързат да си осигурят водеща роля на масата за преговори, опасявайки се, че новата администрация на САЩ под ръководството на Доналд Тръмп може да сключи споразумение с Москва зад гърба им. Дипломатическите маневри се засилват на фона на опасенията за зимна офанзива на Кремъл. Информацията за новия европейски формат бе разкрита първо от авторитетното американско издание The New York Times.

Едновременно с дипломатическата офанзива, източният фланг на НАТО изпраща силни сигнали за сигурност. Полша проведе най-мащабния военен парад в съвременната си история. В същото време балтийският регион се сблъска с нова хибридна атака. На границата на Литва с Беларус се стигна до сериозен инцидент с ранен граничар.

Тройката от ЕС изолира Тръмп? Новият формат за Украйна

Според европейски служители, цитирани от световните агенции, Лондон, Париж и Берлин смятат, че бъдещето на европейската сигурност е твърде важно, за да бъде оставено изцяло в ръцете на Вашингтон. Държавите от Е3 вече са разработили конкретни варианти за военни гаранции за сигурност на Киев след евентуално примирие.

  • Основни опасения: Европа финансира защитата на Украйна и иска твърдо участие в решенията.
  • Липса на доверие: По-малките нации в ЕС, особено Балтийските държави, не вярват напълно на Франция и Германия за защита на интересите им пред Русия.
  • Позицията на Путин: Към момента руският президент не показва реален интерес към съдържателен диалог.

Полша демонстрира безпрецедентна мощ в най-големия си парад

По повод Деня на въоръжените сили във Варшава се проведе невиждано по мащабите си военно шоу по поречието на река Висла. Полша, която е лидер в НАТО с близо 4.7% от БВП разходи за отбрана през миналата година и планирани 5% за 2026 г., показа най-модерния си арсенал.

В дефилето се включиха над 2000 военнослужещи и над 300 единици тежка техника, включително американски танкове Abrams, системи HIMARS и Patriot. В небето над столицата прелетяха повече от 60 самолета, сред които и новопридобитите изтребители от пето поколение F-35. Полският премиер Доналд Трус заяви категорично: "Само тези, които са силни и добре подготвени, ще избегнат войната". Паралелно се проведе и голям военноморски парад край Гдиня и Гданск. Обзор за събитието публикува медията TVP World (tvpworld.com).

Мигранти раниха литовски граничар на браздата с Беларус

Ситуацията по външните граници на ЕС остава критична. Разследващите органи в Литва разкриха подробности около брутална атака в района на граничния пункт Капчиамиестис. Група от около 20 нелегални мигранти са излезли от нелегално изкопан тунел под държавната граница откъм Беларус.

При опит за задържане от четирима литовски служители, чужденците са нападнали полицаите с цел да завлекат един от тях на беларуска територия. Служителят е ранен, но е успял да се измъкне и в момента е в болнични. Нападателите са избягали обратно на територията на Беларус. Литовската прокуратура разшири разследването заради съмнения, че мигрантите са подпомагани директно от беларуските тайни служби. Хронологията на инцидента беше потвърдена от литовската национална телевизия LRT.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12345

    57 6 Отговор
    Интересно с кого ще преговарят?

    Коментиран от #3, #15, #54

    21:43 15.08.2026

  • 2 Помак

    48 12 Отговор
    Смешно е ..даже не четох статията ...Русия ште смаже всеки хи хи хи

    Коментиран от #36, #49, #51

    21:43 15.08.2026

  • 3 Как с кого

    36 3 Отговор

    До коментар #1 от "12345":

    С Тръмп разбира се:)

    21:45 15.08.2026

  • 4 Полша

    42 8 Отговор
    търси руски бой и ако продължава така ще го получи, там се раждат увредени с омраза към Русия

    21:46 15.08.2026

  • 5 Пич

    55 5 Отговор
    Само като прочетеш, и започва да ти звучи смешно!!!
    Урсулианците дотам го докараха, че като прочетеш - Германия, Франция и Великобритания, съвкупността на авторитета им е като на - България, Албания и Македония!!!
    Тоест - ИЧ!!!

    21:47 15.08.2026

  • 6 Бравус

    37 5 Отговор
    След като изолираха Русия, сега ще изолират и САЩ.
    Както сме тръгнали с митата за Тему и авто производителите, чаквам скоро да изолираме и Китай.
    Браво на европейските лидери, така се прави, все пак имаме най-пазените граници и всичко е под контрол.

    21:49 15.08.2026

  • 7 провокация

    18 5 Отговор
    литовските граничари са били с прашки за врабци, щом не са им разрешили да ползват калашниците си.

    21:50 15.08.2026

  • 8 Ехо

    35 5 Отговор
    Някой се вземат за важни. След заповедта на Путин за конфискуване на западни кораби , в отговор на техните безчинства спрямо руски кораби искам да видя до къде ще им стигне куража. Това е заповед, а не приказки за преминати червени линии и тем подобни глупости.

    21:51 15.08.2026

  • 9 ?????

    41 6 Отговор
    Малко е смешно, но все пак - Литва е забранила руския език в общуването, а се оказва че украинските бежанци не знаят друг език и се наложило да го върнат за да могат те да получават разни помощи.
    Да се смееш ли да плачеш ли?

    Коментиран от #64

    21:52 15.08.2026

  • 10 Да са мислили

    27 5 Отговор
    На кого дават пари и оръжие. ЕС плащат заплатите и пенсиите във фалиралата Украйна. Всеки месец по два камиона евро и злато от Австрия заминават за бандеровците.
    Европейците са като комарджии, които са си проиграли парите и жените, а след това ривът.

    Коментиран от #19

    21:52 15.08.2026

  • 11 На лаещите това

    15 6 Отговор
    ще им остане. Само лай и нищо друго

    Коментиран от #13

    21:52 15.08.2026

  • 12 Кая калас

    23 7 Отговор
    Колкото повече, четем тази статия, толкова повече разбираме защо Сталин ги е трепал шляхите в Катинската гора!

    21:54 15.08.2026

  • 13 Киев за два дня и всьо

    6 19 Отговор

    До коментар #11 от "На лаещите това":

    Аз освен кремълските фашисти и бегачите на Кадиров други лаещи не виждам.

    Коментиран от #20, #44

    21:55 15.08.2026

  • 14 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    6 13 Отговор
    Пусин избягал в Курило.

    Коментиран от #23

    21:58 15.08.2026

  • 15 Видьо Видев

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "12345":

    Какви цени ще сваля Радев? Та Радев не знае какви са цените!
    Цял живот държавата-ние данъкоплатците сме го хрантутили.
    Радев цял живот не е влизал в магазин.Дори потникът и зелените му чорапи винаги са били държавни!
    Радев не знае нито цената на керосина преди, нито цената на бензина сега.
    Защото никога не ги е плащал от джоба си!

    22:00 15.08.2026

  • 16 дементирали плъхове

    13 4 Отговор
    Доналд Тръмп може да сключи споразумение с Москва зад гърба им

    тез са забравили че Русия не иска да преговаря с тях
    а с сащ

    22:00 15.08.2026

  • 17 ?????

    13 4 Отговор
    Уф.
    Тайният европейски формат някой знае ли го?

    22:00 15.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дедо

    9 15 Отговор
    Полша е също толкова велика колкото и самата Украйна! Пyтинцетo да фнимава да не я разбута, че му е йe6aна в гзь! Тя вече стяга редиците! Не може една изостанала страна втора класа да си налага ината на цивилизовани страни от които и зависи икономиката!

    Коментиран от #25, #27, #30, #43

    22:02 15.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Голем смех

    3 21 Отговор
    Парадът във Варшава беше нещо уникално.
    Като се сетя за парада на руските плъхове..Проведен след молба на бай Дончо към ЗЕЛЕНСКИ.

    22:03 15.08.2026

  • 25 Дори

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Дедо":

    И аз нямаше да мога да те изложа така, както ти сам се изложи!

    Коментиран от #28

    22:04 15.08.2026

  • 26 Гошо

    14 4 Отговор
    Демонстрирали "мощ", моля ти се!....Един "САРАМАТ" живот са, ама демонстрирали "мощ"!....Циркаджий!

    22:08 15.08.2026

  • 27 Дедо Вовчик не си и помисля за Полша

    4 10 Отговор

    До коментар #22 от "Дедо":

    Знае,че Кремъл става висок 1 метър,а червеният площад става черният площад.
    Ватенките ще събират квото е останало от тях на курилските острови.

    22:08 15.08.2026

  • 28 Дедо

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Дори":

    Виждам само че нямаш аргументи! Излагаш се!

    22:09 15.08.2026

  • 29 Ами

    7 2 Отговор
    Германия дава далеч най-много пари за войната срещу руснаците. Другите две страни са за пълнеж и лозунги и да се създава усещане за "единен фронт". Уж че и те участват.
    Но реално всички в ЕС изпълняват решенията на Берлин.

    22:11 15.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хаха

    7 4 Отговор
    Както през 1941г. Всички европейци обединени срещу руснаците.

    Коментиран от #33

    22:13 15.08.2026

  • 32 Тръгнали на бИрлин

    6 6 Отговор
    Свършили бензин.😅😅😅.Сега гледам днес как орките се млатят на опашки за бензин.
    Ммммм.Безценно.😄😄😄

    22:15 15.08.2026

  • 33 Мудрец

    3 5 Отговор

    До коментар #31 от "Хаха":

    Ти си хахо! Русия беще приятел с Германия, но въпреки това Европа я спаси от изтриване!

    22:15 15.08.2026

  • 34 Айляк

    12 4 Отговор
    Тая военна демонстрация на ляхите накрая да не се окаже ...заплаха към Украйна за връщане на Галиция/Галичина в полски граници, че тогава ще го питам онова друснато Зеле какво ще прави?!

    Щото иначе този парад едва ли впечатлява Русия.
    Рашката само да се изкашля и на ляхата по традиция гащите му падат от раз.
    А ако не, тогава рашката пак ще си припомня имперските граници барабар Украйна и Полша в тях, натам ще вървят нещата.

    Коментиран от #39

    22:16 15.08.2026

  • 35 Те винаги

    4 3 Отговор
    така започват заедно, но после се скарват помежду си за пари и влияние. Ойропейци кво да ги правиш.

    22:16 15.08.2026

  • 36 Наблюдател

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    Едните са реваншисти, на другите откраднаха колониите в Африка, а ако някой се чуди, "ами поляците защо?",
    Ами, защото поляците са мазохисти и ако дълго втеме на са получавали, страшно много ги досърбява.

    22:17 15.08.2026

  • 37 Ицо

    4 3 Отговор
    Има ли гнясъни копейки тук?

    Коментиран от #45

    22:18 15.08.2026

  • 38 Пезпрецедентна мощ

    7 4 Отговор
    на паради едно, но ако Тройката от ЕС успее да вкара Полша във война с Русия, урсулеца Туск ще трябва да събира поляци от улиците в бусове и на Слънчака ще се чува предимно полска реч.

    22:19 15.08.2026

  • 39 Аа майкуууу

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Айляк":

    😂😂😂😂😂

    22:20 15.08.2026

  • 40 Бен Вафлек

    3 12 Отговор
    Полша ако подпука рф, ще я размаже за една седмица.

    Коментиран от #47

    22:23 15.08.2026

  • 41 Най-добре ще е

    3 3 Отговор
    да ударят едни яки санкции на САЩ спрат американската газ и петрол.

    22:24 15.08.2026

  • 42 Хаха

    5 2 Отговор
    В ЕС са най-добри в тройките...

    Коментиран от #56

    22:25 15.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 голем смех

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Киев за два дня и всьо":

    Днеска Захарова пита що Щатите и Турция дават оръжие на ВСУ да ги бият.🤣

    Коментиран от #61

    22:29 15.08.2026

  • 45 Кастрюлец

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ицо":

    Не останаха.Всички сме тенджероглавци.
    В тъмното се познаваме,че светим.С отразена лунна светлина.

    22:31 15.08.2026

  • 46 Кой ги лАже?

    4 2 Отговор
    Тия трите плАшепутАрника и Полша кой ги лАже ,че са фактор?

    22:32 15.08.2026

  • 47 Ама първо

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Бен Вафлек":

    Туск трябва да ги събира поляците също в бусове по улиците.

    22:32 15.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Чака ги съдбата на

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    Сесесере

    22:33 15.08.2026

  • 50 петър дънов

    1 1 Отговор
    Петър Дънов: Свършекът на света се извършва от един период от 45 години. Този период е започнал от 1900г, и ще завърши в 1945г. От 1945 г, започва друг период, който ще трае също 45 години до 1990 г. След този период има кратка почивка до 1999. След това ще дойде Новия период с още по- страшна диктатура, която има да дойде. Тя също ще трае 45 години. За нея се говори в откровението на Йоана.
    От трънения венец на България ще се изплете великото благо на балканските народи и славянството и само по този път ще дойде обединението.
    Христос няма да се разпъне, но това Слово ще влезе в готовите човеци. От петте континента ще дойдат през България да се благословят.
    Няма да ходите да проповядвате моето Учение. Те сами ще дойдат да ви търсят, защото в света ще настъпи духовен глад. По етера ще предават моето Учение. (1999г: 12 март – Бившите членове на Варшавския договор Унгария, Полша и Чехия се присъединяват към НАТО. 24 март – НАТО предприема въздушни военни действия срещу Югославия, която отказва да подпише мирен договор. Така за пръв път НАТО атакува суверенна държава.
    24 март – Състои се премиерата на американския филм Матрицата. Идеологията на PNAC беше обобщена в основен позиционен документ "Възстановяване на отбраната на Америка" през 2000 г. Този документ застъпва глобален Pax Americana, неограничен от международното право ... Структурата и глобалният обхват на Pax Americana често са били сравнявани с Римската империя, като учени и критици спорят да

    Коментиран от #52

    22:34 15.08.2026

  • 51 хаха🤣

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣

    22:36 15.08.2026

  • 52 Петър Дънов: Свършекът на света

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "петър дънов":

    Збигнев Бжежински направи изразително обобщение на военната основа на Pax Americana малко след униполярния момент:
    За разлика от по-ранните империи, обхватът и всеобхватността на американската глобална мощ днес са уникални. Съединените щати не само контролират всички световни океани, но и техните военни легиони са здраво разположени в западните и източните краища на Евразия ... Американски васали и данъци, някои жадуващи да бъдат прегърнати от още по-формални връзки с Вашингтон, разпръснати из целия евразийски континент ... Американското глобално превъзходство е ... помазани от сложна система от съюзи и коалиции, които буквално обхващат целия свят.)

    Коментиран от #57

    22:37 15.08.2026

  • 53 Що квичиш?

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "И С КОГО":

    За пари ли?

    22:38 15.08.2026

  • 54 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "12345":

    Фламинго ще ходи до раша да преговаря!

    22:39 15.08.2026

  • 55 Ъъъ

    0 0 Отговор
    "Към момента руският президент не показва реален интерес към съдържателен диалог."

    Това би трябвало да означава, че Путин отказва да капитулира....🤣

    22:39 15.08.2026

  • 56 Град Козлодуй

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "Хаха":

    Така е приятел. Руснака не става нито за войник, нито за сех.

    22:40 15.08.2026

  • 57 Ай майкуууу

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Петър Дънов: Свършекът на света":

    Бай Петре ходи да спинкаш.

    22:40 15.08.2026

  • 58 От едното място ѝ показали среден пръст

    0 2 Отговор
    От другото нещо по-голямо.

    22:40 15.08.2026

  • 59 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Каква пародия.Някакви окупирани от 80 години от Отбора васали щели да изолират бай Дончо защото усещат ,че не са на масата с Тръмп и Путин ,а са менюто на масата което е готово за ядене.

    22:41 15.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Поправка

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "голем смех":

    Днеска Захарова пита що Щатите и Турция дават оръжие на украинците за да продъжат руснаците да ги бият.
    А уж искали войната да приключи.

    22:42 15.08.2026

  • 62 Смях в залата

    3 3 Отговор
    Ходете пеш: Съвет на властите в Сочи заради липсата на бензин. В руския град Сочи се проведе оперативно съвещание относно ситуацията с горивото в областта. В нея взеха участие и операторите на бензиностанции. Населението беше призовано да не използва автомобили, а да се придвижва пеша или с велосипед.

    😆

    22:43 15.08.2026

  • 63 Тройка идиоти

    3 2 Отговор
    Подпалихме войната в укра.защо търсите мирни преговори.идо ..оти

    22:43 15.08.2026

  • 64 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "?????":

    а българите така и не научиха турски и гръчки за векове...и сега европейски...

    22:47 15.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Бай Пунди Говнокомандващия

    0 0 Отговор
    "Москва иска обяснения от САЩ и Турция за оръжия за Украйна чрез българска фирма"
    Е нали Русия воюва с НАТО ??? Много объркано стана. Значи Русия воюва с НАТО, но НАТО да не участва ? Така ли ?

    23:01 15.08.2026