Германия, Франция и Великобритания (групата E3) тайно подготвят собствен формат за мирни преговори по отношение на войната в Украйна.

Европейските лидери бързат да си осигурят водеща роля на масата за преговори, опасявайки се, че новата администрация на САЩ под ръководството на Доналд Тръмп може да сключи споразумение с Москва зад гърба им. Дипломатическите маневри се засилват на фона на опасенията за зимна офанзива на Кремъл. Информацията за новия европейски формат бе разкрита първо от авторитетното американско издание The New York Times.

Едновременно с дипломатическата офанзива, източният фланг на НАТО изпраща силни сигнали за сигурност. Полша проведе най-мащабния военен парад в съвременната си история. В същото време балтийският регион се сблъска с нова хибридна атака. На границата на Литва с Беларус се стигна до сериозен инцидент с ранен граничар.

Тройката от ЕС изолира Тръмп? Новият формат за Украйна

Според европейски служители, цитирани от световните агенции, Лондон, Париж и Берлин смятат, че бъдещето на европейската сигурност е твърде важно, за да бъде оставено изцяло в ръцете на Вашингтон. Държавите от Е3 вече са разработили конкретни варианти за военни гаранции за сигурност на Киев след евентуално примирие.

Основни опасения: Европа финансира защитата на Украйна и иска твърдо участие в решенията.

Европа финансира защитата на Украйна и иска твърдо участие в решенията. Липса на доверие: По-малките нации в ЕС, особено Балтийските държави, не вярват напълно на Франция и Германия за защита на интересите им пред Русия.

По-малките нации в ЕС, особено Балтийските държави, не вярват напълно на Франция и Германия за защита на интересите им пред Русия. Позицията на Путин: Към момента руският президент не показва реален интерес към съдържателен диалог.

Полша демонстрира безпрецедентна мощ в най-големия си парад

По повод Деня на въоръжените сили във Варшава се проведе невиждано по мащабите си военно шоу по поречието на река Висла. Полша, която е лидер в НАТО с близо 4.7% от БВП разходи за отбрана през миналата година и планирани 5% за 2026 г., показа най-модерния си арсенал.

В дефилето се включиха над 2000 военнослужещи и над 300 единици тежка техника, включително американски танкове Abrams, системи HIMARS и Patriot. В небето над столицата прелетяха повече от 60 самолета, сред които и новопридобитите изтребители от пето поколение F-35. Полският премиер Доналд Трус заяви категорично: "Само тези, които са силни и добре подготвени, ще избегнат войната". Паралелно се проведе и голям военноморски парад край Гдиня и Гданск. Обзор за събитието публикува медията TVP World (tvpworld.com).

Мигранти раниха литовски граничар на браздата с Беларус

Ситуацията по външните граници на ЕС остава критична. Разследващите органи в Литва разкриха подробности около брутална атака в района на граничния пункт Капчиамиестис. Група от около 20 нелегални мигранти са излезли от нелегално изкопан тунел под държавната граница откъм Беларус.

При опит за задържане от четирима литовски служители, чужденците са нападнали полицаите с цел да завлекат един от тях на беларуска територия. Служителят е ранен, но е успял да се измъкне и в момента е в болнични. Нападателите са избягали обратно на територията на Беларус. Литовската прокуратура разшири разследването заради съмнения, че мигрантите са подпомагани директно от беларуските тайни служби. Хронологията на инцидента беше потвърдена от литовската национална телевизия LRT.