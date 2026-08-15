Германия, Франция и Великобритания (групата E3) тайно подготвят собствен формат за мирни преговори по отношение на войната в Украйна.
Европейските лидери бързат да си осигурят водеща роля на масата за преговори, опасявайки се, че новата администрация на САЩ под ръководството на Доналд Тръмп може да сключи споразумение с Москва зад гърба им. Дипломатическите маневри се засилват на фона на опасенията за зимна офанзива на Кремъл. Информацията за новия европейски формат бе разкрита първо от авторитетното американско издание The New York Times.
Едновременно с дипломатическата офанзива, източният фланг на НАТО изпраща силни сигнали за сигурност. Полша проведе най-мащабния военен парад в съвременната си история. В същото време балтийският регион се сблъска с нова хибридна атака. На границата на Литва с Беларус се стигна до сериозен инцидент с ранен граничар.
Тройката от ЕС изолира Тръмп? Новият формат за Украйна
Според европейски служители, цитирани от световните агенции, Лондон, Париж и Берлин смятат, че бъдещето на европейската сигурност е твърде важно, за да бъде оставено изцяло в ръцете на Вашингтон. Държавите от Е3 вече са разработили конкретни варианти за военни гаранции за сигурност на Киев след евентуално примирие.
- Основни опасения: Европа финансира защитата на Украйна и иска твърдо участие в решенията.
- Липса на доверие: По-малките нации в ЕС, особено Балтийските държави, не вярват напълно на Франция и Германия за защита на интересите им пред Русия.
- Позицията на Путин: Към момента руският президент не показва реален интерес към съдържателен диалог.
Полша демонстрира безпрецедентна мощ в най-големия си парад
По повод Деня на въоръжените сили във Варшава се проведе невиждано по мащабите си военно шоу по поречието на река Висла. Полша, която е лидер в НАТО с близо 4.7% от БВП разходи за отбрана през миналата година и планирани 5% за 2026 г., показа най-модерния си арсенал.
В дефилето се включиха над 2000 военнослужещи и над 300 единици тежка техника, включително американски танкове Abrams, системи HIMARS и Patriot. В небето над столицата прелетяха повече от 60 самолета, сред които и новопридобитите изтребители от пето поколение F-35. Полският премиер Доналд Трус заяви категорично: "Само тези, които са силни и добре подготвени, ще избегнат войната". Паралелно се проведе и голям военноморски парад край Гдиня и Гданск. Обзор за събитието публикува медията TVP World (tvpworld.com).
Мигранти раниха литовски граничар на браздата с Беларус
Ситуацията по външните граници на ЕС остава критична. Разследващите органи в Литва разкриха подробности около брутална атака в района на граничния пункт Капчиамиестис. Група от около 20 нелегални мигранти са излезли от нелегално изкопан тунел под държавната граница откъм Беларус.
При опит за задържане от четирима литовски служители, чужденците са нападнали полицаите с цел да завлекат един от тях на беларуска територия. Служителят е ранен, но е успял да се измъкне и в момента е в болнични. Нападателите са избягали обратно на територията на Беларус. Литовската прокуратура разшири разследването заради съмнения, че мигрантите са подпомагани директно от беларуските тайни служби. Хронологията на инцидента беше потвърдена от литовската национална телевизия LRT.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 12345
Коментиран от #3, #15, #54
21:43 15.08.2026
2 Помак
Коментиран от #36, #49, #51
21:43 15.08.2026
3 Как с кого
До коментар #1 от "12345":С Тръмп разбира се:)
21:45 15.08.2026
4 Полша
21:46 15.08.2026
5 Пич
Урсулианците дотам го докараха, че като прочетеш - Германия, Франция и Великобритания, съвкупността на авторитета им е като на - България, Албания и Македония!!!
Тоест - ИЧ!!!
21:47 15.08.2026
6 Бравус
Както сме тръгнали с митата за Тему и авто производителите, чаквам скоро да изолираме и Китай.
Браво на европейските лидери, така се прави, все пак имаме най-пазените граници и всичко е под контрол.
21:49 15.08.2026
7 провокация
21:50 15.08.2026
8 Ехо
21:51 15.08.2026
9 ?????
Да се смееш ли да плачеш ли?
Коментиран от #64
21:52 15.08.2026
10 Да са мислили
Европейците са като комарджии, които са си проиграли парите и жените, а след това ривът.
Коментиран от #19
21:52 15.08.2026
11 На лаещите това
Коментиран от #13
21:52 15.08.2026
12 Кая калас
21:54 15.08.2026
13 Киев за два дня и всьо
До коментар #11 от "На лаещите това":Аз освен кремълските фашисти и бегачите на Кадиров други лаещи не виждам.
Коментиран от #20, #44
21:55 15.08.2026
14 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #23
21:58 15.08.2026
15 Видьо Видев
До коментар #1 от "12345":Какви цени ще сваля Радев? Та Радев не знае какви са цените!
Цял живот държавата-ние данъкоплатците сме го хрантутили.
Радев цял живот не е влизал в магазин.Дори потникът и зелените му чорапи винаги са били държавни!
Радев не знае нито цената на керосина преди, нито цената на бензина сега.
Защото никога не ги е плащал от джоба си!
22:00 15.08.2026
16 дементирали плъхове
тез са забравили че Русия не иска да преговаря с тях
а с сащ
22:00 15.08.2026
17 ?????
Тайният европейски формат някой знае ли го?
22:00 15.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дедо
Коментиран от #25, #27, #30, #43
22:02 15.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Голем смех
Като се сетя за парада на руските плъхове..Проведен след молба на бай Дончо към ЗЕЛЕНСКИ.
22:03 15.08.2026
25 Дори
До коментар #22 от "Дедо":И аз нямаше да мога да те изложа така, както ти сам се изложи!
Коментиран от #28
22:04 15.08.2026
26 Гошо
22:08 15.08.2026
27 Дедо Вовчик не си и помисля за Полша
До коментар #22 от "Дедо":Знае,че Кремъл става висок 1 метър,а червеният площад става черният площад.
Ватенките ще събират квото е останало от тях на курилските острови.
22:08 15.08.2026
28 Дедо
До коментар #25 от "Дори":Виждам само че нямаш аргументи! Излагаш се!
22:09 15.08.2026
29 Ами
Но реално всички в ЕС изпълняват решенията на Берлин.
22:11 15.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хаха
Коментиран от #33
22:13 15.08.2026
32 Тръгнали на бИрлин
Ммммм.Безценно.😄😄😄
22:15 15.08.2026
33 Мудрец
До коментар #31 от "Хаха":Ти си хахо! Русия беще приятел с Германия, но въпреки това Европа я спаси от изтриване!
22:15 15.08.2026
34 Айляк
Щото иначе този парад едва ли впечатлява Русия.
Рашката само да се изкашля и на ляхата по традиция гащите му падат от раз.
А ако не, тогава рашката пак ще си припомня имперските граници барабар Украйна и Полша в тях, натам ще вървят нещата.
Коментиран от #39
22:16 15.08.2026
35 Те винаги
22:16 15.08.2026
36 Наблюдател
До коментар #2 от "Помак":Едните са реваншисти, на другите откраднаха колониите в Африка, а ако някой се чуди, "ами поляците защо?",
Ами, защото поляците са мазохисти и ако дълго втеме на са получавали, страшно много ги досърбява.
22:17 15.08.2026
37 Ицо
Коментиран от #45
22:18 15.08.2026
38 Пезпрецедентна мощ
22:19 15.08.2026
39 Аа майкуууу
До коментар #34 от "Айляк":😂😂😂😂😂
22:20 15.08.2026
40 Бен Вафлек
Коментиран от #47
22:23 15.08.2026
41 Най-добре ще е
22:24 15.08.2026
42 Хаха
Коментиран от #56
22:25 15.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 голем смех
До коментар #13 от "Киев за два дня и всьо":Днеска Захарова пита що Щатите и Турция дават оръжие на ВСУ да ги бият.🤣
Коментиран от #61
22:29 15.08.2026
45 Кастрюлец
До коментар #37 от "Ицо":Не останаха.Всички сме тенджероглавци.
В тъмното се познаваме,че светим.С отразена лунна светлина.
22:31 15.08.2026
46 Кой ги лАже?
22:32 15.08.2026
47 Ама първо
До коментар #40 от "Бен Вафлек":Туск трябва да ги събира поляците също в бусове по улиците.
22:32 15.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Чака ги съдбата на
До коментар #2 от "Помак":Сесесере
22:33 15.08.2026
50 петър дънов
От трънения венец на България ще се изплете великото благо на балканските народи и славянството и само по този път ще дойде обединението.
Христос няма да се разпъне, но това Слово ще влезе в готовите човеци. От петте континента ще дойдат през България да се благословят.
Няма да ходите да проповядвате моето Учение. Те сами ще дойдат да ви търсят, защото в света ще настъпи духовен глад. По етера ще предават моето Учение. (1999г: 12 март – Бившите членове на Варшавския договор Унгария, Полша и Чехия се присъединяват към НАТО. 24 март – НАТО предприема въздушни военни действия срещу Югославия, която отказва да подпише мирен договор. Така за пръв път НАТО атакува суверенна държава.
24 март – Състои се премиерата на американския филм Матрицата. Идеологията на PNAC беше обобщена в основен позиционен документ "Възстановяване на отбраната на Америка" през 2000 г. Този документ застъпва глобален Pax Americana, неограничен от международното право ... Структурата и глобалният обхват на Pax Americana често са били сравнявани с Римската империя, като учени и критици спорят да
Коментиран от #52
22:34 15.08.2026
51 хаха🤣
До коментар #2 от "Помак":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣
22:36 15.08.2026
52 Петър Дънов: Свършекът на света
До коментар #50 от "петър дънов":Збигнев Бжежински направи изразително обобщение на военната основа на Pax Americana малко след униполярния момент:
За разлика от по-ранните империи, обхватът и всеобхватността на американската глобална мощ днес са уникални. Съединените щати не само контролират всички световни океани, но и техните военни легиони са здраво разположени в западните и източните краища на Евразия ... Американски васали и данъци, някои жадуващи да бъдат прегърнати от още по-формални връзки с Вашингтон, разпръснати из целия евразийски континент ... Американското глобално превъзходство е ... помазани от сложна система от съюзи и коалиции, които буквално обхващат целия свят.)
Коментиран от #57
22:37 15.08.2026
53 Що квичиш?
До коментар #48 от "И С КОГО":За пари ли?
22:38 15.08.2026
54 Хахахаха
До коментар #1 от "12345":Фламинго ще ходи до раша да преговаря!
22:39 15.08.2026
55 Ъъъ
Това би трябвало да означава, че Путин отказва да капитулира....🤣
22:39 15.08.2026
56 Град Козлодуй
До коментар #42 от "Хаха":Така е приятел. Руснака не става нито за войник, нито за сех.
22:40 15.08.2026
57 Ай майкуууу
До коментар #52 от "Петър Дънов: Свършекът на света":Бай Петре ходи да спинкаш.
22:40 15.08.2026
58 От едното място ѝ показали среден пръст
22:40 15.08.2026
59 Сатана Z
22:41 15.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Поправка
До коментар #44 от "голем смех":Днеска Захарова пита що Щатите и Турция дават оръжие на украинците за да продъжат руснаците да ги бият.
А уж искали войната да приключи.
22:42 15.08.2026
62 Смях в залата
😆
22:43 15.08.2026
63 Тройка идиоти
22:43 15.08.2026
64 факт
До коментар #9 от "?????":а българите така и не научиха турски и гръчки за векове...и сега европейски...
22:47 15.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Бай Пунди Говнокомандващия
Е нали Русия воюва с НАТО ??? Много объркано стана. Значи Русия воюва с НАТО, но НАТО да не участва ? Така ли ?
23:01 15.08.2026