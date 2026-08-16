Взривове и жертви в Изюм, Суми и ДНР

Ситуацията в конфликтните зони в Украйна остава изключително напрегната, белязана от сериозни удари с управляеми бомби и безпилотни летателни апарати.

По последна информация са регистрирани нови разрушения, загинали граждански лица и множество ранени.

Авиоудар по Изюм: Четирима пострадали в Харковска област

Руската армия нанесе мощна въздушна атака по град Изюм, намиращ се в Харковска област. По информация от пресслужбата на Изюмската градска военна администрация, цитирана от украинската медия Обозревател, ударът е извършен късно вечерта в неделя. Попаденията са фиксирани в централната и северозападната част на населеното място.

Вследствие на нападението са ранени четирима мирни граждани. Нанесени са значителни материални щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура. На мястото работят екипи на Спешна помощ и Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Мощен взрив в Суми: Дрон удари автомобил

Напрежението ескалира и в град Суми, където вечерта се чу силен взрив. Местните власти потвърдиха за атака от руски безпилотен апарат, който е насочен директно срещу цивилен автомобил в централната част на града. Според данни на Украинска правда и изявление на областната администрация, при инцидента е загинал 59-годишен мъж.

Неговата съпруга, 50-годишна жена, е получила тежки наранявания и е хоспитализирана незабавно в градската болница. В Сумска област за изминалото денонощие са регистрирани десетки въздушни тревоги, а интензивността на нападенията с дронове камикадзе остава висока.

Обстрел в ДНР: Загинал и ранени в Горловка

Паралелно с това, властите в Донецката народна република (ДНР) съобщиха за масирани удари от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). По думите на лидера на ДНР Денис Пушилин, разпространени от агенция Интерфакс и вестник Ведомости, атаките са извършени главно с ударни БПЛА.

В Никитовския район на град Горловка е загинал млад мъж, роден през 1995 година. При същия инцидент е ранена неговата 5-годишна дъщеря. Общо на територията на републиката за деня са ранени десет мирни жители, сред които и служители на Министерството на извънредните ситуации (МЧС), попаднали под повторен обстрел по време на спасителна операция. Поразени са жилищни постройки, леки и товарни автомобили.