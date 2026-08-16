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Взривове и жертви в Изюм, Суми и ДНР
  Тема: Украйна

Взривове и жертви в Изюм, Суми и ДНР

16 Август, 2026 23:27, обновена 16 Август, 2026 23:32 610 13

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Поредна ескалация: Пострадали и ранени при нови атаки

Взривове и жертви в Изюм, Суми и ДНР - 1
Снимка: ГВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в конфликтните зони в Украйна остава изключително напрегната, белязана от сериозни удари с управляеми бомби и безпилотни летателни апарати.

По последна информация са регистрирани нови разрушения, загинали граждански лица и множество ранени.

Авиоудар по Изюм: Четирима пострадали в Харковска област

Руската армия нанесе мощна въздушна атака по град Изюм, намиращ се в Харковска област. По информация от пресслужбата на Изюмската градска военна администрация, цитирана от украинската медия Обозревател, ударът е извършен късно вечерта в неделя. Попаденията са фиксирани в централната и северозападната част на населеното място.

Вследствие на нападението са ранени четирима мирни граждани. Нанесени са значителни материални щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура. На мястото работят екипи на Спешна помощ и Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Мощен взрив в Суми: Дрон удари автомобил

Напрежението ескалира и в град Суми, където вечерта се чу силен взрив. Местните власти потвърдиха за атака от руски безпилотен апарат, който е насочен директно срещу цивилен автомобил в централната част на града. Според данни на Украинска правда и изявление на областната администрация, при инцидента е загинал 59-годишен мъж.

Неговата съпруга, 50-годишна жена, е получила тежки наранявания и е хоспитализирана незабавно в градската болница. В Сумска област за изминалото денонощие са регистрирани десетки въздушни тревоги, а интензивността на нападенията с дронове камикадзе остава висока.

Обстрел в ДНР: Загинал и ранени в Горловка

Паралелно с това, властите в Донецката народна република (ДНР) съобщиха за масирани удари от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). По думите на лидера на ДНР Денис Пушилин, разпространени от агенция Интерфакс и вестник Ведомости, атаките са извършени главно с ударни БПЛА.

В Никитовския район на град Горловка е загинал млад мъж, роден през 1995 година. При същия инцидент е ранена неговата 5-годишна дъщеря. Общо на територията на републиката за деня са ранени десет мирни жители, сред които и служители на Министерството на извънредните ситуации (МЧС), попаднали под повторен обстрел по време на спасителна операция. Поразени са жилищни постройки, леки и товарни автомобили.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киев за два дня

    1 4 Отговор
    Мдаа

    Коментиран от #4, #12

    23:35 16.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Путин ги попиля

    Коментиран от #5

    23:37 16.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дрътия Софеанец ,

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ахааа .. и колко години ги "попилява" , вече ?

    Коментиран от #6, #13

    23:41 16.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Град Козлодуй

    4 1 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #9

    23:48 16.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Град лом

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    Ти не се ли удави бе , прокажений ?

    23:51 16.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Защо мразиш толкова Киев

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Киев за два дня":

    Фашисткият режим е само при зеленски и компания. Нужно ли е да се унищожава Киев? И за часове може. Не са нужни два дена, но нужно ли е?

    00:07 17.08.2026

  • 13 Колко ти трябват

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дрътия Софеанец ,":

    Ко ти казват!

    00:07 17.08.2026

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