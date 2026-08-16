Взривове и жертви в Изюм, Суми и ДНР

Ситуацията в конфликтните зони в Украйна остава изключително напрегната, белязана от сериозни удари с управляеми бомби и безпилотни летателни апарати.
По последна информация са регистрирани нови разрушения, загинали граждански лица и множество ранени.
Авиоудар по Изюм: Четирима пострадали в Харковска област
Руската армия нанесе мощна въздушна атака по град Изюм, намиращ се в Харковска област. По информация от пресслужбата на Изюмската градска военна администрация, цитирана от украинската медия Обозревател, ударът е извършен късно вечерта в неделя. Попаденията са фиксирани в централната и северозападната част на населеното място.
Вследствие на нападението са ранени четирима мирни граждани. Нанесени са значителни материални щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура. На мястото работят екипи на Спешна помощ и Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.
Мощен взрив в Суми: Дрон удари автомобил
Напрежението ескалира и в град Суми, където вечерта се чу силен взрив. Местните власти потвърдиха за атака от руски безпилотен апарат, който е насочен директно срещу цивилен автомобил в централната част на града. Според данни на Украинска правда и изявление на областната администрация, при инцидента е загинал 59-годишен мъж.
Неговата съпруга, 50-годишна жена, е получила тежки наранявания и е хоспитализирана незабавно в градската болница. В Сумска област за изминалото денонощие са регистрирани десетки въздушни тревоги, а интензивността на нападенията с дронове камикадзе остава висока.
Обстрел в ДНР: Загинал и ранени в Горловка
Паралелно с това, властите в Донецката народна република (ДНР) съобщиха за масирани удари от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). По думите на лидера на ДНР Денис Пушилин, разпространени от агенция Интерфакс и вестник Ведомости, атаките са извършени главно с ударни БПЛА.
В Никитовския район на град Горловка е загинал млад мъж, роден през 1995 година. При същия инцидент е ранена неговата 5-годишна дъщеря. Общо на територията на републиката за деня са ранени десет мирни жители, сред които и служители на Министерството на извънредните ситуации (МЧС), попаднали под повторен обстрел по време на спасителна операция. Поразени са жилищни постройки, леки и товарни автомобили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киев за два дня
Коментиран от #4, #12
23:35 16.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
23:37 16.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дрътия Софеанец ,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ахааа .. и колко години ги "попилява" , вече ?
Коментиран от #6, #13
23:41 16.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Град Козлодуй
Коментиран от #9
23:48 16.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Град лом
До коментар #7 от "Град Козлодуй":Ти не се ли удави бе , прокажений ?
23:51 16.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Защо мразиш толкова Киев
До коментар #1 от "Киев за два дня":Фашисткият режим е само при зеленски и компания. Нужно ли е да се унищожава Киев? И за часове може. Не са нужни два дена, но нужно ли е?
00:07 17.08.2026
13 Колко ти трябват
До коментар #5 от "Дрътия Софеанец ,":Ко ти казват!
00:07 17.08.2026