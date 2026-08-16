Ултиматум към Израел: Изтеглете войските си!

Международният Съвет за мир, подкрепян от САЩ, излезе с официално искане към Израел за поетапно и пълно извеждане на въоръжените сили от сектора Газа, информира Axios.
Ключовото условие за старта на този процес е радикалното палестинско движение „Хамас“ да започне реално разоръжаване и премахване на своята военна инфраструктура.
Информационният портал разкрива, че пратеници на Белия дом вече провеждат срещи в Египет с цел договаряне на прехода на властта в анклава към ново технократично правителство.
Планът от 15 точки предвижда разполагане на международни сили за сигурност, които да гарантират стабилността.
Израелският премиер Бинямин Нетаняху обаче реагира остро на плановете на Съвета за мир и обяви, че армията няма да напусне позициите си, докато не се увери в пълното и окончателно разоръжаване на всяка една фракция в Газа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кажете честно
Коментиран от #3, #7, #9
20:58 16.08.2026
2 Изсаел
20:59 16.08.2026
3 Защо
До коментар #1 от "Кажете честно":Си празз?
21:00 16.08.2026
4 Казанлъшкия
21:01 16.08.2026
5 Некромант
Коментиран от #6
21:02 16.08.2026
6 Дзак
До коментар #5 от "Некромант":Нима?
Коментиран от #8
21:06 16.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Еее...
До коментар #6 от "Дзак":Ако не даваш - няма!
Но мисля, че света има нужда!
21:10 16.08.2026
9 Кажи честно
До коментар #1 от "Кажете честно":На колко роми си правил кавали едновременно?
21:19 16.08.2026
10 Лумпен
21:36 16.08.2026
11 Вуте
22:21 16.08.2026