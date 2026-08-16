Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Израел »
Ултиматум към Израел: Изтеглете войските си!

Ултиматум към Израел: Изтеглете войските си!

16 Август, 2026 20:52, обновена 16 Август, 2026 20:56 1 952 11

  • израел-
  • хамас-
  • армия-
  • войски-
  • газа

Съветът за мир излезе с изискване за Газа веднага след като „Хамас“ започне да предава оръжията си

Ултиматум към Израел: Изтеглете войските си! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международният Съвет за мир, подкрепян от САЩ, излезе с официално искане към Израел за поетапно и пълно извеждане на въоръжените сили от сектора Газа, информира Axios.

Ключовото условие за старта на този процес е радикалното палестинско движение „Хамас“ да започне реално разоръжаване и премахване на своята военна инфраструктура.

Информационният портал разкрива, че пратеници на Белия дом вече провеждат срещи в Египет с цел договаряне на прехода на властта в анклава към ново технократично правителство.

Планът от 15 точки предвижда разполагане на международни сили за сигурност, които да гарантират стабилността.

Израелският премиер Бинямин Нетаняху обаче реагира остро на плановете на Съвета за мир и обяви, че армията няма да напусне позициите си, докато не се увери в пълното и окончателно разоръжаване на всяка една фракция в Газа.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кажете честно

    0 26 Отговор
    Защо Псулер седи в бункера и трепери да не го думнат в празната глава?

    Коментиран от #3, #7, #9

    20:58 16.08.2026

  • 2 Изсаел

    5 2 Отговор
    Е цития на света

    20:59 16.08.2026

  • 3 Защо

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кажете честно":

    Си празз?

    21:00 16.08.2026

  • 4 Казанлъшкия

    10 0 Отговор
    Иначе какво? Израел ги плаши само удар в Израел. Така трябва да се действа.

    21:01 16.08.2026

  • 5 Некромант

    15 0 Отговор
    Дали да не взема да съживя Хитлер?

    Коментиран от #6

    21:02 16.08.2026

  • 6 Дзак

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Некромант":

    Нима?

    Коментиран от #8

    21:06 16.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Еее...

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Ако не даваш - няма!
    Но мисля, че света има нужда!

    21:10 16.08.2026

  • 9 Кажи честно

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кажете честно":

    На колко роми си правил кавали едновременно?

    21:19 16.08.2026

  • 10 Лумпен

    9 0 Отговор
    Само мирния ирански атом ще донесе мир !

    21:36 16.08.2026

  • 11 Вуте

    0 0 Отговор
    Има решение - санкции

    22:21 16.08.2026