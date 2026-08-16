Ултиматум към Израел: Изтеглете войските си!

Международният Съвет за мир, подкрепян от САЩ, излезе с официално искане към Израел за поетапно и пълно извеждане на въоръжените сили от сектора Газа, информира Axios.

Ключовото условие за старта на този процес е радикалното палестинско движение „Хамас“ да започне реално разоръжаване и премахване на своята военна инфраструктура.

Информационният портал разкрива, че пратеници на Белия дом вече провеждат срещи в Египет с цел договаряне на прехода на властта в анклава към ново технократично правителство.

Планът от 15 точки предвижда разполагане на международни сили за сигурност, които да гарантират стабилността.

Израелският премиер Бинямин Нетаняху обаче реагира остро на плановете на Съвета за мир и обяви, че армията няма да напусне позициите си, докато не се увери в пълното и окончателно разоръжаване на всяка една фракция в Газа.