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Русия атакува Кривой Рог и Киев: На фронта – над 180 боя
  Тема: Украйна

Русия атакува Кривой Рог и Киев: На фронта – над 180 боя

16 Август, 2026 23:12, обновена 16 Август, 2026 23:16 944 23

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  • жертви

Москва нанесе тежки комбинирани удари срещу цивилни и културни обекти, докато Покровското направление остава най-горещата точка

Русия атакува Кривой Рог и Киев: На фронта – над 180 боя - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Украйна остава критична, след като руските сили извършиха поредица от масирани въздушни атаки срещу цивилни обекти и инфраструктура.

По информация на Украинската правда руската армия нанесе втори пореден удар по град Кривой Рог в рамките на денонощието. При нападението е загинал един човек, възникнал е сериозен пожар и е частично разрушена транспортната инфраструктура.

Междувременно в столицата Киев балистични ракети нанесоха сериозни материални щети в Оболонския район. Според данни на Интерфакс-Украйна при атаката са засегнати офисите и складовете на две от водещите украински издателства – "Лаборатория" и "Наш Формат", намиращи се близо до метростанция „Почайна“. При инцидента напълно е изгорял и емблематичният книжен пазар в района. От издателствата съобщават, че екипите им са невредими, но се очакват сериозни забавяния на доставките към читателите.

Кървава атака бе регистрирана и в град Краматорск, Донецка област. Както съобщава 24 Канал, руски безпилотен апарат от типа "Геран-2" е поразил последното работещо товарно отделение на логистичната компания "Нова поща" в центъра на града. В резултат на експлозията на място е загинал 19-годишен служител на пощата, а други седем цивилни граждани са ранени с различни по степен осколочни наранявания и контузии.

На фронтовата линия интензивността на сблъсъците достига рекордни нива. Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна информира в своя официален доклад, цитиран от Украинската правда, че в рамките на деня са регистрирани над 180 бойни сблъсъка. Най-тежко остава положението на Покровското направление, където украинските сили са отбили 21 вражески атаки в районите на редица населени места, а напрежението в сектора продължава да е изключително високо.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бесен - Язовец

    17 2 Отговор
    Удриийй... по фашистите с Искандера.

    23:19 16.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 az СВО Победа 81

    23 2 Отговор
    Руснаците влязоха в гр. Орехов!

    23:20 16.08.2026

  • 6 арбалета 🎯

    21 1 Отговор
    Не берете грижа за урките - те тепърва ще видят какво е война ....Още нищо не са видели ...

    23:22 16.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Европеец

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":

    Статията ми хареса, ама е още е рано човек да извика Слава на Русия.... Либералният Путин се мота четири и половина години, А я гледай какви хубави новини днеска.....

    23:24 16.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хи хи

    11 1 Отговор
    Как са пакетите санкции, успяха ли да принудят Раша да спре и фалира ?

    23:27 16.08.2026

  • 11 Тов. ЧЛЕНИН

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "онзи":

    Таваришч , оважавам мнението ти .🤞

    Коментиран от #13, #21

    23:30 16.08.2026

  • 12 Един

    3 11 Отговор
    Кривой рог рашките ще го гледат през крив макарон.

    Коментиран от #18

    23:30 16.08.2026

  • 13 онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тов. ЧЛЕНИН":

    Я -тоже!

    23:31 16.08.2026

  • 14 грУЙО

    9 2 Отговор
    Така така , яваш яваш . Няма защо да бързат Руснаците , всичко е ясно .Колкото по дълго продължи СВО толкова по добре .Европа се скапва , сащ печелят винаги , па и нашите Нещастници ще изкарат някой долар , продавайки снаряди на фашистите

    23:38 16.08.2026

  • 15 Пламен

    3 6 Отговор
    Е то сега е голямото бягане по фронта.
    През следващия месец започват дъждовете и Распутицата.А цифровата рупла влиза след 15 дена. На руснаците хич няма да им е до Украйна.

    23:41 16.08.2026

  • 16 Анонимен

    2 0 Отговор
    Да са живи и здрави!

    23:42 16.08.2026

  • 17 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 6 Отговор
    Тамън по нова година ВСУ ще закръгля 2 милиона чувализирани ватенки.

    Коментиран от #20

    23:43 16.08.2026

  • 18 Хи хи

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Един":

    Кривой рог рашките ще го бомбят докато се изправи !

    23:43 16.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хи хи

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Животът за Русия струва точно нула, т.е. няма никакви загуби !

    23:44 16.08.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Тов. ЧЛЕНИН":

    Куров, целуни се, ахахах

    23:45 16.08.2026

  • 22 Пацууулее стана ли от гаванката 🤣🤣🤣

    3 0 Отговор
    Жив ли си си бе кривглав пацууул?Ха ха.

    23:45 16.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

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