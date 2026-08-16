Русия атакува Кривой Рог и Киев: На фронта – над 180 боя

Ситуацията в Украйна остава критична, след като руските сили извършиха поредица от масирани въздушни атаки срещу цивилни обекти и инфраструктура.
По информация на Украинската правда руската армия нанесе втори пореден удар по град Кривой Рог в рамките на денонощието. При нападението е загинал един човек, възникнал е сериозен пожар и е частично разрушена транспортната инфраструктура.
Междувременно в столицата Киев балистични ракети нанесоха сериозни материални щети в Оболонския район. Според данни на Интерфакс-Украйна при атаката са засегнати офисите и складовете на две от водещите украински издателства – "Лаборатория" и "Наш Формат", намиращи се близо до метростанция „Почайна“. При инцидента напълно е изгорял и емблематичният книжен пазар в района. От издателствата съобщават, че екипите им са невредими, но се очакват сериозни забавяния на доставките към читателите.
Кървава атака бе регистрирана и в град Краматорск, Донецка област. Както съобщава 24 Канал, руски безпилотен апарат от типа "Геран-2" е поразил последното работещо товарно отделение на логистичната компания "Нова поща" в центъра на града. В резултат на експлозията на място е загинал 19-годишен служител на пощата, а други седем цивилни граждани са ранени с различни по степен осколочни наранявания и контузии.
На фронтовата линия интензивността на сблъсъците достига рекордни нива. Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна информира в своя официален доклад, цитиран от Украинската правда, че в рамките на деня са регистрирани над 180 бойни сблъсъка. Най-тежко остава положението на Покровското направление, където украинските сили са отбили 21 вражески атаки в районите на редица населени места, а напрежението в сектора продължава да е изключително високо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бесен - Язовец
23:19 16.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 az СВО Победа 81
23:20 16.08.2026
6 арбалета 🎯
23:22 16.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Европеец
До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":Статията ми хареса, ама е още е рано човек да извика Слава на Русия.... Либералният Путин се мота четири и половина години, А я гледай какви хубави новини днеска.....
23:24 16.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хи хи
23:27 16.08.2026
11 Тов. ЧЛЕНИН
До коментар #9 от "онзи":Таваришч , оважавам мнението ти .🤞
Коментиран от #13, #21
23:30 16.08.2026
12 Един
Коментиран от #18
23:30 16.08.2026
13 онзи
До коментар #11 от "Тов. ЧЛЕНИН":Я -тоже!
23:31 16.08.2026
14 грУЙО
23:38 16.08.2026
15 Пламен
През следващия месец започват дъждовете и Распутицата.А цифровата рупла влиза след 15 дена. На руснаците хич няма да им е до Украйна.
23:41 16.08.2026
16 Анонимен
23:42 16.08.2026
17 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Коментиран от #20
23:43 16.08.2026
18 Хи хи
До коментар #12 от "Един":Кривой рог рашките ще го бомбят докато се изправи !
23:43 16.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хи хи
До коментар #17 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Животът за Русия струва точно нула, т.е. няма никакви загуби !
23:44 16.08.2026
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Тов. ЧЛЕНИН":Куров, целуни се, ахахах
23:45 16.08.2026
22 Пацууулее стана ли от гаванката 🤣🤣🤣
23:45 16.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.