Русия атакува Кривой Рог и Киев: На фронта – над 180 боя

Ситуацията в Украйна остава критична, след като руските сили извършиха поредица от масирани въздушни атаки срещу цивилни обекти и инфраструктура.

По информация на Украинската правда руската армия нанесе втори пореден удар по град Кривой Рог в рамките на денонощието. При нападението е загинал един човек, възникнал е сериозен пожар и е частично разрушена транспортната инфраструктура.

Междувременно в столицата Киев балистични ракети нанесоха сериозни материални щети в Оболонския район. Според данни на Интерфакс-Украйна при атаката са засегнати офисите и складовете на две от водещите украински издателства – "Лаборатория" и "Наш Формат", намиращи се близо до метростанция „Почайна“. При инцидента напълно е изгорял и емблематичният книжен пазар в района. От издателствата съобщават, че екипите им са невредими, но се очакват сериозни забавяния на доставките към читателите.

Кървава атака бе регистрирана и в град Краматорск, Донецка област. Както съобщава 24 Канал, руски безпилотен апарат от типа "Геран-2" е поразил последното работещо товарно отделение на логистичната компания "Нова поща" в центъра на града. В резултат на експлозията на място е загинал 19-годишен служител на пощата, а други седем цивилни граждани са ранени с различни по степен осколочни наранявания и контузии.

На фронтовата линия интензивността на сблъсъците достига рекордни нива. Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна информира в своя официален доклад, цитиран от Украинската правда, че в рамките на деня са регистрирани над 180 бойни сблъсъка. Най-тежко остава положението на Покровското направление, където украинските сили са отбили 21 вражески атаки в районите на редица населени места, а напрежението в сектора продължава да е изключително високо.